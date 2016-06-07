أفضل المنازل العائلية ذو التصميمات الراقية

بعض الأشخاص يحبون أن يمتلكوا المنزل الخاص بالعائلة وليس منزل لهم فقط, فيفضل بعض أصحاب المنازل أن يكون لهم السكن أو المنزل الشامل للعائلة الواحدة بما فيها صغارهم وكبارهم.
وبالتالي فعندما نتحدث عن منزل العائلة, فلابد أن يحتوي ويضم الكثير من المميزات خصوصاً إذا كان من ضمن المنازل الحديثة والراقية, وهذا يدل على أن تصميم المنزل الكبير الذي قد يحتوي عائلة بأكملها, يجب أن يراعى في تصميمه الكثير من العوامل التي تساعد وتعطي رونقاً للمكان ليكتمل التصميم الفاخر والراقي للمكان ككل.
وفي هذه المقالة نستعرض العديد من المنازل من التصميمات الراقية والفريدة من نوعها التي تناسب أن تكون البيت العائلي الكبير, وسوف نرى كيف برع المصممون في عدم ترك أي صغيرة أو كبيرة من البيئة المحيطة بالمنزل من الخارج, إلا وهي تناسب جميع أفراد العائلة الواحدة.
نرى من هذه الصورة منزلاً للعائلات كبير ومتسع ويحتوي على شرفة كبيرة تصلح لجلسات الإستراحة والإسترخاء, وأمامه ساحة ذات أرضية رملية واسعة تصلح لجلسات الشباب والأطفال أيضاً, حيث نرى بعض المقاعد الموجودة في تلك الساحة مع تصميم الصور الصغير الذي يفصل بين مدخل المنزل الواسع والساحة الرملية.
وبالتالي فمثل تلك التصميمات تصلح للراحة والإستجمام بين أفراد العائلة كلها سواء بالنهار أو الليل حيث الإضاءة الخفيفة التي تم توزيعها بشكل جذاب ملفت للأنظار.
هذا المنزل يتميز بأنه منزل كبير يسع ليكون سكناً لعائلة كاملة, وهو يتميز أيضاً بأنه يطل إطلالة مباشرة ومن جميع الجهات على المناظر الطبيعية الخلابة, سواء أشجار أو مسطحات خضراء أو زهور وورود, فتلك المميزات كلها تجعل من المنزل ذو طبيعة سياحية متفردة من نوعها, فمن الطبيعي أن يستمتع أفراد العائلة الواحدة بمثل تلك البيئة السياحية من جميع الجهات, بل وسوف يكون لديهم الخصوصية الكاملة في الجراج الكبير الخاص بالمنزل الذي يتسع لأكثر من مكان للسيارات.
هذا المنزل يعطي أصحابه شعوراً أنهم في منطقة ساحلية مطلة على البحر مباشرةً, فمع الأرض والديكورات الصخرية المصممة أمام مدخل المنزل, ومع الإضاءة الخافتة ودخول غروب الشمس يعطي منظراً ساحرة تحت السماء الزرقاء ذو اللون الداكن, فهذا منزل حقاً يطلق عليه المنزل الساحلي من روعة تصميمه الساحرة المتناسقة بشكل مباشر مع طبيعة البيئة والأضواء المحيطة به.
هذا المنزل قد تم تصميمه وسط الأشجار والخضرة الطبيعية ليكون منزل خاص يتميز بالخصوصية الكاملة للعائلة الواحدة, فهو يتميز بإستقلاله وإحتواءه على ساحة خاصة به, بالإضافة إلى وجود المسبح الخاص به أيضاً, بالإضافة إلى جلسة الإستراحة الليلية أو التي يمكن أن تكون مجلساً في النهار أيضاً أمام المسبح حيث تتميز بوجود المظلة الخاصة بالمكان.
وبالتالي نحن في هذه الصورة نتحدث بالفعل عن منزل لعائلة لها الحرية الكاملة في الإستمتاع والإستجمام بالترفيه المطلق وقضاء أجمل الأوقات في مثل هذا المنزل الذي برع المصممون في تمييزه بالخصوصية الكاملة.
هذا المنزل يتميز بطابع ريفي إلى حد كبير, ولكن يتضح لنا من صورة المنزل كيف إبتكر المصممون تداخل ذلك الطابع الريفي للمنزل مع إبراز الشكل العصري في تصميمه, فهو ليس من المنازل التقليدية, بل هو منزل كبير تم تصميمه ليكون منزلاً للعائلات, ولذلك دقق المصممون في إبراز الكثير من العوامل والتصميمات التي تهم جميع أفراد العائلة, فمن ذلك نرى ساحة المنزل الخارجية الواسعة والإستراحات والمقاعد الخارجية المتواجدة أمام مدخل المنزل, لقضاء أجمل الأوقات في جو تحيطه البيئة الخضراء من كل مكان.
هذا هو المنزل الذي يتكون من سقف مصنوع من القش, ولكن بتصميم عصري حديث, مع الإهتمام بجميع التفاصيل التي تساعد على راحة العائلة التي يمكن أن تكون من أصحاب مثل هذا النوع من المنازل.
بعض أصحاب العائلات الكبيرة قد يفضلون المنازل الغير تقليدية أي التي يتم تصميمها بشكل عصري مختلف عن باقي أنواع التصميمات, و أحياناً يفضلون أيضاً أن يتم تصميم منزل العائلة بألوان مبهجة ومختلفة, مثل ذلك المنزل في هذه الصورة.
فهو منزل يتميز بأنه كبير وذو خصوصية بحديقة خاصة, ولكنه يتميز باللون الأصفر, بالإضافة إلى ديكور الأشجار المحيط بالمنزل من أصيص أزهار وورود وبعض الشجيرات الصغيرة, والتي بالطبع تبرز بهجة المنزل من الخارج مما يعطي شعوراً بالراحة النفسية لأفراد العائلة وسط تلك البيئة الطبيعية.
هذا المنزل يتميز بالتصميم المعماري المختلف نوعاً ما عن باقي التصميمات المختلفة للمنازل العائلية الكبيرة, فهذا المنزل ذو تصميم عصري جديد, فنرى تصميم المنزل بشكل تكعيبي وألوان مختلفة مثل اللون الأحمر والأبيض والأسود موزعة بشكل متناسق مع طبيعة ووضعية المنزل, بالإضافة إلى ساحة المنزل التي تتميز بالأرضية الصخرية, مع الإضاءة الخفيفة وأكثر من أصيص أزهار يحط بساحة المنزل الخارجية.
فهذا المنزل قد تم تصميمه ليكون ذو خصوصية فريدة حيث أن واجهته لا تطل على منزل في المقابل, بل لديه ساحة كبيرة ليستطيع أفراد العائلة الواحدة إستغلالها وإستخدامها في وضع مقاعد والجلوس تحت السماء خصوصاً في وقت الغروب الذي يتميز بهدوء الهواء والإستمتاع بطبيعة المكان.