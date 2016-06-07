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أفضل المنازل العائلية ذو التصميمات الراقية

Marwan Marwan
동탄주택, 춘건축 춘건축 منازل
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بعض الأشخاص يحبون أن يمتلكوا المنزل الخاص بالعائلة وليس منزل لهم فقط, فيفضل بعض أصحاب المنازل أن يكون لهم السكن أو المنزل الشامل للعائلة الواحدة بما فيها صغارهم وكبارهم.

وبالتالي فعندما نتحدث عن منزل العائلة, فلابد أن يحتوي ويضم الكثير من المميزات خصوصاً إذا كان من ضمن المنازل الحديثة والراقية, وهذا يدل على أن تصميم المنزل الكبير الذي قد يحتوي عائلة بأكملها, يجب أن يراعى في تصميمه الكثير من العوامل التي تساعد وتعطي رونقاً للمكان ليكتمل التصميم الفاخر والراقي للمكان ككل.

وفي هذه المقالة نستعرض العديد من المنازل من التصميمات الراقية والفريدة من نوعها التي تناسب أن تكون البيت العائلي الكبير, وسوف نرى كيف برع المصممون في عدم ترك أي صغيرة أو كبيرة من البيئة المحيطة بالمنزل من الخارج, إلا وهي تناسب جميع أفراد العائلة الواحدة.

المنزل ذو الشرفة الواسعة

기존도면에 한층더 업그레이드된 집 [경상북도 예천], 한글주택(주) 한글주택(주) منازل
한글주택(주)

한글주택(주)
한글주택(주)
한글주택(주)

نرى من هذه الصورة منزلاً للعائلات كبير ومتسع ويحتوي على شرفة كبيرة تصلح لجلسات الإستراحة والإسترخاء, وأمامه ساحة ذات أرضية رملية واسعة تصلح لجلسات الشباب والأطفال أيضاً, حيث نرى بعض المقاعد الموجودة في تلك الساحة مع تصميم الصور الصغير الذي يفصل بين مدخل المنزل الواسع والساحة الرملية.

وبالتالي فمثل تلك التصميمات تصلح للراحة والإستجمام بين أفراد العائلة كلها سواء بالنهار أو الليل حيث الإضاءة الخفيفة التي تم توزيعها بشكل جذاب ملفت للأنظار.

المنزل العائلي السياحي

강아지와 함께하는 전원주택 [경기 용인 남동], 한글주택(주) 한글주택(주) منازل
한글주택(주)

한글주택(주)
한글주택(주)
한글주택(주)

هذا المنزل يتميز بأنه منزل كبير يسع ليكون سكناً لعائلة كاملة, وهو يتميز أيضاً بأنه يطل إطلالة مباشرة ومن جميع الجهات على المناظر الطبيعية الخلابة, سواء أشجار أو مسطحات خضراء أو زهور وورود, فتلك المميزات كلها تجعل من المنزل ذو طبيعة سياحية متفردة من نوعها, فمن الطبيعي أن يستمتع أفراد العائلة الواحدة بمثل تلك البيئة السياحية من جميع الجهات, بل وسوف يكون لديهم الخصوصية الكاملة في الجراج الكبير الخاص بالمنزل الذي يتسع لأكثر من مكان للسيارات.

المنزل الساحلي

사랑스럽고 다정한 나의 보보뚜 [경주 괘릉리], 윤성하우징 윤성하우징 منازل
윤성하우징

윤성하우징
윤성하우징
윤성하우징

هذا المنزل يعطي أصحابه شعوراً أنهم في منطقة ساحلية مطلة على البحر مباشرةً, فمع الأرض والديكورات الصخرية المصممة أمام مدخل المنزل, ومع الإضاءة الخافتة ودخول غروب الشمس يعطي منظراً ساحرة تحت السماء الزرقاء ذو اللون الداكن, فهذا منزل حقاً يطلق عليه المنزل الساحلي من روعة تصميمه الساحرة المتناسقة بشكل مباشر مع طبيعة البيئة والأضواء المحيطة به.

المنزل ذو الخصوصية الكاملة

Architektenvilla im Würmtal, Gerhard Blank Fotografie für Immobilien & Architektur Gerhard Blank Fotografie für Immobilien & Architektur منازل
Gerhard Blank Fotografie für Immobilien &amp; Architektur

Gerhard Blank Fotografie für Immobilien & Architektur
Gerhard Blank Fotografie für Immobilien &amp; Architektur
Gerhard Blank Fotografie für Immobilien & Architektur

هذا المنزل قد تم تصميمه وسط الأشجار والخضرة الطبيعية ليكون منزل خاص يتميز بالخصوصية الكاملة للعائلة الواحدة, فهو يتميز بإستقلاله وإحتواءه على ساحة خاصة به, بالإضافة إلى وجود المسبح الخاص به أيضاً, بالإضافة إلى جلسة الإستراحة الليلية أو التي يمكن أن تكون مجلساً في النهار أيضاً أمام المسبح حيث تتميز بوجود المظلة الخاصة بالمكان.

وبالتالي نحن في هذه الصورة نتحدث بالفعل عن منزل لعائلة لها الحرية الكاملة في الإستمتاع والإستجمام بالترفيه المطلق وقضاء أجمل الأوقات في مثل هذا المنزل الذي برع المصممون في تمييزه بالخصوصية الكاملة.

منزل العائلة ذو سقف من القش

LANDELIJKE RIETGEDEKTE VILLA NAARDEN, DENOLDERVLEUGELS Architects & Associates DENOLDERVLEUGELS Architects & Associates منازل
DENOLDERVLEUGELS Architects &amp; Associates

DENOLDERVLEUGELS Architects & Associates
DENOLDERVLEUGELS Architects &amp; Associates
DENOLDERVLEUGELS Architects & Associates

هذا المنزل يتميز بطابع ريفي إلى حد كبير, ولكن يتضح لنا من صورة المنزل كيف إبتكر المصممون تداخل ذلك الطابع الريفي للمنزل مع إبراز الشكل العصري في تصميمه, فهو ليس من المنازل التقليدية, بل هو منزل كبير تم تصميمه ليكون منزلاً للعائلات, ولذلك دقق المصممون في إبراز الكثير من العوامل والتصميمات التي تهم جميع أفراد العائلة, فمن ذلك نرى ساحة المنزل الخارجية الواسعة والإستراحات والمقاعد الخارجية المتواجدة أمام مدخل المنزل, لقضاء أجمل الأوقات في جو تحيطه البيئة الخضراء من كل مكان.

هذا هو المنزل الذي يتكون من سقف مصنوع من القش, ولكن بتصميم عصري حديث, مع الإهتمام بجميع التفاصيل التي تساعد على راحة العائلة التي يمكن أن تكون من أصحاب مثل هذا النوع من المنازل.

المنزل الأصفر وسط الخضرة

Chalé na Montanha - MVDA, Carlos Eduardo de Lacerda Arquitetura e Planejamento Carlos Eduardo de Lacerda Arquitetura e Planejamento منازل Yellow
Carlos Eduardo de Lacerda Arquitetura e Planejamento

Carlos Eduardo de Lacerda Arquitetura e Planejamento
Carlos Eduardo de Lacerda Arquitetura e Planejamento
Carlos Eduardo de Lacerda Arquitetura e Planejamento

بعض أصحاب العائلات الكبيرة قد يفضلون المنازل الغير تقليدية أي التي يتم تصميمها بشكل عصري مختلف عن باقي أنواع التصميمات, و أحياناً يفضلون أيضاً أن يتم تصميم منزل العائلة بألوان مبهجة ومختلفة, مثل ذلك المنزل في هذه الصورة.

فهو منزل يتميز بأنه كبير وذو خصوصية بحديقة خاصة, ولكنه يتميز باللون الأصفر, بالإضافة إلى ديكور الأشجار المحيط بالمنزل من أصيص أزهار وورود وبعض الشجيرات الصغيرة, والتي بالطبع تبرز بهجة المنزل من الخارج مما يعطي شعوراً بالراحة النفسية لأفراد العائلة وسط تلك البيئة الطبيعية.

المنزل ذو التصميم المعماري المختلف

동탄주택, 춘건축 춘건축 منازل
춘건축

춘건축
춘건축
춘건축

هذا المنزل يتميز بالتصميم المعماري المختلف نوعاً ما عن باقي التصميمات المختلفة للمنازل العائلية الكبيرة, فهذا المنزل ذو تصميم عصري جديد, فنرى تصميم المنزل بشكل تكعيبي وألوان مختلفة مثل اللون الأحمر والأبيض والأسود موزعة بشكل متناسق مع طبيعة ووضعية المنزل, بالإضافة إلى ساحة المنزل التي تتميز بالأرضية الصخرية, مع الإضاءة الخفيفة وأكثر من أصيص أزهار يحط بساحة المنزل الخارجية.

فهذا المنزل قد تم تصميمه ليكون ذو خصوصية فريدة حيث أن واجهته لا تطل على منزل في المقابل, بل لديه ساحة كبيرة ليستطيع أفراد العائلة الواحدة إستغلالها وإستخدامها في وضع مقاعد والجلوس تحت السماء خصوصاً في وقت الغروب الذي يتميز بهدوء الهواء والإستمتاع بطبيعة المكان.

الاستمتاع بحمام دافئ
ما رأيك في تصميمات تلك المنازل؟ وهل تحب أن تكون مع العائلة في إحداها؟

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