منزل من الطوب الرمادي… إنظر كيف هو من الداخل!!

الواجهة هى عنوان المكان ولابد من الاهتمام بها لأقصى درجه, افكار وأشكال حديثة ومبتكرة لتصميمات المنازل, والتي تتناسب مع كافة الأذواق والاحتياجات, حديثنا في هذه المقالة عن منزل من تصميم آخر جديد من نوعه, حيث تم إستخدام الطوب الرمادي في التصميم بشكل متناسق ومنظم, يعطي للمنزل واجهة جديدة غير الواجهات التقليدية.

فهذا المنزل قد تم تصميمه بطريقة فريدة وحديثة, حيث جعل المصممون المنزل يطل على أكثر من جهة بشكل فيه حرية لأصحاب المنزل وخصوصية في ذات الوقت, لأنه يتميز بالواجهة المطلة على الطريق مباشرة, ووجهة أخرى تطل على ساحة خضراء واسعة يحيطها من جوانبها سور الحديقة الملئ بالزرع والأزهار مما يعطي خصوصية كاملة للمكان ولأصحاب المنزل حينما يحبون أن يقضوا أوقاتهم في تلك الحديقة بحرية تامة.