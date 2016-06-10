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منزل من الطوب الرمادي… إنظر كيف هو من الداخل!!

Marwan Marwan
Woonhuis PMTJ Eindhoven , 2architecten 2architecten منازل
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الواجهة هى عنوان المكان ولابد من الاهتمام بها لأقصى درجه, افكار وأشكال حديثة ومبتكرة لتصميمات المنازل, والتي تتناسب مع كافة الأذواق والاحتياجات, حديثنا في هذه المقالة عن منزل من تصميم آخر جديد من نوعه, حيث تم إستخدام الطوب الرمادي في التصميم بشكل متناسق ومنظم, يعطي للمنزل واجهة جديدة غير الواجهات التقليدية.

فهذا المنزل قد تم تصميمه بطريقة فريدة وحديثة, حيث جعل المصممون المنزل يطل على أكثر من جهة بشكل فيه حرية لأصحاب المنزل وخصوصية في ذات الوقت, لأنه يتميز بالواجهة المطلة على الطريق مباشرة, ووجهة أخرى تطل على ساحة خضراء واسعة يحيطها من جوانبها سور الحديقة الملئ بالزرع والأزهار مما يعطي خصوصية كاملة للمكان ولأصحاب المنزل حينما يحبون أن يقضوا أوقاتهم في تلك الحديقة بحرية تامة.

واجهة المنزل على الطريق

Woonhuis PMTJ Eindhoven , 2architecten 2architecten منازل
2architecten

2architecten
2architecten
2architecten

فنرى في هذه الواجهة إطلالة المنزل المباشرة على الطريق ووجود ديكورات الزرع والخضرة أمام المنزل, ومدى روعة التصميم الخارجي للمنزل, الذي يحتوي في تصميمه على الطوب الرمادي المصمم بشكل راقي وحديث يعكس مدى أهمية إستخدام هذا النوع من الكوب في إضفاء الفن التصميم على المنازل, ليعطي تصميماً فريداً وغير تقليدياً للمنازل الحديثة.

الواجهة الأخرى للمنزل

Woonhuis PMTJ Eindhoven , 2architecten 2architecten منازل
2architecten

2architecten
2architecten
2architecten

هذه الواجهة الثانية التي تطل مباشرة على ساحة خضراء خاصة بالمنزل, مع وجود سور كبير يحيط بجميع أركان هذه الحديقة مغطى بالزرع والأزهار الخضراء, مما يعطي شعوراً بالإنسجام مع الطبيعة الخلابة والإنغماس في هذا الهواء المنعش صباحاً ومساءاً, خصوصاً مع وجود جلسة خاصة بتلك الحديقة التي يستطيع أصحاب هذا المنزل الإستمتاع الكامل بالجلوس فيها للراحة أو لإعداد المشروبات الدافئة, أو حتى لتناول بعض المأكولات.

غرفة المعيشة… الغرفة الأساسية في المنزل

Woonhuis PMTJ Eindhoven , 2architecten 2architecten غرفة المعيشة
2architecten

2architecten
2architecten
2architecten

غرفة المعيشة هي الغرفة الأساسية في المنزل, مع اختيار الأثاث المريح، لأنّ الغرض الرئيس من هذه الغرفة هو مشاهدة التلفاز أو اجتماع العائلة والأصدقاء, مع وجود مصابيح الإضاءة للطاولات الجانبيّة أو المصابيح الأرضيّة للزوايا أو على جهتي الأريكة، فهي تضفي روحاً في الغرفة، وتتميز هذه الغرفة ايضا بوجود النافذة الكبيرة التى يظهر لنا من خلالها المنظر الخارجي الرائع.

دمج السفرة مع المطبخ

Woonhuis PMTJ Eindhoven , 2architecten 2architecten مطبخ
2architecten

2architecten
2architecten
2architecten

المائدة المستطيلة هي الشائعة وتُفضل للضيوف والحفلات والأسر الكبيرة والعزائم, وما أجمل تصميم السفرة ذات المقاعد الجلدية التى تعطى أناقة وحداثة اكثر للاثاث, والتصميم العصري للمطبخ وألوانه التي تتناسق فيما بينها مع ألوان السفرة من حيث اللون البني للخشب المميز في الغرفتين.

مائدة أخرى

Woonhuis PMTJ Eindhoven , 2architecten 2architecten منازل
2architecten

2architecten
2architecten
2architecten

وهنا نرى وجود طاولة خارجية فى الحديقة وطاولة داخل المنزل وهذا يعطى ويساعد الفرد على الاختيار تناول الطعام فى اى مكان وما يناسب الجو والراحة النفسية, بجانب التصميم المختلف للمائدة الخارجية, حيث يتماشى ويتناسق لونها مع المكان الذي يحيطها وهو لون الطوب الرمادي الخارجي للمنزل, وبالتالي فالمقاعد والطاولة تم تصميمهما من اللون الداكن القريب جداً من ألوان الجدران ولون النوافذ الداكنة أيضاً.

السلالم وإتساع المنزل

Woonhuis PMTJ Eindhoven , 2architecten 2architecten الممر الحديث، المدخل و الدرج
2architecten

2architecten
2architecten
2architecten

لم يترك المصممون لهذا المنزل أن يتم تصميمه بشكل عصري فقط, لكي يظهر بالشكل الحديث والجديد المختلف عن بقية المنازل, بل قاموا بالإهتمام أيضاً بتوزيع المساحات للمنزل من الداخل لتكون متناسقة فيما بينها وتوفير المساحات اللازمة لحرية الحركة والشعور بإتساع المكان بشكل رائع.

مع الإهتمام بوضع اللمسات الدقيقة والجديدة أيضاً لحجز مساحة في الجدران لوضع وقود الخشب, وإعطاءه منظراً جذابباً وفريداً من نوعه في هذه المساحة.

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غرفة النوم ذات المنظر الطبيعي الخلاب

Woonhuis PMTJ Eindhoven , 2architecten 2architecten غرفة نوم
2architecten

2architecten
2architecten
2architecten

ما أجمل أن تكون غرفة النوم مطلة على المناظر الطبيعية الخلابة من أشجار وخضرة وأزهار, هذه هي غرفة النوم لهذا المنزل التي تتميز بإطلالتها المباشرة على تلك المناظر الطبيعية من خلال ستارة غير كاشفة للمنزل من الداخل, بل ويسهل التحكم بها في دخول ضوء الشمس بتقليله أو منعه, وسهولة إغلاقها بشكل خاص.

الحمام الهادئ

Woonhuis PMTJ Eindhoven , 2architecten 2architecten حمام
2architecten

2architecten
2architecten
2architecten

البساطة يصاحبها الهدوء وحيث مانجد الهدوء نجد راحة البال, وهى التى تساعد على راحة الجسد بعد مرور ساعات كثيرة ويوم طويل, الحمام الجميل يوحى بالهدوء والنوافذ الكبيرة التى تعطى رؤية جميلة للخارج, حمام مكون من حوضين جانبيين يتوسطهما, نافذة ويميزهم وجود وحدات التخزين بأسفلهم لتوفير المساحة, وهو حمام راقى جدا بألوان رائعة وهادئه.

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ما رأيك في هذا التصميم الحديث من الطوب الرمادي؟ هل تفكر في إستخدامه لتصميم منزلك؟

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