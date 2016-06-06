الاستمتاع بحمام دافئ

البانيو أو المغطس هو مكان للاستحمام وهو أيضا مكان تسترخي فيه بعد يوم عمل طويل بالاستمتاع بمغطس ماء دافئ، وتختلف أشكال وتصاميم المغطس حسب تصميم منزلك وحسب احتياجاتك، فهناك تصاميم لمغاطس على البحر، أو مطل على الطبيعة وهناك ما يكون محاط بجدران زجاجية أو حتى يكون تصميم الغطس نفسه فريد من نوعه.

في هذا المقال سنتعرف على بعض افضل مغاطس لتستفيد منها في تصميم مغطسك.