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الاستمتاع بحمام دافئ

Heba khlili Heba khlili
JUMAMBA, JUMA EXCLUSIVE JUMA EXCLUSIVE حمام دوش وأحواض إستحمام
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البانيو أو المغطس هو مكان للاستحمام وهو أيضا مكان تسترخي فيه بعد يوم عمل طويل بالاستمتاع بمغطس ماء دافئ، وتختلف أشكال وتصاميم المغطس حسب تصميم منزلك وحسب احتياجاتك، فهناك تصاميم لمغاطس على البحر، أو مطل على الطبيعة وهناك ما يكون محاط بجدران زجاجية أو حتى يكون تصميم الغطس نفسه فريد من نوعه.

في هذا المقال سنتعرف على بعض افضل مغاطس لتستفيد منها في تصميم مغطسك.

انها تُمطر!!!

Badewanne Objekte, Design by Torsten Müller Design by Torsten Müller حمام
Design by Torsten Müller

Design by Torsten Müller
Design by Torsten Müller
Design by Torsten Müller

هل شاهدت تصميم مغطس مطل على البحر؟ المميز في تصميم المغطس هو الإطلالة على البحر والاستمتاع بالاستحمام والبحر مباشرة أمامك، تسمع صوت الموج وتشعر وكأنك داخل البحر وأنت داخل مغطسك الدافئ، أما تصميم المغطس بشكل دائري، موجود على أرضية خشبية ومحاط بجدار وسقف خشبي فهو أيضا تميز، أما الشيء الأكثر تميزا هو الدش الكبير المُعلق في السقف يرش الماء كرذاذ المطر الناعم.

ثعباني التصميم !!!

JUMAMBA, JUMA EXCLUSIVE JUMA EXCLUSIVE حمام دوش وأحواض إستحمام
JUMA EXCLUSIVE

JUMA EXCLUSIVE
JUMA EXCLUSIVE
JUMA EXCLUSIVE

البعض منا يحب الاستمتاع بمنظر البحر عند الأكل، القراءة أو حتى عند الاستحمام، فنشاهد في هذه الصورة هذا المغطس الفريد من نوعه له ذيل كالثعبان ومحاط برف صغير يزيد من الاسترخاء لوضع اليدين، مُنير بأشعة الشمس التي تتسرب من خلال الواجهة الزجاجية للحمام بأرضيتة الرخامية السوداء. لدقيقي الملاحظة هناك أرضية دائرية خلف المغطس وفتحة دائرية في اعلى الذيل، تعرفون السبب قرائي الأعزاء!!!

المغطس الزوجي

TB House, Aguirre Arquitetura Aguirre Arquitetura حمام
Aguirre Arquitetura

Aguirre Arquitetura
Aguirre Arquitetura
Aguirre Arquitetura

هل تلاحظون الأزواج في هذا المغطس؟ يتميز هذا المغطس بوجود حديقتين من جانبين مفصولتين عن المغطس بجدران زجاجية، وتمثالين صغيرين يمثلان الماء البارد والساخن، أما المغطس فله زوجان من مساند الراس.
مغطس محاط بأشعة الشمس وبحديقتين هو متعه المشاركة.

في وسط الغابة

Einfamilienhaus in Hinterbrühl bei Wien, WUNSCHHAUS WUNSCHHAUS حمام
WUNSCHHAUS

WUNSCHHAUS
WUNSCHHAUS
WUNSCHHAUS

في الصورة السابقة احضرنا الحديقة للمغطس، هنا نأخذ المغطس للغابة. يحتاج المصمم هنا إلى جدران زجاجية يحيط بها المغطس ذو التصميم البسيط بشكل مستطيل ولون ابيض، محاط بحواف بلون بني غامق يتناسب مع لون الأرضية الرخامية وفتحة فوق المغطس تماما لمزيد من الإضاءة الطبيعية، ولمزيد من المتعة يوجد خارج الجدران الزجاجية كرسي استرخاء للاستمتاع بأشعة الشمس.
إحضار الحديقة للمغطس أو اخذ المغطس للغابة!، ايهما تفضل !!!

ريفي الهيئة

Engel & Völkers Bodrum, Engel & Völkers Bodrum Engel & Völkers Bodrum حمام
Engel &amp; Völkers Bodrum

Engel & Völkers Bodrum

Engel & Völkers Bodrum
Engel &amp; Völkers Bodrum
Engel & Völkers Bodrum

التصميم الريفي عادة ما يغلب عليه وجود الخشب، واستخدام الخشب في تصميم الحمام ليس مشكلة بعد الأن لوجود تقنيات تحمي الخشب من الرطوبة، التصميم المميز للمغطس هنا يتنوع ما بين الخشب الموجود بكل مكان من الأرضية والسقف والجدران، والمغطس البيضاوي، والإضاءة الطبيعية المتسربة من خلال  فتحة في السقف. التميز في تصميم المغطس هو الأنوار الخفية داخل المغطس لتناسب الاستحمام خلال الليل حيث تعطي إضاءة خفيفة ومريحة تساعد على الاسترخاء.

مضلع التصميم

Kolekcje Ceramiki Paradyż, Ceramika Paradyż Ceramika Paradyż حمام
Ceramika Paradyż

Ceramika Paradyż
Ceramika Paradyż
Ceramika Paradyż

تتنوع تصاميم وأشكال المغاطس، ففي هذه الصورة نلاحظ مغطس مضلع الشكل بلون ابيض، تصميم بسيط ومتناسب الألوان مابين البيج بتدرجاته والأبيض.
اصنع لنفسك مغطس مميز لمزيد من متعه الاستحمام.

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هل عرفت سبب وجود الفتحة على ذيل المغطس الثعباني؟

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