الاستمتاع بحمام دافئ

البانيو أو المغطس هو مكان للاستحمام وهو أيضا مكان تسترخي فيه بعد يوم عمل طويل بالاستمتاع بمغطس ماء دافئ، وتختلف أشكال وتصاميم المغطس حسب تصميم منزلك وحسب احتياجاتك، فهناك تصاميم لمغاطس على البحر، أو مطل على الطبيعة وهناك ما يكون محاط بجدران زجاجية أو حتى يكون تصميم الغطس نفسه فريد من نوعه.
في هذا المقال سنتعرف على بعض افضل مغاطس لتستفيد منها في تصميم مغطسك.
هل شاهدت تصميم مغطس مطل على البحر؟ المميز في تصميم المغطس هو الإطلالة على البحر والاستمتاع بالاستحمام والبحر مباشرة أمامك، تسمع صوت الموج وتشعر وكأنك داخل البحر وأنت داخل مغطسك الدافئ، أما تصميم المغطس بشكل دائري، موجود على أرضية خشبية ومحاط بجدار وسقف خشبي فهو أيضا تميز، أما الشيء الأكثر تميزا هو الدش الكبير المُعلق في السقف يرش الماء كرذاذ المطر الناعم.
البعض منا يحب الاستمتاع بمنظر البحر عند الأكل، القراءة أو حتى عند الاستحمام، فنشاهد في هذه الصورة هذا المغطس الفريد من نوعه له ذيل كالثعبان ومحاط برف صغير يزيد من الاسترخاء لوضع اليدين، مُنير بأشعة الشمس التي تتسرب من خلال الواجهة الزجاجية للحمام بأرضيتة الرخامية السوداء. لدقيقي الملاحظة هناك أرضية دائرية خلف المغطس وفتحة دائرية في اعلى الذيل، تعرفون السبب قرائي الأعزاء!!!
هل تلاحظون الأزواج في هذا المغطس؟ يتميز هذا المغطس بوجود حديقتين من جانبين مفصولتين عن المغطس بجدران زجاجية، وتمثالين صغيرين يمثلان الماء البارد والساخن، أما المغطس فله زوجان من مساند الراس.
مغطس محاط بأشعة الشمس وبحديقتين هو متعه المشاركة.
في الصورة السابقة احضرنا الحديقة للمغطس، هنا نأخذ المغطس للغابة. يحتاج المصمم هنا إلى جدران زجاجية يحيط بها المغطس ذو التصميم البسيط بشكل مستطيل ولون ابيض، محاط بحواف بلون بني غامق يتناسب مع لون الأرضية الرخامية وفتحة فوق المغطس تماما لمزيد من الإضاءة الطبيعية، ولمزيد من المتعة يوجد خارج الجدران الزجاجية كرسي استرخاء للاستمتاع بأشعة الشمس.
إحضار الحديقة للمغطس أو اخذ المغطس للغابة!، ايهما تفضل !!!
التصميم الريفي عادة ما يغلب عليه وجود الخشب، واستخدام الخشب في تصميم الحمام ليس مشكلة بعد الأن لوجود تقنيات تحمي الخشب من الرطوبة، التصميم المميز للمغطس هنا يتنوع ما بين الخشب الموجود بكل مكان من الأرضية والسقف والجدران، والمغطس البيضاوي، والإضاءة الطبيعية المتسربة من خلال فتحة في السقف. التميز في تصميم المغطس هو الأنوار الخفية داخل المغطس لتناسب الاستحمام خلال الليل حيث تعطي إضاءة خفيفة ومريحة تساعد على الاسترخاء.
تتنوع تصاميم وأشكال المغاطس، ففي هذه الصورة نلاحظ مغطس مضلع الشكل بلون ابيض، تصميم بسيط ومتناسب الألوان مابين البيج بتدرجاته والأبيض.
اصنع لنفسك مغطس مميز لمزيد من متعه الاستحمام.
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