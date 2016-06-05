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متع ضيوفك بجمال تصميم غرفة معيشتك

Assem Elsherif Assem Elsherif
SANABEL KONAKLARI, Niyazi Özçakar İç Mimarlık Niyazi Özçakar İç Mimarlık غرفة المعيشة
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كل منا يستقبل في منزله الضيوف والأصدقاء وفي الأغلب ستجلسون في غرفة المعيشة لذلك تصميم غرفة معيشتك مهم جداً لتوفير جلسة مريحة وممتعة لضيفك.

ولذلك نقدم لك مجموعة تصميمات مختلفة وعصرية لغرف المعيشة لتختار ما يناسبك 

المقاعد القريبة من الأرض لجسلة مريحة

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

لمحبي الإسترخاء والهدوء هذا التصميم الأنسب لكم فهنا نجد أن المصمم جعل المقاعد قريبة جداً من الأرض فوق قطعة بيضاء مميزة مرتفعة لمحبي الجلسات المريحة.

المقاعد بلون بني فاتح متماشي مع لون السجادة الناعمة علي الأرض ليعطي ادفئ وراحة للغرفة  وأناقة في التصميم إلي جانب الطاولة البيضاء الصفيرة في المنتصف المناسبة لوضع أكواب الشاي والقهوة و الإستمتاع  بجلسة هادئة. 

الأريكة الطويلة لجلسة ممتعة مع الأصدقاء

SANABEL KONAKLARI, Niyazi Özçakar İç Mimarlık Niyazi Özçakar İç Mimarlık غرفة المعيشة
Niyazi Özçakar İç Mimarlık

Niyazi Özçakar İç Mimarlık
Niyazi Özçakar İç Mimarlık
Niyazi Özçakar İç Mimarlık

إذا كنت من محبي مشاهدة التلفاز مع الأصدقاء في المنزل فهذه الغرفة الأفضل لك فتتميز الغرفة بلون أبيض هاديء وجميل يطفي راحة نفسية وهدوء إلي المكان والأريكة الطويلة عرضاً وطولاً توفر لك جلسة مريحة وممتعة لمشاهدة الفيلم مع الأصدقاء.

 والستائر البيضاء تعطي  لمسة عصرية وأنيقة للغرفة و أبضاً يوجد طاولة بيضاء صغيرة مناسبة للمشروبات و بتصميم أبيض هادئ و مختلف .

وأيضاً لا يحتاج التصميم لمساحة كبيرة فهو مناسب للجميع.

الألوان و بهجة الغرفة تكفي

Queens Park House, Honeybee Interiors Honeybee Interiors غرفة المعيشة
Honeybee Interiors

Queens Park House

Honeybee Interiors
Honeybee Interiors
Honeybee Interiors

لمحبي البهجة والألوان المختلفة هذه الغرفة مناسبة لكم فتصميم هذه الغرفة المميز جدا فيجمع بين المقاعد المريحة والألوان المبهجة للاستمتاع مع ضيوفك لأقصي حد.

فالتصميم هنا سيجعلك تريد أنت تجلس علي كل المقاعد فلكل مقعد ما يميزه فنجد المقعد الأحمر العريض المزين برسومات جميلة فقط النظر اليه متعة إلي جانب الأريكة السوداء الأنيقة  والمريحة لجلسة طويلة دون ملل .

ونجد في الوسط القطعة الصفراء المميزة متعددة الإستخدامات فهي تصلح للجلوس أو لوضع الأرجل عليها أو ربما وضع بعض المشروبات.

غرفة المعيشة المضيئة و الخروج عن المألوف

MM apartment, Studio ro+ca Studio ro+ca غرفة المعيشة
Studio ro+ca

Studio ro+ca
Studio ro+ca
Studio ro+ca

إذا كنت من محبي الإضائة المختلفة والتصميميات الغريبة فإليك هذا التصميم المختلف فالأريكة باللون الزهري الجميل وتتكون من قطعتين واحدة طويلة و الأخري قصيرة لتجلس علي راحتك.

والإضائة الصفراء المميزة تأخذك خارج المألوف لتشعر وكأنك في ناديك المفضل مع الأصدقاء و كذلك الطاولات المستديرة الصغيرة لكي يستمتع الجميع بمشروبه الخاص علي طاولته.

وفي النصف الأخر رف خشبي طويل  وانيق لوضع لوحاتك الفنية وكل ما تحب إلي جانب التلفاز لتستمتع بمشاهدته مع الضيوف.

الكرسي المعلق لمحبي الاختلاف والمرح

Richmond Full House Refurbishment, A1 Lofts and Extensions A1 Lofts and Extensions غرفة المعيشة
A1 Lofts and Extensions

Richmond Full House Refurbishment

A1 Lofts and Extensions
A1 Lofts and Extensions
A1 Lofts and Extensions

أول ما سيلفت نظرك في هذا التصميم الكرسي الزجاجي الأحمر المعلق فهو مختلف وعصري لجلسة مختلفة و ممتعة  فلو كنت أحد ضيوفك فلن أتردد لكي أجربه!.

ونجد هنا الأريكة باللون الأزرق الفاتح المميز و القواعد الخشبية المناسبة للأرضية الخشبية و كأنها نسيج واحد و أيضاً يوجد تمثال خشبي صغير علي شكل كلب فهذا الغرفة تجمع بين المختلف و الأنيق في نفس الوقت.

غرفة معيشة لمحبي الفن السابع

Maple, MARIANGEL COGHLAN MARIANGEL COGHLAN غرفة المعيشة
MARIANGEL COGHLAN

MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN

هذا التصميم مختلف فهو مناسب لمحبي التصوير وأفلام السينما القديمة فنجد فنا الأبجورة باللون البني و ارجلها الشبيهة بارجل كاميرا السينما القديمة و أيضا الطاولة البنية علي شكل فيلم السينما المستخدم في التصوير.

و نجد المقاعد متلاصقة جنباً الي جنب بلون رمادي جميل تكسره الوسائد الملونة و المزينة بأجمل الألوان و في خلفيتها مجموعة من الأفلام الخام و الكاميرات النحاسية نزين الحائط الرمادي .

لقراءة المزيد، اتبع المقال التالي: أفكار لإحياء الممرات الضيقة والطويلة

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