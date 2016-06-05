متع ضيوفك بجمال تصميم غرفة معيشتك

كل منا يستقبل في منزله الضيوف والأصدقاء وفي الأغلب ستجلسون في غرفة المعيشة لذلك تصميم غرفة معيشتك مهم جداً لتوفير جلسة مريحة وممتعة لضيفك.
ولذلك نقدم لك مجموعة تصميمات مختلفة وعصرية لغرف المعيشة لتختار ما يناسبك
لمحبي الإسترخاء والهدوء هذا التصميم الأنسب لكم فهنا نجد أن المصمم جعل المقاعد قريبة جداً من الأرض فوق قطعة بيضاء مميزة مرتفعة لمحبي الجلسات المريحة.
المقاعد بلون بني فاتح متماشي مع لون السجادة الناعمة علي الأرض ليعطي ادفئ وراحة للغرفة وأناقة في التصميم إلي جانب الطاولة البيضاء الصفيرة في المنتصف المناسبة لوضع أكواب الشاي والقهوة و الإستمتاع بجلسة هادئة.
إذا كنت من محبي مشاهدة التلفاز مع الأصدقاء في المنزل فهذه الغرفة الأفضل لك فتتميز الغرفة بلون أبيض هاديء وجميل يطفي راحة نفسية وهدوء إلي المكان والأريكة الطويلة عرضاً وطولاً توفر لك جلسة مريحة وممتعة لمشاهدة الفيلم مع الأصدقاء.
والستائر البيضاء تعطي لمسة عصرية وأنيقة للغرفة و أبضاً يوجد طاولة بيضاء صغيرة مناسبة للمشروبات و بتصميم أبيض هادئ و مختلف .
وأيضاً لا يحتاج التصميم لمساحة كبيرة فهو مناسب للجميع.
لمحبي البهجة والألوان المختلفة هذه الغرفة مناسبة لكم فتصميم هذه الغرفة المميز جدا فيجمع بين المقاعد المريحة والألوان المبهجة للاستمتاع مع ضيوفك لأقصي حد.
فالتصميم هنا سيجعلك تريد أنت تجلس علي كل المقاعد فلكل مقعد ما يميزه فنجد المقعد الأحمر العريض المزين برسومات جميلة فقط النظر اليه متعة إلي جانب الأريكة السوداء الأنيقة والمريحة لجلسة طويلة دون ملل .
ونجد في الوسط القطعة الصفراء المميزة متعددة الإستخدامات فهي تصلح للجلوس أو لوضع الأرجل عليها أو ربما وضع بعض المشروبات.
إذا كنت من محبي الإضائة المختلفة والتصميميات الغريبة فإليك هذا التصميم المختلف فالأريكة باللون الزهري الجميل وتتكون من قطعتين واحدة طويلة و الأخري قصيرة لتجلس علي راحتك.
والإضائة الصفراء المميزة تأخذك خارج المألوف لتشعر وكأنك في ناديك المفضل مع الأصدقاء و كذلك الطاولات المستديرة الصغيرة لكي يستمتع الجميع بمشروبه الخاص علي طاولته.
وفي النصف الأخر رف خشبي طويل وانيق لوضع لوحاتك الفنية وكل ما تحب إلي جانب التلفاز لتستمتع بمشاهدته مع الضيوف.
أول ما سيلفت نظرك في هذا التصميم الكرسي الزجاجي الأحمر المعلق فهو مختلف وعصري لجلسة مختلفة و ممتعة فلو كنت أحد ضيوفك فلن أتردد لكي أجربه!.
ونجد هنا الأريكة باللون الأزرق الفاتح المميز و القواعد الخشبية المناسبة للأرضية الخشبية و كأنها نسيج واحد و أيضاً يوجد تمثال خشبي صغير علي شكل كلب فهذا الغرفة تجمع بين المختلف و الأنيق في نفس الوقت.
هذا التصميم مختلف فهو مناسب لمحبي التصوير وأفلام السينما القديمة فنجد فنا الأبجورة باللون البني و ارجلها الشبيهة بارجل كاميرا السينما القديمة و أيضا الطاولة البنية علي شكل فيلم السينما المستخدم في التصوير.
و نجد المقاعد متلاصقة جنباً الي جنب بلون رمادي جميل تكسره الوسائد الملونة و المزينة بأجمل الألوان و في خلفيتها مجموعة من الأفلام الخام و الكاميرات النحاسية نزين الحائط الرمادي .
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