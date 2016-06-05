متع ضيوفك بجمال تصميم غرفة معيشتك

إذا كنت من محبي مشاهدة التلفاز مع الأصدقاء في المنزل فهذه الغرفة الأفضل لك فتتميز الغرفة بلون أبيض هاديء وجميل يطفي راحة نفسية وهدوء إلي المكان والأريكة الطويلة عرضاً وطولاً توفر لك جلسة مريحة وممتعة لمشاهدة الفيلم مع الأصدقاء.

والستائر البيضاء تعطي لمسة عصرية وأنيقة للغرفة و أبضاً يوجد طاولة بيضاء صغيرة مناسبة للمشروبات و بتصميم أبيض هادئ و مختلف .

وأيضاً لا يحتاج التصميم لمساحة كبيرة فهو مناسب للجميع.