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تصميم حمامات عصرية في علية المنزل

Marwan Marwan
Satteldachhaus in Hannover, DAVINCI HAUS GmbH & Co. KG DAVINCI HAUS GmbH & Co. KG حمام
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بعض الناس يفضلون العيش والحياة في منازل خاصة ومنفردة أو قائمة بذاتها, كالمنازل الأوروبية التي تتميز بالإستقلالية والخصوصية, بل وتتميز أحياناً بوجود حديقة خاصة وجراج للسيارة خاص لملاك المنزل, وبالتالي هذا كله يعطي فرصة لأصحاب تلك المنازل لإختيارهم الحرية الكاملة في تصميمه, وبالشكل الذي يحبونه ويفضلونه.

تلك التصميمات الخاصة بتلك المنازل قد تختلف في مكنونها وأشكالها, فنحن هنا في هذه المقالة نتحدث عن تصميمات معينة داخل مثل هذه الأنواع من المنازل, وهي كيفية إستغلال وإستخدام المساحة العلوية للمنازل من روف وغيره في إنشاء حمامات بأشكال مختلفة وتصميمات عديدة وحديثة وعصرية في ذات الوقت, وذلك لأن بعض هذه المساحات العلوية في الروف وغيره قد يتم إهمالها, ومن ثم قد ينتشر فيها بعض الكراكيب والتي تؤدي بذاتها مع الإهمال إلى إنتشار الأتربة التي قد تؤثر في بيئة المنزل بشكل عام وتنتقل إلى غرف أخرى قد تكون أيضاً مهملة في المنزل.

وبالتالي فلمنع تلك الأمور أن تحدث من البداية, ننقل لكم بعض الأفكار الحديثة في إستغلال وتصميم حمام ليشغل تلك المساحات والتي قد تكون بجانبها غرفة النوم التي يفضل بعض أصحاب تلك المنازل أن تكون متواجدة في الطوابق العلوية لأسباب الخصوصية.

البانيو المستقل

homify حمام
homify

homify
homify
homify

من بعض تلك التصميمات التي تحدثنا عنها, مثل هذا النوع من التصميم وهو الحمام الواسع ومدى دقة توزيع الأماكن من إستقلالية البانيو وإطلاله على المناظر الطبيعية من نافذة ليست بكبيرة الحجم في الطابق العلوي بالروف, لكي يتم الإستفادة بشكل جيد لتلك المساحة في المنزل.

حمام وسط الشجر

Satteldachhaus in Hannover, DAVINCI HAUS GmbH & Co. KG DAVINCI HAUS GmbH & Co. KG حمام
DAVINCI HAUS GmbH &amp; Co. KG

DAVINCI HAUS GmbH & Co. KG
DAVINCI HAUS GmbH &amp; Co. KG
DAVINCI HAUS GmbH & Co. KG

بعض أصحاب المنازل يفضلون وجود بعض الأشجار الطبيعية داخل منازلهم, حتى ولو كانت داخل الحمام ذاته, ليس لشئ ولكنها بالفعل تعطي ديكوراً فاخراً وتشعر أصحاب المنزل بأنهم وسط الطبيعة ووسط الأشجار الطبيعية وذلك خصوصاً في الحمام كما في الصورة, لأن الحمام أكثر الأماكن التي يستخدم بها المياه, وهذا هو المقصود من إرتباط المناظر الطبيعية بالحمام.

الحمام الأزرق في العلية

Richmond Full House Refurbishment, A1 Lofts and Extensions A1 Lofts and Extensions حمام
A1 Lofts and Extensions

Richmond Full House Refurbishment

A1 Lofts and Extensions
A1 Lofts and Extensions
A1 Lofts and Extensions

بعض التصميمات للحمامات تكون مبهرة وبارزة في المنزل من خلال إبراز ألوانها, فهذه الصورة توضح لنا حمام في العلية تم تصميمه باللون الأزرق للجدران مع تداخل في تصميم حجري بني كجزء من التصميم, فلقد برع المصممون لهذا الحمام في مواكبته للتصميم العصري وفي ذات الوقت تناسق الألوان مع إضاءة الشمس للمكان ككل, فإن اللون الأبيض والأزرق لهما علاقة بالمياه والسماء التي يمكن رؤيتها من تلك النافذة الكبيرة.

الحمام الهادئ ذو الأضواء الخفيفة

Haus Kaiser, 28 Grad Architektur GmbH 28 Grad Architektur GmbH حمام دوش وأحواض إستحمام
28 Grad Architektur GmbH

28 Grad Architektur GmbH
28 Grad Architektur GmbH
28 Grad Architektur GmbH

أيضاً نرى في هذه الصورة نفس تصميم البانيو المستقل, ولكن في العلية التي تطل من خلال نوافذ صغيرة مغلقة على الخارج مما يعطي شعور بالخصوصية التامة, بالإضافة إلى الأضواء الخفيفة التي تم توزيعها بشكل متناسق مع المكان لتعطي شعوراً بهدوء ذلك الحمام مع وجوده في علية المنزل, وهذا من الشعور المفضل لدى أشخاص كثيرة.

الحمام في المساحة الصغيرة

l-shaped loft conversion wimbledon homify حمام
homify

l-shaped loft conversion wimbledon

homify
homify
homify

من بعض المشاكل التي قد تقابل أصحاب المنازل ذات روف صغير أو مساحة صغيرة, قلة المساحة في إمكانية الإستغلال أو الإستخدام في تصميم حمام عصري ومبدع, ولكن حينما يكون المصممين لديهم القدرة والإبتكار في إنشاء وتصميم حمام في مثل تلك المساحات الصغيرة, وليس فقط أن يقوم بتصميم الحمام بشكل جذاب ومبدع إلا أنه يجب أن يراعي دقة توزيع قطع الحمام بشكل صحيح, ليتوفر لدينا المساحة الكافية لسهولة الحركة, وهذا ما في هذه الصورة من تصميم حمام بشكل عصري وحديث يحتوي على كل القطع الخاصة به بشكل متناسق وبشكل منظم ويتميز بسهولة الحركة وعدم وجود عوائق.

الحمام ذو الطابع الخاص

Guest Bathroom Two Etons of Bath حمام Grey
Etons of Bath

Guest Bathroom Two

Etons of Bath
Etons of Bath
Etons of Bath

حينما نتكلم عن الحمامات الخاصة التي يفضلها بعض أصحاب المنازل ممن لديهم المساحة الواسعة لتصميم حمام كبير ذو ديكور حديث مصمم بإبداع وبشكل جذاب يعكس اللمسات الفنية لدقة المصممين له, فهذه هي الحمامات التي يطلق عليها بالفعل ذات الطابع الخاص أي أنها تتميز بالرفاهية والجمال الفاخر واللمسات الفنية الساحرة كما نرى في هذه الصورة من ديكورات وألوان فنية متناسقة فيما بينها لتعطي مظهراً جذاباً وساحراً.

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