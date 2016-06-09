الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

7 نصائح لمنزل مختلف على نمط الإستديو

Assem Elsherif Assem Elsherif
Квартира для молодой девушки, Ekaterina Donde Design Ekaterina Donde Design غرفة المعيشة
Loading admin actions …

نقدم لك مجموعة من التصاميم المختلفة التي تناسب جميع الأذواق إلي جانب مجموعة من النصائح للحصول على منزل وديكور مميز على نمط الإستديو بسهولة و يسر.

فاستغلال المساحات واللعب بالديكور ممكن أن يحول شقة عادية إلي مكان مختلف ورائع يساعدك على الابداع والاستمتاع وأنت في منزلك .

فهذه النصائح البسيطة ستناسبك أياً كان حجم شقتك أوالأثاث الخاص بك.

لا تعاملها كغرفة واحدة.. استغل كل الأماكن

Квартира для молодой девушки, Ekaterina Donde Design Ekaterina Donde Design غرفة المعيشة
Ekaterina Donde Design

Ekaterina Donde Design
Ekaterina Donde Design
Ekaterina Donde Design

لا تعامل غرفتك علي أنها غرفة واحدة ولكن استغل كل مساحة فيها, فنجد هنا المصمم في هذا التصميم جعل غرفة المعيشة ومكتب العمل فى مكان  واحد. فنجد أريكة رمادية كبيرة  لجلسة مريحة وطاولة بيضاء مميزة الشكل للمشروبات وبجانب الأريكة يوجد مكتب أبيض بسيط برغم صغر المساحة إلا إنه مريح و مناسب للعمل.

استخدم الستائر المختلفة والغير تقليدية

Printworks, Prestigious Textiles Prestigious Textiles غرفة المعيشة
Prestigious Textiles

Printworks

Prestigious Textiles
Prestigious Textiles
Prestigious Textiles

الستائر المختلفة تعطي شكل مميز ومختلف فنجد مثلاً هذا التصميم بالستائر المزرقشة المتماشية مع تصميم الوسائد, فتعطي إحساس بالبهجة والإختلاف في شقتك.

ولكل ستارة تصميم مختلف عن الأخر يتناسب مع الغرفة وطبيعية الأثاث بها كما هو موجود هنا أيضاً فنجد أن اللون الأبيض للغرفة مع لون الأريكة اللموني الهادئ يعطي إحساس بالتباين مع تصميم الستارة المزركشة.

لا تملأ المكان بالأثاث.. اجعله بسيط

Mieszkanie pokazowe, Q2Design Q2Design غرفة المعيشة
Q2Design

Q2Design
Q2Design
Q2Design

للأثاث البسيط ميزات عدة فهو مريح للعين وأقل في التكلفة وتشعر دائماً أن هناك مساحة كافية لكل شئ.

فنجد هنا في هذا التصميم لغرفة المعيشة أنها تحتوي علي أريكة واحدة بيضاء متوسطة الحجم وتكفي لجلسة مريحية إلي جانب الطاولة الخشبية الصغيرة ذات التصميم المختلف ويوجد إلي جانبهم كشاف الإضائة المختلف الأسود ليضفي لمسة مختلفة إلي التصميم.

استخدم المرايات لتحصل على نوافذ عاكسة

River Ranch Residence Hugh Jefferson Randolph Architects شبابيك
Hugh Jefferson Randolph Architects

River Ranch Residence

Hugh Jefferson Randolph Architects
Hugh Jefferson Randolph Architects
Hugh Jefferson Randolph Architects

النوافذ ذات المرايات العاكسة أيضاً من الأمور الهامة لشقة علي نمط الإستديو فهى ستعطيك الخصوصية وفي نفس الوقت تتمكن من الذهاب بنظرك لبعيد. ونجد هنا في هذا التصميم للنافذة الطويلة العاكسة لما هو خارجها بشكل كامل فلا أحد يستطيع أن يراك بالدخل, إلي جانب هذا الباب المميز فهو باب ونافذة في نفس الوقت لإستخدامات مختلفة ومتنوعة.

اشتري الأثاث المناسب لحجم غرفتك

Casa da Floresta, Ferraro Habitat Ferraro Habitat غرفة السفرة
Ferraro Habitat

Ferraro Habitat
Ferraro Habitat
Ferraro Habitat

تأكد دائماً من أن حجم الأثاث مناسب لحجم الغرفة فمثلا هذا التصميم الكلاسيكي لغرفة سفرة مميزة في مساحة صغيرة و في نفس الوقت حجم الأثاث مناسب لمساحة السفرة.

فالطاولة المستديرة الخشبية تكفي لأربعة أشخاص ولها قدم واحدة مما يجعلها أصغر جماً وكذلك المقاعد أيضاً فهي مناسبة الحجم ليست بالكبيرة الضخمة ولا الصغيرة فهي مناسبة وجميلة الشكل.

ابتعد عن النمطية واختر أشكالاً غير تقليدية

Cozinha, Studio Dellas Interior Design Studio Dellas Interior Design مطبخ
Studio Dellas Interior Design

Studio Dellas Interior Design
Studio Dellas Interior Design
Studio Dellas Interior Design

أبحث دائما عن الأشكال الغير نمطية فمثلا في هذا التصميم نجد الطاولة الزجاجية مختلفة الشكل علي قدم واحد اسطوانية باللون الأبيض و أيضاً التصميم الملتوي للمقاعد يعطي الغرفة لمسة عصرية ونجد الجدار المزين بأوراق الشجر الخضراء والثريا علي شكل دائرة تعطي لمسة عصرية أيضاً إلي التصميم.

اجعله أكثر من مجرد حائط

Casa Cor Santa Catarina 2011, ANNA MAYA ARQUITETURA E ARTE ANNA MAYA ARQUITETURA E ARTE غرفة الميديا قماش Multicolored
ANNA MAYA ARQUITETURA E ARTE

ANNA MAYA ARQUITETURA E ARTE
ANNA MAYA ARQUITETURA E ARTE
ANNA MAYA ARQUITETURA E ARTE

اهتم بالألوان والأعمال الفنية علي جدرانك لتحصل علي لمسعة مختلفة لغرفتك.

فنجد هنا في هذه الغرفة الملونة المبهجة جدار عليه رسمة فنية للتنين الأسيوي الشهير بطول الحائط واستخدم المصمم اللون البرتقالي مع قليل من الأسود ليعطي بهجة ويبرز الشكل أكثر, وبدون هذا العمل الفني علي الجدار سيفقد التصميم الكثير من البهجة و يكون مجرد جدار عادي و تقليدي.

لقراءة المزيد، اتبع المقال التالي:شقة مميزة من غرفة واحدة!

فيلا ساحرة على المحيط الهادئ
ابدأ الأن و أتبع النصائح و اجعل شقتك مختلفة

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Edit SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً