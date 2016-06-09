7 نصائح لمنزل مختلف على نمط الإستديو

نقدم لك مجموعة من التصاميم المختلفة التي تناسب جميع الأذواق إلي جانب مجموعة من النصائح للحصول على منزل وديكور مميز على نمط الإستديو بسهولة و يسر.
فاستغلال المساحات واللعب بالديكور ممكن أن يحول شقة عادية إلي مكان مختلف ورائع يساعدك على الابداع والاستمتاع وأنت في منزلك .
فهذه النصائح البسيطة ستناسبك أياً كان حجم شقتك أوالأثاث الخاص بك.
لا تعامل غرفتك علي أنها غرفة واحدة ولكن استغل كل مساحة فيها, فنجد هنا المصمم في هذا التصميم جعل غرفة المعيشة ومكتب العمل فى مكان واحد. فنجد أريكة رمادية كبيرة لجلسة مريحة وطاولة بيضاء مميزة الشكل للمشروبات وبجانب الأريكة يوجد مكتب أبيض بسيط برغم صغر المساحة إلا إنه مريح و مناسب للعمل.
الستائر المختلفة تعطي شكل مميز ومختلف فنجد مثلاً هذا التصميم بالستائر المزرقشة المتماشية مع تصميم الوسائد, فتعطي إحساس بالبهجة والإختلاف في شقتك.
ولكل ستارة تصميم مختلف عن الأخر يتناسب مع الغرفة وطبيعية الأثاث بها كما هو موجود هنا أيضاً فنجد أن اللون الأبيض للغرفة مع لون الأريكة اللموني الهادئ يعطي إحساس بالتباين مع تصميم الستارة المزركشة.
للأثاث البسيط ميزات عدة فهو مريح للعين وأقل في التكلفة وتشعر دائماً أن هناك مساحة كافية لكل شئ.
فنجد هنا في هذا التصميم لغرفة المعيشة أنها تحتوي علي أريكة واحدة بيضاء متوسطة الحجم وتكفي لجلسة مريحية إلي جانب الطاولة الخشبية الصغيرة ذات التصميم المختلف ويوجد إلي جانبهم كشاف الإضائة المختلف الأسود ليضفي لمسة مختلفة إلي التصميم.
النوافذ ذات المرايات العاكسة أيضاً من الأمور الهامة لشقة علي نمط الإستديو فهى ستعطيك الخصوصية وفي نفس الوقت تتمكن من الذهاب بنظرك لبعيد. ونجد هنا في هذا التصميم للنافذة الطويلة العاكسة لما هو خارجها بشكل كامل فلا أحد يستطيع أن يراك بالدخل, إلي جانب هذا الباب المميز فهو باب ونافذة في نفس الوقت لإستخدامات مختلفة ومتنوعة.
تأكد دائماً من أن حجم الأثاث مناسب لحجم الغرفة فمثلا هذا التصميم الكلاسيكي لغرفة سفرة مميزة في مساحة صغيرة و في نفس الوقت حجم الأثاث مناسب لمساحة السفرة.
فالطاولة المستديرة الخشبية تكفي لأربعة أشخاص ولها قدم واحدة مما يجعلها أصغر جماً وكذلك المقاعد أيضاً فهي مناسبة الحجم ليست بالكبيرة الضخمة ولا الصغيرة فهي مناسبة وجميلة الشكل.
أبحث دائما عن الأشكال الغير نمطية فمثلا في هذا التصميم نجد الطاولة الزجاجية مختلفة الشكل علي قدم واحد اسطوانية باللون الأبيض و أيضاً التصميم الملتوي للمقاعد يعطي الغرفة لمسة عصرية ونجد الجدار المزين بأوراق الشجر الخضراء والثريا علي شكل دائرة تعطي لمسة عصرية أيضاً إلي التصميم.
اهتم بالألوان والأعمال الفنية علي جدرانك لتحصل علي لمسعة مختلفة لغرفتك.
فنجد هنا في هذه الغرفة الملونة المبهجة جدار عليه رسمة فنية للتنين الأسيوي الشهير بطول الحائط واستخدم المصمم اللون البرتقالي مع قليل من الأسود ليعطي بهجة ويبرز الشكل أكثر, وبدون هذا العمل الفني علي الجدار سيفقد التصميم الكثير من البهجة و يكون مجرد جدار عادي و تقليدي.
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