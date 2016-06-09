7 نصائح لمنزل مختلف على نمط الإستديو

نقدم لك مجموعة من التصاميم المختلفة التي تناسب جميع الأذواق إلي جانب مجموعة من النصائح للحصول على منزل وديكور مميز على نمط الإستديو بسهولة و يسر.

فاستغلال المساحات واللعب بالديكور ممكن أن يحول شقة عادية إلي مكان مختلف ورائع يساعدك على الابداع والاستمتاع وأنت في منزلك .

فهذه النصائح البسيطة ستناسبك أياً كان حجم شقتك أوالأثاث الخاص بك.