المنزل التقليدي… إنظر من الداخل كيف يكون؟

هذا المنزل قد يبدو للوهلة الأولى منزل بسيط ولكن من الخارج فقط, فهو منزل يشبه بعض المنازل التقليدية من حيث الواجهة وألوان الجدران الخارجية, وساحة المنزل التي تتواجد أمام المدخل, بالإضافة إلى الحديقة الخاصة به.

ولكن إذا قمنا بالدخول داخل المنزل سنجد تصميماً آخر مختلفاً بشكل كبير عن التصميمات التقليدية, حيث برع المصممون في وضع اللمسات العصرية التي تعطي رونقاً خاصاً للمنزل بعيداً عن الأثاث التقليدي أو الديكورات المعروفة.

فهذا المنزل الذي يتمتع بحديقة خاصة من الخارج ومسبح خاص تحيطه الخضرة والأزهار المعلقة من كل الجوانب, بل ولديه ديكورات خاصة من الزرع التي تم توزيعها بشكل متناسق وبأسلوب فني راقي, يعطي للمكان منظراً جذاباً عند النظر من داخل المنزل.

هذا هو المنزل الذي سنتحدث عنه في هذه المقالة مع توضيح بعض الديكورات الداخلية الجديدة الفريدة من نوعها, ومدى تناسقها مع ألوان الجدران الداخلية ومع الإضاءة التي تحيط بالمكان ككل.