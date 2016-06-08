المنزل التقليدي… إنظر من الداخل كيف يكون؟

هذا المنزل قد يبدو للوهلة الأولى منزل بسيط ولكن من الخارج فقط, فهو منزل يشبه بعض المنازل التقليدية من حيث الواجهة وألوان الجدران الخارجية, وساحة المنزل التي تتواجد أمام المدخل, بالإضافة إلى الحديقة الخاصة به.
ولكن إذا قمنا بالدخول داخل المنزل سنجد تصميماً آخر مختلفاً بشكل كبير عن التصميمات التقليدية, حيث برع المصممون في وضع اللمسات العصرية التي تعطي رونقاً خاصاً للمنزل بعيداً عن الأثاث التقليدي أو الديكورات المعروفة.
فهذا المنزل الذي يتمتع بحديقة خاصة من الخارج ومسبح خاص تحيطه الخضرة والأزهار المعلقة من كل الجوانب, بل ولديه ديكورات خاصة من الزرع التي تم توزيعها بشكل متناسق وبأسلوب فني راقي, يعطي للمكان منظراً جذاباً عند النظر من داخل المنزل.
هذا هو المنزل الذي سنتحدث عنه في هذه المقالة مع توضيح بعض الديكورات الداخلية الجديدة الفريدة من نوعها, ومدى تناسقها مع ألوان الجدران الداخلية ومع الإضاءة التي تحيط بالمكان ككل.
في هذه الصورة نرى واجهة المنزل بشكل تقليدي مثل واجهة الكثير من المنازل المصممة بنفس هذا الشكل, حيث نرى لون الجدران المعروف باللون البيج, بالإضافة إلى وجود ساحة خارجية أمام مدخل المنزل ووجود حديقة خاصة, مع وجود بعض الديكورات البسيطة الخاصة بتوزيع الزرع والخضرة في المكان.
هنا نبدأ الحديث بشكل مختلف, حيث نرى براعة المصممين في تمميز هذا المنزل من الداخل بتصميم مختلف كثيراً عن تصميمات تقليدية لبعض المنازل الأخرى, فنرى تصميم مائدة للطعام بطابع خشبي أنيق, تحيطها مقاعد مغطاه بالفرو الذي يعطي طابعاً فاخراً ذو رفاهية عالية, بل وتصميم المطبخ بشكل حديث تتناسق ألوانه مع ألوان مائدة الطعام, ومدى قربه من المائدة ليسهل عملية نقل الطعام أو الإرتباط الوثيق بين المطبخ ومائدة الطعام.
غرفة المعيشة تظهر لنا في هذه الصورة بشكل فريد, حيث نرى مدى إتساع المكان لدقة توزيع الأثاث في الغرفة بشكل سليم, ومدى تناسق ألوان الأثاث مع ألوان الجدران, بالإضافة إلى اللمسة الساحرة لتصميم الإضاءة التي تظهر وهي نابعة من خلف الجدران لتتناسق جميع الألوان مع بعضها سواء الجدران أو الأثاث أو الإضاءة, بالإضافة إلى وضع بعض الديكورات الخاصة بالزرع, لتعطي منزلاً متناسقاً في جميع ديكوراته بعيداً عن الأسلوب التقليدي في التصميم.
لم يترك المصممون أي مكان في هذا المنزل إلا ويعطوه لمسة حديثة غير تقليدية وتكون بشكل فريد من نوعه, حيث عندما قام المصممون بتصميم تلك السلالم لم يكتفوا فقط بتصميم سلالم بشكل عصري وغير تقليدي فقط, بل وضعوا فاصل زجاجي ليعطي رونقاً للمكان بجانب بعض الديكورات ذات الإضاءة الخفيفة أسفل السلالم, ليكتمل الشكل ويكتمل التصميم بشكل رائع بعيداً عن الأفكار التقليدية.
كما أشرنا في بداية هذه المقالة بأن هذا المنزل لديه حديقة خاصة به ذات أسوار عالية تمنح خصوصية للمكان, وتحيطها جدران الأسوار مغطاه بالكامل بأزهار وورود وأشجار طبيعية, تملأ المكان بهجة وسروراً, بل وتعطي طابعاً بيئياً مميزاً بعيداً عن الحدائق التقليدية المتواجدة في منازل عدة.
كما نرى في هذه الصورة المسبح وكيف تم تصميمه لتحيطه الخضرة والزرع من جميع الجوانب, بل ويتميز بالخصوصية المطلقة بوجود أسوار ذات جدران مرتفعة حوله, مما يساعد أصحاب ذلك المنزل بالإستمتاع الكامل بحرية داخل محيط منزلهم بالحديقة والمسبح الخاص بذلك المنزل.
هذه الغرفة صممت بشكل جديد من حيث طبيعة السرير والمفروشات الخاصة به, بالإضافة إلى وجود ستارة مسدلة بشكل رائع يتماشى لونها مع ألوان الجدران وأرضية الغرفة, فنرى مدى تناسق تلك الألوان بعضها مع بعض بجانب اللون الأبيض لأثاث وسرير الغرفة.
فغرفة النوم بهذا التصميم المميز تعطي شكلاً ذو طابع ملكي شبيه بغرف النوم الخاصة بالملوك داخل القصور الكبيرة.
ونرى في هذه الصورة شكل الحمام من الداخل حيث تم تصميمه ليتماشى مع طبيعة التصميمات والديكورات الخاصة بالمنزل ككل من الداخل, فهو يتميز باللون الأبيض المتناسق مع ألوان الأثاث البيضاء في أنحاء المنزل من غرفة المعيشة وغرفة النوم وغيرها, وأيضاً تناسق ألوان جدران الحمام مع ألوان جدران تلك الغرف أو جدران المنزل الداخلية بشكل عام.
وبالتالي فحين فكر المصممون في أن يكون المنزل ذو طابع فريد من نوعه في التصميم لم يهملوا أن تكون ألوان الغرف متناسقة مع بعضها لكي يشعر أصحاب المنزل بأن المنزل غير تقليدي في تصميم, وأيضاً ذو ألوان فريدة من نوعها متناسقة مع بعضها بعيداً عن الألوان الداخلية التقليدية لبعض المنازل.