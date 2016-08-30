تحويل كوخ من جذوع الأشجار لمنزل حديث

المنزل الريفي هو منزل خشبي بسيط، وبساطته هي ما تجعل منه سهل التصميم وغير مكلف وغير معقد مهما كانت الديكورات، في هذا المقال سنتعرف على كيف استطاع المصمم المعماري أن يحول منزل ريفي عبارة عن أعمدة من جذوع الأشجار إلى منزل ريفي بسيط ولكن فخم. باستخدام الكثير من الذكاء والدقة والذوق نغير ونُحسن حياتنا للأفضل.
بداية الفخامة تبدا بتصميم وتخطيط ذكي لتحول هذه الخرابة من أعمدة خشبية موضوعه بشكل عشوائي وسقف بالي غير ثابت ذو ثقوب، وجدران من أحجارليس لها أي معنى ولا أي تصميم مميز، أما وجود فقط شبابيك صغيرة وباب واحد فقط فهذا امر لا يصدق، لكن التغيير في الطريق… .
من السهل جدا التخريب وتنفيد تصميم مختلف تماما، ولكن هدف المصمم المعماري التحسين وباقل التكاليف، حيث نلاحظ من الصورة ان الأعمدة الخشبية والجدران الحجرية مازالت موجوده في كامل أرجاء المنزل، الشيء الذي أعطى روح الطبيعة داخل المنزل وحافظ على الأصالة، مع إضافة بعض اللمسات المميزة كالأعمدة الحديدية بلون الأسود التي استخدمت أيضا كدعامات للمنزل.
وجود مكتبه في المنزل ليس فقط للديكور أنما دليل على ثقافة أصحاب المنزل، لذلك اقترح المصمم الداخلي تصميم المكتبة اسفل السلم، أي اثنان في واحد
مكتبة في السلم.
أعزاءي المكتبة هي ليست الجزء المميز فقط لاحظوا معي جمالية العمودين الخشبيين بجانب المكتبة، والسلم بلون بني غامق اعطى جاذبية مختلفة. اترك لكم الحرية في اختيار كرسي القراءة… .
يعتمد تصميم هذا المنزل على قوة المركز المتمثلة في اربع جدران رئيسية، الجدار الأول فيه السلم، الجدار الثاني للمكتبة أما الجدران الأخران فأحدهما جدار مطبخ أي جدار يحتوي على الخزن والفرن والثلاجة، كما يوجد طاولة مطبخ بلون بني غامق محاطة بدعامتين خشبيتين، والجدار الرابع في غرفة المعيشة لتعليق التلفزيون للتقليل من المساحة المستخدمة أي مساحة اكبر. غرفة معيشة وغرفة السفرة والمطبخ يجمعها جدار زجاجي واحد أي إضاءة طبيعية اكثر.
أرضية من المرمر البني الغامق تحوي على مغطس بيضاوي بلون ابيض موجهه عليها إضاءة شمسية دافئة من شبالك كبير، كرسي بيت جدي الخشبي بجانب المغطس، نار ودفئ من مدفأة بسيطة التصميم مثبتة على جدار مُدعم بدعامة حديدية، كل هذا موجود ضمن غرفة الملابس التي ابتكر فيها مصمم الديكور خزن طولية وعرضية للملابس تتناسب مع الجدار المائل. ينهي مصمم الديكور عملة بلمسة جمالية تتمثل هنا بالشباك الأرضي للمزيد من الاضاءة الطبيعية وحوض نباتي.
رؤيا علوية للركن الفني الذي يحتوي على خزن خشبية معتقة مصفوفة بشكل عفوي ومرتب فيها بعض الكتب، وصور ولوحات تشكيلية معلقة، ضوء برتقالي خافت يتناسب مع لون الخشب، وكما واضح كيف أن الأعمدة الخشبية القديمة أعطت انطباع ريفي قديم تحول بالتصميم المناسب الى بيت ريفي فخم.
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