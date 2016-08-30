تحويل كوخ من جذوع الأشجار لمنزل حديث

يعتمد تصميم هذا المنزل على قوة المركز المتمثلة في اربع جدران رئيسية، الجدار الأول فيه السلم، الجدار الثاني للمكتبة أما الجدران الأخران فأحدهما جدار مطبخ أي جدار يحتوي على الخزن والفرن والثلاجة، كما يوجد طاولة مطبخ بلون بني غامق محاطة بدعامتين خشبيتين، والجدار الرابع في غرفة المعيشة لتعليق التلفزيون للتقليل من المساحة المستخدمة أي مساحة اكبر. غرفة معيشة وغرفة السفرة والمطبخ يجمعها جدار زجاجي واحد أي إضاءة طبيعية اكثر.