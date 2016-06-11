يخت العائلة الفاخر

نذهب اليوم في عرض البحر من داخل يخت Baglietto43 الفاخرلنرى التصميمات الداخلية و التي قام بها فريق عمل SA & V – SAARANHA&VASCONCELOS في ليسباوا في البرتغال، من الأعماق نتجول داخل اليخت و نرى روعة التصميم و جمال الخطوط.
عند النظر إلى اليخت من الخارج نرى شكل منحنيات إنسيابيه جميلة و تصميم أنيق، تبدو أنها مناسبة للحياة العائلية و مرحبة بزوارها، تظهر عليها معالم التصميم الفاخر. ترى كيف يكون تصميمتها الداخلية؟
اليخت كما نرى مكونة من أربعة أدوار حيث أن الدورالأول هو دور الصيانة والعمال وأيضاً يحتوي على طاقم اليخت و كبائن الضيوف. دور السطح الثاني يوجد به المعيشة و غرف الطعام، دور السطح الثالث غرف الألعاب و الترفية و السينما، أما دور السطح الأخير فيحتوي على أماكن الإسترخاء و الجاكوزي.
عندما نرى التصميم الداخلي لأول وهلة فأول ما يلف نظرنا هو السمة الأساسية و هي اللونين اأبيض و الأسود، مثل أصابع البيانو تلعب تفاصيل التصميم الداخلي مقطوعة رائعة في الإيقاع البصري.
الطراز المستخدم هو الطراز الحديث و الذي يظهر في كل التفاصيل، يظهر من أول اللون و الشكل و حتى الملمس. التناسق في الخامات و درجات الشفافية و اللمعان، حتى في إختيار أدق التفاصيل، الإضاءة و توزيعها كلٌ يعزف منفرداً لإكساب روح معاصرة لليخت العائلي.
نلاحظ في غرفة الطعام وجود بعض التفاصيل باللون الأحمر، ليست كثيرة فهي لا تلفت النظر و لكن متقنه كفاية بأن تحقق توازن لوني رائع.
كبائن النوم تتبع نفس التصميم اللوني و لكن بزيادة اللون الأبيض و تقليل اللون الأسود اللامع ليأخذ شريط واحد على الحائط، مع تكملته في السقف بشريط مرآة و الذي يعزز من التصميم الرائع كما أنه يعكس الفراغ و يعطي إتساع وراحة لمستخدمي هذه الكبائن.
دخل اللون الأحمر هنا بكثرة في البطاطين المفروشة على السرائر ليكسر من حدة اللون الأبيض المستخدم بكثرة في باقي الكابينة.
على عكس غرف النوم أخذ الحمام في أغلبه لوناً أسوداً ماعدا بعض التفاصيل البسيطة مثل الحوض و الخزانات و حائط الدش، و أيضاً تكرر إستخدام شريط المرآة و لكن هذه المرة على الحائط لتعطي إتساعاً أفقياً للحمام.
دور السطح الأخير حيث الشيزلونجات لإسترخاء لا ينتهي. كما نرى لمحة اللون الأحمر الرائع أيضاً هنا لتكتمل لوحة الألوان في تصميم اليخت Baglietto43.