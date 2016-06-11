الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

يخت العائلة الفاخر

Marwa Hasan Marwa Hasan
Baglietto 43, SA&V - SAARANHA&VASCONCELOS SA&V - SAARANHA&VASCONCELOS يخوت و طائرات
Loading admin actions …

نذهب اليوم في عرض البحر من داخل يخت Baglietto43 الفاخرلنرى التصميمات الداخلية و التي قام بها فريق عمل SA & V – SAARANHA&VASCONCELOS في ليسباوا في البرتغال، من الأعماق نتجول داخل اليخت و نرى روعة التصميم و جمال الخطوط.

التصميم الخارجي

Baglietto 43, SA&V - SAARANHA&VASCONCELOS SA&V - SAARANHA&VASCONCELOS يخوت و طائرات
SA&amp;V – SAARANHA&amp;VASCONCELOS

SA&V - SAARANHA&VASCONCELOS
SA&amp;V – SAARANHA&amp;VASCONCELOS
SA&V - SAARANHA&VASCONCELOS

عند النظر إلى اليخت من الخارج نرى شكل منحنيات إنسيابيه جميلة و تصميم أنيق، تبدو أنها مناسبة للحياة العائلية و مرحبة بزوارها، تظهر عليها معالم التصميم الفاخر. ترى كيف يكون تصميمتها الداخلية؟

اليخت كما نرى مكونة من أربعة أدوار حيث أن الدورالأول هو دور الصيانة والعمال وأيضاً يحتوي على طاقم اليخت و كبائن الضيوف. دور السطح الثاني يوجد به المعيشة و غرف الطعام، دور السطح الثالث غرف الألعاب و الترفية و السينما، أما دور السطح الأخير فيحتوي على أماكن الإسترخاء و الجاكوزي.

أبيض و أسود

Baglietto 43, SA&V - SAARANHA&VASCONCELOS SA&V - SAARANHA&VASCONCELOS يخوت و طائرات
SA&amp;V – SAARANHA&amp;VASCONCELOS

SA&V - SAARANHA&VASCONCELOS
SA&amp;V – SAARANHA&amp;VASCONCELOS
SA&V - SAARANHA&VASCONCELOS

عندما نرى التصميم الداخلي لأول وهلة فأول ما يلف نظرنا هو السمة الأساسية و هي اللونين اأبيض و الأسود، مثل أصابع البيانو تلعب تفاصيل التصميم الداخلي مقطوعة رائعة في الإيقاع البصري.

اللون، الشكل و الملمس

Baglietto 43, SA&V - SAARANHA&VASCONCELOS SA&V - SAARANHA&VASCONCELOS يخوت و طائرات
SA&amp;V – SAARANHA&amp;VASCONCELOS

SA&V - SAARANHA&VASCONCELOS
SA&amp;V – SAARANHA&amp;VASCONCELOS
SA&V - SAARANHA&VASCONCELOS

الطراز المستخدم هو الطراز الحديث و الذي يظهر في كل التفاصيل، يظهر من أول اللون و الشكل و حتى الملمس. التناسق في الخامات و درجات الشفافية و اللمعان، حتى في إختيار أدق التفاصيل، الإضاءة و توزيعها كلٌ يعزف منفرداً لإكساب روح معاصرة لليخت العائلي.

الأحمر يكسر الملل

Baglietto 43, SA&V - SAARANHA&VASCONCELOS SA&V - SAARANHA&VASCONCELOS يخوت و طائرات
SA&amp;V – SAARANHA&amp;VASCONCELOS

SA&V - SAARANHA&VASCONCELOS
SA&amp;V – SAARANHA&amp;VASCONCELOS
SA&V - SAARANHA&VASCONCELOS

نلاحظ في غرفة الطعام وجود بعض التفاصيل باللون الأحمر، ليست كثيرة فهي لا تلفت النظر و لكن متقنه كفاية بأن تحقق توازن لوني رائع.

غرف النوم

Baglietto 43, SA&V - SAARANHA&VASCONCELOS SA&V - SAARANHA&VASCONCELOS يخوت و طائرات
SA&amp;V – SAARANHA&amp;VASCONCELOS

SA&V - SAARANHA&VASCONCELOS
SA&amp;V – SAARANHA&amp;VASCONCELOS
SA&V - SAARANHA&VASCONCELOS

كبائن النوم تتبع نفس التصميم اللوني و لكن بزيادة اللون الأبيض و تقليل اللون الأسود اللامع ليأخذ شريط واحد على الحائط، مع تكملته في السقف بشريط مرآة و الذي يعزز من التصميم الرائع كما أنه يعكس الفراغ و يعطي إتساع وراحة لمستخدمي هذه الكبائن.

دخل اللون الأحمر هنا بكثرة في البطاطين المفروشة على السرائر ليكسر من حدة اللون الأبيض المستخدم بكثرة في باقي الكابينة.

الحمام الأسود

Baglietto 43, SA&V - SAARANHA&VASCONCELOS SA&V - SAARANHA&VASCONCELOS يخوت و طائرات
SA&amp;V – SAARANHA&amp;VASCONCELOS

SA&V - SAARANHA&VASCONCELOS
SA&amp;V – SAARANHA&amp;VASCONCELOS
SA&V - SAARANHA&VASCONCELOS

على عكس غرف النوم أخذ الحمام في أغلبه لوناً أسوداً ماعدا بعض التفاصيل البسيطة مثل الحوض و الخزانات و حائط الدش، و أيضاً تكرر إستخدام شريط المرآة و لكن هذه المرة على الحائط لتعطي إتساعاً أفقياً للحمام.

الإسترخاء

Baglietto 43, SA&V - SAARANHA&VASCONCELOS SA&V - SAARANHA&VASCONCELOS يخوت و طائرات
SA&amp;V – SAARANHA&amp;VASCONCELOS

SA&V - SAARANHA&VASCONCELOS
SA&amp;V – SAARANHA&amp;VASCONCELOS
SA&V - SAARANHA&VASCONCELOS

دور السطح الأخير حيث الشيزلونجات لإسترخاء لا ينتهي. كما نرى لمحة اللون الأحمر الرائع أيضاً هنا لتكتمل لوحة الألوان في تصميم اليخت Baglietto43.

منزل صديق للبيئة
ما رأيك في هذا اليخت الأنيق؟

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Edit SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً