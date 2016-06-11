يخت العائلة الفاخر

عند النظر إلى اليخت من الخارج نرى شكل منحنيات إنسيابيه جميلة و تصميم أنيق، تبدو أنها مناسبة للحياة العائلية و مرحبة بزوارها، تظهر عليها معالم التصميم الفاخر. ترى كيف يكون تصميمتها الداخلية؟

اليخت كما نرى مكونة من أربعة أدوار حيث أن الدورالأول هو دور الصيانة والعمال وأيضاً يحتوي على طاقم اليخت و كبائن الضيوف. دور السطح الثاني يوجد به المعيشة و غرف الطعام، دور السطح الثالث غرف الألعاب و الترفية و السينما، أما دور السطح الأخير فيحتوي على أماكن الإسترخاء و الجاكوزي.