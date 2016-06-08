عبقرية التنظيم في شقة 50 متر!

تصميم فريد حول مساحة مفتوحة إلى غرفة تضم كل من غرفة المعيشة وغرفة الطعام وأيضًا المطبخ، ولكن دون انتقاص من تصميمها الجذاب والملائم بشدة لشقة زوجين شابين في بداية مشوارهما، حيث الألوان الجريئة الحيوية، مع لمسات حيادية هادئة ولمسات خشبية دافئة.

تلونت الجدران باللون البيج الراقي في حياديته، مع سقف أبيض، فيما خلقت الإضءة المخفية في السقف، تناغمًا سلسًا بين لوني السقف والجدران، بينما اتخذت الأرضية مظهرًا خشبيًا بلون كافيه يتماشى جيدًا مع لون الجدران.

تصميم الغرفة جاء عصريًا للغاية، ويتجلى ذلك بوضوح في تصميم المطبخ ذو النمط الأمريكي، وطاولة التلفاز البسيطة التصميم، وعلى الرغم من وجود ثلاث غرف في تلك المساحة، إلا أنه يمكننا ملاحظة عدم ازدحامها بأي شكل من الأشكل، بل إنها تحوي مساحة فارغة مناسبة، تتيح التحرك بحرية دون التخبط في قطع الأثاث.