عبقرية التنظيم في شقة 50 متر!

عندما يتعلق الأمر بالمساحات الصغيرة، يصبح التصميم الداخلي تحديًا كبيرًا، يتعلق بالحذر في كل قرار، والحرص عند اختيار كل قطعة أثاث أو ديكور، والحبث مطولًا عن أفضل الحلول المبتكرة لاستغلال المساحات دون التسبب في ازدحام.
وواجه مكتب Arquilab للهندسة المعمارية، تحديًا ليس بالسهل، لتنفيذ التصميم الداخلي لشقة زوجين شابين بمساحة 50 مترًامربعًا، ولكن مع حسن التنظيم، والابتكار في إيجاد الحلول، خرج التصميم عصريًا ومرتبًا ببراعة، مع ألوان مبهجة تمنعك من التركيز مع المساحات، بما يدل على عبقرية الاختيارات.
تصميم فريد حول مساحة مفتوحة إلى غرفة تضم كل من غرفة المعيشة وغرفة الطعام وأيضًا المطبخ، ولكن دون انتقاص من تصميمها الجذاب والملائم بشدة لشقة زوجين شابين في بداية مشوارهما، حيث الألوان الجريئة الحيوية، مع لمسات حيادية هادئة ولمسات خشبية دافئة.
تلونت الجدران باللون البيج الراقي في حياديته، مع سقف أبيض، فيما خلقت الإضءة المخفية في السقف، تناغمًا سلسًا بين لوني السقف والجدران، بينما اتخذت الأرضية مظهرًا خشبيًا بلون
كافيه يتماشى جيدًا مع لون الجدران.
تصميم الغرفة جاء عصريًا للغاية، ويتجلى ذلك بوضوح في تصميم المطبخ ذو النمط الأمريكي، وطاولة التلفاز البسيطة التصميم، وعلى الرغم من وجود ثلاث غرف في تلك المساحة، إلا أنه يمكننا ملاحظة عدم ازدحامها بأي شكل من الأشكل، بل إنها تحوي مساحة فارغة مناسبة، تتيح التحرك بحرية دون التخبط في قطع الأثاث.
في تلك الصورة يمكننا ملاحظة العبقرية في حسن التصميم، حيث أن المطبخ جاء بتصميم أمريكاني، وبار تقديم مطل على كل من غفة المعيشة وغرفة الطعام، إلا أنه أيضًا تم تصميمه بعناية بما يسمح بإخفائه عند الحاجة، خلف ألواح خشبية قابلة للفرد والإنزلاق، مما يمنحه درجة كبيرة من الحرية والخصوصية في آن واحد.
بار المطبخ اتخذ مظهرًا خشبيًا، بلون قاتم يختلف عن لون الأرضية ولون اللوح الخشبي الذي يخفي المطبخ خلفه، ولكنه يتلائم جيدًا من لون الخشب الذي صممت منه منضدة التلفاز البيضاء، المجاورة له، وقد وضع أمام البار كرسيان مرتفعان، بتصميم عصري أصفر اللون، يمنح تلك المساحة إشراقة قوية، تكسر دفء الأخشاب والألوان المحايدة.
من تلك الزاوية، نستطيع الاطلاع على تصميم طاولة الطعام الزجاجية المستديرة، مع كراسيها الحديدية التي جاءت بتصميم بسيط ولكنه غاية في العصرية والأناقة، حيث الظهر المفرغ في مستطيلات ومربعات، والمقعدة بلونها البيج الذي يتناسب مع ألوان الجدران، مع خطوط طولية تتناسب مع تفريغات الظهر.
وضعت مزهرية بسيطة تحوي ورودًا حمراء لإضفاء المزيد من الإشراقة على الغرفة، بلمسة نابضة بالحياة، وتألقت المنضدة بأنوار وحدات الإضاءة العصرية التصميم، المتدلية من السقف فوق الطاولة مباشرة، بلونها الأصفر القوي، والذي يتماشى مع لون كرسيي البار، إضاقة إلى وحدات الإضاءة المستديرة الصغيرة، والمثبتة في السقف على حواف الزوايا.
كما يمكننا ملاحظة أريكة غرفة المعيشة الأنيقة، بلونها الرمادي الداكن، مع وسائد حمراء، وأخرى بيضاء بنقوش حمراء، لإضفاء شيء من الحيوية على الأريكة القاتمة. وفي الخلفية، سنجد ركن أخر مفتوح على تلك الغرفة الثلاثية، وقد تضمن أريكة أخرى بتصميم عصري مختلف.
إذا ما دخلنا إلى ذلك الركن الخلف، سنجد أن الأريكة الرمادية العصرية التصميم، هي في الحقيقة اختيار ذكي يتلائم مع تجهيز غرفة الضيوف، حيث أنها قابلة للفرد لتتحول إلى سرير مريح، في غرفة تجمع جدرانها بين اللونين البيج والبيتي الداكن، مع مصدر تهوية جيد متمثل في نافذة مربعة كبيرة، وقد وضع اسفلها كرسي قابل للطي، تماشيًا مع فكرة توفير المساحات.
ربما يكون مظهر الحمام يوحي بالازدحام قليلًا، ولكنه بالتأكيد مصمم بعناية ليناسب تلك المساحة الصغيرة، فقط أدوات العناية الشخصية المتراصة فوق الوحدة المرفقة بحوض الاغتسال هي ما تسبب الزحام.
اختيرت مرافق الحمام بأحجام صغيرة، بما يتناسب مع مساحته الضيقة، حيث حوض الاغتسال الراقي في تصميمه، بلونه الأبيض، وقد تم تثبيته في وحدة تخزين خشبيه بلون فاتح، بينما وضعت فوقه مرآة مستطيلة أحيطت بإطار خشبي من اللون ذاته. ونظرًا لصغر مساحة الحمام، فقد تم الاستغناء عن المغطس، وصممت بدلًأ منه كابينة استحمام زجاجية.
صممت غرفة النوم لتتلائم مع عصرية الشقة، ولكن في بساطة دون مبالغة، مع الحفاظ على نغمات اللون البني والخشب، وإضفاء لمسات ملونة على فراش السرير، والذي يجمع بين درجتي من الازرق الفاتح والداكن، وأيضًا الأبيض والأصفر الفاتح.
أيضًا يجذب أنظارنا، التصميم الراقي لإضاءة الغرفة، والتي تم إخفائها في السقف، لتضيء الجدار البني الداكن، إلى جانب وحدتي إضاءة، تتدلى من السقف يمينًأ ويسارًا، لتستخدم بدلًا من الأباجورة التقليدية التي توضع على جانبي السرير.
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