فيلا كولومبية بإطلالة فندقية!

صمم المطبخ على الطراز الحديث، حيث تم الدمج بينه وبين طاولة الطعام، من خلال تناسق الألوان والخامات، حيث تم تصميم المطبخ باللون الأبيض الذي ينصهر مع ألوان الجدران والسقف والأرضية، مع لمسات راقية باللون الأسود، وعلى العكس، صممت طاولة الطعام باللون الأسود، فيما عدا كرسيان اكتسا باللون الأبيض لتحقيق التناغم.

تصميم طاولة الطعام عصري للغاية، مع لمسات معدنية في أرجل الكراسي، التي تم تصميمها كسندات وليست أرجل، وكذلك جاء تصميم المطبخ حديثًا وذكيًا، حيث تم وضع المطبخ بأكمله على خط واحد، للحفاظ على المساحات الفارغة.

اعتمدت المساحة التي تضم السفرة والمطبخ على الإضاءات الصغيرة المثبتة في السقف Spot lights، إلى جانب وحدة إضاءة فريدة في تصميمها، تتدلى من السقف فوق طاولة الطعام، ولكن على ارتفاع منخفض للغاية.