فيلا كولومبية بإطلالة فندقية!

في بوغوتا بكولومبيا، قام مهندسو شركة Puledo المعمارية، بتصميم منزل على مساحة 580 مترًا مربعًا، أطلقوا عليه
Vivienda Cely، ليتكون من مستويين،
متخذًا أشكالًا هندسية متداخلة في الواجهة، التي تتناقض مع تصميم حوض سباحة منحني الأضلاع.،
وهو ما يقدم كنموذج استوائي بتصميم جريء، ذو مساحات كبيرة من الزجاج.
تصميم الفيلا من الداخل والخارج عصري للغاية، ويُشعرك برفاهية الحياة الفندقية، حيث الواجهة المعقدة التصميم، والمسبح الكبير للغاية والذي يشبه كثيرًا تصميمات حمامات السباحة االفندقية.
واجهة المنزل تتمتع بتصميم هندسي معقد ولكن على نمط الفنادق، فهي عبارة عن أشكال هندسية متداخلة من مكعبات متراصة بشكل غير منتظم، ولكن دون أن تفقد مظهرها الجمالي العصري، الذي جمع بين اللون الأبيض واللون الأصفر، مع وجود لمسات باللون الأسود، وخاصة مع ذلك العمود الأسود الذي يُضفي عليها مظهرًا فاخرًا، مع لمسات الخضرة المتجسدة في السجيرات الصغيرة، وأيضًا الأشجار الكبيرة.
بمجرد النظر إلى داخل المنزل، حيث الطابق الأول، نجد أن الأبيض صاحب الكلمة العليا في التصميم، حيث سيطر على السقف والأرضية، وأيضًا الجدران والأعمدة، وبعض م الأثاث.
صممت تلك الفيلا الكولومبية على الطراز العصري الحديث، الذي يعتمد على المساحات المفتوحة، حيث الجمع بين كل من غرفة المعيشة، وغرفة الطعام، وأيضًا المطبخ، دون فواصل بينهما، بما يضفي نوع من الحميمية على أجواء المنزل.
من تلك الزاوية، يمكننا رؤية غرفة المعيشة التي تتكون من أريكتين عصريتين، إحداهما باللون
الجنزاري، والأخرى باللون الأبيض، كما تحوي تلفازًا مسطحًا، تم تعليقه في الحائط، لإضفاء أجواء المرح والتسلية على الغرفة التي تستمد أضوائها من السقف المكشوف، وأيضًا الأبواب المنزلقة المفتوحة على المسبح.
صمم المطبخ على الطراز الحديث، حيث تم الدمج بينه وبين طاولة الطعام، من خلال تناسق الألوان والخامات، حيث تم تصميم المطبخ باللون الأبيض الذي ينصهر مع ألوان الجدران والسقف والأرضية، مع لمسات راقية باللون الأسود، وعلى العكس، صممت طاولة الطعام باللون الأسود، فيما عدا كرسيان اكتسا باللون الأبيض لتحقيق التناغم.
تصميم طاولة الطعام عصري للغاية، مع لمسات معدنية في أرجل الكراسي، التي تم تصميمها كسندات وليست أرجل، وكذلك جاء تصميم المطبخ حديثًا وذكيًا، حيث تم وضع المطبخ بأكمله على خط واحد، للحفاظ على المساحات الفارغة.
اعتمدت المساحة التي تضم السفرة والمطبخ على الإضاءات الصغيرة المثبتة في السقف Spot lights، إلى جانب وحدة إضاءة فريدة في تصميمها، تتدلى من السقف فوق طاولة الطعام، ولكن على ارتفاع منخفض للغاية.
هذا الجزء من المنزل يُشعرك بأنك قد ذهبت إلى معرض فني، حيث اللوحة الفنية التي تستقبلك عند نهاية السلم، بألوانها المُشرقة، التي تضفي لمسة حيوية على اللون الأبيض المسيطر على المنزل.
تصميم الدرج جاء مناسبًا لعصرية تلك الفيلا الكولومبية، حيث الدرجات البيضاء التي يدعهما من الأسفل لوح طولي، مع درابزين معدني لامع، باللون الفضي الفاخر، وألواح زجاجية تمنحه مظرًا راقيًا.
نظرًا للمساحة الكبيرة التي بنيت عليها الفيلا، كان من الطبيعي أن تحوي مسبحًا كبيرًا في فناءها الخلفي، مقارنة بغيرها من المنازل، ولكن مسبحًا بهذا الحجم! هو بالتأكيد شيء مفاجئ وغير متوقع، حيث يحوي فناء الفيلا الخلفي مسبحًا كبيرًا يتساوى في حجمه مع حمامات السباحة الفندقية، ذات التصميم المنحنى الأضلاع، والذي اتخذ أشكالًا دائرية بعضها مكتمل وبعضها نصف دائري.
ويتمتع المسبح بإطلالة رائعة خاصة مع المساحات المزروعة المحيطة به، وأيضًا الأشجار التي تدخل ضمن تصميمه، والموضوعة في دوائره، تطل عليه شرفة المنزل الكبيرة.
لمزيد من تصميمات المنازل المميزة، تفضلوا بقراءة المقال التالي، انعكاس الطبيعة في
بيت المرايا.