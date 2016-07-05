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أفكار مبتكرة لتصاميم الدهانات

shereen gouda shereen gouda
Marble, Fade Marble & Travertine Fade Marble & Travertine جدران
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بإتباع أسايب جديدة و بسيطة يمكنك تحويل بيتك ليبدومطابقا لصور المجلات و من أهم هذه الأساليب هو إختيار دهانات الحوائط بعناية بحيث يبرز جمال المنزل. غالبا ما نظن أن دهانات الحوائط من الأشياء الثانوية و لكن هي تعتبر من ركائن التصميم الأساسية.

ألوان متباينة و صارخة أم متجانسة مع تدريج هادئ؟

Departamento en La Condesa, MAAD arquitectura y diseño MAAD arquitectura y diseño إنتقائي، أسلوب، الرواق، رواق، &، درج
MAAD arquitectura y diseño

MAAD arquitectura y diseño
MAAD arquitectura y diseño
MAAD arquitectura y diseño

هناك مدرستين متبعتان عند إختيار الألوان هما التباين والتجانس ولكلا مميزاته, فالتباين في الألوان يعطي قوة لعنصر مميز ويضفي طابع جريء أما الألوان المتجانسة فتعطي إنطباع بالهدوء. عند إختيارك بين المدرستين عليك أولا أن تعرف ما هو الإنطباع الذي تحبذه في الغرفة. مع ملاحظة غرفة المعيشة هنا نجد أن طلاء حائط باللون الأزرق الصارخ بين حوائط بيضاء اللون يبرز  الأثاث الأخضر أمامه,  خالقا جوا من الجرأة.

تضاد صريح في الألوان

AM HOUSE, SANSON ARCHITETTI SANSON ARCHITETTI غرفة المعيشة
SANSON ARCHITETTI

SANSON ARCHITETTI
SANSON ARCHITETTI
SANSON ARCHITETTI

الأبيض والأسود موضة لن يغفى عليها الزمان فالجمع بينهم دائما ما يجمع بين الأناقة والبساطة, فحين تكون في شك أو تردد إتجه لهذين اللونين.

تباين البيج مع الأسود

Dark ceiling Madame Ant جدران
Madame Ant

Dark ceiling

Madame Ant
Madame Ant
Madame Ant

السقف قد يتحول من عنصر مهمش إلي العنصر الأكثر تميزا حين نقوم بإختيار لونا متباينا عن ما هو مستخدم, فنجد هنا أن عندما إستخدم لون متباين للسقف إستطاع السقف وحده أن يبرز جمال أثاث غرفة السفرة.

هدوء نفسي مع الألوان الترابية

Marble, Fade Marble & Travertine Fade Marble & Travertine جدران
Fade Marble &amp; Travertine

Fade Marble & Travertine
Fade Marble &amp; Travertine
Fade Marble & Travertine

عند الإتجاه لألوان متجانسة و متقاربة يكون التحدي أصعب لتوضيح العنصر الأكثر أهمية ولكنه سلميا أكثر لما نتجنبه من الإختيارات اللا نهائية, فقط عليك إختيار لونا مفضلا لديك وملاحقة هذا اللون بكل ما هو متجانس معه. في هذا التصميم إتجه المصمم إلى الألوان الترابية لما تعطي من هدوء و إحساس بالقرب من الطبيعة. أكثر ما يميز التصميم هو الشعور بالتجانس. يمكنك المتابعة هنا لتتفحص مزيدا من التصاميم المتجانسة والراقية.

تحويل الأبيض للون مبهج

Casa em Jurerê Internacional - SC - Brasil, Samara Barbosa Arquitetura Samara Barbosa Arquitetura راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله
Samara Barbosa Arquitetura

Samara Barbosa Arquitetura
Samara Barbosa Arquitetura
Samara Barbosa Arquitetura

من قال أن الأبيض ممل ؟ في بعض الأحيان يكون سيطرة اللون الأبيض في مكان هي جرأة بحد ذاتها فمعالجته ليشكل تصميما متميزا يعد تحديا كبيرا. في هذا التصميم يتحقق قول السهل الممتنع فقد أبرز إنتشار اللون الأبيض وجود قطعتان من الأثاث باللون الأصفر. و ليميز حائط السلم فقد أدمج المصمم درجتين متقاربتين من الأبيض مستخدما الأبيض الأكثر نصاعة بعمل أشرطة عشوائية مضيفا إحساس بالحداثة و بأن الأبيض ما زال يعطي روحا مبهجة لأي مكان. لأفكار أكثر لتصاميم الأروقة تابع هذا الرابط.

لغرفة معيشة هادئة و جريئة

Limited Collection 2016, SCHÖNER WOHNEN-FARBE SCHÖNER WOHNEN-FARBE جدران
SCHÖNER WOHNEN-FARBE

SCHÖNER WOHNEN-FARBE
SCHÖNER WOHNEN-FARBE
SCHÖNER WOHNEN-FARBE

يجمع هذا التصميم بين الجرأة والتجانس لأن  المصمم قام بإختيار الألوان ذات الطابع الجريء مثل الأحمر ولكنه إستغل تدريجته ليبرز أريكة قد تبدو بسيطة للغاية في خارج هذا الإطار المفعم بالحيوية.

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حائط قديم في إطار مستحدث

homify جدران
homify

homify
homify
homify

كثيرا من مصممي الخطوط الحديثة يكون عندهم حب لكل ما هو قديم و عريق لما يعطي من إيحاء بروح عتيقة للمكان و ذات طابع أثري, شعورا منهم أن كل ما هو قديم يروي قصة عن الماضي. ظهر هذا الإنطباع مؤخرا بصورة طلاء حائط ذو مؤثر دهان عتيق وبهذا يكون قد جمع في مكان واحد بين بساطة الحاضر وروح الماضي.

لطابع قريب من الطبيعة

VILLA - GASSIN, PASSAGE CITRON PASSAGE CITRON حمام
PASSAGE CITRON

PASSAGE CITRON
PASSAGE CITRON
PASSAGE CITRON

إستخدام الدهانات المعتقة مع الأخشاب الخام بخشونتها تعطي إحساس دافيء و قريب إلى الطبيعة.

حائط أم لوحة فنية؟

news 2016, Creativespace Sartoria Murale Creativespace Sartoria Murale جدران
Creativespace Sartoria Murale

Creativespace Sartoria Murale
Creativespace Sartoria Murale
Creativespace Sartoria Murale

من الأفكار الجديدة في عالم الدهانات أن يتحول حائط ليكون جدارية فنية. فهنا تم تحول الجدار إلي لوحة ثلاثية الأبعاد خالقا روح من الماضي وإتساع لغرفة مع بساطة الأثاث.

لوحة عصرية

New York, Klebefieber.de - Apalis GmbH Klebefieber.de - Apalis GmbH جدران
Klebefieber.de – Apalis GmbH

Klebefieber.de - Apalis GmbH
Klebefieber.de – Apalis GmbH
Klebefieber.de - Apalis GmbH

بديلا عن ورق الحائط المنتشر يوجد إتجاه الرسم علي الحائط, هذا يخلق إختيارات لا نهائية من التصاميم الممكنة. هنا إختار المصمم أن يضيف روح المدينة المعاصرة.

أشكال هندسية لخدع بصرية

Tapety w pasy poziome, Dekoori Dekoori جدران Beige
Dekoori

Dekoori
Dekoori
Dekoori

كانت وما زالت الخطوط الهندسية إتجاه لا يمكن الإستغناء عنه فبمقدوره أن يكون حلا سهلا عند مقابلة بعض التحديات من صغر المساحات و إفتقار الغرف لشخصية فريدة, فتمكنت الخطوط العرضة الأفقية هنا من إظهار تصميم السرير الحصري.

الأروقة بطابع خاص

Apartamento Lisboa, Critério Arquitectos by Canteiro de Sousa Critério Arquitectos by Canteiro de Sousa إنتقائي، أسلوب، الرواق، رواق، &، درج
Critério Arquitectos by Canteiro de Sousa

Critério Arquitectos by Canteiro de Sousa
Critério Arquitectos by Canteiro de Sousa
Critério Arquitectos by Canteiro de Sousa

إذا كان لديك بهو أو ردهة مترددا في تصميمها بأناقة فيمكنك اللجوء إلى الأشكال الهندسية بألوان هادئة مع دمجها ببعض الديكور البسيط.

إتجاهات وصيحات جديدة

Well of Light, HYLA Architects HYLA Architects جدران
HYLA Architects

HYLA Architects
HYLA Architects
HYLA Architects

من أغرب الصيحات الحديثة في دهانات الحوائط هي عدم دهانها والإكتفاء بخشونة الجدار الخرساني ذات العراميس العمودية والأفقية ليعطي ديناميكية وإحساس بالحدية والعبثية المرتبة. قد تبدو فكرة جنونية بغض الشيء ولكن لم يحدث أن أستخدمت في جدار وفشلت في أن تعطي إحساس الحداثة والتميز

homify الاسكندنافية، الممر، رواق، &، درج
homify

homify
homify
homify

لفكرة جديدة و مبدعة ممكن الإتجاه لمثل هذا التصميم, فهو مجرد دهان يجعل من الجدار سبورة يمكن أن يكون لها عدة إستخدامات. مما لا شك فيه أنها فكرة جريئة ولكن أيضا لا يمكننا أن نكر أنها بالتأكيد تعطي طابع مرح للمكان. لمتابعة صيحات التصميمات الداخلية والحديثة تابع هذا الرابط.

واجهات منازل متنوعة ومختلفة

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