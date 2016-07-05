أفكار مبتكرة لتصاميم الدهانات

كثيرا من مصممي الخطوط الحديثة يكون عندهم حب لكل ما هو قديم و عريق لما يعطي من إيحاء بروح عتيقة للمكان و ذات طابع أثري, شعورا منهم أن كل ما هو قديم يروي قصة عن الماضي. ظهر هذا الإنطباع مؤخرا بصورة طلاء حائط ذو مؤثر دهان عتيق وبهذا يكون قد جمع في مكان واحد بين بساطة الحاضر وروح الماضي.