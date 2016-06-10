5 مطابخ صغيرة قبل وبعد

يبدو هذا المطبخ أنه في حالة خراب وأن الزمن قد عفا عليه، كما يظهر أمامكم أنه مغلق جدا وصغير وليس له إضاءة بالإضافة إلى وجود بلاط سيئ الشكل.

وتظهر أبواب المطبخ أنها بالية وقديمة ومستهلكة، فلهذا يظهر المطبخ أنه يحتاج إلى التعديل وبعض التجديد.