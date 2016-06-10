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5 مطابخ صغيرة قبل وبعد

Freelance Creative Content Writer Freelance Creative Content Writer
REFORMA PISO P.L., RENOVA INTERIORS RENOVA INTERIORS مطبخ
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التجديد أصبح ضروره في هذا العصر وذلك لأننا كل يوم نرى أشكال مبهره و جذابه  من التصاميم، فهذا أيضاً يثير حماسنا نحو التغيير. ولأن لتصاميم المطابخ الجديده جمالاً و جاذبيه، فكثيراً ما نفكر في تجديد المطبخ أولاً، ولكي نزيد من حماسة التغيير أكثر وأكثر إليك مجموعه من صور المطابخ قبل و بعد التجديد.

1. قبل: متهالك وقديم

PROJET LAMARTINE, Transition Interior Design, Transition Interior Design Transition Interior Design
Transition Interior Design

Transition Interior Design
Transition Interior Design
Transition Interior Design

يبدو هذا المطبخ أنه في حالة خراب وأن الزمن قد عفا عليه، كما يظهر أمامكم أنه مغلق جدا وصغير وليس له إضاءة بالإضافة إلى وجود بلاط سيئ الشكل.

وتظهر أبواب المطبخ أنها بالية وقديمة ومستهلكة، فلهذا يظهر المطبخ أنه يحتاج إلى التعديل وبعض التجديد.

بعد: مطبخ مشرق

PROJET LAMARTINE, Transition Interior Design, Transition Interior Design Transition Interior Design
Transition Interior Design

Transition Interior Design
Transition Interior Design
Transition Interior Design

يمكنك تغير مطبخك بأسلوب حداثي وجميل بميزانية محدودة وذلك عن طريق تحديث الخزائن الخشبية التي استحقت التغيير بسبب الاستخدام والقدم، كما تم إعادة دهن أبواب المطبخ وتحقيق تواصل مثالي من الضوء والهواء واللون.

وكانت النتيجة أن رغم صغر المطبخ إلا الضوء اعطاه مساحة أوسع، كما أصبح منظم ويستطيع أن يحتفظ بالكثير من الأواني. 

وهذا التصميم الجديد أمكن عدم ترك الأسلاك المكشوفة وذلك عن طريق دمج الأجهزة الكهربائية، بالإضافة إلى دمج الحوض مع طاولة الطعام ذات السطح الأبيض.

2. قبل التعديل: مطبخ مظلم جداً

Rénovation Asnières sur Seine, Alice Bizien Alice Bizien
Alice Bizien

Alice Bizien
Alice Bizien
Alice Bizien

يقع هذا الجزء من المطبخ تحت مستوى سطح الأرض، فلا يحتوي على تهوية أو إضاءة مناسبة. فيبدو هذا المطبخ أنه مظلم جدا كما أن نوافذه تغطيها ستائر سيئة الشكل لا تسمح بدخول الضوء، والبلاط بدى عليه الإصفرار.

بعد التعديل: مطبخ ساحر

Rénovation Asnières sur Seine, Alice Bizien Alice Bizien
Alice Bizien

Alice Bizien
Alice Bizien
Alice Bizien

بدا المطبخ بعد التغير بأنه أجمل وذلك بعد تغير البلاط والأثاث مما جعله يبدو مريح ودافئ ومثالي للطبخ. كما سمح هذا التغير بأن يدخل الضوء إلى داخل المطبخ وذلك بعد أن تم إزالة الستائر وتغير شبابيك المطبخ إلى شفافة مما أعطى هذا لمسة أنيقة.

3. قبل: غير مستغل جيداً

Reforma en Donostia / San Sebastián, Apal Estudio Apal Estudio مطبخ
Apal Estudio

Apal Estudio
Apal Estudio
Apal Estudio

يظهر هذا المطبخ بأنه صغير وليس لطيف، فأبوابه أصبحت سيئة من كثرت الأستعمال. كما أن مساحة المطبخ جيدة ولكنها غير مستغلة بشكل ملائم.

بعد: الحفاظ على نفس التوزيع

Reforma en Donostia / San Sebastián, Apal Estudio Apal Estudio مطبخ
Apal Estudio

Apal Estudio
Apal Estudio
Apal Estudio

استطاع مهندسو الديكور أن يحققوا نجاح باهر في تجديد المطبخ مع الحفاظ على نفس التوزيع. فإذا لاحظنا فقد تم وضع موقد الغاز على طرف المطبخ من الداخل وأصبح الحوض في البداية. 

ولأن الإنارة لها دور أساسي في جمال الديكور فقد تم إضافة سبوتات بشكل بسيط، بالإضافة إلى تغير لون المطبخ إلى الأبيض حتى يعطي شعوراً بجو عصري.

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4. قبل: مطبخ ذو ممر ضيق

ANTES Y DESPUÉS DE UNA COCINA, COCINAS SANTOS COCINAS SANTOS مطبخ
COCINAS SANTOS

COCINAS SANTOS
COCINAS SANTOS
COCINAS SANTOS

هذا المطبخ منقسم إلى اثنين يصل بينها ممر ضيق، ولهذا التقسيم لم يتم توصيل الخزائن ببعضها، كما أن ألوان المطبخ سيئة للغاية ويظهر أنه غير مرتب ويصعب البحث عن شيء بسبب البعثرة.

بعد: خالي من العيوب

ANTES Y DESPUÉS DE UNA COCINA, COCINAS SANTOS COCINAS SANTOS مطبخ
COCINAS SANTOS

COCINAS SANTOS
COCINAS SANTOS
COCINAS SANTOS

بعد التعديل تم دمج المطبخ في مكان واحد، وإصلاح الخزائن مع دهنه بالألوان الأبيض ليصبح منظم. ويظهر المطبخ بأن مضئ وذلك بسبب انعكاس الضوء القادم من خلال نافذة في جميع أنحاء المطبخ. 

فهذا النظام الجديد جعله يبدو خالي من العيوب وذو شكل فني. 

قبل: غير صحي

REFORMA PISO P.L., RENOVA INTERIORS RENOVA INTERIORS
RENOVA INTERIORS

RENOVA INTERIORS
RENOVA INTERIORS
RENOVA INTERIORS

هذا المطبخ غير صحي حيث أن جدرانه بالية كما يبدو أن فرنه لا يمكن استخدامه ابداً، والأرضيات في حالة سيئة. فهذا المطبخ يلزم تجديده في الحال.

بعد: أرضية خشبية

REFORMA PISO P.L., RENOVA INTERIORS RENOVA INTERIORS مطبخ
RENOVA INTERIORS

RENOVA INTERIORS
RENOVA INTERIORS
RENOVA INTERIORS

بعد التعديل تم إزالة الجدار وتوسيع المطبخ، كما تم تغير باب الخدمة إلى زجاج. وتغير سطح المطبخ إلى آخر لامع ذو لون رمادي مع خزانه بيضاء. 

وبالنسبة للأرضية تم فرشها بالخشب الذي يجعل المكان عملي.

منزل من الطوب الرمادي ... إنظر كيف هو من الداخل!!
هل تفكر في توسع المنزل .. اقرأ هذا افكار لتوسيع مساحة المنازلما رأيك بهذه المطابخ بعد التعديل ؟

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