5 مطابخ صغيرة قبل وبعد

التجديد أصبح ضروره في هذا العصر وذلك لأننا كل يوم نرى أشكال مبهره و جذابه من التصاميم، فهذا أيضاً يثير حماسنا نحو التغيير. ولأن لتصاميم المطابخ الجديده جمالاً و جاذبيه، فكثيراً ما نفكر في تجديد المطبخ أولاً، ولكي نزيد من حماسة التغيير أكثر وأكثر إليك مجموعه من صور المطابخ قبل و بعد التجديد.
يبدو هذا المطبخ أنه في حالة خراب وأن الزمن قد عفا عليه، كما يظهر أمامكم أنه مغلق جدا وصغير وليس له إضاءة بالإضافة إلى وجود بلاط سيئ الشكل.
وتظهر أبواب المطبخ أنها بالية وقديمة ومستهلكة، فلهذا يظهر المطبخ أنه يحتاج إلى التعديل وبعض التجديد.
يمكنك تغير مطبخك بأسلوب حداثي وجميل بميزانية محدودة وذلك عن طريق تحديث الخزائن الخشبية التي استحقت التغيير بسبب الاستخدام والقدم، كما تم إعادة دهن أبواب المطبخ وتحقيق تواصل مثالي من الضوء والهواء واللون.
وكانت النتيجة أن رغم صغر المطبخ إلا الضوء اعطاه مساحة أوسع، كما أصبح منظم ويستطيع أن يحتفظ بالكثير من الأواني.
وهذا التصميم الجديد أمكن عدم ترك الأسلاك المكشوفة وذلك عن طريق دمج الأجهزة الكهربائية، بالإضافة إلى دمج الحوض مع طاولة الطعام ذات السطح الأبيض.
يقع هذا الجزء من المطبخ تحت مستوى سطح الأرض، فلا يحتوي على تهوية أو إضاءة مناسبة. فيبدو هذا المطبخ أنه مظلم جدا كما أن نوافذه تغطيها ستائر سيئة الشكل لا تسمح بدخول الضوء، والبلاط بدى عليه الإصفرار.
بدا المطبخ بعد التغير بأنه أجمل وذلك بعد تغير البلاط والأثاث مما جعله يبدو مريح ودافئ ومثالي للطبخ. كما سمح هذا التغير بأن يدخل الضوء إلى داخل المطبخ وذلك بعد أن تم إزالة الستائر وتغير شبابيك المطبخ إلى شفافة مما أعطى هذا لمسة أنيقة.
يظهر هذا المطبخ بأنه صغير وليس لطيف، فأبوابه أصبحت سيئة من كثرت الأستعمال. كما أن مساحة المطبخ جيدة ولكنها غير مستغلة بشكل ملائم.
استطاع مهندسو الديكور أن يحققوا نجاح باهر في تجديد المطبخ مع الحفاظ على نفس التوزيع. فإذا لاحظنا فقد تم وضع موقد الغاز على طرف المطبخ من الداخل وأصبح الحوض في البداية.
ولأن الإنارة لها دور أساسي في جمال الديكور فقد تم إضافة سبوتات بشكل بسيط، بالإضافة إلى تغير لون المطبخ إلى الأبيض حتى يعطي شعوراً بجو عصري.
هذا المطبخ منقسم إلى اثنين يصل بينها ممر ضيق، ولهذا التقسيم لم يتم توصيل الخزائن ببعضها، كما أن ألوان المطبخ سيئة للغاية ويظهر أنه غير مرتب ويصعب البحث عن شيء بسبب البعثرة.
بعد التعديل تم دمج المطبخ في مكان واحد، وإصلاح الخزائن مع دهنه بالألوان الأبيض ليصبح منظم. ويظهر المطبخ بأن مضئ وذلك بسبب انعكاس الضوء القادم من خلال نافذة في جميع أنحاء المطبخ.
فهذا النظام الجديد جعله يبدو خالي من العيوب وذو شكل فني.
هذا المطبخ غير صحي حيث أن جدرانه بالية كما يبدو أن فرنه لا يمكن استخدامه ابداً، والأرضيات في حالة سيئة. فهذا المطبخ يلزم تجديده في الحال.
بعد التعديل تم إزالة الجدار وتوسيع المطبخ، كما تم تغير باب الخدمة إلى زجاج. وتغير سطح المطبخ إلى آخر لامع ذو لون رمادي مع خزانه بيضاء.
وبالنسبة للأرضية تم فرشها بالخشب الذي يجعل المكان عملي.