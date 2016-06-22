تصاميم مثالية لنوم عميق وهادىء

غرف النوم هو المكان الذي تبدأ وتنهي فيه يومك, فبدون أن تشعر يكون ديكور وتصميم هذه الغرفة هو مؤثر جذري علي النفسية خلال اليوم, فإن لم كن إستيقاظك على منظر مبهج ستبدأ كل أيامك بروتين ممل بلا أي نشاط, و إن كان ملاذك الأخير مكان مزعج فسينتهي بك اليوم وأنت في حالة مزاجية سيئة.

ولكي تعتبر أي غرفة نوم ناجحة عليها أن تحقق كل أسباب النوم والإستيقاظ المريح.يمكنك أن تجعل من حواسك الخمس مرجعا لقياس راحة غرفة النوم, فعند إلتقاء الراحة لدى جميع الحواس ستكون بهذا صممت ملاذا’ خاص بك. ستتفاجأ بالتأثير الإيجابي للتصميم المتزن على روتينك و مزاجك اليومي.