تصاميم مثالية لنوم عميق وهادىء

غرف النوم هو المكان الذي تبدأ وتنهي فيه يومك, فبدون أن تشعر يكون ديكور وتصميم هذه الغرفة هو مؤثر جذري علي النفسية خلال اليوم, فإن لم كن إستيقاظك على منظر مبهج ستبدأ كل أيامك بروتين ممل بلا أي نشاط, و إن كان ملاذك الأخير مكان مزعج فسينتهي بك اليوم وأنت في حالة مزاجية سيئة.
ولكي تعتبر أي غرفة نوم ناجحة عليها أن تحقق كل أسباب النوم والإستيقاظ المريح.يمكنك أن تجعل من حواسك الخمس مرجعا لقياس راحة غرفة النوم, فعند إلتقاء الراحة لدى جميع الحواس ستكون بهذا صممت ملاذا’ خاص بك. ستتفاجأ بالتأثير الإيجابي للتصميم المتزن على روتينك و مزاجك اليومي.
أول ما يجب أن يوضع في الحسبان عند تصميم غرفة النوم أن تكون مكان للراحة والهدوء، ولكل عداتك التي تحتاج لسكينة مثل للمطالعة والكتابة والنوم. ولذلك يجب أن تظل هذه القاعدة في الحسبان عند اختيار ألأثاث بحيث تكون مريحة وعملية.
وتعد مفارش والوسائد هي البطل في أي غرفة نوم فمن منا لا يحب النوم في سرير كالسحاب؟ لتتأكد من أن نومك سيكون مثاليا عليك التأكد من أن المفارش المستخدمة في سريرك ذات أقمشة طبيعية و ناعمة الملمس ليجذبك لنوم عميق دون منغصات.
أقوى حاسة لدينا هي حاسة البصر فلهذا علينا دائما التأكد أن يكون كل ما نراه مريحا
للعين ومن أسهل الأساليب لراحة عينيك في النهار هو إدخال إضاءة طبيعية لا بأس بها في غرفتك. في غرفة النوم يجب أن تأخذ الإضاءة الطبيعية حيزا لا بأس به, فدخول إضاءة الشمس في النهار دائما ما تجدد الطاقة وتعطي شعورا’ بالإنفتاح على العالم الخارجي مما يجعلك تبدأيومك بداية صحية ونشيطة.
ما قد يكون سببا في راحتنا في بداية اليوم النشيطة ليس بالضرورة هو ما سيريح البصر ليلا حيث الإحتياج للسكون والهدوء البصري والجسدي, فكثيرا منا يحب إنهاء يومه بقراءة كتاب على أنوار خافتة. يحبذ دائما وجوت تدرجات في وحدات الإضاءة من قوية إلى خافتة لتتناسب مع جميع الإستخدامات, ولمزيد من الدقة يمكنك دراسة جميع نشاطاتك قبل النوم لتتمكن من توزيع إضاءات متناسبة.
بما أن أسرع الحواس المستجيبة للعناصر المحيطة هي حاسة البصر فعلينا أن نلبي إحتياجاتها للإسترخاء, جمال غرفة النوم يتحقق عند شعورك فيها بسرعة الهدوء مع شعور بالبهجة,ولكن كيف نتم هذه المعادلة؟
ببساطة عليك إحترام سيمترية توزيع الأثاث مع تواجد ألوان هادئة تجذب العين, ولا مانع لوجود بعض الإضافات لألوان قوية في إكسسوارات الغرفة. إستطاعت المصممة INES BENAVIDES أن تصمم غرفة نوم متزنة بأقل التكوينات. فبرغم من صغر حجم الغرفة فقد إحترمت أهمية وجود مساحة فارغة لكي ترتاح العين ولا تشعر بصخب المساحة الصغيرة.
يمكنك تصفح هذه المقالة لمعرفة بعض الأساليب المتبعة لدى المصممين المحترفين لجعل المساحات الصغيرة تبدو أكبر.
كثيرا ما تهمش حاسة السمع عند التصميم لما لا
تبدي من أهمية. ولكن تجاهلها في غرفة النوم قد يشكل مشاكل كبيرة و قد تؤدي إلى تحول غرفة نوم جميلة إلى كابوس إذا كان النوم مستحيلا بجانب ضوضاء خارجية. يوجد منافذ ذات خاصية عازلة للصوت مع إستخدام ستائر ثقيلة أيضا تحجب الأصوات الخارجية.
بعد إتمام الراحة لجميع الحواس الخمس علينا أن لا نغفل عن الراحة النفسية, فكيف ستجد راحتك في مكان لا يعبر عنك؟ عليك إعتبار أن التصميم هنا هو فرصتك للتعبير عن كل ما هو يمثلك ولا تكترث إن كان هذا التعبير يعد جريء أو مبهم, فقط عبر عن نفسك..
فكر في كل ما تحبه ويعطيك إلهاما وأوجد له مكان في غرفة نومك , قد يكون مصدر إلهامك ألوان مفضلة أو لوحة فنية جريئة أو حتى عبارة لأحد المشاهير. قم بوضع مصدر إلهامك و كل ما يعبر عنك بفخر, ستجد أن هذه النصيحة هي من أهم النصائح تأثيرا في حياتك إن إتبعتها..