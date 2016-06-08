الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

منزل أمن ضد الكوارث الطبيعية

Assem Elsherif Assem Elsherif
HOUSE IN HAMAMATSU, 窪江建築設計事務所 窪江建築設計事務所 منازل
Loading admin actions …

بسبب تغير المناخ أصبح الطقس متقلب جداً ولم تعد هناك مناطق أمنة من العواصف أو الزلازل وغيرها من الكوارث وخاصة إن كنت فى منطقة قريبة من ساحل البحر أو فى حزام الزلازل فيجب عليك الحظر.

ولكن الحظر لا يعني أيضاً أنت تفقد جمال التصميم في مقابل الحماية بالعكس يمكنك أن تستغل التصميم لتحصل علي منزل أكثر جمالاً وأمن تماماً

فهذا المنزل الأسيوي المميز نجح في أن يكون أمناً بشكل كامل وأيضاً صمم بشكل زكي وجميل بروح الشرق.

الحائط الخرساني لحماية و أمان أكثر

HOUSE IN HAMAMATSU, 窪江建築設計事務所 窪江建築設計事務所 منازل
窪江建築設計事務所

窪江建築設計事務所
窪江建築設計事務所
窪江建築設計事務所

في هذا التصميم التقليدي للمنازل الأسيوية نجد من الخارج وفي الخلفية هذا الحائط الخرساني الصلب لحماية المنزلين من أي هزة أرضية أو عاصفة دون أن تفسد أو تغير شكل التصميم نفسه.

اللون الرمادي التقليدي هو الأقرب للون الأرضيات فتشعر أن هذا الحائط طبيعي مثل الطريق وليس شيئاً دخيلاً علي التصميم.

جدار الشرفة السميك لمزيد من الأمان

HOUSE IN HAMAMATSU, 窪江建築設計事務所 窪江建築設計事務所 منازل
窪江建築設計事務所

窪江建築設計事務所
窪江建築設計事務所
窪江建築設計事務所

تصميم هذه الشرفة المطلة علي الخارج باللون البني الهاديء الجميل وبقوة وصلابة الخرسانة فهنا نجد الحوائط المقوية العريضة التي توفر الحماية الكاملة لمنزلك ضد أي عاصفة .

اللون والملمس الخشبي لا يجعلك تشعر أنه تصميم معدل للحماية  بل ستشعر انه تصميم خشبي هادئ لمنزل طبيعي وهنا نجد براعة المصمم الذي لم يفقد حسه الجمالي وفي نفس الوقت وفر الأمان.

الحديقة والمنزل علي خط واحد

HOUSE IN HAMAMATSU, 窪江建築設計事務所 窪江建築設計事務所 غرفة المعيشة
窪江建築設計事務所

窪江建築設計事務所
窪江建築設計事務所
窪江建築設計事務所

تيميز هذا التصميم أن غرفة المعيشة و الحديقة والغرفة الأخري علي خط واحد كلها داخل صور خرساني من الخارج فيمكنك الإستمتاع بالجو الهادي في الأيام الهادئة بأن تفتح كل الغرف علي الحديقة وتستطيع بسهولة حماية نفسك وحماية حديقتك من أي تقلبات مناخية دون أن تشعر بها فقط أغلق الأبواب الفاصلة لتتحول إلي حائط .

تيميز التصميم أنه خشبي هادي لا يناسب محبي الزوق الكلاسيكي وأبضا حديقة خضراء بسيطة في مساحة متوسطة للاستمتاع بالعشب الأخضر مع التصميم الخشبي باللون الطبيعي.

ليست الحديقة فقط هناك جانب أخر !

HOUSE IN HAMAMATSU, 窪江建築設計事務所 窪江建築設計事務所 حديقة
窪江建築設計事務所

窪江建築設計事務所
窪江建築設計事務所
窪江建築設計事務所

هنا نجد أن غرفة المعيشة لا تطل فقط علي الحديقة بل من الجانب الأخر تطل علي مساحة واسعة تفصلها عن باقي الغرف لتوفر أيضاً مذيداً من الراحة و الإستمتاع ويستطيع الجميع بسهولة الوصول لباقي الغرف فالكل متصل ببعضه عن طريق هذه المساحة.

وأيضا تتميز الأبواب انها من النوع الجرار سهل الفتح والغلق إلي جانب تصميمها الخشبي المريح للعين.

الأبواب المتحركة في كل مكان

HOUSE IN HAMAMATSU, 窪江建築設計事務所 窪江建築設計事務所 غرفة الميديا
窪江建築設計事務所

窪江建築設計事務所
窪江建築設計事務所
窪江建築設計事務所

نجد هنا باب أخر خشبي بلون أبيض ومساحة واسعة أمامه يمكن فتحها إذا لزم الأمر فالمصمم هنا لم يتقيد بسماحات وحوائط ثابتة و لكنه أطلق العنان لك لتختار ما تشاء ومتي تستخدم الغرف الواسعة ومتي تغلق الأبواب.

الأبواب باللون الأبيض هنا تشعر وكأنها جزء من الحائط ولا يوجد بها زجاج فتعطي مزيد من الخصوصية في حالة قررت أن تغلق الباب.

أرضيات خشبية ضد الزلازل !

HOUSE IN HAMAMATSU, 窪江建築設計事務所 窪江建築設計事務所 حديقة
窪江建築設計事務所

窪江建築設計事務所
窪江建築設計事務所
窪江建築設計事務所

نلاحظ هنا أن المنزل كله مصمم فوق أرضية خشبية مزدوجة مصممة خصيصاً لتتحمل أي هزة أرضية دون أن تشعر بها في منزلك وأيضاً هذا الإرتفاع عن الأرض يعطي ميزة لمنزلك ولغرفة معيشتك فالأرض خشبية ومريحة للنظر.

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

حاوائط زجاجية بلا نوافذ !

HOUSE IN HAMAMATSU, 窪江建築設計事務所 窪江建築設計事務所 غرفة الاطفال
窪江建築設計事務所

窪江建築設計事務所
窪江建築設計事務所
窪江建築設計事務所

تطل الغرف علي حوائط زجاجية قوية تسمح للضوء الطبيعي بالدخول للغرفة فالأمان والصلابة لا تعني بالضرورة الإنعزال عن ما يحدث بالخارج ولهذا صممت هذه الحوائط الزجاجية المحاطة بإطار فضي مميز لتمنح كل من بالغرفة الفرصة للنظر إلي الخارج وأيضاً الخروج السريع في حالات الطوارئ.

مساحة واسعة متعددة الإستخدامات

HOUSE IN HAMAMATSU, 窪江建築設計事務所 窪江建築設計事務所 مرآب~ كراج
窪江建築設計事務所

窪江建築設計事務所
窪江建築設計事務所
窪江建築設計事務所

في هذا الجزء الخشبي المميز صمم خصيصاً ليكون مساحة متنوعة تستخدمها كما تشاء فتضع فيها دراجتك البخارية أو العاب الأطفال وكل ما تريد فالمصمم أيضاً لم يضع سقفاً محدداً بل ترك لك المساحة مرتفعة لكي لا تجد أي مشكلة في استخدام الغرفة كما تشاء.

و أيضاً هناك سلم خشبي صغير يساعدك لكي تصل لأعلي الغرفة فلا تترك أي مساحة بدون إستخدام وصممت الأرضيات الرمادية الناعمة مناسبة لتحرك الدراجات عليها وتحريك كل شئ بسهولة و يسر.

لقراءة المزيد، اتبع المقال التالي:ألوان الجدران الخارجية… تصميمات تتماشى مع طبيعة المكان

المنزل التقليدي ... إنظر من الداخل كيف يكون؟
هل شعرت بالأمان في هذا التصميم ؟ أخبرنا برأيك؟

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Edit SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً