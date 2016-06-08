منزل أمن ضد الكوارث الطبيعية

بسبب تغير المناخ أصبح الطقس متقلب جداً ولم تعد هناك مناطق أمنة من العواصف أو الزلازل وغيرها من الكوارث وخاصة إن كنت فى منطقة قريبة من ساحل البحر أو فى حزام الزلازل فيجب عليك الحظر.
ولكن الحظر لا يعني أيضاً أنت تفقد جمال التصميم في مقابل الحماية بالعكس يمكنك أن تستغل التصميم لتحصل علي منزل أكثر جمالاً وأمن تماماً
فهذا المنزل الأسيوي المميز نجح في أن يكون أمناً بشكل كامل وأيضاً صمم بشكل زكي وجميل بروح الشرق.
في هذا التصميم التقليدي للمنازل الأسيوية نجد من الخارج وفي الخلفية هذا الحائط الخرساني الصلب لحماية المنزلين من أي هزة أرضية أو عاصفة دون أن تفسد أو تغير شكل التصميم نفسه.
اللون الرمادي التقليدي هو الأقرب للون الأرضيات فتشعر أن هذا الحائط طبيعي مثل الطريق وليس شيئاً دخيلاً علي التصميم.
تصميم هذه الشرفة المطلة علي الخارج باللون البني الهاديء الجميل وبقوة وصلابة الخرسانة فهنا نجد الحوائط المقوية العريضة التي توفر الحماية الكاملة لمنزلك ضد أي عاصفة .
اللون والملمس الخشبي لا يجعلك تشعر أنه تصميم معدل للحماية بل ستشعر انه تصميم خشبي هادئ لمنزل طبيعي وهنا نجد براعة المصمم الذي لم يفقد حسه الجمالي وفي نفس الوقت وفر الأمان.
تيميز هذا التصميم أن غرفة المعيشة و الحديقة والغرفة الأخري علي خط واحد كلها داخل صور خرساني من الخارج فيمكنك الإستمتاع بالجو الهادي في الأيام الهادئة بأن تفتح كل الغرف علي الحديقة وتستطيع بسهولة حماية نفسك وحماية حديقتك من أي تقلبات مناخية دون أن تشعر بها فقط أغلق الأبواب الفاصلة لتتحول إلي حائط .
تيميز التصميم أنه خشبي هادي لا يناسب محبي الزوق الكلاسيكي وأبضا حديقة خضراء بسيطة في مساحة متوسطة للاستمتاع بالعشب الأخضر مع التصميم الخشبي باللون الطبيعي.
هنا نجد أن غرفة المعيشة لا تطل فقط علي الحديقة بل من الجانب الأخر تطل علي مساحة واسعة تفصلها عن باقي الغرف لتوفر أيضاً مذيداً من الراحة و الإستمتاع ويستطيع الجميع بسهولة الوصول لباقي الغرف فالكل متصل ببعضه عن طريق هذه المساحة.
وأيضا تتميز الأبواب انها من النوع الجرار سهل الفتح والغلق إلي جانب تصميمها الخشبي المريح للعين.
نجد هنا باب أخر خشبي بلون أبيض ومساحة واسعة أمامه يمكن فتحها إذا لزم الأمر فالمصمم هنا لم يتقيد بسماحات وحوائط ثابتة و لكنه أطلق العنان لك لتختار ما تشاء ومتي تستخدم الغرف الواسعة ومتي تغلق الأبواب.
الأبواب باللون الأبيض هنا تشعر وكأنها جزء من الحائط ولا يوجد بها زجاج فتعطي مزيد من الخصوصية في حالة قررت أن تغلق الباب.
نلاحظ هنا أن المنزل كله مصمم فوق أرضية خشبية مزدوجة مصممة خصيصاً لتتحمل أي هزة أرضية دون أن تشعر بها في منزلك وأيضاً هذا الإرتفاع عن الأرض يعطي ميزة لمنزلك ولغرفة معيشتك فالأرض خشبية ومريحة للنظر.
تطل الغرف علي حوائط زجاجية قوية تسمح للضوء الطبيعي بالدخول للغرفة فالأمان والصلابة لا تعني بالضرورة الإنعزال عن ما يحدث بالخارج ولهذا صممت هذه الحوائط الزجاجية المحاطة بإطار فضي مميز لتمنح كل من بالغرفة الفرصة للنظر إلي الخارج وأيضاً الخروج السريع في حالات الطوارئ.
في هذا الجزء الخشبي المميز صمم خصيصاً ليكون مساحة متنوعة تستخدمها كما تشاء فتضع فيها دراجتك البخارية أو العاب الأطفال وكل ما تريد فالمصمم أيضاً لم يضع سقفاً محدداً بل ترك لك المساحة مرتفعة لكي لا تجد أي مشكلة في استخدام الغرفة كما تشاء.
و أيضاً هناك سلم خشبي صغير يساعدك لكي تصل لأعلي الغرفة فلا تترك أي مساحة بدون إستخدام وصممت الأرضيات الرمادية الناعمة مناسبة لتحرك الدراجات عليها وتحريك كل شئ بسهولة و يسر.
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