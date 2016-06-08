منزل أمن ضد الكوارث الطبيعية

بسبب تغير المناخ أصبح الطقس متقلب جداً ولم تعد هناك مناطق أمنة من العواصف أو الزلازل وغيرها من الكوارث وخاصة إن كنت فى منطقة قريبة من ساحل البحر أو فى حزام الزلازل فيجب عليك الحظر.

ولكن الحظر لا يعني أيضاً أنت تفقد جمال التصميم في مقابل الحماية بالعكس يمكنك أن تستغل التصميم لتحصل علي منزل أكثر جمالاً وأمن تماماً

فهذا المنزل الأسيوي المميز نجح في أن يكون أمناً بشكل كامل وأيضاً صمم بشكل زكي وجميل بروح الشرق.