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6 مداخل بيوت مميزة

Heba khlili Heba khlili
PORTICUS. Érase una vivienda a un porche pegada., Chiarri arquitectura Chiarri arquitectura منازل
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المدخل الرئيسي هو الانطباع الأول لأي منزل يعكس ماهية البيت، حيث تختلف تصامم المداخل ما بين التصميم البسيط، ذو الواجهات الزجاجية، المعدني الى المغلق او المفتوح، والمدخل يعكس أيضا طبيعه المناخ الحار او البارد وطبيعه العائلات لان المدخل هو الخطوة الترحيبية الأولى للمنزل، تعالوا لنتعرف على بعض تصاميم المداخل واختارو تصميمكم المفضل والمناسب.

1- هضبة خضراء

Residência J&F - projeto arquitetônico: Paulo Delmondes | fotos: Gilson Barbosa, Studio Gilson Barbosa Studio Gilson Barbosa منازل
Studio Gilson Barbosa

Studio Gilson Barbosa
Studio Gilson Barbosa
Studio Gilson Barbosa

الواضح من هذا المدخل انه منزل ذو طبيعة مناخ معتدلة ذو شمس دافئة نهارا ونسمات لطيفة ليلا أي مناسب للاستمتاع بالجلوس مع العائلة والأصدقاء في معظم فصول السنة.
أول لفتة للمدخل هي تلك الهضبة الجذابة ببساطتها وطريقة تموضع الشجيرات القصيرة على الأرض العشبية، مع إضاءة أرضية خفية جعلت تلك الهضبة مشعه، ودرجات من المرمر الأبيض اللماع على طرفي الهضبة مما يظهر وكأن الهضبة جبل مصغر. بعد الدرجات نصل لنفس الأرضية البيضاء من المرمر اللماع ذات سقف خشبي بمصابيح داخلية وسقف زجاجي أخر لمكان الجلوس والاستمتاع مع الأصدقاء.

2- نباتات مستلقة

Végétaux naturels - Façade végétalisée / Mur végétal extérieur, Vertical Flore Vertical Flore منازل
Vertical Flore

Vertical Flore
Vertical Flore
Vertical Flore

جمالية هذا المدخل متميز وغير وارده في الذهن ولكن تشعرك بالراحة وهي وجود النباتات المستلقة على جدار المدخل التي تجعل المدخل يظهر وكانه بداية للدخول الى الغابة، وهذا امر يبعث على الارتياح للزوار بوجود النباتات في كل مكان.

3- محافظ

Portes d’entrée Hörmann 2014 : ouvertures sur les bâtiments BBC, passifs et positifs, HORMANN HORMANN أبواب رئيسية
HORMANN

HORMANN
HORMANN
HORMANN

تصميم محافظ ومغلق يعبرعن طبيعة مناخ حارة في معظم أوقات السنه، وهذا يظهر من خلال صغر حجم الباب الرئيسي وهذا لا يقلل من جمالية التصميم المتمثل بقوة اللون الأسود المعدني للباب الرئيسي وباب الكراج، اللون البيج الغامق للجدران، وبساطة التصميم بوجود درجتين ثم مباشرة المدخل الرئيسي، لمسة ملفتة وبسيطة لأصيص الزرع بوروده الحمراء دليل احترام للداخلين.

4- اجواء استوائية

homify منازل
homify

homify
homify
homify

مدخل زجاجي شفاف لمنزل ريفي يدل على الانفتاح وحب الحياة، يتميز هذا المدخل  بواجهته الزجاجية لكامل المنزل ما يعطي انطباع للداخل بالراحة والانفتاح. المدخل عبارة عن ممر طويل من بلاط بلون بني يوجد عدة أحواض زراعية على طرفي الممر، وصولا أخيرا للباب الرئيسي الشفاف.

5- احجار مرصوصة

AReA 7 - Arquitectos Ivo Amaro_ Jorge Machado, AreA7 AreA7 منازل
AreA7

AreA7
AreA7
AreA7

مدخل متواضع لمنزل كبير، دليل على الانتقائية في اختيار ضيوفك وزوارك، حيث يكمن تميزه في جمالية اللون الأسود للباب الرئيسي وباب الكراج مع الجدار الحجري للمدخل المتناقض مع اللون البيج للمنزل الكبير.
الزورا مرآة لصاحب المنزل فحافظ على صورتك.

6- بحر ابيض متوسطي

PORTICUS. Érase una vivienda a un porche pegada., Chiarri arquitectura Chiarri arquitectura منازل
Chiarri arquitectura

Chiarri arquitectura
Chiarri arquitectura
Chiarri arquitectura

اصبح قرائي ذو خبرة في أنماط التصميم فمن الواضح انه منزل بنمط البحر الأبيض المتوسط، أي مدخل ساحلي كبير وواسع مليء بأشعة الشمس ورائحة البحر، تمشي في ممر واسع تصعد عدة درجات تجلس إما على كراسي مخصصة للاستمتاع بالشمس أو على كراسي بيضاء مريحة أو على طاول السفرة للاستمتاع بالطعام.

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