6 مداخل بيوت مميزة

المدخل الرئيسي هو الانطباع الأول لأي منزل يعكس ماهية البيت، حيث تختلف تصامم المداخل ما بين التصميم البسيط، ذو الواجهات الزجاجية، المعدني الى المغلق او المفتوح، والمدخل يعكس أيضا طبيعه المناخ الحار او البارد وطبيعه العائلات لان المدخل هو الخطوة الترحيبية الأولى للمنزل، تعالوا لنتعرف على بعض تصاميم المداخل واختارو تصميمكم المفضل والمناسب.
الواضح من هذا المدخل انه منزل ذو طبيعة مناخ معتدلة ذو شمس دافئة نهارا ونسمات لطيفة ليلا أي مناسب للاستمتاع بالجلوس مع العائلة والأصدقاء في معظم فصول السنة.
أول لفتة للمدخل هي تلك الهضبة الجذابة ببساطتها وطريقة تموضع الشجيرات القصيرة على الأرض العشبية، مع إضاءة أرضية خفية جعلت تلك الهضبة مشعه، ودرجات من المرمر الأبيض اللماع على طرفي الهضبة مما يظهر وكأن الهضبة جبل مصغر. بعد الدرجات نصل لنفس الأرضية البيضاء من المرمر اللماع ذات سقف خشبي بمصابيح داخلية وسقف زجاجي أخر لمكان الجلوس والاستمتاع مع الأصدقاء.
جمالية هذا المدخل متميز وغير وارده في الذهن ولكن تشعرك بالراحة وهي وجود النباتات المستلقة على جدار المدخل التي تجعل المدخل يظهر وكانه بداية للدخول الى الغابة، وهذا امر يبعث على الارتياح للزوار بوجود النباتات في كل مكان.
تصميم محافظ ومغلق يعبرعن طبيعة مناخ حارة في معظم أوقات السنه، وهذا يظهر من خلال صغر حجم الباب الرئيسي وهذا لا يقلل من جمالية التصميم المتمثل بقوة اللون الأسود المعدني للباب الرئيسي وباب الكراج، اللون البيج الغامق للجدران، وبساطة التصميم بوجود درجتين ثم مباشرة المدخل الرئيسي، لمسة ملفتة وبسيطة لأصيص الزرع بوروده الحمراء دليل احترام للداخلين.
مدخل زجاجي شفاف لمنزل ريفي يدل على الانفتاح وحب الحياة، يتميز هذا المدخل بواجهته الزجاجية لكامل المنزل ما يعطي انطباع للداخل بالراحة والانفتاح. المدخل عبارة عن ممر طويل من بلاط بلون بني يوجد عدة أحواض زراعية على طرفي الممر، وصولا أخيرا للباب الرئيسي الشفاف.
مدخل متواضع لمنزل كبير، دليل على الانتقائية في اختيار ضيوفك وزوارك، حيث يكمن تميزه في جمالية اللون الأسود للباب الرئيسي وباب الكراج مع الجدار الحجري للمدخل المتناقض مع اللون البيج للمنزل الكبير.
الزورا مرآة لصاحب المنزل فحافظ على صورتك.
اصبح قرائي ذو خبرة في أنماط التصميم فمن الواضح انه منزل بنمط البحر الأبيض المتوسط، أي مدخل ساحلي كبير وواسع مليء بأشعة الشمس ورائحة البحر، تمشي في ممر واسع تصعد عدة درجات تجلس إما على كراسي مخصصة للاستمتاع بالشمس أو على كراسي بيضاء مريحة أو على طاول السفرة للاستمتاع بالطعام.
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