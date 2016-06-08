6 مداخل بيوت مميزة

الواضح من هذا المدخل انه منزل ذو طبيعة مناخ معتدلة ذو شمس دافئة نهارا ونسمات لطيفة ليلا أي مناسب للاستمتاع بالجلوس مع العائلة والأصدقاء في معظم فصول السنة.

أول لفتة للمدخل هي تلك الهضبة الجذابة ببساطتها وطريقة تموضع الشجيرات القصيرة على الأرض العشبية، مع إضاءة أرضية خفية جعلت تلك الهضبة مشعه، ودرجات من المرمر الأبيض اللماع على طرفي الهضبة مما يظهر وكأن الهضبة جبل مصغر. بعد الدرجات نصل لنفس الأرضية البيضاء من المرمر اللماع ذات سقف خشبي بمصابيح داخلية وسقف زجاجي أخر لمكان الجلوس والاستمتاع مع الأصدقاء.