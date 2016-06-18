البيت المهجور يتحول إلى لؤلؤة بيضاء أنيقة

في عملية التحول تم تغطية السقف والعروق الخشبية، كما تم تشطيب السقف بطبقة نهائية من الدهان من اللون الأبيض، أما الحوائط فأخدت طبيقتين دهان حتى تخبئ عامل الزمن الذي كان واضحاً عليها، كما تم دهان الأرضيه أيضاً ب 3 طبقات على الأقل من اللون الأبيض فنتج ذلك عنه وجود فراغ مفتوح ذو عمق واضح.

تم فرش ركن الغرفة بكرسيين، لون غطاء الكراسي من اللون الكريمي و قد تم إضافة بعض الكماليات من اللون البيج لتعطي دفئ و تناسق للألوان. كما وضعت طاولة جانبية عليها إضاءة صفراء، لإضافة أناقة للركن.

تم أيضاً إضافة لوحات فنية بسيطة على الحائط لكسر ملل اللون الأبيض، أما على الشباك فقد تم إضافة ستائررأسية بسيطة لحجب الضوء.