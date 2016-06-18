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البيت المهجور يتحول إلى لؤلؤة بيضاء أنيقة

Marwa Hasan Marwa Hasan
Homestaging Zechenhaus , Luna Homestaging Luna Homestaging
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جولتنا اليوم في بيت في مدينة النهر، في مولهايم ان دير روهر في ألمانيا، من تصميم LUNA HOMESTAGING.

في عملية تجديد البيت نرى كيف تحول تماماً من بيت مهجور لبيت دافئ وملئ بالحيوة، بيت يوحي بالحرية والإنفتاح رغم أن مساحتة ليست كبيرة. هيا بنا نتعرف على مراحل تطور البيت في كل غرفة من غرف هذا المنزل.

قبل: غرفة النوم

Homestaging Zechenhaus , Luna Homestaging Luna Homestaging
Luna Homestaging

Luna Homestaging
Luna Homestaging
Luna Homestaging

أمامنا الأسقف مكشوفة، يظهربها العروق الخشبية وبعض التكسير في السقف،الحوائط بيضاء اللون ولكنها تبدو قديمة و أخيراً الأرضيه من الخرسانة المكشوفة…

بعد: غرفة النوم

Homestaging Zechenhaus , Luna Homestaging Luna Homestaging
Luna Homestaging

Luna Homestaging
Luna Homestaging
Luna Homestaging

في عملية التحول تم تغطية السقف والعروق الخشبية، كما تم تشطيب السقف بطبقة نهائية من الدهان من اللون الأبيض، أما الحوائط فأخدت طبيقتين دهان حتى تخبئ عامل الزمن الذي كان واضحاً عليها، كما تم دهان الأرضيه أيضاً ب 3 طبقات على الأقل من اللون الأبيض فنتج ذلك عنه وجود فراغ مفتوح ذو عمق واضح.

تم فرش ركن الغرفة بكرسيين، لون غطاء الكراسي من اللون الكريمي و قد تم إضافة بعض الكماليات من اللون البيج لتعطي دفئ و تناسق للألوان. كما وضعت طاولة جانبية عليها إضاءة صفراء، لإضافة أناقة للركن.  

تم أيضاً إضافة لوحات فنية بسيطة على الحائط لكسر ملل اللون الأبيض، أما على الشباك فقد تم إضافة ستائررأسية بسيطة لحجب الضوء.

بعد: حلول جمالية

Homestaging Zechenhaus , Luna Homestaging Luna Homestaging
Luna Homestaging

Luna Homestaging
Luna Homestaging
Luna Homestaging

على الجانب الآخرمن الغرفة و بجانب الباب، في مكان وجود توصيلة قادمة من الخارج تم إستغلال المساحة جمالياً وعمل شكل مدفئة بسيط أيضاً من اللون الأبيض، مع وضع بعض الإكسسوارات فوقها لإضافة لمسة جمالية رائعة للغرفة و أيضاً يخفي التوصيلة بدون عمل تغير فيها.

قبل: غرفة المكتب

Homestaging Zechenhaus , Luna Homestaging Luna Homestaging
Luna Homestaging

Luna Homestaging
Luna Homestaging
Luna Homestaging

نرى كيف كانت الغرفة، الحائط الغربي مكسور و مرمم وأيضاً نلاحظ وجود فتحة في السقف، الأرضية متهالكة تماماً والحوائط على اللون الأبيض و لكن يبدو أنها قديمة.

بعد: غرفة المكتب

Homestaging Zechenhaus , Luna Homestaging Luna Homestaging
Luna Homestaging

Luna Homestaging
Luna Homestaging
Luna Homestaging

كما نرى فقد تم الاستعانة بألواح خشبية للأرضية غرفة المكتب و دهانها باللون الأبيض، كما تم تكملة ترميم الحائط و أيضاً السقف و كلاهما أخذا اللون الأبيض. الغرفة الآن تبدو رائعة و أنيقة كما الجديدة، لا يتبقى سوى وضع بعض الأثاث…

وضع مكتب في الحائط المقابل للشباك و بجوار الشباك وضعت مكتبة ، الأثاث كله من اللون الأبيض. أما ركن الشباك فإستخدم كركن للراحة والإسترخاء، وضع عليه شيزلونج من البامبو عليه بطانية من اللون الزهري فعملت تناسق رائع للألوان. غطت الأرضية الجديدة سجادة تجمع بين عدد من الألوان الدافئة فعملت تباين رائع مع الأثاث الأبيض.

بعد: غرفة السفرة

Homestaging Zechenhaus , Luna Homestaging Luna Homestaging
Luna Homestaging

Luna Homestaging
Luna Homestaging
Luna Homestaging

أما غرفة الطعام فكان لها نصيب من الزرع الأخضر فأعطى حيوية للمكان.

أيضاً الحوائط كلها من اللون الأبيض الناصع والذي بدوره عكس الإضاءة الداخلة من الشباك الكبير، الأثاث يظهر عليه أنه من الطرازالكلاسيكي مع لمسة تقليدية تظهر في الألوان المستخدمة.

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قبل: المطبخ

Homestaging Zechenhaus , Luna Homestaging Luna Homestaging
Luna Homestaging

Luna Homestaging
Luna Homestaging
Luna Homestaging

أما المطبخ فكما نرى فحالتة كانت يرثى لها، ترى ماذا فعل فريق التصميم في هذا الفراغ؟ 

بعد: المطبخ

Homestaging Zechenhaus , Luna Homestaging Luna Homestaging
Luna Homestaging

Luna Homestaging
Luna Homestaging
Luna Homestaging

أما بعد الترميم فنرى تغير شامل و جذري في المطبخ، رغم أن التجديدات التي تمت لم تكن كثيرة و لكنا ذكية..

فقد تم عمل سقف جديد مستوى بدلاً من السقف القديم المائل، فأخفى العيوب الترميمه كما ساهم على جعل المطبخ يبدو كفراغ مترابط. تم دهان الحوائط باللون الأبيض (لون الدهان الرسمي لهذا البيت) دواليب المطبخ أيضاً من اللون الأبيض و يعلوها سطح عمل من الجرانيت لونة رصاصي داكن والذي يعمل على  تناسق الألوان و أيضاً يلعب دور فاصل بصري رائع بين نصفي المطبخ. 

فريق التصميم حافظ على بلاطات الأرضية كما هي فشكلها، حجمها و لونها يعزز الطراز المتبع في هذا المنزل الأبيض. كما حرص على وضع النباتات في المطبخ أيضاً ليعطيه حياه و روح و ينعش من ألوانه.

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