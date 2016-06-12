منزل عصري بغلاف ريفي!

على الرغم من اختلاف النمط الريفي والنمط العصري الحديث، إلا أن الجمع بينهما ليس مستحيلًا، وهو ما تحقق في هذا المنزل الذي نحن بصدد التجول في أرجائه، فقد تمكن فريق مهندسي ARCHITETTI BAGGIO، من تصميم منزل بواجهة ريفية تفصح عن المساحة الشاسعة للمنزل، مع خلفية خضراء اللون، فيما يبهرنا الداخل بتصميماته التي تتتمتع بعصرية راقية إلى جانب بعض من الأركان الريفية الكلاسيكية.
بتصميم كلاسيكي راقي، تم تصميم واجهة هذا المنزل الريفي، بألوان البيج والبني، ولمسات من الحجارة، مع سقف من القرميد، ومساحات خضراء تحيط به من كل جانب، لتزيده رقيًا.
تصميم الواجهة جاء ريفيًا من الدرجة الأولى، حيث السقف القرميد المثلث الشكل، مع أعمدة من الحجارة، بينما جاء تصميم البوابة المحيطة بالمنزل من خارج الحديقة، عصريًا بعض الشيء، فلم يتخذ شكل الألواح الخشبية، بل بني من الأسمنت مع بوبات معدنية.
تمامًا كما توقعنا من الواجهة الخارجية، فالمنزل من الداخل فسيح ويتمتع باتساع كبير، ولكن على عكس الواجهة، جاء التصميم الداخلي لغرفة المعيشة، عصري للغاية، حيث الأريكة الجلدية بلونها الأسود، مع منضدة بيضاء مستطيلة ومنخفضة، وذات سطح لامع، وقد تخذتا الأريكة مكانها في مواجهة التلفاز المسطح الذي وضع داخل ميكتبة بتصميم عصري فاخر، جمع بين السطح الأسود اللامع، وما يشبه الجدار الحجري بلونه العاجي.
اكتست جدران الغرفة بشكل عام باللون الأبيض، وكذلك السقف، فيما عدا الجزء الذي يعلو التلفاز مباشرة، حيث صمم من ألواح من الخشب، وثبتت في الجدار المجاور، وحدات إضاءة على شكل درجات سلم، فيما تدلت من السقف على مقربة من الأريكة، ثريا كريستالية فاخرة، يتحد ضوءها مع ضوء النافذتين المتجاورتين.
من داخل غرفة المعيشة، يمكننا رؤية غرفة الطعام، حيث أنه لا يفصل بينهما أية أبواب، فيمكننا ملاحظة أنه تم دمج المطبخ وطاولة الطعام، من خلال اللون الأبيض الذي سيطر على تصميمهما إضافة إلى الأرضية والسقف، وأجزاء من الجدران، التي تداخل فيها اللون الكافيه الغامق، بينما تدلت من السفغ وحدات إضاءة عصرية بتصميم بسيط.
بعدما ابهرتنا عصرية غرفة المعيشة وأيضًا المطبخ وطاولة الطعام، ننتقل إلى االمسات الريفية في المنزل، والتي تتجسد في الدرج الخشبي الذي يقود إلى الطابق الثاني، مع السقف الخشبي ذو الأعمدة، والجدران الأسمنتية بلونها الأبيض.
على النمط الاسكندينافي، صممت غرفة النوم، بجدران بيضاء، فيما عدا جدار واحد أرجواني، ولمسات خشبية سيطرت على الأرضية والأسقف ذو الأعمدة، إضافة إلى الأثاث، والباب، وقطع الديكور.
تصميم السرير جاء بسيط للغاية، بدون أية مظاهر ديكوريةـ وقد وضعت إلى يساره ويمينه، وحدات أدراج خشبية، كما استندت إلى الجدار الأيسر منضدة خشبية مرتفعة عن الأرض، كما زين الجدار بإطار خشبي يعلو رف خشبي صمم في الجدار.
على الرغم من النمط الريفي للسقف الشخبي وألواحه الخشبية، وكذلك الأرضية الخشبية، إلا أن تصميم الحمام جاء عصريًا بأناقة فندقية، حيث حوض الاغتسال بتصميمه االفريد، وكابينة الاستحمام الزجاجية، إضافة إلى المغطس المستطيل الحاد الزوايا.
يتمتع الحمام بإضاءة طبيعية تنفذ من خلال النوافذ المستطيلة الممتدة عرضيًا في الجدارن التي جمعت بين الأبيض ودرجات الأرجواني الغامق والفاتح.
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