منزل عصري بغلاف ريفي!

بتصميم كلاسيكي راقي، تم تصميم واجهة هذا المنزل الريفي، بألوان البيج والبني، ولمسات من الحجارة، مع سقف من القرميد، ومساحات خضراء تحيط به من كل جانب، لتزيده رقيًا.

تصميم الواجهة جاء ريفيًا من الدرجة الأولى، حيث السقف القرميد المثلث الشكل، مع أعمدة من الحجارة، بينما جاء تصميم البوابة المحيطة بالمنزل من خارج الحديقة، عصريًا بعض الشيء، فلم يتخذ شكل الألواح الخشبية، بل بني من الأسمنت مع بوبات معدنية.