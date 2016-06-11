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أثاث مُعاد إستخدامه

Marwa Hasan Marwa Hasan
Jam Jar Lights @ LimeLace.co.uk, Lime Lace Eclectic Interiors Lime Lace Eclectic Interiors غرفة المعيشةإضاءة
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إستخدام الأثاث المعاد تصنيعة له عدد من الفوائد مثل الحفاظ على البيئة، الحصول على أثاث بأقل التكاليف، فهناك أفكار بسيطة يمكننا صنعها بأنفسنا، كما أنك ستحصل على أثاث مميز وأنيق. 

في الغالب أفكار إعادة الاستخدام لأثاثك القديم تكون هي الطريقة المتبعه ليناسب إستخدامك الحالي، ولكن هناك أفكارتقنية بدرجة أكبربأن يتم تفكيكها، تقطيعها وإستخدام أجزائها لإستغلالها بدلاً من التخلص من الأثاث القديم و صناعة أثاث جديد بنفس المادة الخام و لكن بشكل مختلف.

 يمكن إعادة إستخدام و إعادة تصنيع الأثاث المصنوع من الأخشاب، المعادن، الورق و أي خامة قابلة لإعادة الإستخدام وإستغلالها للحصول على أثاث قديم و جديد.

صناديق تتحول إلى طاولة

homify غرفة المعيشةخزانات و أدراج جانبية خشب Brown
homify

homify
homify
homify

عن طريق إستخدام الصناديق الخشبية ذات اللون الخشبي الأبيض ورصهم بجانب بعضهم البعض حصل المصمم على طاولة رائعة و لكن لم يكتفي بذلك فقد استخدم ألواح خشبية قديمة و مدهونة بلون داكن لتعمل كإطار خارجي للصناديق، فأكسبتها غنى في الشكل و تناسق في الألألوان كما أضاف عجلات ليسهل الحركة فأعطى في النهاية شكل مميزللطاولة.

ألواح الخشب القديم

homify غرفة نومأسرة نوم
homify

homify
homify
homify

إذا كنت مثلي تحب الأخشاب العتيقة فبدلاً من التخلص من الأخشاب القديمة و للحصول على طراز ذو شكل عتيق يمكنك إستغلال الأخشاب القديمة في عمل سرير جديد يعتبر كإضافة لغرفة نومك.

طاولة المواسير

homify غرفة السفرةطاولات خشب Brown
homify

homify
homify
homify

هذه الطاولة هيكلها السفلي مصنوع من المواسيرفقد تم إعادة بناءها بطريقة ذكية كما إستقرعليها لوح خشبي قديم لتصبح النتيجة طاولة ثابتة وذات شكل رائع.

إستغلال الباليتات

progetto terrazze , Bazardeco Bazardeco بلكونة أو شرفة
Bazardeco

Bazardeco
Bazardeco
Bazardeco

إعادة إستخدام الباليتات، لفرش منزلي بأقل التكاليف حيث يمكن لأي منا وبأقل المهارات فرش بيته بواسطة الباليتات التي يسهل الحصول عليها مخازن المصانع المحليه لديكم. يمكنك إستخدامها على لونها الطبيعي أو دهانها بلونك المفضل ووضع بعض الكماليات للحصول على أريكة ذكية من الباليتات.

قاعدة ماكينة الخياطة

Dressuar, Atölye Butka Atölye Butka غرفة المعيشةطاولات جانبية و صواني
Atölye Butka

Atölye Butka
Atölye Butka
Atölye Butka

قاعدة ماكينة خياطة قديمة و تم إستخدام قرص من الرخام ليكمل منظر الطاولة، قطعة أثاث فنية و فكرتها ذكيه.

سلم خشبي تحول إلى مكتبة

Escalera de pintor vintage, Ein Mamëll Ein Mamëll غرفة المعيشةرفوف
Ein Mamëll

Ein Mamëll
Ein Mamëll
Ein Mamëll

إستغلال السلالم الخشبية القديمة كمكتبة متنقلة عن طريق تثبيت ألواح على درجات السلالم، حيث يمكنك تجميل الغرف بالاكسسوارات والمقتنيات أو استغلاله كمكتبه للكتب.

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مصابيح البرطمانات

Jam Jar Lights @ LimeLace.co.uk, Lime Lace Eclectic Interiors Lime Lace Eclectic Interiors غرفة المعيشةإضاءة
Lime Lace Eclectic Interiors

Jam Jar Lights @ LimeLace.co.uk

Lime Lace Eclectic Interiors
Lime Lace Eclectic Interiors
Lime Lace Eclectic Interiors

استغلال البرطمانات القديمة كوحدات إضاءة عن طريق إضافة مصابيح داخلها لحمايتها و إضفاء شكل أنيق على المصابيح. هذا المشروع سهل يمكن لأي مبدئ تطبيقه.

طاولة عتيقة

Temporada Otoño-Invierno 2015, VILLATTE - La Maison VILLATTE - La Maison غرفة المعيشةطاولات جانبية و صواني
VILLATTE – La Maison

VILLATTE - La Maison
VILLATTE – La Maison
VILLATTE - La Maison

قطع الأخشاب العتيقة فككت من أثاث قديم لتصنع هذه الطاولة، شكلها قد يبدو قديم و لكن لونها و شكلها يعمل تناسق رائع مع بقية الأثاث هنا.

منزل من العصور السابقة
ما رأيك في شكل هذا الأثاث؟

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