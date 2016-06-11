أثاث مُعاد إستخدامه

إستخدام الأثاث المعاد تصنيعة له عدد من الفوائد مثل الحفاظ على البيئة، الحصول على أثاث بأقل التكاليف، فهناك أفكار بسيطة يمكننا صنعها بأنفسنا، كما أنك ستحصل على أثاث مميز وأنيق.
في الغالب أفكار إعادة الاستخدام لأثاثك القديم تكون هي الطريقة المتبعه ليناسب إستخدامك الحالي، ولكن هناك أفكارتقنية بدرجة أكبربأن يتم تفكيكها، تقطيعها وإستخدام أجزائها لإستغلالها بدلاً من التخلص من الأثاث القديم و صناعة أثاث جديد بنفس المادة الخام و لكن بشكل مختلف.
يمكن إعادة إستخدام و إعادة تصنيع الأثاث المصنوع من الأخشاب، المعادن، الورق و أي خامة قابلة لإعادة الإستخدام وإستغلالها للحصول على أثاث قديم و جديد.
عن طريق إستخدام الصناديق الخشبية ذات اللون الخشبي الأبيض ورصهم بجانب بعضهم البعض حصل المصمم على طاولة رائعة و لكن لم يكتفي بذلك فقد استخدم ألواح خشبية قديمة و مدهونة بلون داكن لتعمل كإطار خارجي للصناديق، فأكسبتها غنى في الشكل و تناسق في الألألوان كما أضاف عجلات ليسهل الحركة فأعطى في النهاية شكل مميزللطاولة.
إذا كنت مثلي تحب الأخشاب العتيقة فبدلاً من التخلص من الأخشاب القديمة و للحصول على طراز ذو شكل عتيق يمكنك إستغلال الأخشاب القديمة في عمل سرير جديد يعتبر كإضافة لغرفة نومك.
هذه الطاولة هيكلها السفلي مصنوع من المواسيرفقد تم إعادة بناءها بطريقة ذكية كما إستقرعليها لوح خشبي قديم لتصبح النتيجة طاولة ثابتة وذات شكل رائع.
إعادة إستخدام الباليتات، لفرش منزلي بأقل التكاليف حيث يمكن لأي منا وبأقل المهارات فرش بيته بواسطة الباليتات التي يسهل الحصول عليها مخازن المصانع المحليه لديكم. يمكنك إستخدامها على لونها الطبيعي أو دهانها بلونك المفضل ووضع بعض الكماليات للحصول على أريكة ذكية من الباليتات.
قاعدة ماكينة خياطة قديمة و تم إستخدام قرص من الرخام ليكمل منظر الطاولة، قطعة أثاث فنية و فكرتها ذكيه.
إستغلال السلالم الخشبية القديمة كمكتبة متنقلة عن طريق تثبيت ألواح على درجات السلالم، حيث يمكنك تجميل الغرف بالاكسسوارات والمقتنيات أو استغلاله كمكتبه للكتب.
استغلال البرطمانات القديمة كوحدات إضاءة عن طريق إضافة مصابيح داخلها لحمايتها و إضفاء شكل أنيق على المصابيح. هذا المشروع سهل يمكن لأي مبدئ تطبيقه.
قطع الأخشاب العتيقة فككت من أثاث قديم لتصنع هذه الطاولة، شكلها قد يبدو قديم و لكن لونها و شكلها يعمل تناسق رائع مع بقية الأثاث هنا.