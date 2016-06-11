أثاث مُعاد إستخدامه

إستخدام الأثاث المعاد تصنيعة له عدد من الفوائد مثل الحفاظ على البيئة، الحصول على أثاث بأقل التكاليف، فهناك أفكار بسيطة يمكننا صنعها بأنفسنا، كما أنك ستحصل على أثاث مميز وأنيق.

في الغالب أفكار إعادة الاستخدام لأثاثك القديم تكون هي الطريقة المتبعه ليناسب إستخدامك الحالي، ولكن هناك أفكارتقنية بدرجة أكبربأن يتم تفكيكها، تقطيعها وإستخدام أجزائها لإستغلالها بدلاً من التخلص من الأثاث القديم و صناعة أثاث جديد بنفس المادة الخام و لكن بشكل مختلف.

يمكن إعادة إستخدام و إعادة تصنيع الأثاث المصنوع من الأخشاب، المعادن، الورق و أي خامة قابلة لإعادة الإستخدام وإستغلالها للحصول على أثاث قديم و جديد.