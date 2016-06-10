ترس بأذواق متنوعه

في أيام الربيع والليالي الصيفية تحتاج كل عائلة للاستمتاع بالهواء الطلق خارج المنزل، لذلك يهتم دائما المهندس المعماري بتخصيص جزء من المنزل لهذه الجلسة، وهي ما يسمى بالتراس، حيث تختلف مساحة التراس حسب مساحة المنزل الكلية وحسب احتياجات العائلة وحسب أيضا المناخ العام للمنطقة. في هذا المقال تعرفوا معي على بعض تصاميم الترس المختلفة واختار التراس المناسب لمنزلك.
يبدا التراس الموجود في الساحة الخلفية للمنزل بأرضية حجرية اقرب للطبيعية تتوزع عليها جلسات مختلفة ما بين طاولة السفرة للاستمتاع بالطعام في الهواء الطلق إلى الجلوس على كراسي منخفضة أو حتى الجلوس على طاولة بكرسيين بغاية البساطة، المميز في هذه الجلسات توحد لونها الأسود الذي أعطي فخامة داخل جو طبيعي بحت، ثم ننزل بعدة درجات الى حديقة عشبية بجزئها المميز بحجارة وحصى ابيض وأحواض زراعية وبعض الورود.
في مناخ متقلب أو ماطر دائما أو حتى في مناخ حار جدا فكرة وجود تراس مكشوف غير مرغوبة لأنه معرض للكثير من المطر والحرارة، والمصمم المعماري الخبير له نظرة بعيدة للأمور، لذلك اقترح وجود التراس الداخلي أي على حافة المنزل ولكن داخله، وليعطي جو طبيعي وكأنه خارجا، تم تصميم تراس ذو واجهة زجاجية شفافة أي اضاءة طبيعية واطلالة طبيعية وأيضا نباتات طبيعية موجود على الحافة الخارجية للمنزل متمثلة بحوض نباتي فيه ورود ونباتات.
لا يهم أن يكون التراس كبير المهم هو وجود تراس ونلاحظ في هذه الصورة كم مميز هذا التراس في تناسق الألوان ما بين الأبيض لأحواض الزرع واللون الخشبي للجدران. لاحظوا الجدران عبارة عن عصي خشبية مركبة فوق بعضها البعض لتعطي منظر اقرب للطبيعة وطاولة سفرة وكراسي مصنوعه من نفس العصي الخشبية، ما هو اكثر ما لفت انتباهكم؟ اللون البنفسجي للافندر برائحته الزكية مع البقعة الخضراء الصغيرة. تراس صغير بتناسق الوان كبير.
ترك لكم مصمم الديكور حرية اختيار الجلسة في التراس ولكنه إضافة لمسته المميزة وهي حوض رملي كبير فيه نبات الصبار الشوكي الذي أعطي لمسة مختلفة وغير مألوفة، أما فني الإضاءة فقد جسًد لون الصحراء الأصفر الغامق بإضاءة أرضية خفية بلون برتقالي، ولمزيد من الإضاءة الليلة لتراس صحراوي يوجد مصباحين معلقين كالفانوس، وأرضية حجرية غير مستوية اعطت روح الطبيعة بدون أي تكلف.
قد لا يوجد في منزلك خلفية كبيرة أو بلكون أو حتى حافة لتصميم تراسك بها، لكن مصممك يريدك الاستمتاع بالطبيعة وباللون الأخضر في منزلك، لذلك وبعد تفكير ملئ قام بتعليق الحديقة… .
تعاون ما بين فني الحدائق لاختيار النباتات المتسلقة المناسبة والمصمم الداخلي الذي له معرفة بنقاط تواجد أشعه الشمس في المنزل أعطى نتيجة سحرية لجدار بلون اخضر مكون من نباتات متسلقة على جدار معرض لأشعة الشمس أي مناسب لنمو النباتات وبذلك سيبقى لدينا معظم أوقات السنة حديقة معلقة.
البعض منا يعتقد أن مصمم الديكور هو دائما من يقوم بهذه التصاميم، اذا أمعنت النظر ستلاحظ سريعا انه تصميم بسيط يمكنك القيام به لوحدك دون مصمم ديكور، ولكن كيف؟ اختار أي بقعه في منزلك تشعر أنها مناسبة كتراس، وارسم صورة في بالك عن الشكل الذي ترغب فيه، في هذه الصورة تم مد حصى بأحجام مختلفة بلون ابيض جميل على الأرضية خٌصصت لتكون تراس، كما تم وضع أحجار بيضاوية كبيرة، وكما ملاحظ دوائر خشبية مثبتة على الحصى كممر للمشي عليها، أستمتع بتصميمك الخاص.
اذا لم يبقى لديك أي خيار في مكان وجود تراس، أخر فكرة وأكثرها بساطة وانتشاراً هي الاهتمام بالمدخل الرئيسي للمنزل، وذلك من خلال وضع العديد من الأحواض الزراعية وزراعتها بالورود والنباتات المناسبة وبذلك تحصل على حديقة غناء بجميع تدرجات اللون الأخضر.
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