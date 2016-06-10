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ترس بأذواق متنوعه

Heba khlili Heba khlili
homify بلكونة أو شرفة
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في أيام الربيع والليالي الصيفية تحتاج كل عائلة للاستمتاع بالهواء الطلق خارج المنزل، لذلك يهتم دائما المهندس المعماري بتخصيص جزء من المنزل لهذه الجلسة، وهي ما يسمى بالتراس، حيث تختلف مساحة التراس حسب مساحة المنزل الكلية وحسب احتياجات العائلة وحسب أيضا المناخ العام للمنطقة. في هذا المقال تعرفوا معي على بعض تصاميم الترس المختلفة واختار التراس المناسب لمنزلك.

التراس الخلفي

Vivienda Unifamiliar en Tomiño, Pontevedra (Spain), HUGA ARQUITECTOS HUGA ARQUITECTOS منازل
HUGA ARQUITECTOS

HUGA ARQUITECTOS
HUGA ARQUITECTOS
HUGA ARQUITECTOS

يبدا التراس الموجود في الساحة الخلفية للمنزل بأرضية حجرية اقرب للطبيعية تتوزع عليها جلسات مختلفة ما بين طاولة السفرة للاستمتاع بالطعام في الهواء الطلق إلى الجلوس على كراسي منخفضة أو حتى الجلوس على طاولة بكرسيين بغاية البساطة، المميز في هذه الجلسات توحد لونها الأسود الذي أعطي فخامة داخل جو طبيعي بحت، ثم ننزل بعدة درجات الى حديقة عشبية بجزئها المميز بحجارة وحصى ابيض وأحواض زراعية وبعض الورود.

على حافة المنزل…

Juanapur Farmhouse, monica khanna designs monica khanna designs حدائقنباتات و زهور
monica khanna designs

Juanapur Farmhouse

monica khanna designs
monica khanna designs
monica khanna designs

في مناخ متقلب أو ماطر دائما أو حتى في مناخ حار جدا فكرة وجود تراس مكشوف غير مرغوبة لأنه معرض للكثير من المطر والحرارة، والمصمم المعماري الخبير له نظرة بعيدة للأمور، لذلك اقترح وجود التراس الداخلي أي على حافة المنزل ولكن داخله، وليعطي جو طبيعي وكأنه خارجا، تم تصميم تراس ذو واجهة زجاجية شفافة أي اضاءة طبيعية واطلالة طبيعية وأيضا نباتات طبيعية موجود على الحافة الخارجية للمنزل متمثلة بحوض نباتي فيه ورود ونباتات.

تراس متواضع

Rear Garden homify بلكونة أو شرفة
homify

Rear Garden

homify
homify
homify

لا يهم أن يكون التراس كبير المهم هو وجود تراس ونلاحظ في هذه الصورة كم مميز هذا التراس في تناسق الألوان ما بين الأبيض لأحواض الزرع واللون الخشبي للجدران. لاحظوا الجدران عبارة عن عصي خشبية مركبة فوق بعضها البعض لتعطي منظر اقرب للطبيعة وطاولة سفرة وكراسي مصنوعه من نفس العصي الخشبية، ما هو اكثر ما لفت انتباهكم؟ اللون البنفسجي للافندر برائحته الزكية مع البقعة الخضراء الصغيرة. تراس صغير بتناسق الوان كبير.

تراس صحراوي!!!!

Patio Mexicano., arQing arQing حديقة
arQing

arQing
arQing
arQing

ترك لكم مصمم الديكور حرية اختيار الجلسة في التراس ولكنه إضافة لمسته المميزة وهي حوض رملي كبير فيه نبات الصبار الشوكي الذي أعطي لمسة مختلفة وغير مألوفة، أما فني الإضاءة فقد جسًد لون الصحراء الأصفر الغامق بإضاءة أرضية خفية بلون برتقالي، ولمزيد من الإضاءة الليلة لتراس صحراوي يوجد مصباحين معلقين كالفانوس، وأرضية حجرية غير مستوية اعطت روح الطبيعة بدون أي تكلف.

الحديقة المعلقة… .

Architettura & Servizi by SUNDAR Italia, Architettura & Servizi Architettura & Servizi المنزل اكسسوارات النباتات
Architettura &amp; Servizi

Architettura & Servizi
Architettura &amp; Servizi
Architettura & Servizi

قد لا يوجد في منزلك خلفية كبيرة أو بلكون أو حتى حافة لتصميم تراسك بها، لكن مصممك يريدك الاستمتاع بالطبيعة وباللون الأخضر في منزلك، لذلك وبعد تفكير ملئ قام بتعليق الحديقة… .
تعاون ما بين فني الحدائق لاختيار النباتات المتسلقة المناسبة والمصمم الداخلي الذي له معرفة بنقاط تواجد أشعه الشمس في المنزل أعطى نتيجة سحرية لجدار بلون اخضر مكون من نباتات متسلقة على جدار معرض لأشعة الشمس أي مناسب لنمو النباتات وبذلك سيبقى لدينا معظم أوقات السنة حديقة معلقة.

تصميمي الخاص

Japanese Stone garden Daifuku Designs بلكونة أو شرفة
Daifuku Designs

Japanese Stone garden

Daifuku Designs
Daifuku Designs
Daifuku Designs

البعض منا يعتقد أن مصمم الديكور هو دائما من يقوم بهذه التصاميم، اذا أمعنت النظر ستلاحظ سريعا انه تصميم بسيط يمكنك القيام به لوحدك دون مصمم ديكور، ولكن كيف؟ اختار أي بقعه في منزلك تشعر أنها مناسبة كتراس، وارسم صورة في بالك عن الشكل الذي ترغب فيه، في هذه الصورة تم مد حصى بأحجام مختلفة بلون ابيض جميل على الأرضية خٌصصت لتكون تراس، كما تم وضع أحجار بيضاوية كبيرة، وكما ملاحظ دوائر خشبية مثبتة على الحصى كممر للمشي عليها، أستمتع بتصميمك الخاص.

الخيار الاخير

TERRAZZO IN PIETRA SERENA, RASPANTI PIETRA SERENA SRL RASPANTI PIETRA SERENA SRL منازل حجر Grey
RASPANTI PIETRA SERENA SRL

RASPANTI PIETRA SERENA SRL
RASPANTI PIETRA SERENA SRL
RASPANTI PIETRA SERENA SRL

اذا لم يبقى لديك أي خيار في مكان وجود تراس، أخر فكرة وأكثرها بساطة وانتشاراً هي الاهتمام بالمدخل الرئيسي للمنزل، وذلك من خلال وضع العديد من الأحواض الزراعية وزراعتها بالورود والنباتات المناسبة وبذلك تحصل على حديقة غناء بجميع تدرجات اللون الأخضر.

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