ترس بأذواق متنوعه

البعض منا يعتقد أن مصمم الديكور هو دائما من يقوم بهذه التصاميم، اذا أمعنت النظر ستلاحظ سريعا انه تصميم بسيط يمكنك القيام به لوحدك دون مصمم ديكور، ولكن كيف؟ اختار أي بقعه في منزلك تشعر أنها مناسبة كتراس، وارسم صورة في بالك عن الشكل الذي ترغب فيه، في هذه الصورة تم مد حصى بأحجام مختلفة بلون ابيض جميل على الأرضية خٌصصت لتكون تراس، كما تم وضع أحجار بيضاوية كبيرة، وكما ملاحظ دوائر خشبية مثبتة على الحصى كممر للمشي عليها، أستمتع بتصميمك الخاص.