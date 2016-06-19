حدائق صغيرة ولكن مميزة

تصميم هذه الحديقة بسيط ولكنه وفر لك كل ما تحتاج في مساحة صغيرة ,فالمصمم استغل كل مساحة خارج الشرفة وملأها بالزرع الأخضر المختلف فعلي الجانب الأيسر من الغرفة مجموعة من النخل القصير الذي لا يحتاج إلي مساحات ضخمة .

وأمام الشرفة يوجد نافورة مياه هادئة محاطة بالشجر القصير الذي أيضاً لا يحتاج إلي مساحات ضخمة أو اهتمام من نوع خاص فمع تصميم شرفتك الخشبي الهادئ ولمسات الطبيعية في الحديقة أنت لا تحتاج سوي الجلوس والاستمتاع بحديقة منزلك.