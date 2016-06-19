حدائق صغيرة ولكن مميزة

كل منا يتمني الحصول علي حديقة خاصة في منزله فالاستمتاع بالطبيعة هو مطلب الجميع وإذا كنت لا تمتلك مساحة كافية لتحصل علي حديقة في منزلك سيكون عليك الذهاب إلي المتنزهات والحدائق العامة ولكن لا يوجد أفضل من الإستمتاع وأنت في منزلك.
حتي وإن كانت منزلك صغير فالأن يمكنك الحصول علي حديقة صغيرة مناسبة لأي مساحة وستفي بالغرض المطلوب ونقدم لك مجموعة من تصميمات الحدائق المختلفة صغيرة الحجم.
تصميم هذه الحديقة بسيط ولكنه وفر لك كل ما تحتاج في مساحة صغيرة ,فالمصمم استغل كل مساحة خارج الشرفة وملأها بالزرع الأخضر المختلف فعلي الجانب الأيسر من الغرفة مجموعة من النخل القصير الذي لا يحتاج إلي مساحات ضخمة .
وأمام الشرفة يوجد نافورة مياه هادئة محاطة بالشجر القصير الذي أيضاً لا يحتاج إلي مساحات ضخمة أو اهتمام من نوع خاص فمع تصميم شرفتك الخشبي الهادئ ولمسات الطبيعية في الحديقة أنت لا تحتاج سوي الجلوس والاستمتاع بحديقة منزلك.
ليس من الصروري أن تمتلك مجموعة من الأشجار لتشعر أنك في حديقة فهنا في هذا التصميم نجد شجرة واحدة طويلة الفروع تحميك من أشعة الشمس ولا تحتاج لبناء سقف فوقها فقط أجلس وأستمتع بالظل الطبيعي تحت الشجرة.
ويوجد مجموعة من قصريات الزرع و الورد المختلفة موزعة في باقي المساحة حولك و كرسيين مموجين للأسترخاء وسط جمال الطبيعة الهادئ.
تلك المساحة المخخصة للجلوس الهادئ المحاطة بصور حديدي من الجوانب كانت ستفقد إحساس الطبيعة إلا أن المصمم هنا وضغ مجموعة من الزرع المعلق و استغل هذا الصور الحديدي ليكون هو الحديقة في نفس الوقت.
إلي جانب مجموعة من قصريات الزرع الطويل في كل مساحة فارغة بين الكراسي الحمراء الجميلة ليستمتع كل الجالسين بجمال الطبيعة .
حديقة في مساحة صغيرة ولكن مليئة بالتفاصيل المختلفة فبجانب السور الحجري البسيط يوجد مجموعة من الشجر الإستوائي الجميل الذي يعطي البهجة للمكان إلي جانب تمثال متوسط الحجم لتشعر وكأنك في غابة وليس فقط حديقة .
وعلي الأرض الخضراء يوجد قطع خشبية مستديرة لتسير بسهولة بين حديقتك وللجلوس هناك كراسي بسيطة وعريضة بلون لبني وسط قصريات الزرع المختلفة و معلق في الخلفية مجموعة ورود جميلة علي جدار خشبي واسع.
ديكور خشبي بسيط كهذا عبارة عن عربة لنقل الخضار وسيارة ريفية تعطي إحساس ولمسة طبيعية لأي غرفة ستكون بها . فالقطعتين هنا صمما ببساطة و براعة فقط قطع من الخشم مع قطع حديدة بسيطة إلي جانب الفاكهة والزرع الذي يتشابه بشكل كبير مع الزرع الطبيعي.
فالاهتمام بمثل هذه التفاصيل الصغيرة و المساحات الصغيرة يحول كل مساحة إلي حديقة خاصة مريحة للعين والأعصاب و تساعدك علي الاسترخاء بعد يوم عمل طويل
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