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حدائق صغيرة ولكن مميزة

Assem Elsherif Assem Elsherif
Casa Guadalquivir, JORGE CORTÉS Arquitectos JORGE CORTÉS Arquitectos بلكونة أو شرفة
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كل منا يتمني الحصول علي حديقة خاصة في منزله فالاستمتاع بالطبيعة هو مطلب الجميع وإذا كنت لا تمتلك مساحة كافية لتحصل علي حديقة في منزلك سيكون عليك الذهاب إلي المتنزهات والحدائق العامة ولكن لا يوجد أفضل من الإستمتاع وأنت في منزلك.

حتي وإن كانت منزلك صغير فالأن يمكنك الحصول علي حديقة صغيرة مناسبة لأي مساحة وستفي بالغرض المطلوب ونقدم لك مجموعة من تصميمات الحدائق المختلفة صغيرة الحجم.

الطبيعة علي بعد خطوات من شرفتك!

Residência Jardim Marajoara, MeyerCortez arquitetura & design MeyerCortez arquitetura & design بلكونة أو شرفة
MeyerCortez arquitetura &amp; design

MeyerCortez arquitetura & design
MeyerCortez arquitetura &amp; design
MeyerCortez arquitetura & design

تصميم هذه الحديقة بسيط ولكنه وفر لك كل ما تحتاج في مساحة صغيرة ,فالمصمم استغل كل مساحة خارج الشرفة وملأها بالزرع الأخضر المختلف فعلي الجانب الأيسر من الغرفة مجموعة من النخل القصير الذي لا يحتاج إلي مساحات ضخمة .

وأمام الشرفة يوجد نافورة مياه هادئة محاطة بالشجر القصير الذي أيضاً لا يحتاج إلي مساحات ضخمة أو اهتمام من نوع خاص فمع تصميم شرفتك الخشبي الهادئ ولمسات الطبيعية في الحديقة أنت لا تحتاج سوي الجلوس والاستمتاع بحديقة منزلك.

شجرة واحدة تكفي !

Casa Guadalquivir, JORGE CORTÉS Arquitectos JORGE CORTÉS Arquitectos بلكونة أو شرفة
JORGE CORTÉS Arquitectos

JORGE CORTÉS Arquitectos
JORGE CORTÉS Arquitectos
JORGE CORTÉS Arquitectos

ليس من الصروري أن تمتلك مجموعة من الأشجار لتشعر أنك في حديقة فهنا في هذا التصميم نجد شجرة واحدة طويلة الفروع تحميك من أشعة الشمس ولا تحتاج لبناء سقف فوقها فقط أجلس وأستمتع بالظل الطبيعي تحت الشجرة.

ويوجد مجموعة من قصريات الزرع و الورد المختلفة موزعة في باقي المساحة حولك و كرسيين مموجين للأسترخاء وسط جمال الطبيعة الهادئ.

الزرع المعلق لحديقة مختلفة

Remodelación Terraza, NINA SAND NINA SAND بلكونة أو شرفة
NINA SAND

NINA SAND
NINA SAND
NINA SAND

تلك المساحة المخخصة للجلوس الهادئ المحاطة بصور حديدي من الجوانب كانت ستفقد إحساس الطبيعة إلا أن المصمم هنا وضغ مجموعة من الزرع المعلق و استغل هذا الصور الحديدي ليكون هو الحديقة في نفس الوقت.

إلي جانب مجموعة من قصريات الزرع الطويل في كل مساحة فارغة بين الكراسي الحمراء الجميلة ليستمتع كل الجالسين بجمال الطبيعة .

الحديقة الحجرية لمحبي التميز

homify حدائقديكورات واكسسوارات أنسجة طبيعية Green
homify

homify
homify
homify

حديقة في مساحة صغيرة ولكن مليئة بالتفاصيل المختلفة فبجانب السور الحجري البسيط يوجد مجموعة من الشجر الإستوائي الجميل الذي يعطي البهجة للمكان إلي جانب تمثال متوسط الحجم لتشعر وكأنك في غابة وليس فقط حديقة .

وعلي الأرض الخضراء يوجد قطع خشبية مستديرة لتسير بسهولة بين حديقتك وللجلوس هناك كراسي بسيطة وعريضة بلون لبني وسط قصريات الزرع المختلفة و معلق في الخلفية مجموعة ورود جميلة علي جدار خشبي واسع.

التفاصيل الصغيرة تصنع الفرق.

Терраса-Взлетная полоса, Bureau GN Bureau GN حدائقديكورات واكسسوارات
Bureau GN

Bureau GN
Bureau GN
Bureau GN

ديكور خشبي بسيط كهذا عبارة عن عربة لنقل الخضار وسيارة ريفية تعطي إحساس ولمسة طبيعية لأي غرفة ستكون بها . فالقطعتين هنا صمما ببساطة و براعة فقط قطع من الخشم مع قطع حديدة بسيطة إلي جانب الفاكهة والزرع الذي يتشابه بشكل كبير مع الزرع الطبيعي.

فالاهتمام بمثل هذه التفاصيل الصغيرة و المساحات الصغيرة يحول كل مساحة إلي حديقة خاصة مريحة للعين والأعصاب و تساعدك علي الاسترخاء بعد يوم عمل طويل

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