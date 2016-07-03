الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

5 نصائح لتحصل علي حمام مناسب

Assem Elsherif Assem Elsherif
Komplettsanierung eines Mehrfamilienhauses, von Mann Architektur GmbH von Mann Architektur GmbH حمام
Loading admin actions …

الحمام من أهم الأشياء في المنزل ودائماً الكل يبحث عن تصميم مميز ومريح في نفس الوقت وأيضاً الحمام يتكون من أجزاء مختلفة ومتنوعة من أهمها حوض الإستحمام أو المساحة الخاصة  للإستحمام.

ولأن لكل منا ذوقه الخاص في الحمام نقدم لك مجموعة من التصميمات المختلفة مع بعض النصائح البسيطة لتحصل علي مساحة الإستحمام المناسبة لك لكى تجدد نشاطك وتستمتع بالمياه من داخل منزلك.

مساحة كافية للراحة و الإسترخاء

Komplettsanierung eines Mehrfamilienhauses, von Mann Architektur GmbH von Mann Architektur GmbH حمام
von Mann Architektur GmbH

von Mann Architektur GmbH
von Mann Architektur GmbH
von Mann Architektur GmbH

من المهم عند وضح حوض الإستحمام الخاص بك أن تترك حوله المساحة الكافية والتي ستكون مفيدة بل مهمة لكي تستمتع بحمام هادئ وحمام نظيم و منظم.

فهنا في هذا التصميم الخشبي الجميل نجد أن حول حوض الاستحمام مساحة خشبية واسعة مناسبة لوضع المناشف أو بعض الشموع للإسترخاء.

لا يوجد حوض إستحمام..لا مشكلة!

RESIDÊNCIA JO, UNION Architectural Concept UNION Architectural Concept حمام MDF White
UNION Architectural Concept

UNION Architectural Concept
UNION Architectural Concept
UNION Architectural Concept

إذا كان الحمام لديك صغيراً ولا يكفي للحصول علي حوض إستحمام فلا مشكلة فهناك دائماً حلول  فيكفي فقط تركيب هذا الباب الزجاجي الجرار ووضع الدش الخاص بك علي مسافة مرتفعة لتستمتع بحمامك في مساحة كافية تغني عن حوض الإستحمام.

يتميز الباب الزجاجي الجرار أنه سهل الحركة ولا يحتاج إلي مساحة كبيرة واللون الشفاف لن يجعلك تشعر بصغر مساحة الحمام فالمصمم هنا وفر كل شئ لك في هذه المساحة الصغيرة.

الإستحمام وسط الطبيعة.. ممكن!

PATCHWORK E HIDRAULICOS, Gama Ceramica y Baño Gama Ceramica y Baño حمام
Gama Ceramica y Baño

Gama Ceramica y Baño
Gama Ceramica y Baño
Gama Ceramica y Baño

في هذا التصميم المختلف استغل المصمم المساحة الخضراء والأشجار وضوء الشمس الطبيعي الذي يمر من تلك النافذة البيضاء الواسعة ليضع حوض الإستحمام أسفل النافذة مباشرة.

فهو حوض إستحمام واسع وبتصميم أبيض هادئ لتستمتع بالإستحمام في الجو الطبيعي دون أن تذهب بعيداً, وأيضاً وجود الكرسي الخشبي الصغير مهم جداً لتضع أغراضك عليه أثناء الإستحمام ويتميز بإنه متحرك غير ثابت لكي تحدد أنت المكان المناسب له.

حمام عملي لراحة واستمتاع أكثر!

Martelange | Belgien, LEICHT Küchen AG LEICHT Küchen AG حمام
LEICHT Küchen AG

LEICHT Küchen AG
LEICHT Küchen AG
LEICHT Küchen AG

حوض الإستحمام هنا طويل وجميل الشكل فهو عملي ومريح في نفس الوقت وتم تصميمه داخل إطار من السيراميك بنفس لون الحمام وهو اللون الفيروزي المختلف, وأيضاً حوله مساحة كافية ومرتفعة قليلاً من اليسار تحت النافذة لتضع كل أغراضك بسهولة أثناء الإستحمام.

النوافذ واسعة و كبيرة لتدخل أكبر قدر من الإضاءة والتهوية للحمام وأيضاً صممت من الخشب الذي يجعلك تتحكم في حجم و اتجاه فتحة النافذة لخصوصية وراحة أكثر أثناء الإستحمام.

حوض الإستحمام في قلب حمامك!

homify حمام
homify

homify
homify
homify

لا يجب أن يكون حوض الإستحمام دائماً في أحد جوانب الحمام فهنا نجد أن المصمم وضح حول الإستحمام في المنصف وبجانبه صنبور مياه بطول ومسافة مناسبة لكي تستحم بهدوء وسط حمامك الواسع.

نجد أيضاً النوافذ الخشبية  والستائر خلف حول الإستحمام بشكل جميل يتماشي مع  التصميم المميز لحوض المياه المزدوج فوق الوحدة الخشبية البسيطة و العملية في نفس الوقت وأيضا المرأه الضخمة المضاءة بشكل ساحر من الأطراف لتخرج من الحمام في كامل أناقتك.

للمزيد من التصاميم اقرأ المقال التالي :المنزل التقليدي… إنظر من الداخل كيف يكون؟

منزل العراقة
هل أعجبتك مساحات الاستحمام المختلفة ؟

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Edit SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً