5 نصائح لتحصل علي حمام مناسب

الحمام من أهم الأشياء في المنزل ودائماً الكل يبحث عن تصميم مميز ومريح في نفس الوقت وأيضاً الحمام يتكون من أجزاء مختلفة ومتنوعة من أهمها حوض الإستحمام أو المساحة الخاصة للإستحمام.
ولأن لكل منا ذوقه الخاص في الحمام نقدم لك مجموعة من التصميمات المختلفة مع بعض النصائح البسيطة لتحصل علي مساحة الإستحمام المناسبة لك لكى تجدد نشاطك وتستمتع بالمياه من داخل منزلك.
من المهم عند وضح حوض الإستحمام الخاص بك أن تترك حوله المساحة الكافية والتي ستكون مفيدة بل مهمة لكي تستمتع بحمام هادئ وحمام نظيم و منظم.
فهنا في هذا التصميم الخشبي الجميل نجد أن حول حوض الاستحمام مساحة خشبية واسعة مناسبة لوضع المناشف أو بعض الشموع للإسترخاء.
إذا كان الحمام لديك صغيراً ولا يكفي للحصول علي حوض إستحمام فلا مشكلة فهناك دائماً حلول فيكفي فقط تركيب هذا الباب الزجاجي الجرار ووضع الدش الخاص بك علي مسافة مرتفعة لتستمتع بحمامك في مساحة كافية تغني عن حوض الإستحمام.
يتميز الباب الزجاجي الجرار أنه سهل الحركة ولا يحتاج إلي مساحة كبيرة واللون الشفاف لن يجعلك تشعر بصغر مساحة الحمام فالمصمم هنا وفر كل شئ لك في هذه المساحة الصغيرة.
في هذا التصميم المختلف استغل المصمم المساحة الخضراء والأشجار وضوء الشمس الطبيعي الذي يمر من تلك النافذة البيضاء الواسعة ليضع حوض الإستحمام أسفل النافذة مباشرة.
فهو حوض إستحمام واسع وبتصميم أبيض هادئ لتستمتع بالإستحمام في الجو الطبيعي دون أن تذهب بعيداً, وأيضاً وجود الكرسي الخشبي الصغير مهم جداً لتضع أغراضك عليه أثناء الإستحمام ويتميز بإنه متحرك غير ثابت لكي تحدد أنت المكان المناسب له.
حوض الإستحمام هنا طويل وجميل الشكل فهو عملي ومريح في نفس الوقت وتم تصميمه داخل إطار من السيراميك بنفس لون الحمام وهو اللون الفيروزي المختلف, وأيضاً حوله مساحة كافية ومرتفعة قليلاً من اليسار تحت النافذة لتضع كل أغراضك بسهولة أثناء الإستحمام.
النوافذ واسعة و كبيرة لتدخل أكبر قدر من الإضاءة والتهوية للحمام وأيضاً صممت من الخشب الذي يجعلك تتحكم في حجم و اتجاه فتحة النافذة لخصوصية وراحة أكثر أثناء الإستحمام.
لا يجب أن يكون حوض الإستحمام دائماً في أحد جوانب الحمام فهنا نجد أن المصمم وضح حول الإستحمام في المنصف وبجانبه صنبور مياه بطول ومسافة مناسبة لكي تستحم بهدوء وسط حمامك الواسع.
نجد أيضاً النوافذ الخشبية والستائر خلف حول الإستحمام بشكل جميل يتماشي مع التصميم المميز لحوض المياه المزدوج فوق الوحدة الخشبية البسيطة و العملية في نفس الوقت وأيضا المرأه الضخمة المضاءة بشكل ساحر من الأطراف لتخرج من الحمام في كامل أناقتك.
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