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تصميمات مختلفة لتحصل علي سقف مميز

Assem Elsherif Assem Elsherif
Komplettsanierung eines Mehrfamilienhauses, von Mann Architektur GmbH von Mann Architektur GmbH حمام
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لا ينتهي التصميم فقط عند الجدران الغرفة والأرضية والأثاث أو الاهتمام بالألوان والتفاصيل فهناك شئ لا يقل أهمية عن كل ما سبق وهو السقف! نعم فالتصميم لن يكتمل إن لم تحصل علي السقف المناسب لغرفتك.

وتصميمات الأسقف ليست فقط للحصول علي شكل جميل وحسب بل لها وظائف عملية أخري مثل الحصول علي الإضائة المناسبة وأيضاً التهوية واستخدام المساحات فالأعلي بشكل جيد.

نقدم لك في هذا الموضوع مجموعة من النصائح والتصميمات المختلفة لتحصل علي فتحة السقف المناسبة لك.

غرفة نوم بسقف مقسم ومختلف

HOTEL CAL REIET – THE MAIN HOUSE, Bloomint design Bloomint design غرفة نوم Beige
Bloomint design

HOTEL CAL REIET – THE MAIN HOUSE

Bloomint design
Bloomint design
Bloomint design

تتميز هذه الغرفة بالتصميم الهادئ والمريح باللون الأبيض والكافيه الهادئ وبعض التفاصيل مثل الزرع إلى جانب الأثاث الهادئ في الغرفة أما إذا نظرت للأعلي ستجد أن الأمر مختلف تماماً فهناك سقف صمم بشكل هندسي مائل بخطوط يمين ويسار يقطعها خط مستقيم من المنتصف.

ميزة عذا السقف أنك ستحصل علي إضائة مختلفة تعطي تدرج للون الأبيض الخاص بالسقف وأيضا شكل هندسي عصري ومريح للعين ومتناغم مع اتجاه النوم علي السرير فعندما نتظر للأعلي ستري الخطوط تأخذ عينك في اتجاه الأمام.

فتاحات السقف تغني عن النافذة !

Home Library, Piwko-Bespoke Fitted Furniture Piwko-Bespoke Fitted Furniture غرفة المعيشةرفوف
Piwko-Bespoke Fitted Furniture

Piwko-Bespoke Fitted Furniture
Piwko-Bespoke Fitted Furniture
Piwko-Bespoke Fitted Furniture

إذا كانت غرفة معيشتك مليئة الاثاث والتفاصيل ولا يوجد مساحة كافية لنافذة واسعة فلا تقلق فتصميم هذا السقف المائل يتميز بوجود فتحتين كبيرتين تغني عن أي نافذة.

ميل السقف بهذا الشكل يجعل الإضائة والهواء يمر بسهولة إلي غرفتك ولن تحتاج إلي أي إضائة أثناء النهار فنور الشمس يكفي لإضائة الفرفة.

تنوال العشاء تحت السماء مباشرة

Dining room OverAlls architecture غرفة السفرة
OverAlls architecture

Dining room

OverAlls architecture
OverAlls architecture
OverAlls architecture

ليس هناك ما هو أجمل من غرفة سفرة بإضائة متميزة ومختلفة لتناول عشاء منزلي رائع وفي هذه الغربة نجد السقف الزجاجي الشفاف لكي تكون تحت السماء مباشرة وتتمتع بالإضائة الطبيعية للشمس في النهار أما في الليل فهناك ضوء القمر مع الإضائة المثبتة في فتحات السقف علي جانبي الفتحة .

تصميم السفرة هادئ فالكراسي بيضاء عصرية الشكل لجلسة مريحة والطاولة خشبية هادئة وفي الخلفية جدار طوبي باللون الرماضي متماشي مع لون الإطار حول الزجاج في السقف.

السقف المطعم بالخشب لحمام من وحي الطبيعة

Komplettsanierung eines Mehrfamilienhauses, von Mann Architektur GmbH von Mann Architektur GmbH حمام
von Mann Architektur GmbH

von Mann Architektur GmbH
von Mann Architektur GmbH
von Mann Architektur GmbH

هذا الحمام الخشبي الهادئي يجعلك تشعر وكأنك تستحم وسط غابة طبيعية ومن حولك الأشجار وأستغل هنا المصمم تصميم السقف المائل ووضع فيه تلك القطع الخشبية المتميزة لتحصل علي منظر خشبي طبيعي متماشي مع الأرضيات وحوض الاستحمام الخشبي .

تداخل الخشب مع السقف الأبيض المائل كسر اللون الأبيض فلا تشعر أن الخشب في الأرضيات دخيل علي التصميم بل أن الصميم كله أصبح خشبي طبيعي داخل منزلك.

بالخشب وفقط تحصل علي سقف رائع!

Casa Brac-Marseille (Milano), studiodonizelli studiodonizelli غرفة السفرة
studiodonizelli

studiodonizelli
studiodonizelli
studiodonizelli

اختار المصمم هنا السقف الخشبي التقليدي للمنازل الخشبية القديمة واستخدم خشب طبيعي تماماً تشعر وكأنه قطع من الأشجار منذ دقائق ووضعه بالشكل التقليدي قطعة كبيرة في المنتصف وعلي جانبيها قطع الخشب الصغيرة يميناً و يساراً

ترك المصمم مسافات بين كل خشبة والأخري حتي تحصل علي الإضائة الطبيعية في منزلك ولون الخشب مناسب للون الأرضيات الخشبية أيضاً وتلك الطاولة العصرية بالكراسي الخضراء بلون أوراق الشجر الناضجة تضفي لمسة عصرية علي التصميم.

السقف المائل لمساحة أكبر!

Wzornictwo Yo2 designs, Wzorywidze.pl Wzorywidze.pl جدران وأرضياتسجاد
Wzorywidze.pl

Wzorywidze.pl
Wzorywidze.pl
Wzorywidze.pl

يتميز التصميم هنا أن السقف مائل من الجانبين بشكل هندسي متداخل مع الجدار مما يعطي شعور أن الغرفة أكبر وأوسع علي الجانب الأيمن يتداخل السقف مع النافذة و الجدار أما الجانب الأخر فالسقف مائل حتي منتصف الجدار.

يوجد في منتصف السقف قطع مستطيلة بارزة عن السقف بمساحة متساوية بتصميم أقرب إلي شكل البيانو.

لمذيد من التصميمات أقرأ المقال التالي :ليس مجرد منزل عادي

أثاث مُعاد إستخدامه
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