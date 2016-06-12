تصميمات مختلفة لتحصل علي سقف مميز

لا ينتهي التصميم فقط عند الجدران الغرفة والأرضية والأثاث أو الاهتمام بالألوان والتفاصيل فهناك شئ لا يقل أهمية عن كل ما سبق وهو السقف! نعم فالتصميم لن يكتمل إن لم تحصل علي السقف المناسب لغرفتك.

وتصميمات الأسقف ليست فقط للحصول علي شكل جميل وحسب بل لها وظائف عملية أخري مثل الحصول علي الإضائة المناسبة وأيضاً التهوية واستخدام المساحات فالأعلي بشكل جيد.

نقدم لك في هذا الموضوع مجموعة من النصائح والتصميمات المختلفة لتحصل علي فتحة السقف المناسبة لك.