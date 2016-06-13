8 أفكارلاستخدام الجدران الحجرية في المنزل!

الجدران الحجرية مميزة الشكل والتصميم وهناك العديد من الأشكال المختلفة فهناك الغامق والفاتح الكتل الكبيرة والصغيرة فالجدران الحجرية لها أشكال وأنواع لا حصر لها ولكل شكل ونوع ما يميزه وما يجعله مناسباً لغرفة أو تصميم معين .
وفي هذا الموضوع نقدم لك أفكارمختلفة لاستخدام الجدران الحجرية بأفضل شكل لتحصل علي ما يناسبك بسهولة.
صمم هذا المطبخ علي النمط العصري فهو مكون من حوض واحد وقطعة رخامية واحدة طويلة بطول الحائط باللون الأبيض وأيضاً قطعتين بالأعلي لوضع الأطباق وأغراض المطبخ
داخل كل قطعة من المطبخ يوجد إضاءة باللون الأحمر الدافئ تطفي لمسة من العصرية للتصميم وكل ذلك علي جدار حجري غير تقليدي باللون الأسود يتناسب مع عصرية التصميم فهو ليس حجري تقليدي أو كلاسيكي بل اهتم المصمم هنا أن يتماشي مع نمط المطبخ المفتوح .
الجدار الحجري هنا يعكس الإضاءة فتشعر أنه مضئ من جوانبه ولونه الأسود يتماشي مع لون الكرسي في المطبخ.
إن أفضل ما تضعه علي الجدران خارج منزلك هو الحائط الحجري ليغطي مدخل المنزل وسور الحديقة لتحصل علي حائط مختلف بالخارج ويتميز أيضاً انه لا يتسخ ولا تؤثر فيه عوامل الطبيعية مثل الهواء و الماء.
اللون الزهري الغالب علي الحجر هنا يعطي انطباع بالدفئ داخل المنزل وتتناسب مع الحديقة خارج المنزل.
هنا نجد استخدام أخر للحائط الحجري فهو في خلفية السرير وغرفة النوم ليعطي لمسة مختلفة لتصميم الغرفة البلدي فنجد الدولاب الصغير باللون الزهري والمزين بالأحمر و الأزرق وبجانبه السرير المزين بالوسائد الملونة .
كل هذه الألوان تحتاج في الخلفية إلي جدار مختلف فالحجر المستخدم المكون من قطع صغيرة يحتوي علي ألوان مختلفة ولكن يغلب عليه اللون الفيروزي الجميل.
ليس شرطاً ان تكون حديقتك كلها من الخشب فهنا في هذا التصميم للحديقة الإستوائية استخدم المصمم أشجار البامبو الجميلة علي الجدار الحجري باللون البني القريب من خشب الغابات المميز.
هذا الجدار وحده يكفي لتحصل علي تصميم استوائي مميز وميزة الحجر هنا أنه أقوي من الخشب ومناسب لوضع الإضاءة المناسبة كما هو واضح وأيضاً لن تجد مشكلة في استخدام المياه وسقي الأشجار.
في هذه المساحة بين الخشب يمكنك أن تحصل علي حمام صغير عملي ولا تقلق فقط استخدم الحجر في الخلفية و الأرضيات كما في هذا التصميم فلا أجمل من الحجر باللون الرمادي وأوراق الشجر حوله وعلي جانبي الحمام نجد الأخشاب لتحصل علي حمام من الطبيعة وبتصميم ذكي .
لون الحمام الأبيض والذهبي مناسب جداً للون الأحجار في الأرضية و الخلفية وأيضاً استخدام نفس الحجر في الأرض يعطي مساحة أوسع للحمام ولا تشعر بصغر حجمه.
في هذا المدخل الأنيق استخدم المصمم الحجر الكريمي اللون ليتماشي مع الأرضيات البيضاء أما الأبواب والسقف باللون الأسود الداكن فهي تتباين مع لون الأرضيات والحوائط لتحصل علي تصميم متميز من الخارج.
الإضائة المثبتة في الأرض تجعل الحائط أكثر جمالاً وهو يعكسها خاصة وأن الجدار هنا المس وناعم عكس باقي التصميمات التقليدية للحجر.
في هذا التصميم لغرفة الأطفال نجد أن الحائط منقسم إلي نصفين النصف الأسفل منه هو حائط أبيض ألمس طبيعي ليكون مريح ليد طفلك وهو يكتشف العالم و يحاول المشي.
أما الجزء العلوي فهو من الحجارة الصلبة الغير متجانسة ولكنها بولن واحد بني يتماشي مع تصميم الدولاب الصغير الذي وضع في وسط الحائط كأنه محفور داخله.
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