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8 أفكارلاستخدام الجدران الحجرية في المنزل!

Assem Elsherif Assem Elsherif
Wohnküche Tholey, Bolz Licht und Wohnen · 1946 Bolz Licht und Wohnen · 1946 مطبخ
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الجدران الحجرية مميزة الشكل والتصميم وهناك العديد من الأشكال المختلفة فهناك الغامق والفاتح الكتل الكبيرة والصغيرة فالجدران الحجرية لها أشكال وأنواع لا حصر لها ولكل شكل ونوع ما يميزه وما يجعله مناسباً لغرفة أو تصميم معين .

وفي هذا الموضوع نقدم لك أفكارمختلفة لاستخدام الجدران الحجرية بأفضل شكل لتحصل علي ما يناسبك بسهولة.

جدار الحجر الأسود لمطبخ عصري

Wohnküche Tholey, Bolz Licht und Wohnen · 1946 Bolz Licht und Wohnen · 1946 مطبخ
Bolz Licht und Wohnen · 1946

Bolz Licht und Wohnen · 1946
Bolz Licht und Wohnen · 1946
Bolz Licht und Wohnen · 1946

صمم هذا المطبخ علي النمط العصري فهو مكون من حوض واحد وقطعة رخامية واحدة طويلة بطول الحائط باللون الأبيض وأيضاً قطعتين بالأعلي لوضع الأطباق وأغراض المطبخ

داخل كل قطعة من المطبخ يوجد إضاءة باللون الأحمر الدافئ تطفي لمسة من العصرية للتصميم وكل ذلك علي جدار حجري غير تقليدي باللون الأسود يتناسب مع عصرية التصميم فهو ليس حجري تقليدي أو كلاسيكي بل اهتم المصمم هنا أن يتماشي مع نمط المطبخ المفتوح .

الجدار الحجري هنا يعكس الإضاءة فتشعر أنه مضئ من جوانبه ولونه الأسود يتماشي مع  لون الكرسي في المطبخ.

الحائط الحجري في الهواء الطلق.

CASA HARAS SANTA MARIA, Estudio Arqt Estudio Arqt منازل
Estudio Arqt

Estudio Arqt
Estudio Arqt
Estudio Arqt

إن أفضل ما تضعه علي الجدران خارج منزلك هو الحائط الحجري ليغطي مدخل المنزل وسور الحديقة لتحصل علي حائط مختلف بالخارج ويتميز أيضاً انه لا يتسخ ولا تؤثر فيه عوامل الطبيعية مثل الهواء و الماء.

اللون الزهري الغالب علي الحجر هنا يعطي انطباع بالدفئ داخل المنزل وتتناسب مع الحديقة خارج المنزل.

الحائط الحجري..لغرفة نوم مختلفة

Ibiza Style, Kabaz Kabaz غرفة نوم
Kabaz

Kabaz
Kabaz
Kabaz

هنا نجد استخدام أخر للحائط الحجري فهو في خلفية السرير وغرفة النوم ليعطي لمسة مختلفة لتصميم الغرفة البلدي فنجد الدولاب الصغير باللون الزهري والمزين بالأحمر و الأزرق وبجانبه السرير المزين بالوسائد الملونة .

كل هذه الألوان تحتاج في الخلفية إلي جدار مختلف فالحجر المستخدم المكون من قطع صغيرة يحتوي علي ألوان مختلفة ولكن يغلب عليه اللون الفيروزي الجميل.

استخدمه في حديقتك الإستوائية!

GT-R Arquitectos حديقة
GT-R Arquitectos

GT-R Arquitectos
GT-R Arquitectos
GT-R Arquitectos

ليس شرطاً ان تكون حديقتك كلها من الخشب فهنا في هذا التصميم للحديقة الإستوائية استخدم المصمم أشجار البامبو الجميلة علي الجدار الحجري باللون البني القريب من خشب الغابات المميز.

هذا الجدار وحده يكفي لتحصل علي تصميم استوائي مميز وميزة الحجر هنا أنه أقوي من الخشب ومناسب لوضع الإضاءة المناسبة كما هو واضح وأيضاً لن تجد مشكلة في استخدام المياه وسقي الأشجار.

حمام حجري صغير وعملي!

homify حمام حجر Beige
homify

homify
homify
homify

في هذه المساحة بين الخشب يمكنك أن تحصل علي حمام صغير عملي ولا تقلق فقط استخدم الحجر في الخلفية و الأرضيات كما في هذا التصميم فلا أجمل من الحجر باللون الرمادي وأوراق الشجر حوله وعلي جانبي الحمام نجد الأخشاب لتحصل علي حمام من الطبيعة وبتصميم ذكي .

لون الحمام الأبيض والذهبي مناسب جداً للون الأحجار في الأرضية و الخلفية وأيضاً استخدام نفس الحجر في الأرض يعطي مساحة أوسع للحمام ولا تشعر بصغر حجمه.

لمدخل طبيعي وأنيق!

Casa CG, Grupo Arsciniest Grupo Arsciniest منازل معدن Black
Grupo Arsciniest

Grupo Arsciniest
Grupo Arsciniest
Grupo Arsciniest

في هذا المدخل الأنيق استخدم المصمم الحجر الكريمي اللون ليتماشي مع الأرضيات البيضاء أما الأبواب والسقف باللون الأسود الداكن فهي تتباين مع لون الأرضيات والحوائط لتحصل علي تصميم متميز من الخارج.

الإضائة المثبتة في الأرض تجعل الحائط أكثر جمالاً وهو يعكسها خاصة وأن الجدار هنا المس وناعم عكس باقي التصميمات التقليدية للحجر. 

الحجر أيضاً مناسب للأطفال !

CASA CAN FOGARADA, Miel Arquitectos Miel Arquitectos غرفة الاطفال
Miel Arquitectos

Miel Arquitectos
Miel Arquitectos
Miel Arquitectos

في هذا التصميم لغرفة الأطفال نجد أن الحائط منقسم إلي نصفين النصف الأسفل منه هو حائط أبيض ألمس طبيعي ليكون مريح ليد طفلك وهو يكتشف العالم و يحاول المشي.

أما الجزء العلوي فهو من الحجارة الصلبة الغير متجانسة ولكنها بولن واحد بني يتماشي مع تصميم الدولاب الصغير الذي وضع في وسط الحائط كأنه محفور داخله.

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