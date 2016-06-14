منزل ريفي بتصميم عصرى وحديث

مع أول نظرة إلى المنزل من الخارج نجد أن المصمم استغل الطبيعية في التصميم فالجزء العلوي للمنزل يمتدي علي طول المنزل ويتند من جانبه علي التلة الخضراء الصغيرة.

أما الألوان فالمنزل يتكون من اللونين البني في الأسفل والرمادي في الأعلي ولكل لون دلالة مختلفة فاللون البني هو الون المنزل الريفي التقليدي أما اللون الرمادي يعطيك إحساس بعصرية واختلاف هذا المنزل عن غيره.