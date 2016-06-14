منزل ريفي بتصميم عصرى وحديث

دائماً ما تتميز الحياة في الريف بعيداً عن المدينة بالهدوء والبساطة ودائماً ما يهرب سكان المدينة من زحمة المدينة إلي هدوء وراحة الريف, ولا يوجد أفضل من منزل ريفي صغير المساحة ولكن بتصميم ذكي وعصري لأبعد الحدود ومع ذلك لم يفقد طابعه الريفي الجميل.
نأخذك هنا في جولة داخل منزل صغير وسط مساحة خضراء واسعة فهو منزل ريفي بإمتياز وعصري جداً
مع أول نظرة إلى المنزل من الخارج نجد أن المصمم استغل الطبيعية في التصميم فالجزء العلوي للمنزل يمتدي علي طول المنزل ويتند من جانبه علي التلة الخضراء الصغيرة.
أما الألوان فالمنزل يتكون من اللونين البني في الأسفل والرمادي في الأعلي ولكل لون دلالة مختلفة فاللون البني هو الون المنزل الريفي التقليدي أما اللون الرمادي يعطيك إحساس بعصرية واختلاف هذا المنزل عن غيره.
نجد هنا أن الأبواب والنوافذ من الزجاج العاكس للضوء لحماية أكبر وسط هذه المساحة الواسعة المشمسة دائماً والأبواب والنوافذ أيضاً تغلق بإحكام للحماية من أي شئ غير مرغوب فيه داخل المنزل.
تصميم الأخشاب بشكل أفقي مركب جنباً إلى جنب تشعر وكأن المنزل مركب من قطع مختلفة ولكن متماسكة وتداخل الأخشاب مع الأشجار في الأعلي تعطي الطابع الريفي الجميل للمنزل.
أما المساحات الخضراء حول المنزل فتركها المصمم حتي تصل إلي حواف المنزل فبمجرد فتح الشرفة ستجد نفسك وسط الأرض الخضراء الطبيعية وأما الإرتفاع الخاص بالشرفة يمنحك منظر جمالي طبيعي من الأعلي.
أما المدخنة في أعلي المنزل فصممت بشكل عصري وبنيت ايضاً دون أن تفسد شكل التصميم فأنت بالكاد تلاحظها في الأعلى.
لا يعني وجودك في الريف وسط الزرع أن تعاني في الوصول لمنزلك فهنا نجد ممر رمادي واسع محاط بصور حجري لتسير إلي منزلك بمنتهي السهولة وهو مجهز أيضاً لركوب الدراجة والإستمتاع بالطبيعة.
ويتميز أيضاً المنزل بذلك الباب البني في الخلف فيمكنك الدخول والخروج في أكثر من جهة كما تريد.
تصميم هذه الغرفة الذكي يجمع بين غرفة معيشة هادئة وواسعة مطلة علي المنظر الطبيعي بالخارج وأثاث أخضر بلون الزرع متوسط الإرتفاع ليتماشي مع الطابع الريفي للمنزل.
أما الأرضيات فهي ملساء وبلون رمادي يتشابه مع لون المنزل من الخارج ونجد أبضاً السفرة المخصصة لتناول الطعام بلون رمادي وكراسي مثبنة وواسعة دون ظهر لتكفي الجميع للجلوس والاستمتاع بوجبة الغذاء سريعاً
ويوجد في الأعلي الثريا عصرية التصميم المكونة من مجموعة من اللمبات باللون الأحمر الهادئ لإضاءة بسيطة مع العشاء عند المساء.
ليس معني أن المنزل ريفي فأنك لن تحصلك علي الأناقة في حمامك فالأرضيات السوداء الداكنة مع حوض الأستحمام المموج بشكل عصري تشعر وكأنك في فندق فخم لا منزل ريفي صغير .
باب الحمام من النوع الجرار فيوفر لك المساحة الكافية ويعطيك الفرصة أن لا تغلقه بشكل كامل فتحصل علي الإضاءة الطبيعية كما تريد.
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