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منزل ريفي بتصميم عصرى وحديث

Assem Elsherif Assem Elsherif
Grillagh Water, Patrick Bradley Architects Patrick Bradley Architects منازل
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دائماً ما تتميز الحياة في الريف بعيداً عن المدينة بالهدوء والبساطة ودائماً ما يهرب سكان المدينة من زحمة المدينة إلي هدوء وراحة الريف, ولا يوجد أفضل من منزل ريفي صغير المساحة ولكن بتصميم ذكي وعصري لأبعد الحدود ومع ذلك لم يفقد طابعه الريفي الجميل.

نأخذك هنا في جولة داخل منزل صغير وسط مساحة خضراء واسعة فهو منزل ريفي بإمتياز وعصري جداً

الطبيعة جزء من التصميم !

Grillagh Water, Patrick Bradley Architects Patrick Bradley Architects منازل
Patrick Bradley Architects

Grillagh Water

Patrick Bradley Architects
Patrick Bradley Architects
Patrick Bradley Architects

مع أول نظرة إلى المنزل من الخارج نجد أن المصمم استغل الطبيعية في التصميم فالجزء العلوي للمنزل يمتدي علي طول المنزل ويتند من جانبه علي التلة الخضراء الصغيرة.

أما الألوان فالمنزل يتكون من اللونين البني في الأسفل والرمادي في الأعلي ولكل لون دلالة مختلفة فاللون البني هو الون المنزل الريفي التقليدي أما اللون الرمادي يعطيك إحساس بعصرية  واختلاف هذا المنزل عن غيره.

النوافذ العاكسة لحماية من الشمس

Grillagh Water, Patrick Bradley Architects Patrick Bradley Architects منازل
Patrick Bradley Architects

Grillagh Water

Patrick Bradley Architects
Patrick Bradley Architects
Patrick Bradley Architects

نجد هنا أن الأبواب والنوافذ من الزجاج العاكس للضوء لحماية أكبر وسط هذه المساحة الواسعة المشمسة دائماً والأبواب والنوافذ أيضاً تغلق بإحكام للحماية من أي شئ غير مرغوب فيه داخل المنزل.

تصميم الأخشاب بشكل أفقي مركب جنباً إلى جنب تشعر وكأن المنزل مركب من قطع مختلفة ولكن متماسكة وتداخل الأخشاب مع الأشجار في الأعلي تعطي الطابع الريفي الجميل للمنزل.

المساحة الخضراء جزء من غرفتك!

Grillagh Water, Patrick Bradley Architects Patrick Bradley Architects منازل
Patrick Bradley Architects

Grillagh Water

Patrick Bradley Architects
Patrick Bradley Architects
Patrick Bradley Architects

أما المساحات الخضراء حول المنزل فتركها المصمم حتي تصل إلي حواف المنزل فبمجرد فتح الشرفة ستجد نفسك وسط الأرض الخضراء الطبيعية وأما الإرتفاع الخاص بالشرفة يمنحك منظر جمالي طبيعي من الأعلي.

أما المدخنة في أعلي المنزل فصممت بشكل عصري وبنيت ايضاً دون أن تفسد شكل التصميم فأنت بالكاد تلاحظها في الأعلى.

ممر حجري للوصول إلي المنزل بسهولة

Grillagh Water, Patrick Bradley Architects Patrick Bradley Architects منازل
Patrick Bradley Architects

Grillagh Water

Patrick Bradley Architects
Patrick Bradley Architects
Patrick Bradley Architects

لا يعني وجودك في الريف وسط الزرع أن تعاني في الوصول لمنزلك فهنا نجد ممر رمادي واسع محاط بصور حجري لتسير إلي منزلك بمنتهي السهولة وهو مجهز أيضاً لركوب الدراجة والإستمتاع بالطبيعة.

ويتميز أيضاً المنزل بذلك الباب البني في الخلف فيمكنك الدخول والخروج في أكثر من جهة كما تريد.

كل ما تريد في غرفة واحدة!

Grillagh Water, Patrick Bradley Architects Patrick Bradley Architects غرفة المعيشة
Patrick Bradley Architects

Grillagh Water

Patrick Bradley Architects
Patrick Bradley Architects
Patrick Bradley Architects

تصميم هذه الغرفة الذكي يجمع بين غرفة معيشة هادئة وواسعة مطلة علي المنظر الطبيعي بالخارج وأثاث أخضر بلون الزرع متوسط الإرتفاع ليتماشي مع الطابع الريفي للمنزل.

أما الأرضيات فهي ملساء وبلون رمادي يتشابه مع لون المنزل من الخارج ونجد أبضاً السفرة المخصصة لتناول الطعام بلون رمادي وكراسي مثبنة وواسعة دون ظهر لتكفي الجميع للجلوس والاستمتاع بوجبة الغذاء سريعاً 

ويوجد في الأعلي الثريا عصرية التصميم المكونة من مجموعة من اللمبات باللون الأحمر الهادئ لإضاءة بسيطة مع العشاء عند المساء.

حمام أنيق!

Grillagh Water, Patrick Bradley Architects Patrick Bradley Architects حمام
Patrick Bradley Architects

Grillagh Water

Patrick Bradley Architects
Patrick Bradley Architects
Patrick Bradley Architects

ليس معني أن المنزل ريفي فأنك لن تحصلك علي الأناقة في حمامك فالأرضيات السوداء الداكنة مع حوض الأستحمام المموج بشكل عصري تشعر وكأنك في فندق فخم لا منزل ريفي صغير .

باب الحمام من النوع الجرار فيوفر لك المساحة الكافية ويعطيك الفرصة أن لا تغلقه بشكل كامل فتحصل علي الإضاءة الطبيعية كما تريد.

لقراءة المزيد، اتبع المقال التالي: فيلا ساحرة على المحيط الهادئ

بحر ابيض متوسط بلون اللافندر
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