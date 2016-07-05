واجهات منازل متنوعة ومختلفة

بالطبع كل منا يهتم بتصميم منزله من الداخل لأنه يعيش فيه ويراه كل يوم فنجد أنفسنا نهتم بغرفة المعيشة وغرفة النوم والمكتب وكل تفاصيل المنزل من الداخل ولكن أيضاً تصميم واجهة منزلك مهم جداً فالجمال من الخارج هو عنوان جمال منزلك من الداخل.
وتصميم الواجهات أمر مهم لا يقل أهمية عن تصميم باقي المنزل وأيضاً الواجهة لها وظائف أخري عملية أكثر فهي ليست مجرد تصميم أو شكل.
في هذا الموضوع نقدم لك مجموعة مختلفة من واجهات المنازل التي تناسب جميع الأذواق.
صممت هذه الواجة الملساء بلون واحد وهو اللون البني الفاتح جداً لتناسب أصحاب الذوق الهادئ فالواجهة لا تحتوي علي الكثير من التفاصيل أو التعقيدات فهي ملساء وهادئة تعبر عن المنزل الهادئ من الداخل.
وجود النخل خارج المنزل إلي جانب العشب الأخضر أضاف لمسة طبيعية إلي الواجهة فتشعر أنك داخل إلي جنتك ليس فقط منزلك.
الواجهة هنا مزيج بين الخشب البني الكلاسيكي الشكل واللون و النوافذ الزجاجية العصرية ليعطي المزيج فكرة عن تصميم المنزل من الداخل فهو يجمع بين الذوق الرفيع و العصرية في نفس الوقت.
ويتميز الزجاج هنا أنه من النوع العاكس فهو يحمي منزلك من الداخل ويعكس أشعة الشمس الطبيعية ليضفي دفئ علي المنزل من الخارج وبحركة الشمس و الشروق و الغروب سيتغير شكل ولون منزلك من الخارج فلا مكان للمل.
يتميز هذا التصميم أن المصمم صممه بشكل هندسي عصري فنجد هنا أن كل غرفة من الداخل مطلة علي حائط زجاجي ومتداخلة مع قطع خشبية عمودية بجانب الإطار الأبيض المقسم لكل غرفة علي حدي.
ميزة هذا التصميم أنه يجعلك ترى منزلك من الداخل وتعبر الواجهة عنه فترى غرفة معيشتك وغرفة تناول الطعام وكذلك إذا أزحت الستائر ستري باقي الغرف في الأعلي.
واجهة حجرية منميزة محاطة بسور حجري لتحصل علي منزل علي نمط القلاع الحربية القديمة فالتصميم معتمد بشكل رئيسي علي الحجر كبير الحجم ليعطي صلابة وقوة للتصميم وفي نفس الوقت يحافظ علي اللمسة الجمالية.
تتميز أيضاً الواجهة بزجاج عاكس ضخم في المنتصف عن الواجهة المقسمة إلي نصفين هذا الزجاج يعطي إحساس بالغموض للمنزل ويجعله مثيراً للفضول.
يوجد المدخل في المنصف بين القطعتين المرتفعتين قليلاً بشكل مائل والمدخل خشبي هاديء وواسع و به أيضاً أبواب زجاجية عاكسة.
اللون الأبيض هو بطل هذا التصميم فنجد أن الواجهة ملونة به أما السقف فهو بلون زهري هادئ ليحافظ علي هدوء الألوان أما الجزء الزائد فترك بلونه البني ليتماشي مع لون المنزل من الداخل ولون باب الدخول .
نجد أن هناك دورين مكشوفين بزجاج شفاف ولكن في الجانب الداخلي من التصميم للحفاظ علي خصوصيتك أما في الجزء الأمامي يوجد جزء زجاجي شفاف يوضح سلم المنزل من الداخل.
الواجهة محاطة بصور طوبي صغير وجميل وله مدخل واسع مناسب لإدخال سيارتك وكل ما تريد داخل مساحتك الخاصة بالمنزل.
تتميز هذه الواجهة بنافورة مياه صغيرة بجانبها تتغذي علي المياه الخارجة من المنزل عن طريق ثلاث مخارج جميلة من الحائط البرتقالي الطويل والمميز
أما النافذه فهي كلاسيكية باللون البني الفاتح و محاطة بإطار أبيض و كذلك الباب فهو علي الطراز القديم بلون بني و إطار أبيض ويوجد أمامه سلم صغير ومساحة واسعة لندخل منزلك بهدوء وراحة.
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