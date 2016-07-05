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واجهات منازل متنوعة ومختلفة

Assem Elsherif Assem Elsherif
Hacienda Chaká, Arturo Campos Arquitectos Arturo Campos Arquitectos شبابيك
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بالطبع كل منا يهتم بتصميم منزله من الداخل لأنه يعيش فيه ويراه كل يوم فنجد أنفسنا نهتم بغرفة المعيشة وغرفة النوم والمكتب وكل تفاصيل المنزل من الداخل ولكن أيضاً تصميم واجهة منزلك مهم جداً فالجمال من الخارج هو عنوان جمال منزلك من الداخل.

وتصميم الواجهات أمر مهم لا يقل أهمية عن تصميم باقي المنزل وأيضاً الواجهة لها وظائف أخري عملية أكثر فهي ليست مجرد تصميم أو شكل.

في هذا الموضوع نقدم لك مجموعة مختلفة من واجهات المنازل التي تناسب جميع الأذواق.

الواجهة الملساء لمحبي الهدوء

CASA EN CASTORES, NORDELTA, Ramirez Arquitectura Ramirez Arquitectura منازل خشب نقي Beige
Ramirez Arquitectura

Ramirez Arquitectura
Ramirez Arquitectura
Ramirez Arquitectura

صممت هذه الواجة الملساء بلون واحد وهو اللون البني الفاتح جداً لتناسب أصحاب الذوق الهادئ فالواجهة لا تحتوي علي الكثير من التفاصيل أو التعقيدات فهي ملساء وهادئة تعبر عن المنزل الهادئ من الداخل.

وجود النخل خارج المنزل إلي جانب العشب الأخضر أضاف لمسة طبيعية إلي الواجهة فتشعر أنك داخل إلي جنتك ليس فقط منزلك.

الواجهة الزجاجية تعكس تميز منزلك

Sam's Creek MIDE architetti منازل
MIDE architetti

Sam's Creek

MIDE architetti
MIDE architetti
MIDE architetti

الواجهة هنا مزيج بين الخشب البني الكلاسيكي الشكل واللون و النوافذ الزجاجية العصرية ليعطي المزيج فكرة عن تصميم المنزل من الداخل فهو يجمع بين الذوق الرفيع و العصرية في نفس الوقت.

ويتميز الزجاج هنا أنه من النوع العاكس فهو يحمي منزلك من الداخل ويعكس أشعة الشمس الطبيعية ليضفي دفئ علي المنزل من الخارج وبحركة الشمس و الشروق و الغروب سيتغير شكل ولون منزلك من الخارج فلا مكان للمل.

الواجهة شفافة.. لا حدود لمنزلك !

Дом в поселке Брюховичи, ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT منازل
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

يتميز هذا التصميم أن المصمم صممه بشكل هندسي عصري فنجد هنا أن كل غرفة من الداخل مطلة علي حائط زجاجي ومتداخلة مع قطع خشبية عمودية بجانب الإطار الأبيض المقسم لكل غرفة علي حدي.

ميزة هذا التصميم أنه يجعلك ترى منزلك من الداخل وتعبر الواجهة عنه فترى غرفة معيشتك وغرفة تناول الطعام  وكذلك إذا أزحت الستائر ستري باقي الغرف في الأعلي.

الواجهة الحجرية.. لمنزل علي نمط القلاع

Vivienda Unifamiliar en Tomiño, Pontevedra (Spain), HUGA ARQUITECTOS HUGA ARQUITECTOS منازل
HUGA ARQUITECTOS

HUGA ARQUITECTOS
HUGA ARQUITECTOS
HUGA ARQUITECTOS

واجهة حجرية منميزة محاطة بسور حجري لتحصل علي منزل علي نمط القلاع الحربية القديمة فالتصميم معتمد بشكل رئيسي علي الحجر كبير الحجم ليعطي صلابة وقوة للتصميم وفي نفس الوقت يحافظ علي اللمسة الجمالية.

تتميز أيضاً الواجهة بزجاج عاكس ضخم في المنتصف عن الواجهة المقسمة إلي نصفين هذا الزجاج يعطي إحساس بالغموض للمنزل ويجعله مثيراً للفضول.

يوجد المدخل في المنصف بين القطعتين المرتفعتين قليلاً بشكل مائل والمدخل خشبي هاديء وواسع و به أيضاً أبواب زجاجية عاكسة. 

الواجهة البيضاء لمنزل هادئ

Residential MZO TARR Architects منازل
MZO TARR Architects

Residential

MZO TARR Architects
MZO TARR Architects
MZO TARR Architects

اللون الأبيض هو بطل هذا التصميم فنجد أن الواجهة ملونة به أما السقف فهو بلون زهري هادئ ليحافظ علي هدوء الألوان أما الجزء الزائد فترك بلونه البني ليتماشي مع لون المنزل من الداخل ولون باب الدخول .

نجد أن هناك دورين مكشوفين بزجاج شفاف ولكن في الجانب الداخلي من التصميم للحفاظ علي خصوصيتك أما في الجزء الأمامي يوجد جزء زجاجي شفاف يوضح سلم المنزل من الداخل.

الواجهة محاطة بصور طوبي صغير وجميل وله مدخل واسع مناسب لإدخال سيارتك وكل ما تريد داخل مساحتك الخاصة بالمنزل.

واجهة منزلك علي ضفاف النهر

Hacienda Chaká, Arturo Campos Arquitectos Arturo Campos Arquitectos شبابيك
Arturo Campos Arquitectos

Arturo Campos Arquitectos
Arturo Campos Arquitectos
Arturo Campos Arquitectos

تتميز هذه الواجهة بنافورة مياه صغيرة بجانبها تتغذي علي المياه الخارجة من المنزل عن طريق ثلاث مخارج جميلة من الحائط البرتقالي الطويل والمميز 

أما النافذه فهي كلاسيكية باللون البني الفاتح و محاطة بإطار أبيض و كذلك الباب فهو علي الطراز القديم بلون بني و إطار أبيض ويوجد أمامه سلم صغير ومساحة واسعة لندخل منزلك بهدوء وراحة.

لقراءة المزيد، اتبع المقال التالي: المنزل الصخري… كيف كان وكيف أصبح بعد التحول

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