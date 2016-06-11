منزل من العصور السابقة

تختلف تصاميم المنازل بالاختلاف البلدان والأزمان وحسب تطورات التاريخ فهناك منزل بتصميم كلاسيكي، ريفي، بحر ابيض متوسط او حتى استعماري.
كيف نتج التصميم الاستعماري؟ الطراز الاستعماري في تصميم المنازل نتج بعد تطور فن العمارة في الدول التي استعمرتها أوروبا واستلهام من الطرز السابقة وهكذا دواليك في كل مرحلة من مراحل التاريخ يختلف الطراز الاستعماري حسب العصور السابقة اي هو منزل تجتمع فيه عدة عصورعبر التاريخ في مكان واحد.
لنتعرف في هذا المقال على هذا المنزل الاستعماري الذي فيه الكثير من عبق التاريخ واستعدوا لركوب الخيل وحمل الرمح والدرع الحديدي.
منزل في وسط الغابة من العصور القديمة, محاط بالعديد من الأشجار والشجيرات بجميع تدرجات اللون الأخضر، الجمالية في موقع هذا المنزل انه ليس عشوائي التصميم أي يمكن إحضار العصور القديمة ولكن بشكل حضاري وحداثي، ما اقصده هو كما تلاحظون في الصورة الحديقة المحيطة بالمنزل، مرتبة بشكل تحتوي طرق ترابية ضيقة وتحوي مساحات لألعاب الأطفال كما نلاحظ توزع لمقاعد خشبية، أما المنزل بحد ذاته تحفة فنية من الحجر الأحمر القرميدي.
هل شاهدتم أفلام من العصور القديمة ؟ ما هو الجزء الذي يذكرنا بتلك العصور؟ الأجزاء الاستعماري هي كالتالي: الباب الحديدي بلونه الأسود الصدأي، يتم فتحه بطريقة السحب، الجدران القرميدية بلون احمر، الخزانة الحديدية والمصباح المعلق للجدران غرفة سفرة استعمارية التصميم، أما اللمسة المختلفة هنا هو السقف من الخيزران والواجهة الزجاجية لمزيد من اشعة الشمس والإضاءة الطبيعية.
اشعر داخل هذا المنزل وكأني في منزل من عصور الرومان، تريد ان تحتسي الشاي من هذا الابريق الفستقي اللون العملاق الموجود على طاولة من الخشب المتين ذو كراسي خشبية عالية، سجادة بلون احمر وبيج تغطي أرضية رخامية بلون البيج لتعطي مزيد من روح الطراز الاستعماري. ارجو لكم قضاء وقت جميل وشرب شاي لذيذ.
كل صباح تستيقظ أمي لتحضر لنا الفطور، أولا تقوم بإشعال النار في الفرن اقصد في المخبز الموجود في المطبخ المصنوع من القرميد الأحمر تجمع الحطب من الغابة وتضعه في سلة بجانب المخبز، تُخرج الخبز من المخبز بهذه الملعقة الخشبية العملاقة المعلقة على الحائط لتمتلئ رائحة المنزل بخبز أمي اللذيذ.
مطبخ بنمطين علوي استعماري التصميم وسفلي حداثي التصميم، الحداثي عن عبارة عن أرضية بلون خشبي فاتح عليها خزن حجرية بلون ابيض بابواب ودروج خشبية بلون عسلي، الاستعماري عبرة عن جدران قرميدية اللون برفوف خشبية ذات خلفية زجاجية لمزيد من الإضاءة الطبيعية، رف خشبي علوي عليه بعض الاواني من الحديد. منزل تعيش فيه اللحظة وما قبل اللحظة.
في هذا الركن الاستعماري خصص مصمم الديكور كل شيء له علاقة بالتاريخ الخاص بتصميم الداخلي فنلاحظ أولا السجادة بالوان نارية على الارض، طاولة خشبية عليها العديد من الإكسسوارت الاستعمارية فانوس نحاسي، سلة فيها فحم، ألعاب بأشكال المواصلات التي تعود لعصور قديمة من الحديد.
قد تجدون اكسسوارات أخرى في هذا الركن الاستعماري أرجو أخباري به في تعليقاتكم.
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