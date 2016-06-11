منزل من العصور السابقة

تختلف تصاميم المنازل بالاختلاف البلدان والأزمان وحسب تطورات التاريخ فهناك منزل بتصميم كلاسيكي، ريفي، بحر ابيض متوسط او حتى استعماري.

كيف نتج التصميم الاستعماري؟ الطراز الاستعماري في تصميم المنازل نتج بعد تطور فن العمارة في الدول التي استعمرتها أوروبا واستلهام من الطرز السابقة وهكذا دواليك في كل مرحلة من مراحل التاريخ يختلف الطراز الاستعماري حسب العصور السابقة اي هو منزل تجتمع فيه عدة عصورعبر التاريخ في مكان واحد.

لنتعرف في هذا المقال على هذا المنزل الاستعماري الذي فيه الكثير من عبق التاريخ واستعدوا لركوب الخيل وحمل الرمح والدرع الحديدي.