منزل ليلي هادئ ذو طابع خاص

بعض الناس يحبون أن يعيشوا في هدوء في بعض الأحيان, فنجدهم يحبون أن يبحثوا عن المنازل أو السكن البعيد عن الضوضاء خصوصاً في الليل, لأن هذا يعطي شعوراً لهم بالراحة والإستمتاع بحياتهم الهادئة, وبالتالي فهم يبحون عن ذلك المنزل الهادئ بكل طباعه, سواء هدوء خارجي أو هدوء داخلي.

وفي هذه المقالة نعرض منزل ليلي هادئ, ذو أضواء خفيفة, لا يوجد حوله من الضوضاء كالمنازل في وسط المدينة أو ما شابه, فهو منزل يتميز بالفخامة وفي ذات الوقت الهدوء الكامل حتى في تصميم الديكور الداخلي له, حيث نرى ملمس الهدوء يطبع على المكان ككل.

فيظهر لنا في الصور التالية دقة التصميم في إبراز هدوء المكان من حيث توزيع الأضواء والأثاث ذو اللون البيج الهادي, وتداخل تلك الإضاءة الخفيفة مع هذه الألوان الهادئة لتعطي ذلك الشعور الدائم في مثل ذلك المنزل.