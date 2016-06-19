منزل ليلي هادئ ذو طابع خاص

بعض الناس يحبون أن يعيشوا في هدوء في بعض الأحيان, فنجدهم يحبون أن يبحثوا عن المنازل أو السكن البعيد عن الضوضاء خصوصاً في الليل, لأن هذا يعطي شعوراً لهم بالراحة والإستمتاع بحياتهم الهادئة, وبالتالي فهم يبحون عن ذلك المنزل الهادئ بكل طباعه, سواء هدوء خارجي أو هدوء داخلي.
وفي هذه المقالة نعرض منزل ليلي هادئ, ذو أضواء خفيفة, لا يوجد حوله من الضوضاء كالمنازل في وسط المدينة أو ما شابه, فهو منزل يتميز بالفخامة وفي ذات الوقت الهدوء الكامل حتى في تصميم الديكور الداخلي له, حيث نرى ملمس الهدوء يطبع على المكان ككل.
فيظهر لنا في الصور التالية دقة التصميم في إبراز هدوء المكان من حيث توزيع الأضواء والأثاث ذو اللون البيج الهادي, وتداخل تلك الإضاءة الخفيفة مع هذه الألوان الهادئة لتعطي ذلك الشعور الدائم في مثل ذلك المنزل.
كما ذكرنا أن هذا المنزل يتسم بالطابع الهادئ ذو الأضواء الهادئة, فنرى في هذه الصورة مدى هدوء ذلك المنظر الخارجي لهذا المنزل, وواجهته الكلاسيكية الساحرة ليلاً, حيث تم توزيع الأضواء بعناية لكي تعكس الإنطباع الهادئ عن المنزل من الخارج وتعطي إنطباعاً أيضاً عن طبيعة المنزل من الداخل.
تم تصميم هذه الغرفة بعناية فائقة, من حيث الأضواء وألوان الديكور والأثاث والأرضية لتتناسق بعضها مع بعض, وتعطي نفس الشعور الهادئ للمنزل ذو الطابع الخاص, فتعتبر غرفة المعيشة بمثابة واجهة المنزل وأهم ما يميزها هي قطع الاثاث بداخلها, لذلك يكون اختيارها دقيق ومهم جدا لكى نحصل على ماهو أجمل فى منزلنا, وما اجمل الالوان الهادئة فى الاثاث وتداخل درجات اللون البنى وتناسقها مع ألوان الجدران والنوافذ الزجاجية الشفافة التى يظهر من خلفها الزرع والانوار الخافتة ليلاً.
مع إستمرار التصميم الهادئ, يظهر لنا في هذه الصورة تصميم المطبخ بنفس الشكل الكلاسيكي الهادئ الطابع على المنزل ككل, من حيث الأضواء الخفيفة, وتوزيع الألوان الهادئة ذو التناسق الداخلي بين الأثاث والجدران والأرضية وحتى المقاعد, ولهذا فقد برع المصممون في إبتكار هذا التصميم المتميز ليعطي الإنطباع الأمثل لهدوء المكان.
تتميز هذه الصورة بتوضيح المساحة الداخلية الصغيرة في الطابق السفلي, فهي يمكن إستخدامها وإستغلالها في وضع الكثير من الأثاث الصغير في المنزل, بجانب بعض الديكورات المنزلية الصغيرة, فهي تلك المساحة التي تسبق بداية السلالم الموصلة للطابق الثاني مباشرة.
يتضح لنا في هذه الصورة, إستغلال مساحة جيدة من الجدران بجانب السلالم المؤدية إلى الطابق الثاني, حيث نرى فن التحف والديكور الراقي مع تداخل الإضاءة الخافتة, والتي تعكس نفس الشعور لإضاءة المنزل ككل في المكان في رسم وتوزيع الهدوء في جميع أركان المنزل.
كما تعودنا في تصميم ذلك المنزل بالهدوء في التصميمات المختلفة بداخله وخارجه, فكان من نصيب الشرفة أيضاً نفس الإنطباع, حيث نرى الإضاءة الخافتة الموزعة على الجوانب مع وجود بعض الشجيرات البسيطة في الشرفة وتداخل اللون الأخضر لتلك الشجيرات مع الأضواء الليلية الجميلة وضوء الشمس البسيط في النهار, ليرسم الهدوء الكلي للمنزل في جميع أنحاءة.