أفضل تصاميم البانيو

إذا كان الحمام هو بيت الراحة فإن “البانيو” هو مركز الاسترخاء والراحة داخله، حيث يزيل أثار الإجهاد نتيجة العمل طوال اليوم.

ويعد البانيو هو نواة المكان والجزء الأكثر تأثيرًا فى شكله، لذا يمكنك بكل بساطة أن تحول حمامك إلى قطعة من عالم عجيب من خلال بانيو بتصميم مختلف.