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أفضل تصاميم البانيو

Freelance Creative Content Writer Freelance Creative Content Writer
Eaton Mews North: Belgravia, Roselind Wilson Design Roselind Wilson Design حمام
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إذا كان الحمام هو بيت الراحة فإن “البانيو” هو مركز الاسترخاء والراحة داخله، حيث يزيل أثار الإجهاد نتيجة العمل طوال اليوم. 

 ويعد البانيو هو نواة المكان والجزء الأكثر تأثيرًا فى شكله، لذا يمكنك بكل بساطة أن تحول حمامك إلى قطعة من عالم عجيب من خلال بانيو بتصميم مختلف.

جو رومانسي

Komplettsanierung eines Mehrfamilienhauses, von Mann Architektur GmbH von Mann Architektur GmbH حمام
von Mann Architektur GmbH

von Mann Architektur GmbH
von Mann Architektur GmbH
von Mann Architektur GmbH

إذا كنت تملك حماماً واسعاً فأنصحك بتصميم البانيو الساقط بداخل الخشب. فهذا التصميم يعطي منظراً جمالياً للحمام ويشعرك أنك في إحدى المنتجعات، مما يعطيك احساساً بالراحة. 

كما تتمكن من أن تضع بعضاً من الشموع حوله لتعطي جواً رومانسياً دافئاً يجعلك تشعر بالإسترخاء.

بانيو تحت الأضواء

Bad-Design, Vallone GmbH Vallone GmbH حمام
Vallone GmbH

Vallone GmbH
Vallone GmbH
Vallone GmbH

يعتبر هذا النوع من تصاميم البانيو المستطيلة الجميلة، حيث يتدلى من فوق إضاءة خافته. وفي الحقيقة فهذا النوع من البانيوهات يساعد على الاسترخاء وعدم التفكير في أي من المشاكل. حيث يمكنك أن تضع بعض من الموسيقى الهادئة مع تعطير الحمام بالفانيليا فهي تساعد على الاسترخاء. 

البانيو الدائري

Eaton Mews North - Master Bathroom Roselind Wilson Design حمام bathroom,modern,contemporary,black and white,interior design,lights
Roselind Wilson Design

Eaton Mews North – Master Bathroom

Roselind Wilson Design
Roselind Wilson Design
Roselind Wilson Design

البانيو الدائري عادة ما نجده مستخدماً في حمامات المنازل، حيث لا يأخذ مساحة ويستطيع أن يسع الشخص داخله. فهذا التصميم مذهل للغاية مع هذا الرخام المزخرف بالأسود الذي يعطي شكل أنيق عند الدخول للداخل. 

وسط الطبيعة

Badewanne Objekte, Design by Torsten Müller Design by Torsten Müller حمام
Design by Torsten Müller

Design by Torsten Müller
Design by Torsten Müller
Design by Torsten Müller

إن تصميم هذا البانيو بشكل بيضاوي مناسب جداً للبيئة التي يقع فيها، فهو بسيط الشكل ذو لون أبيض مع أرضية خشبية. ويطل هذا البانيو على الطبيعة الخلابة بمنظرها الساحر حيث يمكنكي الاستجمام وأخذ قسط الأسترخاء وأنتي تمتعين عينيك بهذا المنظر الجميل، فيحسن النفسية ويسحب من الجسم كل الطاقة السلبية التي بداخله.

وعادة ما يوجد هذا النوع من البانيو في المنتجعات حيث يكون ملئ بالماء الدافئ مع الأعشاب الطبيعية التي تساعد على إخراج السموم من الجسم.

البانيو الكلاسيكي

Fletcher's Cottage Bathroom Aitken Turnbull Architects منتجع
Aitken Turnbull Architects

Fletcher's Cottage Bathroom

Aitken Turnbull Architects
Aitken Turnbull Architects
Aitken Turnbull Architects

يعتبر البانيو الكلاسيكي من أفضل أحواض الاستحمام الذي يفضله البعض، وذلك بسبب صغر مساحة الحمام الخاص به و لسهولة استخدامه خاصةً إذا كنت ممن ليس لديهم الكثير من الوقت لقضاءه في الاستحمام.

ويكون البانيو مصمم بأربع قوائم، وتكون تلك القوائم على شكل مخلب الحيوان ويطلق عليه كلوفوت. ويعتبر تصميم البانيو الكلاسيكي قطعة فنية في الحمام ومكمل لجماله. وعلى العكس ما يتوقعه البعض بأن نوع البانيو الكلاسيكي لا تشكيلات  له، فإن البانيو الكلاسيكي يأتي في عدة أشكال ليبدو كقطعة زخرفية جميلة في الحمام.

بانيو على شكل زاوية

南房総の家（House in Minami-Boso）, 株式会社仲亀清進建築事務所 株式会社仲亀清進建築事務所 منتجع
株式会社仲亀清進建築事務所

株式会社仲亀清進建築事務所
株式会社仲亀清進建築事務所
株式会社仲亀清進建築事務所

هذا النوع من البانيوهات لا يأخذ حيزاً كبيراً في المساحة كما أنه عميق ويمكنه أن يسع شخصين. ومن خلف هذا الزجاج يطل البانيو على البحر الأبيض المتوسط فهو منظر جذاب ومذهل للغاية. فمع هذا المنظر يكون الحمام الساخن هو الأفضل حيث أنه مهدئ طبيعي ويريح الأعصاب. فإذا كان الشخص يعاني من مشكلة الأرق أو الإحباط، فعليه بتجربة هذا الحمام الدافئ والبقاء فيه لمدة ساعة.

6 أفكار لمدخل منزلك
أقرأوا أيضاً .. منزل أمن ضد الكوارث الطبيعيةما رأيكم في هذه التصاميم المختلفة للبانيو؟

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