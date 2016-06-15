أفضل تصاميم البانيو

إذا كان الحمام هو بيت الراحة فإن “البانيو” هو مركز الاسترخاء والراحة داخله، حيث يزيل أثار الإجهاد نتيجة العمل طوال اليوم.
ويعد البانيو هو نواة المكان والجزء الأكثر تأثيرًا فى شكله، لذا يمكنك بكل بساطة أن تحول حمامك إلى قطعة من عالم عجيب من خلال بانيو بتصميم مختلف.
إذا كنت تملك حماماً واسعاً فأنصحك بتصميم البانيو الساقط بداخل الخشب. فهذا التصميم يعطي منظراً جمالياً للحمام ويشعرك أنك في إحدى المنتجعات، مما يعطيك احساساً بالراحة.
كما تتمكن من أن تضع بعضاً من الشموع حوله لتعطي جواً رومانسياً دافئاً يجعلك تشعر بالإسترخاء.
يعتبر هذا النوع من تصاميم البانيو المستطيلة الجميلة، حيث يتدلى من فوق إضاءة خافته. وفي الحقيقة فهذا النوع من البانيوهات يساعد على الاسترخاء وعدم التفكير في أي من المشاكل. حيث يمكنك أن تضع بعض من الموسيقى الهادئة مع تعطير الحمام بالفانيليا فهي تساعد على الاسترخاء.
البانيو الدائري عادة ما نجده مستخدماً في حمامات المنازل، حيث لا يأخذ مساحة ويستطيع أن يسع الشخص داخله. فهذا التصميم مذهل للغاية مع هذا الرخام المزخرف بالأسود الذي يعطي شكل أنيق عند الدخول للداخل.
إن تصميم هذا البانيو بشكل بيضاوي مناسب جداً للبيئة التي يقع فيها، فهو بسيط الشكل ذو لون أبيض مع أرضية خشبية. ويطل هذا البانيو على الطبيعة الخلابة بمنظرها الساحر حيث يمكنكي الاستجمام وأخذ قسط الأسترخاء وأنتي تمتعين عينيك بهذا المنظر الجميل، فيحسن النفسية ويسحب من الجسم كل الطاقة السلبية التي بداخله.
وعادة ما يوجد هذا النوع من البانيو في المنتجعات حيث يكون ملئ بالماء الدافئ مع الأعشاب الطبيعية التي تساعد على إخراج السموم من الجسم.
يعتبر البانيو الكلاسيكي من أفضل أحواض الاستحمام الذي يفضله البعض، وذلك بسبب صغر مساحة الحمام الخاص به و لسهولة استخدامه خاصةً إذا كنت ممن ليس لديهم الكثير من الوقت لقضاءه في الاستحمام.
ويكون البانيو مصمم
بأربع قوائم، وتكون تلك القوائم على شكل مخلب الحيوان ويطلق عليه
كلوفوت. ويعتبر تصميم البانيو الكلاسيكي قطعة فنية في الحمام ومكمل لجماله. وعلى العكس ما يتوقعه البعض بأن نوع البانيو الكلاسيكي لا تشكيلات
له، فإن البانيو الكلاسيكي يأتي في عدة أشكال ليبدو كقطعة زخرفية
جميلة في الحمام.
هذا النوع من البانيوهات لا يأخذ حيزاً كبيراً في المساحة كما أنه عميق ويمكنه أن يسع شخصين. ومن خلف هذا الزجاج يطل البانيو على البحر الأبيض المتوسط فهو منظر جذاب ومذهل للغاية. فمع هذا المنظر يكون الحمام الساخن هو الأفضل حيث أنه مهدئ طبيعي ويريح الأعصاب. فإذا كان الشخص يعاني من مشكلة الأرق أو الإحباط، فعليه بتجربة هذا الحمام الدافئ والبقاء فيه لمدة ساعة.