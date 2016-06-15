6 أفكار لمدخل منزلك

مدى أناقة مدخل منزلك من أولي العلامات التي تعكس رقي أصحابه، ليس بالضرورة أن يكون المدخل تحفة فنية باهظة الثمن، فبعض الاكسسوارات البسيطة الجيدة الاختيار، يمكن أن تمنحك واجهة منزل لا يضاهي جمالها. وإليك ستة طرق لكيفية تحويل مدخل منزلك التقليدي لآخر مبتكر يتسم بالبساطة والأناقة معاً.
من أجل الحصول على مدخل لافت للنظر نحتاج إلى إحداث بعض التغيير البسيطة على مدخل المنزل، وذلك من خلال تغيير لون باب البيت مع مراعاة اختيار لون زاهر وقوي مثل هذا اللون البني الغامق، فهذا اللون يمنح طلة مليئة بالحيوية لواجهة المنزل.
كما أن تصميم المنزل بشكل فريد يجعله متميزاً ومختلفاً عن البقية.
تحتاجي أن تضعي على مدخل منزلك إضاءة وذلك لتضئ المكان للقادمين إليه، كما أن الإضاءة تقوم بإنارة المكان وذلك لتصبح المنطقة واضحة وتعطي انطباع بالنظام والنظافة.
وفي الوقت الحالي أصبحت الأشكال والتصميمات المختلفة لوحدات إضاءة مداخل المنازل كثيرة، فلهذا يجب اختيار ما يلائم التصميم الداخلي للمنزل من حيث الألوان والشكل.
تعتبر هذه المنطقة مميزة للغاية حيث أنها مخصصة لاستقبال الضيوف، فجاهدي بشكل كبير في جعلها مميزة ومختلفة، حيث أن الزائر عنده دخوله إلى هذه المنطقة يضع أول انطباع عن المنزل. فلهذا رتبيها جيداًً من حيث تزينها بالنباتات بالإضافة إلى توفير مكان لتعليق الملابس كالقبعات والمعطف، كما يمكنك أن توفري أدراج خاصة لوضع الأحذية.
ويفضل وضع معقد صغير حتى يتمكن ضيوفك من ارتداء احذيتهم عند الخروج.
ضعي على باب منزلك لافتة للترحيب أي اللفتة التي يكون مكتوباً عليها بعض الكلمات، فالبعض يفضل اللافتات التي تحتوي على آيات قرآنية أو أن يضع لافتة عليها اسمك ووظيفتك حتى يسهل على الآخرين التعرف على منزلك.
كما أن وضع كلمة جميلة أو عبارة لطيفة تعتبر وسيلة جيدة لاسعاد القادمين للمنزل.
من الجميل أن تضيفي جزء فني في تزيين مدخل منزلك لأنه يحول مظهره إلى جمالي. فإذا كان لديك مساحة داخل أو خارج منزلك فأنصحك باختيار التماثيل حيث أنها تجذب الأنتباه دائماً.
كما يمكنك وضع أطباق حجرية عند مدخل المنزل، حيث تعمل على ترطيب هواء الصيف الساخن فهي تمتص الحرارة، مما يمرر نسمة عليل على ضيوفك حال وقوفهم أمام باب منزلك لحين استقبالك لهم.
ولا تنسي أن تضعي مشاية الأقدام على باب المنزل فهي أولى الأشياء التي ترحبين بها بضيوفك. ويفضل أن تختاري ذات النوع البلاستيكي والمنقوش برسوم، حتى يسهل تنظيفها وفي نفس الوقت تحصلين علي مدخل منزل أنيق بالزخارف.