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6 أفكار لمدخل منزلك

Freelance Creative Content Writer Freelance Creative Content Writer
CONVENTO DOS INGLESINHOS, Staging Factory Staging Factory راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله
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مدى أناقة مدخل منزلك من أولي العلامات التي تعكس رقي أصحابه، ليس بالضرورة أن يكون المدخل تحفة فنية باهظة الثمن، فبعض الاكسسوارات البسيطة الجيدة الاختيار، يمكن أن تمنحك واجهة منزل لا يضاهي جمالها. وإليك ستة طرق لكيفية تحويل مدخل منزلك التقليدي لآخر مبتكر يتسم بالبساطة والأناقة معاً.

مدخل لافت للنظر

Casa Artigas, Artigas Arquitectos Artigas Arquitectos شبابيك
Artigas Arquitectos

Artigas Arquitectos
Artigas Arquitectos
Artigas Arquitectos

من أجل الحصول على مدخل لافت للنظر نحتاج إلى إحداث بعض التغيير البسيطة على مدخل المنزل، وذلك من خلال تغيير لون باب البيت مع مراعاة اختيار لون زاهر وقوي مثل هذا اللون البني الغامق، فهذا اللون يمنح طلة مليئة بالحيوية لواجهة المنزل. 

كما أن تصميم المنزل بشكل فريد يجعله متميزاً ومختلفاً عن البقية.

وحدات إضاءة المدخل

CONVENTO DOS INGLESINHOS, Staging Factory Staging Factory راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله
Staging Factory

Staging Factory
Staging Factory
Staging Factory

تحتاجي أن تضعي على مدخل منزلك إضاءة وذلك لتضئ المكان للقادمين إليه، كما أن الإضاءة تقوم بإنارة المكان وذلك لتصبح المنطقة واضحة وتعطي انطباع بالنظام والنظافة.

وفي الوقت الحالي أصبحت الأشكال والتصميمات المختلفة لوحدات إضاءة مداخل المنازل كثيرة، فلهذا يجب اختيار ما يلائم التصميم الداخلي للمنزل من حيث الألوان والشكل.

المنطقة المميزة

Caprice Deco, Equipe Ceramicas Equipe Ceramicas ممر الاستعماري، الرواق والدرج
Equipe Ceramicas

Equipe Ceramicas
Equipe Ceramicas
Equipe Ceramicas

تعتبر هذه المنطقة مميزة للغاية حيث أنها مخصصة لاستقبال الضيوف، فجاهدي بشكل كبير في جعلها مميزة ومختلفة، حيث أن الزائر عنده دخوله إلى هذه المنطقة يضع أول انطباع عن المنزل. فلهذا رتبيها جيداًً من حيث تزينها بالنباتات بالإضافة إلى توفير مكان لتعليق الملابس كالقبعات والمعطف، كما يمكنك أن توفري أدراج خاصة لوضع الأحذية.

ويفضل وضع معقد صغير حتى يتمكن ضيوفك من ارتداء احذيتهم عند الخروج.

لافتة للترحيب

Barrio Privado "La Ernestina" - San Pedro de Colalao, Comma - Oficina de arquitectura Comma - Oficina de arquitectura منازل
Comma – Oficina de arquitectura

Comma - Oficina de arquitectura
Comma – Oficina de arquitectura
Comma - Oficina de arquitectura

ضعي على باب منزلك لافتة للترحيب أي اللفتة التي يكون مكتوباً عليها بعض الكلمات، فالبعض يفضل اللافتات التي تحتوي على آيات قرآنية أو أن يضع لافتة عليها اسمك ووظيفتك حتى يسهل على الآخرين التعرف على منزلك.

كما أن وضع كلمة جميلة أو عبارة لطيفة تعتبر وسيلة جيدة لاسعاد القادمين للمنزل.

التماثيل والأطباق الحجرية

Looks del mes - Parte IX, Harturo Deco Harturo Deco غرفة المعيشة
Harturo Deco

Harturo Deco
Harturo Deco
Harturo Deco

من الجميل أن تضيفي جزء فني في تزيين مدخل منزلك لأنه يحول مظهره إلى جمالي. فإذا كان لديك مساحة داخل أو خارج منزلك فأنصحك باختيار التماثيل حيث أنها تجذب الأنتباه دائماً.

كما يمكنك وضع أطباق حجرية عند مدخل المنزل، حيث تعمل على ترطيب هواء الصيف الساخن فهي تمتص الحرارة، مما يمرر نسمة عليل على ضيوفك حال وقوفهم أمام باب منزلك لحين استقبالك لهم. 

مشاية الأقدام

Casa Caro & Emi, Aureo Arquitectura Aureo Arquitectura شبابيك
Aureo Arquitectura

Casa Caro & Emi

Aureo Arquitectura
Aureo Arquitectura
Aureo Arquitectura

ولا تنسي أن تضعي مشاية الأقدام على باب المنزل فهي أولى الأشياء التي ترحبين بها بضيوفك. ويفضل أن تختاري ذات النوع البلاستيكي والمنقوش برسوم، حتى يسهل تنظيفها وفي نفس الوقت تحصلين علي مدخل منزل أنيق بالزخارف.

تصميم حمامات عصرية في علية المنزل
أقرأ هذا أيضاً .. فيلا ساحرة على المحيط الهادئما رأيك في هذه الأفكار المختلف لمدخل منزلك؟

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