6 أفكار لمدخل منزلك

من أجل الحصول على مدخل لافت للنظر نحتاج إلى إحداث بعض التغيير البسيطة على مدخل المنزل، وذلك من خلال تغيير لون باب البيت مع مراعاة اختيار لون زاهر وقوي مثل هذا اللون البني الغامق، فهذا اللون يمنح طلة مليئة بالحيوية لواجهة المنزل.

كما أن تصميم المنزل بشكل فريد يجعله متميزاً ومختلفاً عن البقية.