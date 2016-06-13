5 نصائح لتصميم مدخل منزل مميز

عادة ما يفتقر مدخل المنزل إلى الغضاءة الطبيعية نظرًا لغياب النوافذ، ولكن الإضاءة عنصر لا يجب أن يُنسى في أي ركن من أركان المنزل، وخاصة المدخل، الذي هو عنوان بيتك، وبالتالي يمكن الاستعانة بالتصميم الذكي لوحدات الإضاءة، لعرض الألوان واختلافاتها، وعمق المساحات، وأيضًا وحدات الديكور.

في التصميم الذي نراه في تلك الصورة، نلاحظ أنه تم تصميم الإضاءة بشكل خفي في زوايا السقف، لجذب الانتباه إلى ألوان الجدران، وتصميم الأرضية المزرقشة، وإبراز ألوانها التي تنتمي إلى ألوان الباستيل الهادئة، بينما تلونت الفتحات المتواجدة في الحائط، بألوان جريئة، من البرتقالي، و المسطردة ، والأخضر، وأيضًا الأحمر.

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