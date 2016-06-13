5 نصائح لتصميم مدخل منزل مميز

مدخل منزلك هو عنوانه الذي يقرأ من خلاله الزائر تفاصيل التصميم الداخلي، و لا على الرغم منه كثيرًا ما يتم إغفال تلك المساحة أثناء اتخاذ قرارات التصميم، إلا أنه لا يقل أهمية عن أي غرفة من غرف المنزل الرئيسية، بل يمكنك من خلاله أن تقدم موجزًا عن نمط المنزل من الدخل، ويمكنك أيضًا أن تجعلها بمثابة عنوان تشويقي، وإليك 5 نصائح للاستفادة من تلك المساحة في تمييز منزلك..
هل تريد لفت أنظار زائريك؟ إذًا يمكنك استخداك الألوان المتناقضة لتحقيق ذلك، ففي هذا التصميم على سبيل المثال، اتخذت الجدران بأكملها لونًا أبيضًا حياديًا صريحًا، بينما وضع كرسي خشبي بلون أسود مناقض، وهو ما يجعله بارزًا فوق الأرضية الخشبية بلونها البيج الفاتح.
يمكنك أن تحظى بمدخل منزل يبهر جميع الزائرين، من خلال الخلفية الجذابة، وذلك بتصميم جدار أو اثنين بطريقة فريدة، قد يكون جدارًا حجريًا، أو خشبيًاـ أو ربما مثل هذا التصميم، الذي استخدم فيه المصمم ورق الحائط الأبيض، المزخرف بأوراق الشجر الخضراء، والتي تتماشى مع لون وحدة الأدراج الخشبية ذات التصميم الأنتيكي، لتكمل لوحة الطبيعة مع الأرضية البنية اللون، والإضاءة المتسللة من النوافذ الزجاجية.
النصيحة التالية هي الاستعانة بلمسات تتحدث عن تصميم منزلك من الدخل، أو بمعنى أخر، أن تقدم موجزًا للتصميم الداخلي من خلال مدخلك، ففي هذا التصميم على سبيل المثال، ومن خلال تلك القطعة الخشبية، بلونها البني القاتم، واللوحة المُعلقة أعلاه، بإطارها المذهب، والمزهرية الزجاجية، ولون الحائط المحايد، يمكنننا أن نتوقع منزلًا بتصميم كلاسيكي راقي، وأجواء هادئة.
ما رأيك في المدخل الذي يعرض غرفة المعيشة مباشرة؟! حيث ينفذ هذا التصميم في المنازل التي تفتقر إلى الأروقة الطويلة، وبالتالي يكون مدخل المنزل هو غرفة المعيشة، تمامًا مثل ذلك التصميم العصري، المزدحم قليلًا ولكن بأناقة!
عادة ما يفتقر مدخل المنزل إلى الغضاءة الطبيعية نظرًا لغياب النوافذ، ولكن الإضاءة عنصر لا يجب أن يُنسى في أي ركن من أركان المنزل، وخاصة المدخل، الذي هو عنوان بيتك، وبالتالي يمكن الاستعانة بالتصميم الذكي لوحدات الإضاءة، لعرض الألوان واختلافاتها، وعمق المساحات، وأيضًا وحدات الديكور.
في التصميم الذي نراه في تلك الصورة، نلاحظ أنه تم تصميم الإضاءة بشكل خفي في زوايا السقف، لجذب الانتباه إلى ألوان الجدران، وتصميم الأرضية المزرقشة، وإبراز ألوانها التي تنتمي إلى ألوان الباستيل الهادئة، بينما تلونت الفتحات المتواجدة في الحائط، بألوان جريئة، من البرتقالي، و
المسطردة، والأخضر، وأيضًا الأحمر.
لمزيد من أفكار التصميمات، تفضلوا بقراءة المقال التالي، افكار لتوسيع مساحة المنازل.