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كيف تزين الشرفة الخاصة بك لتبدو جميلة

Marwan Marwan
Interior Styling BUTLERS Gartenkatalog 2015, Rasa en Détail Rasa en Détail بلكونات وشرفاتأثاث
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الشرفة جزء أساسي في أي منزل, سواء منزل كبير أو صغير أو فيلا أو قصر, فهي التي تميز المنزل من الخارج, وتعطي إنطباعاً عن مستوى تصميم المنزل من الخارج ومن الداخل أيضاً, فهي وجهة المنزل التي تطل مباشرة على الخارج.

وبعض الناس يحبون أن يتفنون في تصميم شرفة منازلهم الخاصة, فبعصهم يحب أن يضع اللمسات الخاصة به حسب الأذواق, فنجد مثلاً البعض يحب أن يقوم بتصميم شرفة المنزل بالزرع والجيرات الصغيرة والورود والأزهار, مما يشعره أنه منغمس داخل الطبيعة ذاتها, وبعضهم يحب أن يقوم بتصميم الشرفة بتصميم كلاسيكي هادئ مع إضافة بعض الديكورات الفنية الهادئة.

وبالتالي فإننا في هذه المقالة نستعرض بعض التصميمات المختلفة لعديد من شرفات المنازل حسب أذواق الكثير من الأشخاص, والتي تعكس الشكل العام للمنزل ككل, فسنعرض الشرفة ذات الطابع الملئ بالأزهار والزرع, والشرفة المتناغمة مع الأضواء الليلية, وأيضاً الشرفة من النوع الكلاسيكي.

شرفة في وسط الطبيعة

MORAR MAIS POR MENOS - VARANDA , Bender Arquitetura Bender Arquitetura بلكونة أو شرفة
Bender Arquitetura

Bender Arquitetura
Bender Arquitetura
Bender Arquitetura

كما ذكرنا أنه يوجد بعض أصحاب المنازل لديهم حب تصميم منزلهم وبخاصة الشرفة وسط الطبيعة من أزهار وورود وأشجار, فنجد مثلاً في هذه الصورة مقعدين مريحين وسط شرفة خشبية من اللون البني تتوسط كم كبير من الأزهار والأشجار والورود, بالإضافة إلى وضع بعض الديكورات لأصيص الأزهار داخل الشرفة ذاتها.

شرفة تحت المظلة

Campos do Jordão, Liliana Zenaro Interiores Liliana Zenaro Interiores بلكونة أو شرفة
Liliana Zenaro Interiores

Liliana Zenaro Interiores
Liliana Zenaro Interiores
Liliana Zenaro Interiores

البعض الأخر من أصحاب المنازل يفضلون أن يتم تصميم الشرفة بإطلالة مباشرة على ضوء الشمس, ولكن في نفس الوقت يحميها مظلة كبيرة تخفف من ضوء الشمس القوي, مما يعطس ظلاً مناسباً للجلوس والإسترخاء في هذه الشرفة أمام الطبيعة مباشرة.

الشرفة الليلية

Hostal la Buena Vida, ARCO Arquitectura Contemporánea ARCO Arquitectura Contemporánea بلكونة أو شرفة
ARCO Arquitectura Contemporánea

ARCO Arquitectura Contemporánea
ARCO Arquitectura Contemporánea
ARCO Arquitectura Contemporánea

هناك بعض الأشخاص يفضلون التصميم الليلي للشرفة, بمعنى تصميم الشرفة بطريقة لإبراز جمالها الليلي من خلال تصميم أضواء ليلية تتناسق مع طبيعة الجو المحيط بالمنزل كما في هذه الصورة, حيث نرى مقاعد الإسترخاء الليلية مع لمسات ساحرة من الأضواء الخافتة المتناسقة مع الطبيعة الليلية للمكان ككل.

دمج الشرفة والمطبخ

CASA DAS PRIMAVERAS, BRAVIM ◘ RICCI ARQUITETURA BRAVIM ◘ RICCI ARQUITETURA بلكونة أو شرفة
BRAVIM ◘ RICCI ARQUITETURA

BRAVIM ◘ RICCI ARQUITETURA
BRAVIM ◘ RICCI ARQUITETURA
BRAVIM ◘ RICCI ARQUITETURA

يتضح لنا في هذه الصورة روعة التصميم, حيث يظهر لنا تصميم المطبخ بإطلالة مباشرة على الشرفة التي يصحبها الزرع والأزهار الطبيعية, وكأننا في منزل ساحلي يطل على البحر والطبيعة المباشرة, فنرى مائدة الطعام والمطبخ بشكل مكشوف تماماً على الشرفة ذات المناظر الطبيعية الساحرة.

الشرفة الهادئة

Casa GL53, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura بلكونة أو شرفة
Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura

في هذه الصورة يظهر لنا تصميم مائدة الطعام وأريكة خارجية, تم تصميمهم بعناية وبإطلالة مباشرة على الهواء النقي وسط الأشجار الخفيفة وديكورات الزرع البسيطة, ويحيطها السور الصخري من الجانب, وكل ذلك مما يشعر أصحاب ذلك المنزل بالإسترخاء والإنسجام مع الهواء النقي مع خصوصية كاملة في فترات الراحة الخاصة.

الشرفة الزهرية

Interior Styling BUTLERS Gartenkatalog 2015, Rasa en Détail Rasa en Détail بلكونات وشرفاتأثاث
Rasa en Détail

Rasa en Détail
Rasa en Détail
Rasa en Détail

هذه الشرفة تظهر لنا واضحة أنها في شقة سكنية, ويظهر فيها اللمسة الزهرية الساحرة, حيث تمتلئ بالأزهار والورود على الأرضية والمعلقة على السور, وهذا مما يفضله بعض الناس ليشعورا بأنهم وسط طبيعة جميلة ذات منظر خلاب بعيداً عن التصميمات والمناظر التقليدية للشرفات.

بيت إستوائي الطابع محاط بالطبيعة
ما رأيك في أن تقوم بتصميم شرفتك على هذا النحو؟

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