كيف تزين الشرفة الخاصة بك لتبدو جميلة

الشرفة جزء أساسي في أي منزل, سواء منزل كبير أو صغير أو فيلا أو قصر, فهي التي تميز المنزل من الخارج, وتعطي إنطباعاً عن مستوى تصميم المنزل من الخارج ومن الداخل أيضاً, فهي وجهة المنزل التي تطل مباشرة على الخارج.

وبعض الناس يحبون أن يتفنون في تصميم شرفة منازلهم الخاصة, فبعصهم يحب أن يضع اللمسات الخاصة به حسب الأذواق, فنجد مثلاً البعض يحب أن يقوم بتصميم شرفة المنزل بالزرع والجيرات الصغيرة والورود والأزهار, مما يشعره أنه منغمس داخل الطبيعة ذاتها, وبعضهم يحب أن يقوم بتصميم الشرفة بتصميم كلاسيكي هادئ مع إضافة بعض الديكورات الفنية الهادئة.

وبالتالي فإننا في هذه المقالة نستعرض بعض التصميمات المختلفة لعديد من شرفات المنازل حسب أذواق الكثير من الأشخاص, والتي تعكس الشكل العام للمنزل ككل, فسنعرض الشرفة ذات الطابع الملئ بالأزهار والزرع, والشرفة المتناغمة مع الأضواء الليلية, وأيضاً الشرفة من النوع الكلاسيكي.