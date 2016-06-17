كيف تزين الشرفة الخاصة بك لتبدو جميلة

الشرفة جزء أساسي في أي منزل, سواء منزل كبير أو صغير أو فيلا أو قصر, فهي التي تميز المنزل من الخارج, وتعطي إنطباعاً عن مستوى تصميم المنزل من الخارج ومن الداخل أيضاً, فهي وجهة المنزل التي تطل مباشرة على الخارج.
وبعض الناس يحبون أن يتفنون في تصميم شرفة منازلهم الخاصة, فبعصهم يحب أن يضع اللمسات الخاصة به حسب الأذواق, فنجد مثلاً البعض يحب أن يقوم بتصميم شرفة المنزل بالزرع والجيرات الصغيرة والورود والأزهار, مما يشعره أنه منغمس داخل الطبيعة ذاتها, وبعضهم يحب أن يقوم بتصميم الشرفة بتصميم كلاسيكي هادئ مع إضافة بعض الديكورات الفنية الهادئة.
وبالتالي فإننا في هذه المقالة نستعرض بعض التصميمات المختلفة لعديد من شرفات المنازل حسب أذواق الكثير من الأشخاص, والتي تعكس الشكل العام للمنزل ككل, فسنعرض الشرفة ذات الطابع الملئ بالأزهار والزرع, والشرفة المتناغمة مع الأضواء الليلية, وأيضاً الشرفة من النوع الكلاسيكي.
كما ذكرنا أنه يوجد بعض أصحاب المنازل لديهم حب تصميم منزلهم وبخاصة الشرفة وسط الطبيعة من أزهار وورود وأشجار, فنجد مثلاً في هذه الصورة مقعدين مريحين وسط شرفة خشبية من اللون البني تتوسط كم كبير من الأزهار والأشجار والورود, بالإضافة إلى وضع بعض الديكورات لأصيص الأزهار داخل الشرفة ذاتها.
البعض الأخر من أصحاب المنازل يفضلون أن يتم تصميم الشرفة بإطلالة مباشرة على ضوء الشمس, ولكن في نفس الوقت يحميها مظلة كبيرة تخفف من ضوء الشمس القوي, مما يعطس ظلاً مناسباً للجلوس والإسترخاء في هذه الشرفة أمام الطبيعة مباشرة.
هناك بعض الأشخاص يفضلون التصميم الليلي للشرفة, بمعنى تصميم الشرفة بطريقة لإبراز جمالها الليلي من خلال تصميم أضواء ليلية تتناسق مع طبيعة الجو المحيط بالمنزل كما في هذه الصورة, حيث نرى مقاعد الإسترخاء الليلية مع لمسات ساحرة من الأضواء الخافتة المتناسقة مع الطبيعة الليلية للمكان ككل.
يتضح لنا في هذه الصورة روعة التصميم, حيث يظهر لنا تصميم المطبخ بإطلالة مباشرة على الشرفة التي يصحبها الزرع والأزهار الطبيعية, وكأننا في منزل ساحلي يطل على البحر والطبيعة المباشرة, فنرى مائدة الطعام والمطبخ بشكل مكشوف تماماً على الشرفة ذات المناظر الطبيعية الساحرة.
في هذه الصورة يظهر لنا تصميم مائدة الطعام وأريكة خارجية, تم تصميمهم بعناية وبإطلالة مباشرة على الهواء النقي وسط الأشجار الخفيفة وديكورات الزرع البسيطة, ويحيطها السور الصخري من الجانب, وكل ذلك مما يشعر أصحاب ذلك المنزل بالإسترخاء والإنسجام مع الهواء النقي مع خصوصية كاملة في فترات الراحة الخاصة.
هذه الشرفة تظهر لنا واضحة أنها في شقة سكنية, ويظهر فيها اللمسة الزهرية الساحرة, حيث تمتلئ بالأزهار والورود على الأرضية والمعلقة على السور, وهذا مما يفضله بعض الناس ليشعورا بأنهم وسط طبيعة جميلة ذات منظر خلاب بعيداً عن التصميمات والمناظر التقليدية للشرفات.