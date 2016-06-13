بحر ابيض متوسط بلون اللافندر

كل غرفة لها الوان تناسبها اكثر من غيرها، كما هو معروف أن اللون الليلكي أو البنفسجي أو لون الخزامي، الوان مناسبة لغرفة النوم لأنها الوان تبعث على الراحة والاسترخاء. مصمم الديكور صمم سرير بلون ابيض بعرض الغرفة لاستغلال المساحة، ولمسة بلون الخزامى لستائر شباك كبير، قد تتساءلون أين هي خزانة الملابس!! يوجد خزانة ملابس لها دروج، ويمكن استخدام الخزائن المتحركة لا مشكلة، وأيضا لأنكم أصبحت على معرفة باستغلال الأماكن الخفية لزيادة المساحة قد تستخدمون اسفل السرير لإنشاء خزن.