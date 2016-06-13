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بحر ابيض متوسط بلون اللافندر

Heba khlili Heba khlili
MIESZKANIE WAKACYJNE STYL PROWANSALSKI – AVIATOR – GDAŃSK, Anna Serafin Architektura Wnętrz Anna Serafin Architektura Wnętrz حمام
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رحلتنا اليوم على قارب سيقودنا إلى البحر الأبيض المتوسط، إلى منزل ساحلي بسيط ومتواضع، سنقضي فيه عدة أيام نتعرف فيها على تصميم هذا المنزل ذو ال 35 متر مربع وكيف لمنزل بهذا الحجم أي يحوي على العديد من الديكورات والإكسسوارت.

استعدوا لرحلة برائحة البحر وشمس مشرقة.

لمحة سريعة ل 3 في 1

MIESZKANIE WAKACYJNE STYL PROWANSALSKI – AVIATOR – GDAŃSK, Anna Serafin Architektura Wnętrz Anna Serafin Architektura Wnętrz غرفة المعيشة
Anna Serafin Architektura Wnętrz

Anna Serafin Architektura Wnętrz
Anna Serafin Architektura Wnętrz
Anna Serafin Architektura Wnętrz

كمشاهدة أولى نلاحظ اللونين الأبيض ولون الخزامى المريح. في هذا المنزل تستطيع الاستمتاع بخلق مساحة من أللاشيء، لأنه في الواقع منزل ليس كبير ولكن عندما تستطيع بذكائك أن تجعله يبدو أوسع ستشعر بقيمة هذا المنزل وجمالة، فأول فكرة في جعلة يبدو اكبر هو اللون الأبيض العام للمنزل، أيضا جمع غرفة المعيشة وغرفة السفرة والمطبخ في غرفة واحدة هذا دليل الاستخدام العقلاني لمساحة الصغيرة لتبدو كبير.

صورة العشيق

MIESZKANIE WAKACYJNE STYL PROWANSALSKI – AVIATOR – GDAŃSK, Anna Serafin Architektura Wnętrz Anna Serafin Architektura Wnętrz غرفة المعيشة
Anna Serafin Architektura Wnętrz

Anna Serafin Architektura Wnętrz
Anna Serafin Architektura Wnętrz
Anna Serafin Architektura Wnętrz

لا حظو معي بساطة غرفة المعيشة بكنبة واحدة بلون ابيض وورق جدران بلمسات وردية وطاولة دائرية من الخيزران عليها مزهرية بأزهار اللافندر، أما غرفة السفرة المكونة من طاولة سفرة خشبية بلون ابيض ولكن هنا بجدار حجري ابيض ولا تنسوا صورة العشيق للافندر. شباك كبير بستائر بلون ابيض لمزيد من الإضاءة الطبيعية. الإبداع في عملية جعل المنزل يبدو بشكل اكبر هي عملية الفصل اللا مرئية، فنلاحظ هنا أن جدار غرفة المعيشة بتصميم مختلف مما يجعلها مستقلة عن غرفة السفرة والمطبخ كما سنرى في الصورة التالية.

مطبخ على جدار

MIESZKANIE WAKACYJNE STYL PROWANSALSKI – AVIATOR – GDAŃSK, Anna Serafin Architektura Wnętrz Anna Serafin Architektura Wnętrz غرفة المعيشة
Anna Serafin Architektura Wnętrz

Anna Serafin Architektura Wnętrz
Anna Serafin Architektura Wnętrz
Anna Serafin Architektura Wnętrz

لقطة تصويرية أظهرت جزء صغير من غرفة المعيشة والجزء الأكبر لطاولة السفرة والمطبخ.
يظهر في جزء غرفة المعيشة الطاولة الخيزرانية بشموعها خزاميه اللون، بالنسبة للمطبخ المتواضع كما نلاحظ جدار حجري بلون ابيض يجمع المطبخ بطاولة السفرة، المطبخ عبارة عن جدار فيه: خزن علوية وسفلية بلون ابيض طبعا، الغاز والفرن، المجلى أي كل المطبخ في جدار. مصباح معدني بلون اسود لاضاءة مميزة على طاولة السفرة.

نظرة مزدوجة

MIESZKANIE WAKACYJNE STYL PROWANSALSKI – AVIATOR – GDAŃSK, Anna Serafin Architektura Wnętrz Anna Serafin Architektura Wnętrz الممر الأبيض، الرواق، أيضا، درج
Anna Serafin Architektura Wnętrz

Anna Serafin Architektura Wnętrz
Anna Serafin Architektura Wnętrz
Anna Serafin Architektura Wnętrz

من هذه الزاوية الذكية نتعرف على الجزء الثاني من المنزل وهو غرفة النوم، التي أيضا من الملاحظ أنها بلون ابيض وبرائحة لون الخزامى. لقطة رومانسية تظهر جمال وتناسب اللون الأبيض ولون الخزامى في غرفة النوم. لقرائي الأذكياء هل تعتقدون وجود مكابس الضوء في مكان واحد امر مميز أو لكم رأي آخر!!

غرفة الخزامى

MIESZKANIE WAKACYJNE STYL PROWANSALSKI – AVIATOR – GDAŃSK, Anna Serafin Architektura Wnętrz Anna Serafin Architektura Wnętrz غرفة نوم
Anna Serafin Architektura Wnętrz

Anna Serafin Architektura Wnętrz
Anna Serafin Architektura Wnętrz
Anna Serafin Architektura Wnętrz

كل غرفة لها الوان تناسبها اكثر من غيرها، كما هو معروف أن اللون الليلكي أو البنفسجي أو لون الخزامي، الوان مناسبة لغرفة النوم لأنها الوان تبعث على الراحة والاسترخاء. مصمم الديكور صمم سرير بلون ابيض بعرض الغرفة لاستغلال المساحة، ولمسة بلون الخزامى لستائر شباك كبير، قد تتساءلون أين هي خزانة الملابس!! يوجد خزانة ملابس لها دروج، ويمكن استخدام الخزائن المتحركة لا مشكلة، وأيضا لأنكم أصبحت على معرفة باستغلال الأماكن الخفية لزيادة المساحة قد تستخدمون اسفل السرير لإنشاء خزن.

مكان الاستحمام المتواضع

MIESZKANIE WAKACYJNE STYL PROWANSALSKI – AVIATOR – GDAŃSK, Anna Serafin Architektura Wnętrz Anna Serafin Architektura Wnętrz حمام
Anna Serafin Architektura Wnętrz

Anna Serafin Architektura Wnętrz
Anna Serafin Architektura Wnętrz
Anna Serafin Architektura Wnętrz

قد يكون بسيط وغير مكلف وغير فخم لكن مميز وابيض ونظيف. جدران بيضاء تعطي مساحة اكبر، استبدل المغطس الذي يأخذ مساحة اكبر بدوش، خزانة اسفل المغسلة لوضع كل لوازم الحمام فيها كلها أفكار من لا شيء مجرد إنني أريد منزلي يكون مرتب منتظم وأنيق .

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