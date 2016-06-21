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العناصر الأساسية للتصميم بالطراز الإسكندينافي

Marwa Hasan Marwa Hasan
Sommerhaus PIU 65, SOMMERHAUS PIU - YES WE WOOD SOMMERHAUS PIU - YES WE WOOD غرفة السفرة خشب
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الفكرة الأساسية في الطراز الاسكندينافي هي أن جمال البساطة والعملية يمكنهما أن يجتعما في عناصر الأثاث المستخدمة في البيت كل يوم. بدأ العالم يكتشف الطراز الإسكندينافي في الخمسينات من القرن الماضي، و هذا الطراز مستخدم بكثرة في الدينمارك، النرويج، السويد و فنلاندا.

فإذا كنت ترغب في إضافة لمسات على الطراز الاسكندينافي في منزلك فإليك العناصر الأساسية و المكونة لهذا الطراز.

الأخشاب

Crespià, Dröm Living Dröm Living غرفة السفرة
Dröm Living

Dröm Living
Dröm Living
Dröm Living

العنصر الأساسي في الطراز الإسكندينافي هو إستخدام الأخشاب، و خاصة في الأرضيات، الحوائط أو الأثاث. الأخشاب المستخدمة تكون بألوان فاتحة دائماً، حيث أن الأرضيات باللون الفاتح تعطي إيحاء بإتساع و نظافة الغرف بدون التشتيت عن باقى عناصر الفراغ.

الأبيض ثم الأبيض

Skandynawskie biele i szarości., 4ma projekt 4ma projekt غرفة المعيشة
4ma projekt

4ma projekt
4ma projekt
4ma projekt

كما نرى أهم ما يميز هذا الطراز هو الحوائط البيضاء، و أحياناً تستخدم الألوان الهادئة المحايدة في الديكور، على شرط أن تكون فاتحة، فالأزرق الفاتح و الألوان الترابية، الرصاصي البارد و اللون الكريمي هي كلها ألوان مستخدمة في الطراز الإسكندينافي بجانب اللون الأبيض على حسب كل غرفة و إستخدامها.

وأحياناً بعض الألوان الداكنة

ДОМ В ПОСЕЛКЕ ПОЛИВАНОВО, ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT مطبخ
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

و لكن ليس كل التصاميم في الطراز الإسكندينافي يغلب عليها الألوان الفاتحة فهناك بعض المصممين يفضلوا إستخدام ألوان جريئة أو داكنه لتعمل إتزان في الفراغ مع اللألوان الفاتحة، كما أنها تضيف تناسق وعمق مع الألوان الفاتحة، ولكن أياً كان إختيارك في الألوان فسوف تمكن من تحقيق الطراز الإسكندينافي بسهولة.

لا مكان للقماش المنقوش هنا

38 m, Plac Zbawiciela, Wwa, dziurdziaprojekt dziurdziaprojekt غرفة المعيشة
dziurdziaprojekt

dziurdziaprojekt
dziurdziaprojekt
dziurdziaprojekt

حيث أن العملية والراحة هي من سمات هذا الطراز الأساسية فالأثاث مثل الأرائك والكراسي يجب أن يكون مريح جداً. كما أن ألوانه تكون محايدة و مصمتة، فلا مجال لوجود نقشات في الأثاث المنجد، ولكن لا بأس من إضافة لمحة من النقشات مع الخدديات و لكن باعتدال، دون اللفت للنظر و لذلك يفضل التقليل من عدد الخدديات المستخدمة.

الإضاءة الطبيعية

Sommerhaus PIU 65, SOMMERHAUS PIU - YES WE WOOD SOMMERHAUS PIU - YES WE WOOD غرفة السفرة خشب
SOMMERHAUS PIU – YES WE WOOD

SOMMERHAUS PIU - YES WE WOOD
SOMMERHAUS PIU – YES WE WOOD
SOMMERHAUS PIU - YES WE WOOD

دخول أكبر قدر من الإضاءة الطبيعة إلى المنزل هي عنصر أخر من أهم عناصر الطراز الاسكندينافي، فالنوافذ الكبيرة أفضل من النوافذ الصغيرة. حيث أن المنازل المصممة على هذا الطراز تصمم بطريقة بحيث أن تكون الفراغات مفتوحة لتتيح الحركة و تسهل الحياه على مستخدمي المنزل كما أن النوافذ الكبيرة تتيح إضاءة أعلى و بالتالي توفر في الطاقة.

الملمس

Bloominville Storage Unit House Envy غرفة المعيشة
House Envy

Bloominville Storage Unit

House Envy
House Envy
House Envy

حيث أن الألوان تكون من باليته واحدة فإضافة عناصر بملمس مختلف هو أحد الطرق لتجنب الملل في الفراغ، فيفضل إستخدام قماش طبيعي و ناعم على المقاعد لتبدو مرحبة بالجلوس، السجاد من الصوف الخشن يعطي إحساس بالأرضية الجافة كما أن إضافة عناصر مثل الزجاج و المرايا تعطي لمعان بدون لفت النظر.

منزل بهيئة قديمة ... يتميز بالحداثة من الداخل
ما رأيك في الطراز الإسكندينافي؟

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