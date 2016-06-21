العناصر الأساسية للتصميم بالطراز الإسكندينافي

الفكرة الأساسية في الطراز الاسكندينافي هي أن جمال البساطة والعملية يمكنهما أن يجتعما في عناصر الأثاث المستخدمة في البيت كل يوم. بدأ العالم يكتشف الطراز الإسكندينافي في الخمسينات من القرن الماضي، و هذا الطراز مستخدم بكثرة في الدينمارك، النرويج، السويد و فنلاندا.

فإذا كنت ترغب في إضافة لمسات على الطراز الاسكندينافي في منزلك فإليك العناصر الأساسية و المكونة لهذا الطراز.