العناصر الأساسية للتصميم بالطراز الإسكندينافي

الفكرة الأساسية في الطراز الاسكندينافي هي أن جمال البساطة والعملية يمكنهما أن يجتعما في عناصر الأثاث المستخدمة في البيت كل يوم. بدأ العالم يكتشف الطراز الإسكندينافي في الخمسينات من القرن الماضي، و هذا الطراز مستخدم بكثرة في الدينمارك، النرويج، السويد و فنلاندا.
فإذا كنت ترغب في إضافة لمسات على الطراز الاسكندينافي في منزلك فإليك العناصر الأساسية و المكونة لهذا الطراز.
العنصر الأساسي في الطراز الإسكندينافي هو إستخدام الأخشاب، و خاصة في الأرضيات، الحوائط أو الأثاث. الأخشاب المستخدمة تكون بألوان فاتحة دائماً، حيث أن الأرضيات باللون الفاتح تعطي إيحاء بإتساع و نظافة الغرف بدون التشتيت عن باقى عناصر الفراغ.
كما نرى أهم ما يميز هذا الطراز هو الحوائط البيضاء، و أحياناً تستخدم الألوان الهادئة المحايدة في الديكور، على شرط أن تكون فاتحة، فالأزرق الفاتح و الألوان الترابية، الرصاصي البارد و اللون الكريمي هي كلها ألوان مستخدمة في الطراز الإسكندينافي بجانب اللون الأبيض على حسب كل غرفة و إستخدامها.
و لكن ليس كل التصاميم في الطراز الإسكندينافي يغلب عليها الألوان الفاتحة فهناك بعض المصممين يفضلوا إستخدام ألوان جريئة أو داكنه لتعمل إتزان في الفراغ مع اللألوان الفاتحة، كما أنها تضيف تناسق وعمق مع الألوان الفاتحة، ولكن أياً كان إختيارك في الألوان فسوف تمكن من تحقيق الطراز الإسكندينافي بسهولة.
حيث أن العملية والراحة هي من سمات هذا الطراز الأساسية فالأثاث مثل الأرائك والكراسي يجب أن يكون مريح جداً. كما أن ألوانه تكون محايدة و مصمتة، فلا مجال لوجود نقشات في الأثاث المنجد، ولكن لا بأس من إضافة لمحة من النقشات مع الخدديات و لكن باعتدال، دون اللفت للنظر و لذلك يفضل التقليل من عدد الخدديات المستخدمة.
دخول أكبر قدر من الإضاءة الطبيعة إلى المنزل هي عنصر أخر من أهم عناصر الطراز الاسكندينافي، فالنوافذ الكبيرة أفضل من النوافذ الصغيرة. حيث أن المنازل المصممة على هذا الطراز تصمم بطريقة بحيث أن تكون الفراغات مفتوحة لتتيح الحركة و تسهل الحياه على مستخدمي المنزل كما أن النوافذ الكبيرة تتيح إضاءة أعلى و بالتالي توفر في الطاقة.
حيث أن الألوان تكون من باليته واحدة فإضافة عناصر بملمس مختلف هو أحد الطرق لتجنب الملل في الفراغ، فيفضل إستخدام قماش طبيعي و ناعم على المقاعد لتبدو مرحبة بالجلوس، السجاد من الصوف الخشن يعطي إحساس بالأرضية الجافة كما أن إضافة عناصر مثل الزجاج و المرايا تعطي لمعان بدون لفت النظر.