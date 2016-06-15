زلات و أخطاء شائعة في تصميم المنازل

من الممكن أن يكون للأسقف والأرضيات تأثيرا قويا في أي غرفة إن تعاملنا معها على أنها من ركائز التصميم, ولكن إن حين يتم تجاهلهما يكون التصميم قد إفتقر لمنظومة متكاملة. حين نحلل مثلا غرفة المعيشة هنا نجد أن برغم قوة التصميم إلا أنها قد تبدو غير مكتملة إن لم يكن المصمم مرتكزا علي السقف بتجاليده الخشبية الخام والأرضية جاعلا من الغرفة نمطا صناعيا حديث. لمزيد من الأفكار المبتكرة من هذا المصمم تابع هذا الرابط.