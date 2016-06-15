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زلات و أخطاء شائعة في تصميم المنازل

shereen gouda shereen gouda
Bajo comercial convertido en loft (Terrassa), Egue y Seta Egue y Seta غرفة المعيشة
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من منا لا يستمتع بالتفنن عند إبتكارنا لتصاميم جديدة بدأ من منزل الأحلام إلي ركن صغير بالمنزل؟ ولكن يوجد بعض الأخطاء الشائعة التي يجب تجنبها ليكون التصميم ناجحا و على مستوى المحترفين

تجاهل الشرفة

SUÍTE DO EXECUTIVO CASA COR 2013, BC Arquitetos BC Arquitetos بلكونة أو شرفة
BC Arquitetos

BC Arquitetos
BC Arquitetos
BC Arquitetos

وجود شرفة  بالمنزل يعد من المميزات القوية جدا في أي بيت, ولكن في عالمنا العربي نادرا ما تستغل للأسف وهذه من الأخطاء غير المبررة. فإن إنعدمت الإطلالة الطبيعية في منزلك يمكنك أن تصنع من شرفتك حديقتك الخاصة حتي تكون الشرفة هي ملجأك حين تحب الإتصال بالطبيعة في هدوء.

Balcon Terraza Moderno, Estudio Nicolas Pierry: Diseño en Arquitectura de Paisajes & Jardines Estudio Nicolas Pierry: Diseño en Arquitectura de Paisajes & Jardines بلكونة أو شرفة
Estudio Nicolas Pierry: Diseño en Arquitectura de Paisajes &amp; Jardines

Estudio Nicolas Pierry: Diseño en Arquitectura de Paisajes & Jardines
Estudio Nicolas Pierry: Diseño en Arquitectura de Paisajes &amp; Jardines
Estudio Nicolas Pierry: Diseño en Arquitectura de Paisajes & Jardines

من يحتاج لإطلالة للمنزل على حديقة إن وجدت مثل هذه الحديقة في شرفتك؟ تكون بهذا قد ضفت غرفة معيشة جديدة بمنزلك. لمزيد من الأفكار لشرفة المنازل تابع هنا.

بيت بدون إكسسوارات منزلية

Clorofilia 2015, Clorofilia Clorofilia غرفة المعيشة
Clorofilia

Clorofilia
Clorofilia
Clorofilia

إفتقار المنزل للإكسسوارات دائما ما يعطي إنطباع أن هناك شيئا مفتقد و ناقص, لأن الإكسسوارات دائما ما تكون هي حلقة الربط بين كل عوامل التصميم, فمثلا إذا نظرنا لمثل هذا التصميم نجد أن بمجرد وضع مفرشا أصفر و براويز خشب من نفس خامة الأثاث إنتقل التصميم من مبهم لمتجانس.

الإستخفاف بالمساحة الفارغة

Casa Salina , Viviana Pitrolo architetto Viviana Pitrolo architetto غرفة المعيشة
Viviana Pitrolo architetto

Viviana Pitrolo architetto
Viviana Pitrolo architetto
Viviana Pitrolo architetto

عدم وجود مساحات فارغة كافية في أي غرفة يعد من الأخطاء الجسيمة, فالإستخفاف بوجود مساحات فارغة يؤدي إلي غرفة غير منسقة و مزدحمة. كثيرا ما يظن الناس أن كل ما وجدت مساحة فارغة فيجب عليهم إستغلالها بوضع أي قطعة أثاث زائدة حتي إن لم يكونوا بحاجة إليها, مما يجعل المكان يبدو عبثي و غير مرتب.إتزان المساحات المستغلة مع الفراغ هو من أهم أسباب نجاح أي مكان, فعليك إعتبار أنك توزع أماكن للمساحات الفارغة كما توزع أماكن الأثاث

إهمال الأسقف والأرضيات في التصميم

Bajo comercial convertido en loft (Terrassa), Egue y Seta Egue y Seta غرفة المعيشة
Egue y Seta

Egue y Seta
Egue y Seta
Egue y Seta

من الممكن أن يكون للأسقف والأرضيات تأثيرا قويا في أي غرفة إن تعاملنا معها على أنها من ركائز التصميم, ولكن إن حين يتم تجاهلهما يكون التصميم قد إفتقر لمنظومة متكاملة. حين نحلل مثلا غرفة المعيشة هنا نجد أن برغم قوة التصميم إلا أنها قد تبدو غير مكتملة إن لم يكن المصمم مرتكزا علي السقف بتجاليده الخشبية الخام والأرضية جاعلا من الغرفة نمطا صناعيا حديث. لمزيد من الأفكار المبتكرة من هذا المصمم تابع هذا الرابط.

منزل بلا إضاءة طبيعية

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

كثيرا ما يغفل الناس عن الإعتماد علي الإضاءة الطبيعية نهارا, وهذا يعد حرمان المنزل والناس من الشعور بالتزامن المتزن مع الطبيعة وإدخال البهجة بأبسط الطرق.

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الإضاءة الصناعية و عدم توزيعها بشكل متناسب

Departamento Tres Picos, Concepto Taller de Arquitectura Concepto Taller de Arquitectura غرفة نوم
Concepto Taller de Arquitectura

Concepto Taller de Arquitectura
Concepto Taller de Arquitectura
Concepto Taller de Arquitectura

قيل في تأثير الأضواء الصناعية علي تأثير إنطباع الغرفة ما يكفي مجلدات, ولكن لتبسيط المعلومات فمن أنجح الإستخدامات للإضاءة هي تنوعها و توزيعها في أنحاء الغرفة. المزج بين الإضاءة المباشرة والغير مباشرة  أولا يعطي إتساعا و ثانيا يعطي تنوع في الإستخدامات.

منزل عطش للطبيعة

Casa Cor 2015/ A Casa da Gente, Marina Linhares Decoração de Interiores Marina Linhares Decoração de Interiores مطبخ
Marina Linhares Decoração de Interiores

Marina Linhares Decoração de Interiores
Marina Linhares Decoração de Interiores
Marina Linhares Decoração de Interiores

عندما لا تتواجد الطبيعة بالمنزل يكون من السهل جدا أن نشعر فيه بالضجر. من طبيعة الأنسان أنه يحب التواجد بين الطبيعة, و مع حياة المدينة يكون هذا شبه مستحيلا  فيجب علينا مراعاة وجود عناصر نتفاعل معها. ليس بالتحديد أن تكون الطبيعة المقصودة هنا هي قصيص من النباتات ولكن كل ما هو طبيعي من أخشاب وأحجار طبيعية ليست معالجة.

إهمال التأثير النفسي للألوان علي الفراغات

Engel & Völkers Bodrum, Engel & Völkers Bodrum Engel & Völkers Bodrum غرفة المعيشة
Engel &amp; Völkers Bodrum

Engel & Völkers Bodrum

Engel & Völkers Bodrum
Engel &amp; Völkers Bodrum
Engel & Völkers Bodrum

للألوان تأثيرا سحريا علي البعد النفسي في أي مكان فبإمكان وجود لون واحد وإن قلت نسبته أن تشعرك أنك في مكان هادئ. فمثلا نجد هنا أن إضافة قليلا من الأزرق الناصع بجانب مساحات كبيرة من الأبيض أعطتنا إنطباعا أننا نطل على المحيط. علينا أن لا نغفل عن هذه التأثيرات. لمعرفة المزيد عن تأثير الألوان علي الحالة النفسية تابع هنا.

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