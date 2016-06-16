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تصميمات رائعة لمظلات الحدائق والشرفات

Seham Elminshawy Seham Elminshawy
homify حدائقصيوان الحديقة الخارجية
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تأسيس المنزل ليس غرفة المعيشة والمطبخ والنوم والحمام، بل هو الاهتمام بكل ركن من أركان المنزل، والشرفة هي روح المنزل، وركن الاستمتاع والتجمعات العائلية وحفلات الأصدقاء، وإذا كان منزلك يتمتع بحديقة رائعة، سيكون عليك أيضًا أن تمنحها الاهتمام ذاته؛ لأنها تحل محل الشرفة، وفي الحالتين، ستكون المظلات هي طريقتك لتدليل الشرفة أو الحديقة.

فن اختيار المظلة يعتمد على أسلوب منزلك، فلا يمكنك اختيار مجرد مظلة، بل عليك اختيار تلك التي تتماشى مع نمط التصميم الداخلي، وتعبر عن روح منزلك، بل وتُضيف إليه لا تنقصه، وإليك بعض من التصميمات الرائعة لمظلات الشرفة والحديقة..

تصميم بسيط

Cenadores de Jardín, El Jardín de Ana El Jardín de Ana حدائقصيوان الحديقة الخارجية
El Jardín de Ana

El Jardín de Ana
El Jardín de Ana
El Jardín de Ana

في هذا التصميم، نجد أربعة أعمدة تثبت مظلة بسيطة وأنيقة، تتماشى مع التصميم الكلاسيكي للسقف القرميد، وتوفر الظل الكامل لطاولة العام وكراسيها، دون أن تنتقص من المظهر الجمالي لتلك الشرفة الواقعة وسط حديقة المنزل.

خيمة أم مظلة!

homify حدائقصيوان الحديقة الخارجية
homify

homify
homify
homify

ليس شرطًا أن تمتلك حديقة أو شرفة، بل يمكنك اتباع هذا التصميم الذكي، الذي قدمته شركة HOME & LIGHT، لتصنع ركنًا خاصًا في الفناء الخلفي للمنزل، فقط باستخدام المظلة، حيث تم توظيفها كخيمة قد نصبت فوق زوايا معدنية، ووضع بداخلها أريكة مريحة تشبه السرير، وبعض من المزروعات، لخلق ركنًا مظللًا للاستمتاع.

مثلثات طائرة!

Cenadores de Jardín, El Jardín de Ana El Jardín de Ana حدائقصيوان الحديقة الخارجية
El Jardín de Ana

El Jardín de Ana
El Jardín de Ana
El Jardín de Ana

قدمت شركة EL JARDÍN DE ANA تصميمًا رائعًا لمظلة ذات هوية فريدة، حيث اتخذت شكل المثلثات الطائرة، بلونها الأبيض المُشرق، وتنفيذها البسيط غير المبالع فيه، فالأمر لم يتطلب أكثر من قطعتين من القماش القوي، وبضعة أحبال قوية لتثبيتها من الأطراف فوق الطاولة؛ لمنحها الظل الكافي، وإضفاء لمسة مميزة على الحديقة.

مظلة شراعية!

SOMBRILLAS Y ESTRUCTURAS TENSADAS EXCLUSIVAS, DISTRIBUCIONES/JP DISTRIBUCIONES/JP حدائقصيوان الحديقة الخارجية
DISTRIBUCIONES/JP

DISTRIBUCIONES/JP
DISTRIBUCIONES/JP
DISTRIBUCIONES/JP

تصميم فريد أخر، ولكن هذه المرة من أعمال شركة DISTRIBUCIONES/JP، التي قدمت مظلة تتخذ شكل الشراع الخاص بالمراكب الشراعية، فقد ثبتت المظلة بأعمدة ثلاث، جعلتها تطفو عاليًا، لتوفر مساحة ليست صغيرة من الظل، وتمنح أيضًا الحديقة انطباعًا خاصًا.

مظلة للمناسبات السعيدة!

La petite tente bambou : 20m2 de bonheur au coeur de votre jardin !, Marie de Saint Victor Marie de Saint Victor حدائقصيوان الحديقة الخارجية
Marie de Saint Victor

Marie de Saint Victor
Marie de Saint Victor
Marie de Saint Victor

هذه المرة لا يتعلق الأمر فقط بالظل، بل إنه يتعلق بخلص مساحة ساحرة تناسب بشكل ممتاز المناسبات السعيدة وخاصة الأفراح، حيث قامت شركة Marie de Saint Victor، بتصميم مظلة من القماش الناعم، الذي ارتفع بشكل انسيابي فوق أعمدة خشبية، في مساحة ساحرة من حديقة المنزل، ليصنع ركنا مظللًا ليس فقط للتجمعات العائلية، بل أيضًا للمناسبات السعيدة.

مظلة أنيقة قابلة للطي

Toldos Cofre, Tendals Egara Tendals Egara حدائقصيوان الحديقة الخارجية
Tendals Egara

Tendals Egara
Tendals Egara
Tendals Egara

ليس هناك أفضل من تلك المظلة التي يمكنك إخفاءها وقتما تشاء! مثل هذا التصميم الذي تناسب في أناقته مع طابع المنزل الأبيض، حيث صممت المظلة كامتداد إضافي للسقف، وتم تزويدها بمفصلات معدنية تسمح بإغلاقها وقت الحاجة.

تصميم عملي

homify حدائقصيوان الحديقة الخارجية
homify

homify
homify
homify

في منزل ريفي، تصبح التصميمات العملية التقليدية هي الأفضل، تمامًا مثل هذا النموذج، الذي اعتمد لى مظلة ذات تصميم بسيط مع تموجات في القماش الممتد بين أربعة أعمدة طولية، إضافة إلى عدد من الأعمدة الممتدة حولها وفوقها.

لمزيد من التصميمات الفريدة لإحياء الحديقة، تفضلوا بقراءة المقال التالي، كيف تنير حديقتك ليلًا!

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