تصميمات رائعة لمظلات الحدائق والشرفات

تأسيس المنزل ليس غرفة المعيشة والمطبخ والنوم والحمام، بل هو الاهتمام بكل ركن من أركان المنزل، والشرفة هي روح المنزل، وركن الاستمتاع والتجمعات العائلية وحفلات الأصدقاء، وإذا كان منزلك يتمتع بحديقة رائعة، سيكون عليك أيضًا أن تمنحها الاهتمام ذاته؛ لأنها تحل محل الشرفة، وفي الحالتين، ستكون المظلات هي طريقتك لتدليل الشرفة أو الحديقة.

فن اختيار المظلة يعتمد على أسلوب منزلك، فلا يمكنك اختيار مجرد مظلة، بل عليك اختيار تلك التي تتماشى مع نمط التصميم الداخلي، وتعبر عن روح منزلك، بل وتُضيف إليه لا تنقصه، وإليك بعض من التصميمات الرائعة لمظلات الشرفة والحديقة..