أفكار لمدخل منزل يبهر الجميع

نادرا ما نمر بجانب منزل يجعلك تستوقف وتتأمل متسائلا كيف نجح هذا التصميم في الإبهار بهذا الحد رغم بساتطة خطوطه, و هذا المصمم نجح في تحقيق هذا الإبهار.

مما لا شك فيه يجب أن يكون المصمم ذو جرأة غير مسبوقة ليتمكن من تحقيق هذه البساطة المبهرة, ولكن بعيدا عن التساؤلات دعونا نتأمل في هذا المنزل العوامل التي إجتمعت معا لتتوصل لهذا النجاح الساحق. لم يبخل المصمم هنا بإستخدام اللون الأبيض, فنصاعته هنا بالتحديد محاطا بمسطح لا بأس به من النباتات يجذب العين إليه على الفور منفردا بنافذة واحد غاطس متكون من نافذة زجاجية و باب المدخل, يلهمنا هذا المسطح وكأنه نافذة للمستقبل.

قام المصمم بإختيار الباب خشبيا دافئ اللون ليكون مرحبا بالمدعو وسط بساطا من السحاب. وليظهر المدخل أكثر أضاف أمامه سلم طائر مكون من درجتين فقط ليتناسب مع عرض الباب و إرتفاع المنزل. ليكون هناك حلقة وصل بين البيت والطبيعة المحاطة أوجد قصيص نباتات أمام النافذة الزجاجية. يمكنك تصفح هذا المقال لمزيد من التحليل الخارجي والداخلي لمنزل بنمط المنيمال.