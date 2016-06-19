أفكار لمدخل منزل يبهر الجميع

هل تحب أن تعطي إنطباعا قوي لدى زائريك؟ هل تحبذ أن يكون مدخل منزلك مبهرا؟ إذا كنت من هؤلاء الذين يفضلون التميز والإختلاف عن المألوف فهذا المقال لك. مدخل المنزل هو عنوان لما يوجد بداخله, فيجب أن نهتم بتفاصيل الواجهة مع مدخل مرحبا بكل زائر ومقيم. إليك بعض أفكارالمداخل المتميزة والحديثة.
نادرا ما نمر بجانب منزل يجعلك تستوقف وتتأمل متسائلا كيف نجح هذا التصميم في الإبهار بهذا الحد رغم بساتطة خطوطه, و هذا المصمم نجح في تحقيق هذا الإبهار.
مما لا شك فيه يجب أن يكون المصمم ذو جرأة غير مسبوقة ليتمكن من تحقيق هذه البساطة المبهرة, ولكن بعيدا عن التساؤلات دعونا نتأمل في هذا المنزل العوامل التي إجتمعت معا لتتوصل لهذا النجاح الساحق. لم يبخل المصمم هنا بإستخدام اللون الأبيض, فنصاعته هنا بالتحديد محاطا بمسطح لا بأس به من النباتات يجذب العين إليه على الفور منفردا بنافذة واحد غاطس متكون من نافذة زجاجية و باب المدخل, يلهمنا هذا المسطح وكأنه نافذة للمستقبل.
قام المصمم بإختيار الباب خشبيا دافئ اللون ليكون مرحبا بالمدعو وسط بساطا من السحاب. وليظهر المدخل أكثر أضاف أمامه سلم طائر مكون من درجتين فقط ليتناسب مع عرض الباب و إرتفاع المنزل. ليكون هناك حلقة وصل بين البيت والطبيعة المحاطة أوجد قصيص نباتات أمام النافذة الزجاجية. يمكنك تصفح هذا المقال لمزيد من التحليل الخارجي والداخلي لمنزل بنمط المنيمال.
لإستقبال حافل لكلا من ساكني المنزل و الزائرين علي الواجهة أن تعطي إيحاء بالإحتضان, فبعد يوم طويل ومرهق يبقي الأمل هو الوصول لمنزل دافئ يرحب بنا. إستطاع المصمم هنا أن يجعل من منزلا بسيطا للغاية بيتا أنيقا و مرحبا بزائريه, فالحائط ذو كسوة الرخام الأسود تحول لمدخل دافئ مع إضافة إضاءات موجهة عليه.
ولمزيد من الأناقة والعملية فقد صمم المعماري هنا المدخل بجانب موقف للسيارات وهذا لم يتعارض مع جمال المدخل
عندما نفكر في تصميم مدخلا للمنزل بإتباع المدارس المعمارية الحديثة نتطلعدائما لبساطة خطوط التصميم و نهتم أكثر بإبراز الكتل المختلفة بتنوع المواد المستخدمة, فالتناقضات إن صممت بشكل سليم تعطي إنطباع جريء وخلاب.
تمكن AAESTUDIO من تصميم منزل حديث مبهرا في جميع محتوياته. إجتماع نقاء الأبيض مع خشونة الحوائط الحجرية في كتل صريحة مع الطبيعة المحيطة يجعل من هذا المنزل قطعة فنية متزنة الأركان, ولأن المنزل يتكامل مع محيطه ليكون جزئا لا يتجزأ من الحديقة فالمنزل يظهر كأنه جبلا حجريا وسط حديقة طبيعة. حين تواجد بين كل هذا سلم المدخل بالرخام الأسود فقد أضاف للمدخل رونقا فريدا, لن تمر في هذا المدخل المثير دون الإحساس بالتميز.
ببعض الحيل البسيطة عند تصميم واجهة المنزل والمدخل يمكنك إنشاء منزل ذو طابع آسيوي حديث, إضافة مساحة كبيرة من النباتات المتنوعة بجانبي الممر مع إضاءة موجهة تكون قد أتممت أول إنطباع ولتتم الصورة كاملة عليك بإستخدام ألواح خشبية دافئة اللون. للطرق لمزيد من التصاميم الآسيوية تابع هذا الرابط.
كثيرا ما نجد في مدرسة العمارة الحديثة إتجاه الخطوط العريضة والجريئة لخلق كتل وهمية, فمثلا نلاحظ هنا أن المصمم أراد أن يميز المدخل فيقام ببناء سقف بارز عن الواجهة و بذلك يكون قد مهد الزائر للدخول. لم يكتفي المصمم بهذه الجرأة ولكن أكمل المهمة بتباين بين المواد المستخدمة, من برودة الحائط الحجري الرمادي ودفء التجاليد الخشبية عند المدخل مما يؤدي إلي الإحساس بأن المنزل يحتويه.
بالتأكيد عند تحليل هذا المنزل لن نغفل عن إستخدام المصمم للمساحة الخضراء لتكمل تصوره في جذب الناس للداخل, فقد إستغل إيجابية الطبيعة لصالحه حين أنشأ أنماط بين الأرض البيضاء والخضراء, هذا ليبرز الممر الرئيسي للمدخل و ليتكامل مع إحساس السقف الزائف.
تم هنا إستخدام السلم كأحد عناصر الإتصال الرأسي في تشكيل و إظهارالمدخل. ترى ما الذي يجذبنا للسلم في هذا التصميم؟ لأن المصمم قام بتنسيق لونه مع لون الكتل البارزة, كل هذا في وسط مساحة بيضاء جاذبا العين لسلم وباب المدخل.