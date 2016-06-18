أفضل المنازل المصنوعة من الخشب

المنازل التقليدية هي منازل طبيعية لا تتسم بالتكاليف الباهظة أثناء التصميم, فبعضها لا يحتاج فن في إختيار الديكورات المختلفة في الخارج والداخل, ولكن في بعض الأحيان يفضل بعض الأشخاص أن يقوم بتصميم المنزل الخاص به بأقل التكاليف الممكنة, بل ويتكون المنزل من طابع تقليدي حتى بدون دهانات أو ديكورات بسيطة.

ففي هذه المقالة نتحدث عن بعض المنازل ذات التصميم الخشبي الخالص, بمعنى أنه لا يوجد أي عنصر من عناصر الديكور الخارجي من دهانات أو غيرها, ولكن فقط التصميم الدقيق لتركيب الأخشاب وتقطيعها وتوزيعها بالشكل الذي يعطي منظراً متناسقاً للمنزل ككل.

فنجد بعض تلك المنازل الخشبية يتم تصميمها وسط الخضرة والأشجار التي تحيطها من كل جانب لأن هذه هي البيئة المناسبة لتلك التصميمات الخشبية, ونجد منزلاً وسط الثلوج, ولكنه في الأصل تم تصميمه وسط الأشجار والخضرة التي تحولت فيما بعد لثلوج بسبب الطقس والثلج.