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أفضل المنازل المصنوعة من الخشب

Marwan Marwan
ДОМ В ПОСЕЛКЕ ПОЛИВАНОВО, ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT منازل
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المنازل التقليدية هي منازل طبيعية لا تتسم بالتكاليف الباهظة أثناء التصميم, فبعضها لا يحتاج فن في إختيار الديكورات المختلفة في الخارج والداخل, ولكن في بعض الأحيان يفضل بعض الأشخاص أن يقوم بتصميم المنزل الخاص به بأقل التكاليف الممكنة, بل ويتكون المنزل من طابع تقليدي حتى بدون دهانات أو ديكورات بسيطة.

ففي هذه المقالة نتحدث عن بعض المنازل ذات التصميم الخشبي الخالص, بمعنى أنه لا يوجد أي عنصر من عناصر الديكور الخارجي من دهانات أو غيرها, ولكن فقط التصميم الدقيق لتركيب الأخشاب وتقطيعها وتوزيعها بالشكل الذي يعطي منظراً متناسقاً للمنزل ككل.

فنجد بعض تلك المنازل الخشبية يتم تصميمها وسط الخضرة والأشجار التي تحيطها من كل جانب لأن هذه هي البيئة المناسبة لتلك التصميمات الخشبية, ونجد منزلاً وسط الثلوج, ولكنه في الأصل تم تصميمه وسط الأشجار والخضرة التي تحولت فيما بعد لثلوج بسبب الطقس والثلج.

المنزل الخشبي التقليدي

Фото обложки профиля, Alphome/АльпХоум Alphome/АльпХоум
Alphome/АльпХоум

Alphome/АльпХоум
Alphome/АльпХоум
Alphome/АльпХоум

في هذه الصورة يظهر لنا التصميم التقليدي البسيط جداً لمنزل خشبي بالكامل, يغطي السقف بعض الأحجار الرمادية التي لا تحتاج إلى عناء أو مجهود أو حتى تكلفة باهظة في التصميم, فنرى تكوين المنزل من الخشب الطبيعي ودون أي لمسات فنية إضافية عليه, بالإضافة إلى النوافذ التقليدية سهلة التصميم في أي مكان.

المنزل الخشبي وسط الثلوج

Дом в Пушкино, Смарт Вуд Смарт Вуд منازل
Смарт Вуд

Смарт Вуд
Смарт Вуд
Смарт Вуд

هذا المنزل تم تصميمه أيضاً بنفس الطابع الخشبي التقليدي ودون أي لمسات فنية إضافية عليه من الخارج, فنجد القطع الخشبية التي تم توزيعها وتناسقها مع بعضها لتكوين أركان وجدران المنزل بالإضافة إلى سقف المنزل المكون من قطع خشبية كبيرة أيضاً وتغطيها الأحجار التي تمتلئ بالثلوج من كل جانب, وسط الثلوج أيضاً المتساقطة في جميع أنحاء الساحة الخارجية والداخلية للمنزل.

المنزل الخشبي ذو الحديقة الخضراء

Smart Wood - баня и летняя кухня, Smart Wood Smart Wood منازل
Smart Wood

Smart Wood
Smart Wood
Smart Wood

وهذا المنزل المكون من القطع الخشبية المقسمة والموزعة بعناية لتكون شكل ذلك المنزل التقليدي, ولكن تم تصميمه في المكان المناسب الذي يطل بشكل مباشر على حديقة خضراء مسطحة وجميلة, تتناسب مع طبيعة التصميم والمكان.

المنزل الخشبي الساحر

Гостевые домики , Dmitriy Khanin Dmitriy Khanin منازل خشب Wood effect
Dmitriy Khanin

Dmitriy Khanin
Dmitriy Khanin
Dmitriy Khanin

هذا المنزل يختلف قليلاً عن بقية المنازل الأخرى في هذه المقالة, حيث لم يتم تصميمه فقط بقطع خشبية وسقف تغطيه الأحجار كباقي التصميمات للمنازل الأخرى, ولكن أراد المصممون إدخال نوع من اللمسة الفنية عليه ليصبح بمنظر ساحر خاصة عند وقت دخول الغروب أو في الليل, فتم تصميم أضواء لييلية خافتة تنبع من داخله وموزعة بشكل رائع على جميع أنحاءه الخارجية, وبالتالي فهو بالفعل يعطي منظراً ساحراً وسط الطبيعة الخضراء وتحت السماء الداكنة.

المنزل الخشبي ذو الطابع الصخري

Банный дом , Pavelchik Design Pavelchik Design منازل
Pavelchik Design

Pavelchik Design
Pavelchik Design
Pavelchik Design

ويتضح لنا من هذه الصورة هذا المنزل الذي تم تصميمه أيضاً من القطع الخشبية والسقف المغطى بالأحجار, ولكن تم وضع بعض اللمسات الديكورية الحديثة للمنزل ليكون منزلاً شبه عصري وسط الخضرة والأشجار الطبيعية حيث تم تصميم زجاج خارجي لشرفات المنزل, والتي تعكس ضوء الشمس وقت النهار أو وقت الغروب, لتعطي رونقاً للمكان خصوصاً أن المنزل تم تصميمه بأساس ذو طابع صخري يتماشى مع البيئة التي تحيطه من جميع الجوانب.

المنزل الخشبي السياحي

ДОМ В ПОСЕЛКЕ ПОЛИВАНОВО, ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT منازل
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

من ضمن بعض تلك المنازل الخشبية يتم تصميم بعض المنازل بشكل تقليدي وسياحي في نفس الوقت, حيث تم تصميم ذلك المنزل من خلال وضع ديكور خشبي أنيق ذو لون داكن يتماشى مع الإضاءة الخفيفة التي تظهر من داخل المنزل, وسط بيئة طبيعية يغلب عليها الطابع السياحي, فهو منزل يمكن لأصحابه أن يستخدموه في العطلات الخاصة, ليتمكنوا من الإنسجام في عطلتهم بالهدوء الطبيعي والراحة بعيداً عن الضوضاء والأضواء المبهرة.

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