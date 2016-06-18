أفضل المنازل المصنوعة من الخشب

المنازل التقليدية هي منازل طبيعية لا تتسم بالتكاليف الباهظة أثناء التصميم, فبعضها لا يحتاج فن في إختيار الديكورات المختلفة في الخارج والداخل, ولكن في بعض الأحيان يفضل بعض الأشخاص أن يقوم بتصميم المنزل الخاص به بأقل التكاليف الممكنة, بل ويتكون المنزل من طابع تقليدي حتى بدون دهانات أو ديكورات بسيطة.
ففي هذه المقالة نتحدث عن بعض المنازل ذات التصميم الخشبي الخالص, بمعنى أنه لا يوجد أي عنصر من عناصر الديكور الخارجي من دهانات أو غيرها, ولكن فقط التصميم الدقيق لتركيب الأخشاب وتقطيعها وتوزيعها بالشكل الذي يعطي منظراً متناسقاً للمنزل ككل.
فنجد بعض تلك المنازل الخشبية يتم تصميمها وسط الخضرة والأشجار التي تحيطها من كل جانب لأن هذه هي البيئة المناسبة لتلك التصميمات الخشبية, ونجد منزلاً وسط الثلوج, ولكنه في الأصل تم تصميمه وسط الأشجار والخضرة التي تحولت فيما بعد لثلوج بسبب الطقس والثلج.
في هذه الصورة يظهر لنا التصميم التقليدي البسيط جداً لمنزل خشبي بالكامل, يغطي السقف بعض الأحجار الرمادية التي لا تحتاج إلى عناء أو مجهود أو حتى تكلفة باهظة في التصميم, فنرى تكوين المنزل من الخشب الطبيعي ودون أي لمسات فنية إضافية عليه, بالإضافة إلى النوافذ التقليدية سهلة التصميم في أي مكان.
هذا المنزل تم تصميمه أيضاً بنفس الطابع الخشبي التقليدي ودون أي لمسات فنية إضافية عليه من الخارج, فنجد القطع الخشبية التي تم توزيعها وتناسقها مع بعضها لتكوين أركان وجدران المنزل بالإضافة إلى سقف المنزل المكون من قطع خشبية كبيرة أيضاً وتغطيها الأحجار التي تمتلئ بالثلوج من كل جانب, وسط الثلوج أيضاً المتساقطة في جميع أنحاء الساحة الخارجية والداخلية للمنزل.
وهذا المنزل المكون من القطع الخشبية المقسمة والموزعة بعناية لتكون شكل ذلك المنزل التقليدي, ولكن تم تصميمه في المكان المناسب الذي يطل بشكل مباشر على حديقة خضراء مسطحة وجميلة, تتناسب مع طبيعة التصميم والمكان.
هذا المنزل يختلف قليلاً عن بقية المنازل الأخرى في هذه المقالة, حيث لم يتم تصميمه فقط بقطع خشبية وسقف تغطيه الأحجار كباقي التصميمات للمنازل الأخرى, ولكن أراد المصممون إدخال نوع من اللمسة الفنية عليه ليصبح بمنظر ساحر خاصة عند وقت دخول الغروب أو في الليل, فتم تصميم أضواء لييلية خافتة تنبع من داخله وموزعة بشكل رائع على جميع أنحاءه الخارجية, وبالتالي فهو بالفعل يعطي منظراً ساحراً وسط الطبيعة الخضراء وتحت السماء الداكنة.
ويتضح لنا من هذه الصورة هذا المنزل الذي تم تصميمه أيضاً من القطع الخشبية والسقف المغطى بالأحجار, ولكن تم وضع بعض اللمسات الديكورية الحديثة للمنزل ليكون منزلاً شبه عصري وسط الخضرة والأشجار الطبيعية حيث تم تصميم زجاج خارجي لشرفات المنزل, والتي تعكس ضوء الشمس وقت النهار أو وقت الغروب, لتعطي رونقاً للمكان خصوصاً أن المنزل تم تصميمه بأساس ذو طابع صخري يتماشى مع البيئة التي تحيطه من جميع الجوانب.
من ضمن بعض تلك المنازل الخشبية يتم تصميم بعض المنازل بشكل تقليدي وسياحي في نفس الوقت, حيث تم تصميم ذلك المنزل من خلال وضع ديكور خشبي أنيق ذو لون داكن يتماشى مع الإضاءة الخفيفة التي تظهر من داخل المنزل, وسط بيئة طبيعية يغلب عليها الطابع السياحي, فهو منزل يمكن لأصحابه أن يستخدموه في العطلات الخاصة, ليتمكنوا من الإنسجام في عطلتهم بالهدوء الطبيعي والراحة بعيداً عن الضوضاء والأضواء المبهرة.