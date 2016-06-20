6 أفكار لتصميم الخرسانة الخام في المنزل

في عالم الهندسة المعمارية والبناء تتداخل مؤخرا المواد في إستخدامات متعددة بأشكال مختلفة فأصبحت الإحتمالات لا نهائية, فمن المبهر وجود مواد بناء مثل الطوب الأحمر في التصميمات الداخلية, و إن كنت تظن أن مادة الخرسانة هي فقط مادة لبناء هيكل المباني فستندهش من كم الأفكار الهائلة لإستخدامات المسطحات الخرسانية المتواجد في العمارة الداخلية والخارجية في شكله الخام. اللون الرمادي للخرسانة يساعد على سهولة معالجته لينطبق بتناغم علي في أي مكان.لا يتوجب على الخرسانة أن تتنكر خلف دهنات و معالجات, فإن أحببت النمط الصناعي الحديث ستحب إظهار الخرسانة بشكلها. هذه بعض الأفكار سوف تظهر جمال تواجده بإستخدامات مختلفة.
من الإستخدامات المذهلة الجديدة للأسطح الخرسانية هي تواجدها في السلالم, فيتحول السلم من عنصر ممل إلى العنصر الطاغي في المكان لما يحتويه المسطح من تكامل بين الخطوط لإنسيابية اللون الرمادي, فيظهر لنا السلم كما لو كان بلا فواصل, كم تبدو البساطة مذهلة في إطارها السليم؟
إطلالة السلم هنا عند تقابله مع الزجاج يكون منفذا مثاليا لعالم العصرية الحديث فمع دمج الكتل الصريحة من السلم مع شفافية الزجاج يكون مفهوم العمارة الداخلية الحديثة قد إكتمل. لتصميم فيه دهاء و إبداع أكثر تميز السلم بخطوط مكتملة متصلة مع أرض رمادية اللون أيضا لكي تتمدد المساحات لراحتك البصرية.
المواد الدافئة مثل الأخشاب تتناسب جدا مع الحائط الخرساني, فالجمع بين مواد مختلفة في الملمس واللون والشكل يجعل من التصميم توازن وتكامل لا يمكن إنكاره. نلاحظ أيضا أنه برغم عدم وجود عناصر و تفاصيل كثيرة من حلي و إكسسوارات إلا أن هذه المساحة الصغيرة لا زالت تنفرد بروح خاصة.
ما يأسرك أيضا في هذا التصميم هو إدخال عنصر مثل الإضاءة الخارجية كإضاءة موجهة لتتوجه على المسطح الخرساني جاعلا منه لوحة فنية لا تتمكن من الإغفال عنها. لمتابعة النمط الصناعي أكثر تابع هذا الرابط!
يمكنك إختيار إستخدام الخرسانة لإعطاء لمسة مختلفة على الجدران الخاصة بك بمعالجتها بطريقة مختلفة, فهنا أستغل المصمم في ESTUDIO 30 51 الخرسانة في إعطاء الحائط روح خاصة بإنطباع التقطيعات الحجرية. لن تتمكمن الأحجار من النجاح في هذه المهمة كنجاح الخرسانة.
مع سرعة تواجد صيحات جديدة دائما ما نتفاجأ بأفكار مثيرة للإندهاش, فمن منا كان يتوقع أن يتحول الجدار الخرساني الهيكلي ليكون لوحة جدارية متناهية التناسب والجمال؟ هناك طريقة واحدة لإبراز المادة الخرسانية بهذه القوة, فبتناقض نسيج من الخرسانة بتدريجاته الرمادية اللون والخطوط العشوائية إندمجوا ليصبحوا لوحة فنية.
يكون التحدي دائما كبيرا عند التعامل مع مواد صارخة الوضوح و ذو إنطباع قوي, ففي النمط الصناعي المستحدث عادة’ ما يستخدم الطوب الحجري, ولشدة صخبه يمكن إستغلال مسطحات خرسانية معالجة بجانبه ليقلل من حدة الألوان والخامات.
في غرفة النوم هنا يوجد تناغم برغم صخب كسوة الطوب, فقام المصمم بمعالجةالأرض لتكون مسطح خرساني معالج ليعطي نعومة الملمس. اللون الرمادي أيضا إستطاع أن يجلب بعضا من التناسب بين الألوان.
التصميم الناجح هو ما يحقق الوظيفة الأساسية لدى كل غرفة, وإذا كنت تحبذ المعيشة في هدوء تام فعلى التصميم أن يوحي لك بهذا. واحدة من الأشياء التي يمكن أن تجعل إحساس الهدوء ملموسا هو تصميم أسطح ناعمة مع ألوان باهتة, قد تبدو الخرسانة مادة رتيبة ومملة إن وجدت وحدها ولكن هنا تحقق إحساس الهدوء والإنعزال التام. بتواجد مساحة كبيرة من اللون الرمادي ينعدم الشعور بالصخب أو الرغبة في الإطلاع للخارج, إنعدم الشعور بالزمام و يوجد إحساس بالهدوء فقط.
إذا كنت من محبي إستخدام الخرسانات في المعمار فبالتأكيد سيلقى هذا المقال إعجابك.