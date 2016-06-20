6 أفكار لتصميم الخرسانة الخام في المنزل

من الإستخدامات المذهلة الجديدة للأسطح الخرسانية هي تواجدها في السلالم, فيتحول السلم من عنصر ممل إلى العنصر الطاغي في المكان لما يحتويه المسطح من تكامل بين الخطوط لإنسيابية اللون الرمادي, فيظهر لنا السلم كما لو كان بلا فواصل, كم تبدو البساطة مذهلة في إطارها السليم؟

إطلالة السلم هنا عند تقابله مع الزجاج يكون منفذا مثاليا لعالم العصرية الحديث فمع دمج الكتل الصريحة من السلم مع شفافية الزجاج يكون مفهوم العمارة الداخلية الحديثة قد إكتمل. لتصميم فيه دهاء و إبداع أكثر تميز السلم بخطوط مكتملة متصلة مع أرض رمادية اللون أيضا لكي تتمدد المساحات لراحتك البصرية.