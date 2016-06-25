مسبح منزلي المتواضع

ولدقيقي الملاحظة يمكنكم ملاحظ وجود عدة درجات داخل المسبح لسهولة الدخول والخروج، ولمزيد من البهجة لمسات ملونة على طرف المسبح لأحواض فخارية للورود، وشموع داخل بيوت نحاسية لمسبح جاهز وممتع يستمتع به ابني مع أصدقاءه.

بعد عودتي من العطلة كان أبي قد احضر لي المسبح على المنزل، بعد أن رأى مخططاتي قرر أن ينفذ رغبتي في وجود مسبح في منزلي، أي انه لا مستحيل ببعض الأفكار البسيطة لتحويل جزء من الحديقة إلى مسبح.

الأن أنا اعمل كمهندس مساحات خارجية شكرا أبي.

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