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مسبح منزلي المتواضع

Heba khlili Heba khlili
Pileta en Jardín Reducido, CC|arquitectos CC|arquitectos مسبح
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في أيام الصيف اكثر الرياضات الممتعة هي السباحة، وفي بعض الأحيان تحتاج للذهاب إلى المسبح، ولكن ماذا لو أحضرت المسبح إلى منزلك.
يوجد الكثير من الأفكار لأنشاء مسبح في المنزل، إما ببركة ماء بلاستيكية ولكن قد تتمزق وتتسع فقط للأطفال، فما هو الحل برأيك؟ في هذا المقال سنتحدث عن إمكانية أنشاء مسبح في منزلك أو حديقتك وماهي متطلبات ذلك.

من هذا الركن

Pileta en Jardín Reducido, CC|arquitectos CC|arquitectos مسبح
CC|arquitectos

CC|arquitectos
CC|arquitectos
CC|arquitectos

أنا احب السباحة ويرسلني أبي مرة في الاسبوع إلى المسبح، وفي مرة قلت لنفسي مازحاً لماذا لا يأتي المسبح إلى منزلي؟
ويقيت الفكرة في بالي، وعندما عدت إلى المنزل، سئلت أبي من باب الفضول أبي هل يمكنك تحويل الحديقة في الساحة الخلفية لبيتنا إلى مسبح، نحدد المساحة التي نريد تحويلها إلى مسبح ونقوم ببعض القياسات وننجز العمل فنحن لا نحتاج كامل مساحة الحديقة، فما رايك؟ فنظر إلي أبي نظرة لم افهمها وبقي ساكتا دون إجابة، لم اسأله ثانيا وذهبت للنوم وفي صباح اليوم التالي… .

التخطيط اول خطوات النجاح

Pileta en Jardín Reducido, CC|arquitectos CC|arquitectos مسبح
CC|arquitectos

CC|arquitectos
CC|arquitectos
CC|arquitectos

كالعادة استيقظ صباحاً أتناول فطوري اذهب للمدرسة وأعود واحل كل واجباتي، والان اشعر ببعض الملل، فقررت أن ارسم. بدأت برسم حديقة منزلي العشبية الموجودة في الساحة الخلفية، ثم قسمت الحديقة إلى قسمين: قسم للحديقة وقسم مساوي له للمسبح. في قسم الحديقة زرعت بمحاذاة الجدران بعض النباتات والشجيرات، ورسمت أيضا أرضية بعرض مترين بين المنزل والحديقة.

رسم تخطيطي رقم 2

Pileta en Jardín Reducido, CC|arquitectos CC|arquitectos مسبح
CC|arquitectos

CC|arquitectos
CC|arquitectos
CC|arquitectos

أما في قسم المسبح في زاويته رسمت أحواض زراعية عالية مكونه من الحجارة تحيط بالمسح من جهتين أي محاذية للجدران ورسمت بعض النباتات داخل الأحواض ونباتات متسلقة على الجدار، أما على الحد الفاصل بين الحديقة المسبح رسمت سور بلون بني بعرض نصف متر تقريبا، وبنفس المادة المكون منها السور رسمت أرضية بعرض مترين تقريبا في المساحة بين المسبح والمنزل، ولمزيد من الخيال رسمت دائرة على هذه الأرضية واعتبرتها اضاءة أرضية لتزيد من جمالية المسبح.   

وقت التنفيذ الواقعي

Pileta en Jardín Reducido, CC|arquitectos CC|arquitectos مسبح
CC|arquitectos

CC|arquitectos
CC|arquitectos
CC|arquitectos

تركت المخططين بين رسوماتي ونسيت أمرهما تماما. أرسلني أبي في عطلة نهاية العام لمدة أسبوع اقضي وقتا ممتعا مع أصدقائي.
يختلف التنفيذ قليلا عن التخطيط، فنلاحظ انه في قسم الحديقة لم يتغير الكثير عن المخطط، أما قسم المسبح يوجد بعض الاختلافات الصغيرة فهنا الأحواض الزراعية الحجرية منخفضة ولا يوجد نباتات متسلقة على الحائط أما السور والأرضية بين المسبح والمنزل من حجر مستوي بلون بيض، أما الإضافة الأهم فهي مضخة الماء وأداة تحديد مستوى الماء في المسبح نسيت رسمها يا ولدي

النهاية السعيدة

Pileta en Jardín Reducido, CC|arquitectos CC|arquitectos مسبح
CC|arquitectos

CC|arquitectos
CC|arquitectos
CC|arquitectos

ولدقيقي الملاحظة يمكنكم ملاحظ وجود عدة درجات داخل المسبح لسهولة الدخول والخروج، ولمزيد من البهجة لمسات ملونة على طرف المسبح لأحواض فخارية للورود، وشموع داخل بيوت نحاسية لمسبح جاهز وممتع يستمتع به ابني مع أصدقاءه.

بعد عودتي من العطلة كان أبي قد احضر لي المسبح على المنزل، بعد أن رأى مخططاتي قرر أن ينفذ رغبتي في وجود مسبح في منزلي، أي انه لا مستحيل ببعض الأفكار البسيطة لتحويل جزء من الحديقة إلى مسبح.

الأن أنا اعمل كمهندس مساحات خارجية شكرا أبي.

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