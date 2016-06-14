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8 أفكار لواجهات منازل صغيرة ومتميزة

shereen gouda shereen gouda
Loft Vivero, TACO Taller de Arquitectura Contextual TACO Taller de Arquitectura Contextual منازل
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تصميم الواجهة الخارجية الناجحة تبهر الجميع إن كان البيت قصرا أو منزلا صغير. فبغض النظر عن حجم البيت إن إجتمعت كل عوامل التصميم بنجاح في أي واجهة سيبدو لك أن المنزل هو بيت أحلامك. لذلك يمر علينا مرارا منازل صغيرة بواجهات مناسبة لحجمها ويكون هو المنزل المفضل لنا للعيش فيه عن قصرا مشيدا, وسبب هذا النجاح الساحق عادة ما يكون دراسة المصمم لكل أبعاد المنزل.

قد تبدو المهمة سهلة لصغر حجم المشروع, ولكن عليك إدراك أن التحدي هنا أكبر. لا نريد إفزاعك بعد هذه المقدمة, بل بالعكس, فكل ما فيه تحدي في عالم التصميم دائما ما يخرج منه إبداعا مذهلا, و مع العالم الحديث المليء بالدراسات فقد أوجد المصممين بعض النقاط التوجيهية لإظهار الواجهات الصغيرة لتبدو متناسقة.

التشكيل في الواجهة بأنماط زجاجية

SAN ANTONIO 94, TAO-ARQUITECTURA TAO-ARQUITECTURA
TAO-ARQUITECTURA

TAO-ARQUITECTURA
TAO-ARQUITECTURA
TAO-ARQUITECTURA

لا شك أن عالم التصميم الحديث أوجد لنا أشكال و حلول مبتكرة في جميع عناصر التصميم ومنها التشكيلات و الأنماط الزجاجية, وبهذه الإحتمالات الكثيرة فقد تمكن مصممي العمارة الحديثة من تحديث أشكال لأنماط الزجاج بحيث تخدم المنزل داخليا وخارجيا.. 

إستطاعTAO-ARQUITECTURA أن يخلق تكوينا متكامل بين عناصر متعددة ليجعل من هذه الواجهة فنا معماريا, فمن كان يتوقع أن يكون الزجاج بطلا في واجهة لمنزل صغير؟ إدخال النمط الحديث للزجاج هي فكرة ناجحة دون شك, ولكن عند وضعها في واجهة ذات نسب صغيرة علينا مراعاة إستخدام نسب متناسبة أيضا مع المنزل, فتحقيق التكامل هنا من قبل المصمم تم حين لاحظ أن النمط المتقارب سيجعل المنزل يبدو أكبر.

خدع بصرية ليبدو المنزل أكبر

Fachada Pina 351, Modulor Arquitectura Modulor Arquitectura منازل حجر اردواز Grey
Modulor Arquitectura

Modulor Arquitectura
Modulor Arquitectura
Modulor Arquitectura

من جمال إستخدام حيل تخدع بصرك هي أنها قادرة أن تحول الأنظار لما يراه المصمم ذات أهمية, فيلعب المصمم هنا دور المخرج ليعطي كل عنصر في التصميم دوره مضيفا إلى أنه يجبر المشاهد لرؤيته الخاصة للتصميم. ومن كمال الخدع البصرية هي أن تمر على الخدعة بعد تمعن ولا تدرك بوجودها ظنا منك أن ما تراه هو إنطباعك الشخصي.

هذا المنزل مثلا سيبدو جميلا و متناسبا لكل من هو مار به, لكن لن يدرك أيا’ منهم أن بدون بعض الخدع كان سيظهر المنزل على حقيقته وهو أنه ذو حجم صغير. لنعرف كيف تمكن المصمم من إعطاء هذا الإنطباع يجب أن نحلل العناصر كلا على حدى. تم إختيار اللون البني الداكن على مداخل المنزل ليبدو أن المنزل أعمق زلم يكتفي بهذا فقد صمم الباب بعروق خشبية رفيعة بعرض الدخل ليظهر للمارة على أن المخل أعرض من مساحته الحقيقية. عند دراسة الكسوة الحجرية نلاحظ وجود تقسيمات صغيرة ولكن غير مكتملة مما أيضا يعطي إحساس بالتطلع لإمتداد الواجهة. عند إلتقاء كل هذه العناصر في خطوط عصرية ليجذب العين يكون المصمم قد حقق النجاح الساحق.

كثيرا ما يعتبر هذا الأسلوب ممتع لدراسته فهو يجمع بين الدهاء والحرفية, إن كنت من هؤلاء فبالتأكيد سينال إعجابك هذا المنزل ذو خدعة بصرية عجيبة!

مهارة التلاعب بالكتل

Casa Tania, Neutral Arquitectos Neutral Arquitectos منازل
Neutral Arquitectos

Neutral Arquitectos
Neutral Arquitectos
Neutral Arquitectos

من أحد توجهات العمارة الحديثة في تصميمات الواجهات هو التلاعب بكتل البارز والغاطس لإحداث تكامل بين الظل والكتلة, وهناك أيضا إتجاه لخلق كتل وهمية, أي لا تخدم أي عنصر سوى التصميم, ليظهر كتلة دون الأخرى. وقد تم إستخدام هذا الأسلوب لخلق حيز أكبر لواجهات صغيرة كي تبدو أكبر.

في تحليل سريع لهذه الواجهة نتعرف فورا علي كتل بارزة تحتوي كتل أخرى من الزجاج كأن الالكتل البارزة هي غلاف للمنزل وهذا يعطي إنطباعا أن المساحات الغاطسة تشكل إمتدادا و إستمرار لخط النظر. والأسقف البارزة أيضا تعطي نفس الإيحاء عند إستغلالها عن المدخل, فيبدو كأن المدخل ممتدا.

غلاف أبيض يحتضن الواجهة

Maison passive en ossature bois, Bureau d'Architectes Desmedt Purnelle Bureau d'Architectes Desmedt Purnelle منازل
Bureau d&#39;Architectes Desmedt Purnelle

Bureau d'Architectes Desmedt Purnelle
Bureau d&#39;Architectes Desmedt Purnelle
Bureau d'Architectes Desmedt Purnelle

من بين الأنماط الحديثة نجد دائما النمط التبسيطي يتميز بإتجهاته في إيجاد حلول لتحديات التصميم. لكي يتمكن المصمم من إيجاد حل لتحدي الواجهة الصغيرة متجها إلى النمط التبسيطي صمم ما يبدو أنه غلاف ممتدا من الأرض للسقف وكأنه يحتوي المنزل, حين تواجد التباين بين الأبيض في هذا الغلاف والألواح الخشبية تكوَن لنا بعدا’ أعمق للبيت.

إن أحببت هذا النمط التبسيطي وأردت أن تتعرف على أشكاله الكثيريمكنك متابعة هذا الرابط وإستمتع بالمطالعة!

إبتكار مركز قوة في تصميم الواجهة

CASA HARAS SANTA MARIA, Estudio Arqt Estudio Arqt منازل
Estudio Arqt

Estudio Arqt
Estudio Arqt
Estudio Arqt

تشكيل نمط جريء ومنفرد بطباعه عن باقي المنزل يكون لجذب العين لعنصر دون آخر, فحين قرر المصمم هنا التغاضي عن حجم الواجهة قرر أن يميز المدخل بسقف مفرغ بأشكال هندسية..

جرأة التصميم تكمن في بساطته

homify منازل حجر White
homify

homify
homify
homify

إن لم يتاح تواجد عناصر كثيرة في المنزل من قال أن ليس بإستطاعتنا إيجاد عنصر من العدم؟ أول ما يخطف الأنظار هنا هو الحائط ذو الكسوة الحجرية المتميزة بتسليط الضوء عليها, فقد أفقد المصمم إهتمام الناظرين بمدى صغر أو كبر المنزل عند وضعه لهذا العنصر وإبرازه..  تعد هذه بساطة في التصميم والتنفيذ و في نفس الوقت هي بالتأكيد فكرة لن يتطرق لها إلا مصمم جريء

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شفافية التصميم

Moderner Holzhaus Bausatz: "KUBU", THULE Blockhaus GmbH - Ihr Fertigbausatz für ein Holzhaus THULE Blockhaus GmbH - Ihr Fertigbausatz für ein Holzhaus كوخ
THULE Blockhaus GmbH – Ihr Fertigbausatz für ein Holzhaus

THULE Blockhaus GmbH - Ihr Fertigbausatz für ein Holzhaus
THULE Blockhaus GmbH – Ihr Fertigbausatz für ein Holzhaus
THULE Blockhaus GmbH - Ihr Fertigbausatz für ein Holzhaus

تصميم الواجهة بمسطحات زجاجية كبيرة يعد من أكثر الأساليب إنتشارا في العمارة الحديثة فهي تخدم المنزل داخليا بمساحات ضوء طبيعي لا بأس بها و خارجيا لما توحي من حجم متناسب.

بيت يحاكي الطبيعة

Loft Vivero, TACO Taller de Arquitectura Contextual TACO Taller de Arquitectura Contextual منازل
TACO Taller de Arquitectura Contextual

TACO Taller de Arquitectura Contextual
TACO Taller de Arquitectura Contextual
TACO Taller de Arquitectura Contextual

من أسهل المدارس المتبعة في تصميم المنازل خارجيا هو أن يكون المنزل محاكيا لمحيطه, أي أن تكون المواد المستخدمة جاءت من طبيعة أرضه وتكون إنسيابية تصميم خطوطه مستوحاه من الأنماط الموجودة حوله, فإن ضاقت بك السبل في إيجاد أسلوب متبع لتصميم بيتك فعليك اللجوء لهذه الوصفة البسيطة.

من منا لا يجد في بساطة مواد هذا المنزل مشهدا خلابا؟ هو يبدو كأنه جزء من المشهد الطبيعي المحيط به, وذلك بالرغم من حداثة التصميم و السر هنا يكمن في إستخدام خامات طبيعية فيبدو المنزل كأنه منحوتا من الأرض. 

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