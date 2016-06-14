8 أفكار لواجهات منازل صغيرة ومتميزة

من جمال إستخدام حيل تخدع بصرك هي أنها قادرة أن تحول الأنظار لما يراه المصمم ذات أهمية, فيلعب المصمم هنا دور المخرج ليعطي كل عنصر في التصميم دوره مضيفا إلى أنه يجبر المشاهد لرؤيته الخاصة للتصميم. ومن كمال الخدع البصرية هي أن تمر على الخدعة بعد تمعن ولا تدرك بوجودها ظنا منك أن ما تراه هو إنطباعك الشخصي.

هذا المنزل مثلا سيبدو جميلا و متناسبا لكل من هو مار به, لكن لن يدرك أيا’ منهم أن بدون بعض الخدع كان سيظهر المنزل على حقيقته وهو أنه ذو حجم صغير. لنعرف كيف تمكن المصمم من إعطاء هذا الإنطباع يجب أن نحلل العناصر كلا على حدى. تم إختيار اللون البني الداكن على مداخل المنزل ليبدو أن المنزل أعمق زلم يكتفي بهذا فقد صمم الباب بعروق خشبية رفيعة بعرض الدخل ليظهر للمارة على أن المخل أعرض من مساحته الحقيقية. عند دراسة الكسوة الحجرية نلاحظ وجود تقسيمات صغيرة ولكن غير مكتملة مما أيضا يعطي إحساس بالتطلع لإمتداد الواجهة. عند إلتقاء كل هذه العناصر في خطوط عصرية ليجذب العين يكون المصمم قد حقق النجاح الساحق.

كثيرا ما يعتبر هذا الأسلوب ممتع لدراسته فهو يجمع بين الدهاء والحرفية, إن كنت من هؤلاء فبالتأكيد سينال إعجابك هذا المنزل ذو خدعة بصرية عجيبة!