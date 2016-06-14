8 أفكار لواجهات منازل صغيرة ومتميزة

تصميم الواجهة الخارجية الناجحة تبهر الجميع إن كان البيت قصرا أو منزلا صغير. فبغض النظر عن حجم البيت إن إجتمعت كل عوامل التصميم بنجاح في أي واجهة سيبدو لك أن المنزل هو بيت أحلامك. لذلك يمر علينا مرارا منازل صغيرة بواجهات مناسبة لحجمها ويكون هو المنزل المفضل لنا للعيش فيه عن قصرا مشيدا, وسبب هذا النجاح الساحق عادة ما يكون دراسة المصمم لكل أبعاد المنزل.
قد تبدو المهمة سهلة لصغر حجم المشروع, ولكن عليك إدراك أن التحدي هنا أكبر. لا نريد إفزاعك بعد هذه المقدمة, بل بالعكس, فكل ما فيه تحدي في عالم التصميم دائما ما يخرج منه إبداعا مذهلا, و مع العالم الحديث المليء بالدراسات فقد أوجد المصممين بعض النقاط التوجيهية لإظهار الواجهات الصغيرة لتبدو متناسقة.
لا شك أن عالم التصميم الحديث أوجد لنا أشكال و حلول مبتكرة في جميع عناصر التصميم ومنها التشكيلات و الأنماط الزجاجية, وبهذه الإحتمالات الكثيرة فقد تمكن مصممي العمارة الحديثة من تحديث أشكال لأنماط الزجاج بحيث تخدم المنزل داخليا وخارجيا..
إستطاعTAO-ARQUITECTURA أن يخلق تكوينا متكامل بين عناصر متعددة ليجعل من هذه الواجهة فنا معماريا, فمن كان يتوقع أن يكون الزجاج بطلا في واجهة لمنزل صغير؟ إدخال النمط الحديث للزجاج هي فكرة ناجحة دون شك, ولكن عند وضعها في واجهة ذات نسب صغيرة علينا مراعاة إستخدام نسب متناسبة أيضا مع المنزل, فتحقيق التكامل هنا من قبل المصمم تم حين لاحظ أن النمط المتقارب سيجعل المنزل يبدو أكبر.
من جمال إستخدام حيل تخدع بصرك هي أنها قادرة أن تحول الأنظار لما يراه المصمم ذات أهمية, فيلعب المصمم هنا دور المخرج ليعطي كل عنصر في التصميم دوره مضيفا إلى أنه يجبر المشاهد لرؤيته الخاصة للتصميم. ومن كمال الخدع البصرية هي أن تمر على الخدعة بعد تمعن ولا تدرك بوجودها ظنا منك أن ما تراه هو إنطباعك الشخصي.
هذا المنزل مثلا سيبدو جميلا و متناسبا لكل من هو مار به, لكن لن يدرك أيا’ منهم أن بدون بعض الخدع كان سيظهر المنزل على حقيقته وهو أنه ذو حجم صغير. لنعرف كيف تمكن المصمم من إعطاء هذا الإنطباع يجب أن نحلل العناصر كلا على حدى. تم إختيار اللون البني الداكن على مداخل المنزل ليبدو أن المنزل أعمق زلم يكتفي بهذا فقد صمم الباب بعروق خشبية رفيعة بعرض الدخل ليظهر للمارة على أن المخل أعرض من مساحته الحقيقية. عند دراسة الكسوة الحجرية نلاحظ وجود تقسيمات صغيرة ولكن غير مكتملة مما أيضا يعطي إحساس بالتطلع لإمتداد الواجهة. عند إلتقاء كل هذه العناصر في خطوط عصرية ليجذب العين يكون المصمم قد حقق النجاح الساحق.
كثيرا ما يعتبر هذا الأسلوب ممتع لدراسته فهو يجمع بين الدهاء والحرفية, إن كنت من هؤلاء فبالتأكيد سينال إعجابك هذا المنزل ذو خدعة بصرية عجيبة!
من أحد توجهات العمارة الحديثة في تصميمات الواجهات هو التلاعب بكتل البارز والغاطس لإحداث تكامل بين الظل والكتلة, وهناك أيضا إتجاه لخلق كتل وهمية, أي لا تخدم أي عنصر سوى التصميم, ليظهر كتلة دون الأخرى. وقد تم إستخدام هذا الأسلوب لخلق حيز أكبر لواجهات صغيرة كي تبدو أكبر.
في تحليل سريع لهذه الواجهة نتعرف فورا علي كتل بارزة تحتوي كتل أخرى من الزجاج كأن الالكتل البارزة هي غلاف للمنزل وهذا يعطي إنطباعا أن المساحات الغاطسة تشكل إمتدادا و إستمرار لخط النظر. والأسقف البارزة أيضا تعطي نفس الإيحاء عند إستغلالها عن المدخل, فيبدو كأن المدخل ممتدا.
من بين الأنماط الحديثة نجد دائما النمط التبسيطي يتميز بإتجهاته في إيجاد حلول لتحديات التصميم. لكي يتمكن المصمم من إيجاد حل لتحدي الواجهة الصغيرة متجها إلى النمط التبسيطي صمم ما يبدو أنه غلاف ممتدا من الأرض للسقف وكأنه يحتوي المنزل, حين تواجد التباين بين الأبيض في هذا الغلاف والألواح الخشبية تكوَن لنا بعدا’ أعمق للبيت.
إن أحببت هذا النمط التبسيطي وأردت أن تتعرف على أشكاله الكثيريمكنك متابعة هذا الرابط وإستمتع بالمطالعة!
تشكيل نمط جريء ومنفرد بطباعه عن باقي المنزل يكون لجذب العين لعنصر دون آخر, فحين قرر المصمم هنا التغاضي عن حجم الواجهة قرر أن يميز المدخل بسقف مفرغ بأشكال هندسية..
إن لم يتاح تواجد عناصر كثيرة في المنزل من قال أن ليس بإستطاعتنا إيجاد عنصر من العدم؟ أول ما يخطف الأنظار هنا هو الحائط ذو الكسوة الحجرية المتميزة بتسليط الضوء عليها, فقد أفقد المصمم إهتمام الناظرين بمدى صغر أو كبر المنزل عند وضعه لهذا العنصر وإبرازه.. تعد هذه بساطة في التصميم والتنفيذ و في نفس الوقت هي بالتأكيد فكرة لن يتطرق لها إلا مصمم جريء
تصميم الواجهة بمسطحات زجاجية كبيرة يعد من أكثر الأساليب إنتشارا في العمارة الحديثة فهي تخدم المنزل داخليا بمساحات ضوء طبيعي لا بأس بها و خارجيا لما توحي من حجم متناسب.
من أسهل المدارس المتبعة في تصميم المنازل خارجيا هو أن يكون المنزل محاكيا لمحيطه, أي أن تكون المواد المستخدمة جاءت من طبيعة أرضه وتكون إنسيابية تصميم خطوطه مستوحاه من الأنماط الموجودة حوله, فإن ضاقت بك السبل في إيجاد أسلوب متبع لتصميم بيتك فعليك اللجوء لهذه الوصفة البسيطة.
من منا لا يجد في بساطة مواد هذا المنزل مشهدا خلابا؟ هو يبدو كأنه جزء من المشهد الطبيعي المحيط به, وذلك بالرغم من حداثة التصميم و السر هنا يكمن في إستخدام خامات طبيعية فيبدو المنزل كأنه منحوتا من الأرض.