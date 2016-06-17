منزل الحاويات

يوجد حلول معمارية ذكية لمن لا يمتلك أموالاً كافية لإمتلاك منزل، فجولتنا اليوم في أحد المنازل العملية والإقتصادية، فهو مصنوع من حاويات نقل البضائع، حيث أنه أستغل الحاويات و حولها لمكان يصلح للسكن، ربما كان مكاناً للإسترخاء أو مكان نهرب إليه من صخب المدينة في العطلات.
هذا المنزل الملون من تصميم Ltd C & D moved Uni- Box، تم تصميمه على أسس توفيرالطاقة ليس فقط المال.
من كوريا الجنوبية جئنا لكم بهذا المثال الحي لمنزل الحاويات، فدعونا نتعرف على تفاصيل البيت الخارجية و الداخلية.
لا يوحي المشهد الخارجي للمنزل بأية غرابة، فشكله مثل أي بيت، ربما بعض التفاصيل الصناعية ولكنها غير ملحوظة. المنزل من من طابق واحد و مكون من حاويتان. يرتفع عن الأرض و محاط به سطح خشبي ليستخدم مثل الشرفة أو الفناء للمنزل للإستمتاع بالحديقة الخارخية.
المنزل يقع داخل حديقة ذات أشجار و نباتات محلية أما المدخل المؤدي إليه فهو ممهد بأحجاربطريقة عشوائية حتى الوصول إلى المدخل.
أهم عنصر في البيت هو وجود فتحات لتوفيرالتهوية و الاضاءة الطبيعيتان. يعتمد التصميم الداخلي على المسطح المفتوح فغرفة المعيشة والمطبخ وغرفة الطعام يجتمعوا في فراغ واحد، أما الحمام و غرفة النوم بالتبعية فهي غرف تحتاج خصوصية.
المنزل مصمم ليكفي فرد أو اثنان. عناصره بسيطة و جميلة من الداخل، الطراز مودرن رقيق يستخدم ألوان ترابيه فاتحة، الأرضيه من الخشب الفاتح أيضاً، إختيار الألوان يؤدي إلى إضافة عمق للفراغ و الشعور بالإتساع رغم أن المساحة ليست كبيرة، أما الأثاث فهو بسيط.
الفراغ مصمم بعناية فيوجد مكان للتخزين لتجنب الفوضى كما يوجد مساحة فارغة تتيح حرية الحركة، مع الحرص أيضاً على وجود الأجهزه اللازمة في المطبخ.
المطبخمطل على شرفة خارجية يمكننا الوصول إليها من خلال باب زجاجي ذو إطار ألوميتال.
الغرف الداخلية إكتفت بوجود مرتبة قابله للطي لاستخدامها وقت النوم و عدم احداث فوضى في الغرفة بأثاث دون داعي.
على الرغم من صغر الحمام إلا أن مساحتة مصممة بعناية لتكون عملية في الإستخدام مع توفير التصميم المناسب، فهنا حرص فريق التصميم على أن يكون زجاج كابينة الدش شفافة فتعطي الفراغ عمق أكبر بدون تشويه المنظر بصرياً.