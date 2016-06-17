منزل الحاويات

يوجد حلول معمارية ذكية لمن لا يمتلك أموالاً كافية لإمتلاك منزل، فجولتنا اليوم في أحد المنازل العملية والإقتصادية، فهو مصنوع من حاويات نقل البضائع، حيث أنه أستغل الحاويات و حولها لمكان يصلح للسكن، ربما كان مكاناً للإسترخاء أو مكان نهرب إليه من صخب المدينة في العطلات.

هذا المنزل الملون من تصميم Ltd C & D moved Uni- Box، تم تصميمه على أسس توفيرالطاقة ليس فقط المال.

من كوريا الجنوبية جئنا لكم بهذا المثال الحي لمنزل الحاويات، فدعونا نتعرف على تفاصيل البيت الخارجية و الداخلية.