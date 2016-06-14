اي غرفة معيشة تفضل؟

غرفة المعيشة من اسمها للمعيشة أي غرفة تقضي معظم الوقت فيها مع العائلة او الأصدقاء، للاسترخاء او حتى لمشاهدة التلفزيون، لذلك عند اختيار تصميم لغرفة المعيشة يجب مراعاة احتياجات وطبيعة العائلة او الافراد، لذلك اعزائي القراء اقدم لكم في هذا المقال عدة تصاميم لغرفة المعيشة وماعليكم الا اختيار الأنسب لكم.
غرفة معيشة بنمط انتقائي تشعرك بالراحة لمجرد النظر إليها. أول الأمور الهامة في غرفة المعيشة هو الكنب، فهنا نلاحظ وجود كنبة عريضة بشكل زاوية بلون رمادي فاتح لون مناسب لغرف المعيشة، رف ذو إضاءة خفية في منتصف جدار خلفي بلون رمادي غامق، وطاولة متوسطة الحجم بلون اسود، كما نلاحظ شكل الإضاءة المتمثلة بلمبدير اسود ذو انحناء.
لكل غرفة معيشة يوجد لمسه مميزة وتظهر في هذه الغرفة بالون الأحمر لاحد الوسائد على الكنبة الكبيرة، لكرسي الاسترخاء بلون احمر جذاب وأخيرا للوحة بسيطة بجاذبتيها لكرزات بلون احمر.
نمط مودرن
حداثي لغرفة معيشه مميزه، الشيء الأول المُلاحظ هو استعمال الخشب بتصميم حديث وغير تقليدي، فنلاحظ الخزانة الخشبية وكأنها قديمة، طاولة المنتصف ذات عجلات لسهولة الحركة أيضا مصنوعه من الخشب بلون فاتح، ثم يٌغير مصمم الأثاث من الخشب إلى الخيزران بوضع كرسيين من الخيزران وكنبة لشخصين بلون بيج محيطة بطاولة المنتصف. الأساس المميز في هذه الغرفة الأرضية الخشبية والواجهة الزجاجية العلوية والأبواب الزجاجية بستائرها البيضاء الناعمة خلقت مزيج من النمط الحداثة والريف.
اللعب بتناسق الألوان هو احد أساسيات تصميم هذه الغرفة، فنلاحظ أن اللون البيج أُستخدم كالون أساسي للأجزاء الكبيرة للغرفة، للأرضية وللكنبة الجلدية وطاولة التلفزيون، أما لون الإضافة فهو اللون الذي أعطى اللمسة الجذابة حيث استخدم بقلة ولكن بقوة، يمكنك ملاحظته لأرجل طاولة التلفزيون ولأرجل طاولة المنتصف الزجاجية. الانطباع الذي أراد مصمم الديكور إظهاره هي لوحة المربعات الملونة المعلقة على الحائط التي تنعكس على طاولة المنتصف
الموشور لتتحول إلى خطوط شعاعية ملونه. هل عرفتم ماهو لون الإضافة؟
لبيت متواضع وذو مساحة قليلة يمكنك أيضا تصميم غرفة المعيشة الخاصة بك. فهنا غرفة المعيشة عبارة عن ثلاث مكونات وهي: غرفة المعيشة والمكتبة ومكتب. غرفة المعيشة عبارة عن كنبة بلون احمر وثلاث طاولات بحجم متوسط وصغير بلون بني وأرضية بتدرجات البني بسيطة وهادئة، المكتبة المكون الثاني ليست عملاقة انما رقيقة الجدران للتقليل من المساحة المستخدمة ولكنها متينه، المكتب بكرسي من الخشب البني ومصباح مكتبي. الطاولة ذات الدرجين الصغيرين لوضع بعض الديكورات والاكسسورارات عليها هي إضافة اختيارية.
تصميم حديث وبسيط لغرفة معيشة بألوان كلاسيكية ما بين اللون البني والبيج. ترتيب الأثاث هو من الأمور التي يجب مراعاتها عند التصميم فنلاحظ هنا في الجزء المقابل للشباك والواجهة الزجاجية تم وضع كنبة منخفضة للسماح بدخول أشعة الشمس وزيادة الإضاءة الطبيعية، وطاولة منتصف بلون بيج منخفضة لا تأخذ حيز، وفي الجزء المقابل للكنبة يوجد مكتب من الخشب بلون بني وكرسي جلد بني، وسائد بلون بني وبيج على الكنبة، تناسق الألوان بين اللوحة الجدارية والسجادة هو دليل لذوق مصمم الأثاث.
غرفة معيشة من طابقين فكرة عبقرية لزيادة الاستفادة من المساحة الموجودة، طابق سفلي فيه كنبة بلون ابيض وطاولة خشبية بيضاء اختيار موفق، مصباح السقف افضل من مصباح ارضي في حال الغرف الصغيرة، ثم طاولة سفرة بكراسي من خشب وخيزران بلون ابيض، ورفوف جدارية لاستغلال المساحة أيضا هو ذكاء من مصمم الديكور، سلم يصلنا للطابق العلوي نشاهد فيه أيضا تكملة للرفوف الجدارية ويمكن التفنن باختيار الأثاث والكراسي. غرفة معيشة عصرية عملية بلون ابيض.
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