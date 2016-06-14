اي غرفة معيشة تفضل؟

تصميم حديث وبسيط لغرفة معيشة بألوان كلاسيكية ما بين اللون البني والبيج. ترتيب الأثاث هو من الأمور التي يجب مراعاتها عند التصميم فنلاحظ هنا في الجزء المقابل للشباك والواجهة الزجاجية تم وضع كنبة منخفضة للسماح بدخول أشعة الشمس وزيادة الإضاءة الطبيعية، وطاولة منتصف بلون بيج منخفضة لا تأخذ حيز، وفي الجزء المقابل للكنبة يوجد مكتب من الخشب بلون بني وكرسي جلد بني، وسائد بلون بني وبيج على الكنبة، تناسق الألوان بين اللوحة الجدارية والسجادة هو دليل لذوق مصمم الأثاث.