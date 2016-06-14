الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

اي غرفة معيشة تفضل؟

Heba khlili Heba khlili
Little Cottage - casa di charme per vacanze e soggiorni brevi a Bologna, Tommaso Bettini Architetto Tommaso Bettini Architetto غرفة المعيشة
Loading admin actions …

غرفة المعيشة من اسمها للمعيشة أي غرفة تقضي معظم الوقت فيها مع العائلة او الأصدقاء، للاسترخاء او حتى لمشاهدة التلفزيون، لذلك عند اختيار تصميم لغرفة المعيشة يجب مراعاة احتياجات وطبيعة العائلة او الافراد، لذلك اعزائي القراء اقدم لكم في هذا المقال عدة تصاميم لغرفة المعيشة وماعليكم الا اختيار الأنسب لكم.

كرزات معلقة على جداري

Трехкомнатная квартра в г.Новосибирск, Design Studio Details Design Studio Details غرفة المعيشة
Design Studio Details

Design Studio Details
Design Studio Details
Design Studio Details

غرفة معيشة بنمط انتقائي تشعرك بالراحة لمجرد النظر إليها. أول الأمور الهامة في غرفة المعيشة هو الكنب، فهنا نلاحظ وجود كنبة عريضة بشكل زاوية بلون رمادي فاتح لون مناسب لغرف المعيشة، رف ذو إضاءة خفية في منتصف جدار خلفي بلون رمادي غامق، وطاولة متوسطة الحجم بلون اسود، كما نلاحظ شكل الإضاءة المتمثلة بلمبدير اسود ذو انحناء.
لكل غرفة معيشة يوجد لمسه مميزة وتظهر في هذه الغرفة بالون الأحمر لاحد الوسائد على الكنبة الكبيرة، لكرسي الاسترخاء بلون احمر جذاب وأخيرا للوحة بسيطة بجاذبتيها لكرزات بلون احمر.

خشبية التصميم

Casa El Paso I, ARRILLAGA&PAROLA ARRILLAGA&PAROLA غرفة المعيشة
ARRILLAGA&amp;PAROLA

ARRILLAGA&PAROLA
ARRILLAGA&amp;PAROLA
ARRILLAGA&PAROLA

نمط مودرن حداثي لغرفة معيشه مميزه، الشيء الأول المُلاحظ هو استعمال الخشب بتصميم حديث وغير تقليدي، فنلاحظ الخزانة الخشبية وكأنها قديمة، طاولة المنتصف ذات عجلات لسهولة الحركة أيضا مصنوعه من الخشب بلون فاتح، ثم يٌغير مصمم الأثاث من الخشب إلى الخيزران بوضع كرسيين من الخيزران وكنبة لشخصين بلون بيج محيطة بطاولة المنتصف. الأساس المميز في هذه الغرفة الأرضية الخشبية والواجهة الزجاجية العلوية والأبواب الزجاجية بستائرها البيضاء الناعمة خلقت مزيج من النمط الحداثة والريف.

لون الاساس ولون الاضافة

DEPARTAMENTO TORRE MAGMA, Estudio Tanguma Estudio Tanguma غرفة المعيشةديكورات واكسسوارات Red
Estudio Tanguma

Estudio Tanguma
Estudio Tanguma
Estudio Tanguma

اللعب بتناسق الألوان هو احد  أساسيات تصميم هذه الغرفة، فنلاحظ أن اللون البيج أُستخدم كالون أساسي للأجزاء الكبيرة للغرفة، للأرضية وللكنبة الجلدية وطاولة التلفزيون، أما لون الإضافة فهو اللون الذي أعطى اللمسة الجذابة حيث استخدم بقلة ولكن بقوة، يمكنك ملاحظته لأرجل طاولة التلفزيون ولأرجل طاولة المنتصف الزجاجية. الانطباع الذي أراد مصمم الديكور إظهاره هي لوحة المربعات الملونة المعلقة على الحائط التي تنعكس على طاولة المنتصف الموشور لتتحول إلى خطوط شعاعية ملونه. هل عرفتم ماهو لون الإضافة؟

مجموعة في مكان واحد

Sala estudio Diciembre 2015, Idea Interior Idea Interior غرفة المعيشةأريكة ومقاعد إسترخاء
Idea Interior

Idea Interior
Idea Interior
Idea Interior

لبيت متواضع وذو مساحة قليلة يمكنك أيضا تصميم غرفة المعيشة الخاصة بك. فهنا غرفة المعيشة عبارة عن ثلاث مكونات وهي: غرفة المعيشة والمكتبة ومكتب. غرفة المعيشة عبارة عن كنبة بلون احمر وثلاث طاولات بحجم متوسط وصغير بلون بني وأرضية بتدرجات البني بسيطة وهادئة، المكتبة المكون الثاني ليست عملاقة انما رقيقة الجدران للتقليل من المساحة المستخدمة ولكنها متينه، المكتب بكرسي من الخشب البني ومصباح مكتبي. الطاولة ذات الدرجين الصغيرين لوضع بعض الديكورات والاكسسورارات عليها هي إضافة اختيارية.

كلاسيكية الالوان

APARTAMENTO ARTURO SORIA, ESTER SANCHEZ LASTRA ESTER SANCHEZ LASTRA غرفة المعيشة
ESTER SANCHEZ LASTRA

ESTER SANCHEZ LASTRA
ESTER SANCHEZ LASTRA
ESTER SANCHEZ LASTRA

تصميم حديث وبسيط لغرفة معيشة بألوان كلاسيكية ما بين اللون البني  والبيج. ترتيب الأثاث هو من الأمور التي يجب مراعاتها عند التصميم فنلاحظ هنا في الجزء المقابل للشباك والواجهة الزجاجية تم وضع كنبة منخفضة للسماح بدخول أشعة الشمس وزيادة الإضاءة الطبيعية، وطاولة منتصف بلون بيج منخفضة لا تأخذ حيز، وفي الجزء المقابل للكنبة يوجد مكتب من الخشب بلون بني وكرسي جلد بني، وسائد بلون بني وبيج على الكنبة، تناسق الألوان بين اللوحة الجدارية والسجادة هو دليل لذوق مصمم الأثاث.

غرفة معيشة من طابقين!!

Little Cottage - casa di charme per vacanze e soggiorni brevi a Bologna, Tommaso Bettini Architetto Tommaso Bettini Architetto غرفة المعيشة
Tommaso Bettini Architetto

Tommaso Bettini Architetto
Tommaso Bettini Architetto
Tommaso Bettini Architetto

غرفة معيشة من طابقين فكرة عبقرية لزيادة الاستفادة من المساحة الموجودة، طابق سفلي فيه كنبة بلون ابيض وطاولة خشبية بيضاء اختيار موفق، مصباح السقف افضل من مصباح ارضي في حال الغرف الصغيرة، ثم طاولة سفرة بكراسي من خشب وخيزران بلون ابيض، ورفوف جدارية لاستغلال المساحة أيضا هو ذكاء من مصمم الديكور، سلم يصلنا للطابق العلوي نشاهد فيه أيضا تكملة للرفوف الجدارية ويمكن التفنن باختيار الأثاث والكراسي. غرفة معيشة عصرية عملية بلون ابيض.

ننصحكم بقراءة المقال التالي فيلا برائحة البحر

حيل لتأثيث المطابخ الصغيرة
هل قررت أي غرفة معيشة تريد ان تصمم؟

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Edit SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً