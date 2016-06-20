الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

10 منازل للعائلة

Marwa Hasan Marwa Hasan
ДОМ В ЯЛТЕ, ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT منازل
Loading admin actions …

جئنا إليكم اليوم بأمثلة لمنازل العائلة في أماكن متنوعة، مناخات مختلفة و في مدن متعددة. في رحلتنا للبحث عن البيت المثالى ذو الشخصية و الذي يلبي إحتياجات الأسرة بأكملها، من غرف، شرفات، غرف معيشة للتجمعات، حدائق وأماكن لعب للأطفال، و كل ما تحتاجه لتصمم بيتك.

تعالوا نتعرف على بعض هذه الأمثلة..

1- المنزل محب للنباتات

homify منازل White
homify

homify
homify
homify

واجهه لمنزل من طراز المودرن، ألوانه مزجت بين الأسود والأبيض فكان اللون الأسود لتأكيد الخطوط، خطوطه واضحة، هندسية و مستقيمة لتؤكد على وحدات المكعبات المكونة للمنزل.شبابيك المنزل كبيرة تسمح بمرور الإضاءة والتهوية الطبيعية، كما أنه يحتوي على شرفة كبيره. 

في قلب بوجوتا في كولومبيا يقع ذلك المبنى الأنيق. و رغم فخامتة فهو إحترم الطبيعة فوفرفراغاً في المبنى حتي تتمكن النخلة من النموعبر سقف المدخل، وكانت النخلة بمثابة عنصر ترحاب للزائرين.

2- منزل على التلة

Residência AM, Isabela Canaan Arquitetos e Associados Isabela Canaan Arquitetos e Associados منازل
Isabela Canaan Arquitetos e Associados

Isabela Canaan Arquitetos e Associados
Isabela Canaan Arquitetos e Associados
Isabela Canaan Arquitetos e Associados

على التلة يقع هذا المنزل في البرازيل على الطراز المودرن، أستخدام المصمم ألوان الطبيعة، مع الخامات مثل أحجار طبيعية، أخشاب، قرميد كما يظهر الطراز المودرن في إختيار خامة السور، فالسور من الزجاج و الخشب بدلاً من المعدن التقليدي.

3- المنزل العائم

CARBONE WOOD, Bertin Bichet Bertin Bichet منازل ألمنيوم/ زنك Black
Bertin Bichet

Bertin Bichet
Bertin Bichet
Bertin Bichet

منزل على الطراز الاسكندينافي في فرنسا. المبنى بسيط، أسود اللون، نوافذه عبارة عن شرائط على الجانب الغربي والجنوبي. المدخل من مستوى مرتفع من الأرضية و يمكنك أيضاً الوصول إليه من خلال الدرجات في المستوى المنخفض في الناحية الأخرى. و قد إستُغلت المساحة المفتوحة أسفل المبنى و المرفوعة بالعواميد من المستوى المنخفض من الأرض لإنتظارالسيارات.

4- بياض الثلج

Haus Trittau, raphaeldesign raphaeldesign منازل
raphaeldesign

raphaeldesign
raphaeldesign
raphaeldesign

في ألمانيا  يقع هذ المنزل على الطراز الاسكندينافي، منزل أبيض شكله تقليدي و لكن الغير تقليدي هو اللون الفاتح المسيطر على المشهد، فهو مصمم ليكون لونه علامة فاتحة اللون وسط الخضرة و الأشجار. سقف المنزل المائل من اللون الأزرق الفاتح و السور المحيط بالمنزل خشبي بإستخدام أخشاب قديمة و لكن لونها أيضاً فاتح، المنزل محاط بطوب أبيض ليكون فاصل بين المنزل والحديقة وأيضاً ليتناسب مع الجو العام للمنزل.

5- بيت بلون الشمس

Projeto, Isnara Gurgel - Arquitetura + Interiores Isnara Gurgel - Arquitetura + Interiores منازل
Isnara Gurgel – Arquitetura + Interiores

Isnara Gurgel - Arquitetura + Interiores
Isnara Gurgel – Arquitetura + Interiores
Isnara Gurgel - Arquitetura + Interiores

هذا المنزل البرتقالي يقع في البرازيل في مدينة ناتال الساحلية، منزل عطلة عتيق على طرازالبحر المتوسط يقع في حديقة جميلة يحيط بها النخيل. تظلل شرفات المنزل بالدور العلوي بالقش، كما ظلل الجزء السفلى أيضاً للحصول على فراغ خارجي مستغل لأقصى درجة، الرواق الخارجي به طاولة طعام وغرفة معيشة خارجية، بالإضافة إلى أرجوحه للاسترخاء مع الاستمتاع بالجو الخارجي.

6- زهرة وسط الغابة

ДОМ В ЯЛТЕ, ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT منازل
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

هذا المنزل الأوكراني يتفتح مثل الزهرة في وسط الغابة، المبنى على شكل مكعبات مركبة على بعضها في خطوط هندسية جميلة. منزل صمم على الطراز المينيمال، ألوانه أبيض وأسود مع إستخدام الحجرفي بعض أجزاءة.حرص المصمم على عمل شرفة للاستمتاع بالخضره و الجو من فوق مستوى الأشجار.

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

7- المنزل الروماني

Casa Martindale, JUNOR ARQUITECTOS JUNOR ARQUITECTOS منازل
JUNOR ARQUITECTOS

JUNOR ARQUITECTOS
JUNOR ARQUITECTOS
JUNOR ARQUITECTOS

في قلب الأرجنتين يقبع هذا المنزل الفخم، منزل أصفر اللون على الطراز الكلاسيكي يشبه مباني إيطاليا إلى حد كبير، و تأخذ النوافذ ذات القبوات الطراز الروماني كما يعمل الزرع الأخضر المحيط بالمبنى على عمل تناسق رائع في الألوان.

8- خلط الخامات

Casa Cris e Luciano, Livia Martins Arquitetura e Interiores Livia Martins Arquitetura e Interiores منازل
Livia Martins Arquitetura e Interiores

Livia Martins Arquitetura e Interiores
Livia Martins Arquitetura e Interiores
Livia Martins Arquitetura e Interiores

أما هذا المنزل فهوعلى طراز مينمال بتصميم مودرن هندسي، فواجهته مصممه على شكل شرائح، شرائح في النافذة، شرائح في الواجهه من خامات متعددة، كما إستخدمت الشرائح أيضاً في تصميم الحديقة. أستخدمت ألوان ابيض و بيج وخامات خشب مع الحجارة مع زجاج أخضر اللون في النافذة العالية فكانت النتيجة لهذه الخطة اللونية تناغم بصري رائع.

9- المنزل القديم

Moradia Castro, EVA | evolutionary architecture EVA | evolutionary architecture منازل
EVA | evolutionary architecture

EVA | evolutionary architecture
EVA | evolutionary architecture
EVA | evolutionary architecture

أنظر إلى هذا المبنى القديم في البرتغال، يبدو مثل كنيسة قديمة. هذا المبنى يرجع بالتاريخ لسنة 1898 فهو مبنى قديم أعيد تجديده و قد تم تجديدة بعناية فائقة ليحافظ على رونقه و جماله. لونه أحمر طوبي، نوافذه كلاسيكية و تفاصيله رائعه.

10- المنزل التركي

CCT 175 Villa Project in Yalova, CCT INVESTMENTS CCT INVESTMENTS منازل
CCT INVESTMENTS

CCT INVESTMENTS
CCT INVESTMENTS
CCT INVESTMENTS

يقع هذا المنزل في إسطنبول على الطراز المودرن، يظهر في الدور العلوي شرفة ذات أسوار زجاجية تكشف ورائها عن جزء وردي فاتح في الدور العلوي و جزء آخر رمادي غامق من الدورالسفلي، والذي يظهر من أمامه رواقاً خارجياً مسور بالخشب.

أفكار لمدخل منزل يبهر الجميع
ما رأيك في واجهات منازل العائلة؟

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Edit SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً