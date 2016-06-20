10 منازل للعائلة

جئنا إليكم اليوم بأمثلة لمنازل العائلة في أماكن متنوعة، مناخات مختلفة و في مدن متعددة. في رحلتنا للبحث عن البيت المثالى ذو الشخصية و الذي يلبي إحتياجات الأسرة بأكملها، من غرف، شرفات، غرف معيشة للتجمعات، حدائق وأماكن لعب للأطفال، و كل ما تحتاجه لتصمم بيتك.
تعالوا نتعرف على بعض هذه الأمثلة..
واجهه لمنزل من طراز المودرن، ألوانه مزجت بين الأسود والأبيض فكان اللون الأسود لتأكيد الخطوط، خطوطه واضحة، هندسية و مستقيمة لتؤكد على وحدات المكعبات المكونة للمنزل.شبابيك المنزل كبيرة تسمح بمرور الإضاءة والتهوية الطبيعية، كما أنه يحتوي على شرفة كبيره.
في قلب بوجوتا في كولومبيا يقع ذلك المبنى الأنيق. و رغم فخامتة فهو إحترم الطبيعة فوفرفراغاً في المبنى حتي تتمكن النخلة من النموعبر سقف المدخل، وكانت النخلة بمثابة عنصر ترحاب للزائرين.
على التلة يقع هذا المنزل في البرازيل على الطراز المودرن، أستخدام المصمم ألوان الطبيعة، مع الخامات مثل أحجار طبيعية، أخشاب، قرميد كما يظهر الطراز المودرن في إختيار خامة السور، فالسور من الزجاج و الخشب بدلاً من المعدن التقليدي.
منزل على الطراز الاسكندينافي في فرنسا. المبنى بسيط، أسود اللون، نوافذه عبارة عن شرائط على الجانب الغربي والجنوبي. المدخل من مستوى مرتفع من الأرضية و يمكنك أيضاً الوصول إليه من خلال الدرجات في المستوى المنخفض في الناحية الأخرى. و قد إستُغلت المساحة المفتوحة أسفل المبنى و المرفوعة بالعواميد من المستوى المنخفض من الأرض لإنتظارالسيارات.
في ألمانيا يقع هذ المنزل على الطراز الاسكندينافي، منزل أبيض شكله تقليدي و لكن الغير تقليدي هو اللون الفاتح المسيطر على المشهد، فهو مصمم ليكون لونه علامة فاتحة اللون وسط الخضرة و الأشجار. سقف المنزل المائل من اللون الأزرق الفاتح و السور المحيط بالمنزل خشبي بإستخدام أخشاب قديمة و لكن لونها أيضاً فاتح، المنزل محاط بطوب أبيض ليكون فاصل بين المنزل والحديقة وأيضاً ليتناسب مع الجو العام للمنزل.
هذا المنزل البرتقالي يقع في البرازيل في مدينة ناتال الساحلية، منزل عطلة عتيق على طرازالبحر المتوسط يقع في حديقة جميلة يحيط بها النخيل. تظلل شرفات المنزل بالدور العلوي بالقش، كما ظلل الجزء السفلى أيضاً للحصول على فراغ خارجي مستغل لأقصى درجة، الرواق الخارجي به طاولة طعام وغرفة معيشة خارجية، بالإضافة إلى أرجوحه للاسترخاء مع الاستمتاع بالجو الخارجي.
هذا المنزل الأوكراني يتفتح مثل الزهرة في وسط الغابة، المبنى على شكل مكعبات مركبة على بعضها في خطوط هندسية جميلة. منزل صمم على الطراز المينيمال، ألوانه أبيض وأسود مع إستخدام الحجرفي بعض أجزاءة.حرص المصمم على عمل شرفة للاستمتاع بالخضره و الجو من فوق مستوى الأشجار.
في قلب الأرجنتين يقبع هذا المنزل الفخم، منزل أصفر اللون على الطراز الكلاسيكي يشبه مباني إيطاليا إلى حد كبير، و تأخذ النوافذ ذات القبوات الطراز الروماني كما يعمل الزرع الأخضر المحيط بالمبنى على عمل تناسق رائع في الألوان.
أما هذا المنزل فهوعلى طراز مينمال بتصميم مودرن هندسي، فواجهته مصممه على شكل شرائح، شرائح في النافذة، شرائح في الواجهه من خامات متعددة، كما إستخدمت الشرائح أيضاً في تصميم الحديقة. أستخدمت ألوان ابيض و بيج وخامات خشب مع الحجارة مع زجاج أخضر اللون في النافذة العالية فكانت النتيجة لهذه الخطة اللونية تناغم بصري رائع.
أنظر إلى هذا المبنى القديم في البرتغال، يبدو مثل كنيسة قديمة. هذا المبنى يرجع بالتاريخ لسنة 1898 فهو مبنى قديم أعيد تجديده و قد تم تجديدة بعناية فائقة ليحافظ على رونقه و جماله. لونه أحمر طوبي، نوافذه كلاسيكية و تفاصيله رائعه.
يقع هذا المنزل في إسطنبول على الطراز المودرن، يظهر في الدور العلوي شرفة ذات أسوار زجاجية تكشف ورائها عن جزء وردي فاتح في الدور العلوي و جزء آخر رمادي غامق من الدورالسفلي، والذي يظهر من أمامه رواقاً خارجياً مسور بالخشب.