تصميمات الباحات المثيرة

بعض الناس يمتلكون باحات في منازلهم, وهذه الباحات قد تتكون من أشياء عديدة من حديقة وأزهار وجدران وبعضها يتكون أيضاً من السلالم, وبالتالي فإن الإعتناء بمثل هذه المساحات يعطي رونقاً للمكان, بل ويعطي لأصحاب تلك المنازل تصميماً خاصاً يختلف عن التصميمات التقليدية المختلفة.

حيث أن هذه الباحات هي في بعض الأحيان تعتبر واجهة للمنزل, فالإعتناء بها وبالتصميم الخاص بها ينعكس على تصميم المنزل ككل, ويعطي إنطباع عن المنزل بأنه منزل حضاري وحداثي بعيد عن الأشكال التقليدية.

وفي هذه المقالة سنعرض أفكار لبعض الباحات الخاصة بالمنازل بتصميمات مختلفة وعصرية, بعيداً عن الشكل التقليدي, فإن المصممون في تلك الباحات وضعوا اللمسة الفنية التي تجعل من هذه المساحات طابع خاص.