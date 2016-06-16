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تصميمات الباحات المثيرة

Marwan Marwan
Alfresco, Outdoor Living, Patio, Deck, Moda Interiors Moda Interiors بلكونة أو شرفة
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بعض الناس يمتلكون باحات في منازلهم, وهذه الباحات قد تتكون من أشياء عديدة من حديقة وأزهار وجدران وبعضها يتكون أيضاً من السلالم, وبالتالي فإن الإعتناء بمثل هذه المساحات يعطي رونقاً للمكان, بل ويعطي لأصحاب تلك المنازل تصميماً خاصاً يختلف عن التصميمات التقليدية المختلفة.

حيث أن هذه الباحات هي في بعض الأحيان تعتبر واجهة للمنزل, فالإعتناء بها وبالتصميم الخاص بها ينعكس على تصميم المنزل ككل, ويعطي إنطباع عن المنزل بأنه منزل حضاري وحداثي بعيد عن الأشكال التقليدية.

وفي هذه المقالة سنعرض أفكار لبعض الباحات الخاصة بالمنازل بتصميمات مختلفة وعصرية, بعيداً عن الشكل التقليدي, فإن المصممون في تلك الباحات وضعوا اللمسة الفنية التي تجعل من هذه المساحات طابع خاص.

الجدران الصخرية المكعبية

RESIDENCIA R53, Imativa Arquitectos Imativa Arquitectos حديقة
Imativa Arquitectos

Imativa Arquitectos
Imativa Arquitectos
Imativa Arquitectos

من بعض تلك التصميمات مثل هذه النوع من التصميم الخاص بالديكور الصخري, ووضع لمساته على جدران الباحة الخارجية للمنزل, فنرى في هذه الصورة التصميم الصخري المكعبي لجدران الباحة لهذا المنزل بجانب السلالم ذو اللون الداكن, الذي يتماشى بطبيعة الحال مع عناصر الألوان الأخرى.

جدران وأرضية مغطاه بالزرع

Elegante casa em condomínio, Tania Bertolucci de Souza | Arquitetos Associados Tania Bertolucci de Souza | Arquitetos Associados حديقة
Tania Bertolucci de Souza | Arquitetos Associados

Tania Bertolucci de Souza | Arquitetos Associados
Tania Bertolucci de Souza | Arquitetos Associados
Tania Bertolucci de Souza | Arquitetos Associados

بعض أصحاب المنازل يفضلون كل ما هو طبيعي أو ما له علاقة بالطبيعة, فنجد مثلاً في هذه الصورة أن المصممون قاموا بتصميم ساحة المنزل الخارجية من خلال إضفاء الطابع الطبيعي عليها, حيث نرى الجدران والأرضية مغطاه بالكامل بالزرع والخضرة الطبيعية, مما يعطي خصوصية أيضاً للمكان, بالإضافة إلى تصميم بعض الأنواع من أصيص الأزهار وتوزيعه بشكل منظم في أحد أركان هذه الحديقة الرائعة.

الجدران الخشبية والسلالم الرخامية

Revitalisierung eines Einfamilienhauses, Mayr & Glatzl Innenarchitektur Gmbh Mayr & Glatzl Innenarchitektur Gmbh بلكونة أو شرفة
Mayr &amp; Glatzl Innenarchitektur Gmbh

Mayr & Glatzl Innenarchitektur Gmbh
Mayr &amp; Glatzl Innenarchitektur Gmbh
Mayr & Glatzl Innenarchitektur Gmbh

من بعض التصميمات المختلفة للساحات الخارجية للمنازل مثل تلك الأنواع التي يكون التصميم الخشبي جزءاً منها, فنجد في هذه الصورة تصميم خشبي للجدران مع التصميم الرخامي للسلالم مع وضع بعض الفن الديكوري على أطراف السلالم في شكل أحجار بألوان مختلفة تعطي للمكان منظر حضاري رائع يتناسق مع البيئة المحيطة ككل.

جدران الطبيعة الصخرية

​Alfresco, Outdoor Living, Patio, Deck by Moda Interiors, Perth, Western Australia Moda Interiors بلكونة أو شرفة
Moda Interiors

​Alfresco, Outdoor Living, Patio, Deck by Moda Interiors, Perth, Western Australia

Moda Interiors
Moda Interiors
Moda Interiors

ومن بعض التصميمات المختلفة مثل ذلك التصميم الطبيعي الصخري الذي تم تصميمه فوق أصيص من الزرع مع شجيرات صغيرة, بالإضافة إلى وضع اللمسة الديكورية الصخرية للجدران مع تداخل الإضاءة الخافتة التي تنبع من أعماق التصميم ككل, لتعطي منظراً طبيعياً خلاباً يتماشى مع التصميمات الفاخرة تالموجودة في القصور والفيلات الكبيرة.

المسبح في الساحة الخارجية

Antares, JUAN CARLOS ROJAS ARQUITECTOS JUAN CARLOS ROJAS ARQUITECTOS مسبح حجر Wood effect
JUAN CARLOS ROJAS ARQUITECTOS

JUAN CARLOS ROJAS ARQUITECTOS
JUAN CARLOS ROJAS ARQUITECTOS
JUAN CARLOS ROJAS ARQUITECTOS

وجود المسبح في الساحة الخارجية للمنزل يعني شئ مهم بالنسبة لأصحاب ذلك المنزل, فبعض أصحاب المنازل يفضلون أن يستغلوا المساحة الخارجية للمنزل في إنشاء وتصميم مسبح خاص بهم, فما أروع أن يضع المصممون اللمسات الفنية في تصميم مثل ذلك النوع من الباحات, فنجد أن المصممون في هذه الصورة قاموا بتصميم المسبح ويحيطه الجدران ذات الطابع الصخري الرمادي بتصميم جديد ووضع بعض الورود الطبيعية على الجانب الآخر من الجدران.

التصميم الزخرفي للجدران

Swimming Pool wallcovering and seats Kreoo مسبح رخام Black
Kreoo

Swimming Pool wallcovering and seats

Kreoo
Kreoo
Kreoo

هنا نجد أن التصميم مختلف كثيراً, حيث لم يكتفي المصممون بتصميم جدران مختلفة للساحة الخارجية للمنزل, بل وضعوا لمستهم الفنية حيث قاموا بزخرفة الجدران لتظهر بشكل جديد ومختلف تماماً وغير تقليدي أيضاً, بجانب وضع بعض الأحجار كديكور للمكان وتحيطها الحدائق والخضرة من الخارج.

زلات و أخطاء شائعة في تصميم المنازل
ما رأيك في تصميم تلك الباحات؟

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