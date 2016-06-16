تصميمات الباحات المثيرة

بعض الناس يمتلكون باحات في منازلهم, وهذه الباحات قد تتكون من أشياء عديدة من حديقة وأزهار وجدران وبعضها يتكون أيضاً من السلالم, وبالتالي فإن الإعتناء بمثل هذه المساحات يعطي رونقاً للمكان, بل ويعطي لأصحاب تلك المنازل تصميماً خاصاً يختلف عن التصميمات التقليدية المختلفة.
حيث أن هذه الباحات هي في بعض الأحيان تعتبر واجهة للمنزل, فالإعتناء بها وبالتصميم الخاص بها ينعكس على تصميم المنزل ككل, ويعطي إنطباع عن المنزل بأنه منزل حضاري وحداثي بعيد عن الأشكال التقليدية.
وفي هذه المقالة سنعرض أفكار لبعض الباحات الخاصة بالمنازل بتصميمات مختلفة وعصرية, بعيداً عن الشكل التقليدي, فإن المصممون في تلك الباحات وضعوا اللمسة الفنية التي تجعل من هذه المساحات طابع خاص.
من بعض تلك التصميمات مثل هذه النوع من التصميم الخاص بالديكور الصخري, ووضع لمساته على جدران الباحة الخارجية للمنزل, فنرى في هذه الصورة التصميم الصخري المكعبي لجدران الباحة لهذا المنزل بجانب السلالم ذو اللون الداكن, الذي يتماشى بطبيعة الحال مع عناصر الألوان الأخرى.
بعض أصحاب المنازل يفضلون كل ما هو طبيعي أو ما له علاقة بالطبيعة, فنجد مثلاً في هذه الصورة أن المصممون قاموا بتصميم ساحة المنزل الخارجية من خلال إضفاء الطابع الطبيعي عليها, حيث نرى الجدران والأرضية مغطاه بالكامل بالزرع والخضرة الطبيعية, مما يعطي خصوصية أيضاً للمكان, بالإضافة إلى تصميم بعض الأنواع من أصيص الأزهار وتوزيعه بشكل منظم في أحد أركان هذه الحديقة الرائعة.
من بعض التصميمات المختلفة للساحات الخارجية للمنازل مثل تلك الأنواع التي يكون التصميم الخشبي جزءاً منها, فنجد في هذه الصورة تصميم خشبي للجدران مع التصميم الرخامي للسلالم مع وضع بعض الفن الديكوري على أطراف السلالم في شكل أحجار بألوان مختلفة تعطي للمكان منظر حضاري رائع يتناسق مع البيئة المحيطة ككل.
ومن بعض التصميمات المختلفة مثل ذلك التصميم الطبيعي الصخري الذي تم تصميمه فوق أصيص من الزرع مع شجيرات صغيرة, بالإضافة إلى وضع اللمسة الديكورية الصخرية للجدران مع تداخل الإضاءة الخافتة التي تنبع من أعماق التصميم ككل, لتعطي منظراً طبيعياً خلاباً يتماشى مع التصميمات الفاخرة تالموجودة في القصور والفيلات الكبيرة.
وجود المسبح في الساحة الخارجية للمنزل يعني شئ مهم بالنسبة لأصحاب ذلك المنزل, فبعض أصحاب المنازل يفضلون أن يستغلوا المساحة الخارجية للمنزل في إنشاء وتصميم مسبح خاص بهم, فما أروع أن يضع المصممون اللمسات الفنية في تصميم مثل ذلك النوع من الباحات, فنجد أن المصممون في هذه الصورة قاموا بتصميم المسبح ويحيطه الجدران ذات الطابع الصخري الرمادي بتصميم جديد ووضع بعض الورود الطبيعية على الجانب الآخر من الجدران.
هنا نجد أن التصميم مختلف كثيراً, حيث لم يكتفي المصممون بتصميم جدران مختلفة للساحة الخارجية للمنزل, بل وضعوا لمستهم الفنية حيث قاموا بزخرفة الجدران لتظهر بشكل جديد ومختلف تماماً وغير تقليدي أيضاً, بجانب وضع بعض الأحجار كديكور للمكان وتحيطها الحدائق والخضرة من الخارج.