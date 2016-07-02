منزل العراقة

موضوعنا في هذا المقال على منزل عريق من العصور القديمة سترى فيه عدد الحضارات السابقة التي مرا بها، سنتعرف في هذا المنزل عن تطور فن العمارة عبر العصور، وكيفية الدمج بين لمسات شرقية وإضافات عصرية في تصميمه ولكن كطابع عام هو منزل بنمط استعماري.