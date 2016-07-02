منزل العراقة

موضوعنا في هذا المقال على منزل عريق من العصور القديمة سترى فيه عدد الحضارات السابقة التي مرا بها، سنتعرف في هذا المنزل عن تطور فن العمارة عبر العصور، وكيفية الدمج بين لمسات شرقية وإضافات عصرية في تصميمه ولكن كطابع عام هو منزل بنمط استعماري.
انه الليل بنسماته الناعمة تمر على هذا المنزل بلون الطين لتسترجع ذكريات الماضي وتقف عند كل حجرة فيه وتسألها من أين جئتي وكيف وصلتي إلى هنا؟ تجيب احد الأحجار أنا كنت هنا فأتت حجرة أخرى بجانبي من السماء وأخرى أتت بسبب السيول والانجرافات وهطلت الأمطار ونبتت حديقة، وهكذا تكون جدار وثم تكون منزل فيه من رائحة وعبق التاريخ فخذي يا نسمات الهواء من رائحة التاريخ وانثريها في كل مكان.
انه الصباح برائحة الندى وصوت المياه الجارية من المزاريب، الموجودة اسفل شبابيك خشبية محكمة الإغلاق، واذا نظرت للاعلى تشاهد تلك المساند الخشبية العلوية وكأنها استخدمت كممر للهروب، ولكن هنا أعطت طابع استعماري. الجهة الخلفية لمنزل استعماري بلون بني محمر جاذبية وماضي عريق.
مدخل المنزل الاستعماري أشبه بمدخل قصر، يبدأ من الخارج بمدخل حجري مقوس، ثم مدخل حديدي بلون اسود جذاب، وعند الدخول ستتفاجأ بفخامة
الانتريه الاستقبال، ستحتار عينيك من أين ستبدأ من العمودين الجانبيين وكأنهما من أعمدة العصور الرومانية، أو إلى الأرضية الرخامية المزينة في وسطها بزخارف ورسومات جذابة تحسب إنها سجادة للوهلة الأولى وتنجذب عينيك مباشرة لحوض الزرع الحجري العملاق لتنظر أخيرا للأعلى وترى ثريا بلون اسود غاية في الأناقة.
طاولة سفرة غاية في الفخامة ورائحة الخشب الطبيعية تفوح من كل مكان من طاولة السفرة نفسها بخشبها البني الغامق ومن الكراسي المحيطة بها، تفوح أيضا من الشبابيك المنخفضة المحيطة بطاولة السفرة، وكما نلاحظ الأرضية الرخامية لطاولة السفرة بزخارفها الخلابة هو ابداع في اتقان التصميم الاستعماري.
سرير كبير من الخشب المتين بلون بني ذو أربعة أعمدة مغطى بستائر بلون ابيض شفاف تناسق الألوان. مصابيح أرضية عالية بجانبي السرير ذات طابع كلاسيكي، يقابل السرير كرسي هزاز من الخيزران، أرضية رخامية أيضا بزخارف مميزة، نلاحظ حوض الاستحمام في غرفة النوم تصميم نادرأ ماتراه.
رف حجري بعرف الحائط تتوضع علية حجرتين لتشكل حوض التغسيل، مرآة بعرف الحائط، شبابيك دائرية أعطت طابع عصري، فتحات في السقف علوية لمزيد من الإضاءة، وأخيرا أرضية رخامية مزينه بزخارف كما هو معتاد في المنزل الاستعماري
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