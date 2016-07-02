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منزل العراقة

Heba khlili Heba khlili
Hacienda Chaká, Arturo Campos Arquitectos Arturo Campos Arquitectos شبابيك
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موضوعنا في هذا المقال على منزل عريق من العصور القديمة سترى فيه عدد الحضارات السابقة التي مرا بها، سنتعرف في هذا المنزل عن تطور فن العمارة عبر العصور، وكيفية الدمج بين لمسات شرقية وإضافات عصرية في تصميمه ولكن كطابع عام هو منزل بنمط استعماري.

الليل يتحدث

Hacienda Chaká, Arturo Campos Arquitectos Arturo Campos Arquitectos حديقة
Arturo Campos Arquitectos

Arturo Campos Arquitectos
Arturo Campos Arquitectos
Arturo Campos Arquitectos

انه الليل بنسماته الناعمة تمر على هذا المنزل بلون الطين لتسترجع ذكريات الماضي وتقف عند كل حجرة فيه وتسألها من أين جئتي وكيف وصلتي إلى هنا؟ تجيب احد الأحجار أنا كنت هنا فأتت حجرة أخرى بجانبي من السماء وأخرى أتت بسبب السيول والانجرافات وهطلت الأمطار ونبتت حديقة، وهكذا تكون جدار وثم تكون منزل فيه من رائحة وعبق التاريخ فخذي يا نسمات الهواء من رائحة التاريخ وانثريها في كل مكان.

لون الطين المعماري

Hacienda Chaká, Arturo Campos Arquitectos Arturo Campos Arquitectos شبابيك
Arturo Campos Arquitectos

Arturo Campos Arquitectos
Arturo Campos Arquitectos
Arturo Campos Arquitectos

انه الصباح برائحة الندى وصوت المياه الجارية من المزاريب، الموجودة اسفل شبابيك خشبية محكمة الإغلاق، واذا نظرت للاعلى تشاهد تلك  المساند الخشبية العلوية وكأنها استخدمت كممر للهروب، ولكن هنا أعطت طابع استعماري. الجهة الخلفية لمنزل استعماري بلون بني محمر جاذبية وماضي عريق. 

لا تريد ان تغلق عينيك

Hacienda Chaká, Arturo Campos Arquitectos Arturo Campos Arquitectos ممر الاستعماري، الرواق والدرج
Arturo Campos Arquitectos

Arturo Campos Arquitectos
Arturo Campos Arquitectos
Arturo Campos Arquitectos

مدخل المنزل الاستعماري أشبه بمدخل قصر، يبدأ من الخارج  بمدخل حجري مقوس، ثم مدخل حديدي بلون اسود جذاب، وعند الدخول ستتفاجأ بفخامة الانتريه الاستقبال، ستحتار عينيك من أين ستبدأ من العمودين الجانبيين وكأنهما من أعمدة العصور الرومانية، أو إلى الأرضية الرخامية المزينة  في وسطها بزخارف ورسومات جذابة تحسب إنها سجادة للوهلة الأولى وتنجذب عينيك مباشرة لحوض الزرع الحجري العملاق لتنظر أخيرا للأعلى وترى ثريا بلون اسود غاية في الأناقة. 

غرفة السفرة

Hacienda Chaká, Arturo Campos Arquitectos Arturo Campos Arquitectos غرفة السفرة
Arturo Campos Arquitectos

Arturo Campos Arquitectos
Arturo Campos Arquitectos
Arturo Campos Arquitectos

طاولة سفرة غاية في الفخامة ورائحة الخشب الطبيعية تفوح من كل مكان من طاولة السفرة نفسها بخشبها البني الغامق ومن الكراسي المحيطة بها، تفوح أيضا من الشبابيك المنخفضة المحيطة بطاولة السفرة، وكما نلاحظ الأرضية الرخامية لطاولة السفرة بزخارفها الخلابة هو ابداع في اتقان التصميم الاستعماري.

غرفة النوم

Hacienda Chaká, Arturo Campos Arquitectos Arturo Campos Arquitectos غرفة نوم
Arturo Campos Arquitectos

Arturo Campos Arquitectos
Arturo Campos Arquitectos
Arturo Campos Arquitectos

سرير كبير من الخشب المتين بلون بني ذو أربعة أعمدة مغطى بستائر بلون ابيض شفاف تناسق الألوان. مصابيح أرضية عالية بجانبي السرير ذات طابع كلاسيكي، يقابل السرير كرسي هزاز من الخيزران، أرضية رخامية أيضا بزخارف مميزة، نلاحظ حوض الاستحمام في غرفة النوم تصميم نادرأ ماتراه.

الحمام

Hacienda Chaká, Arturo Campos Arquitectos Arturo Campos Arquitectos حمام
Arturo Campos Arquitectos

Arturo Campos Arquitectos
Arturo Campos Arquitectos
Arturo Campos Arquitectos

رف حجري بعرف الحائط تتوضع علية حجرتين لتشكل حوض التغسيل، مرآة بعرف الحائط، شبابيك دائرية أعطت طابع عصري، فتحات في السقف علوية لمزيد من الإضاءة، وأخيرا أرضية رخامية مزينه بزخارف كما هو معتاد في المنزل الاستعماري

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