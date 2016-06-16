تجديد المنازل المؤجرة

عادة ما تأتي المنازل الإيجار بعدد من القواعد المطلوب من المؤجر إتباعها، فلا يمكنه تغير أي شئ في المنزل و يجب تسليمه تماماً مثلما إستلمه. رغم أن الحوائط والأرضيات مملة و قد لا تعجبك الكثير من التفاصيل، فكيف يمكنك جعل المنزل المؤجر الممل منزلاً يعبرعن شخصيتك و تحويله لمنزل أقرب لأحلامك، هذا ما سنتاوله الآن..

إليك بعض الأفكار البسيطة التي سوف تغير شكل المنزل بالكامل و تغيرروح المكان و تجعلك تشعر أنه بيتك.