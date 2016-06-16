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تجديد المنازل المؤجرة

Marwa Hasan Marwa Hasan
CALVOS - FS, LEICHT Küchen AG LEICHT Küchen AG مطبخرفوف وأدراج
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عادة ما تأتي المنازل الإيجار بعدد من القواعد المطلوب من المؤجر إتباعها، فلا يمكنه تغير أي شئ في المنزل  و يجب تسليمه تماماً مثلما إستلمه. رغم  أن الحوائط والأرضيات مملة و قد لا تعجبك الكثير من التفاصيل، فكيف يمكنك  جعل المنزل المؤجر الممل منزلاً يعبرعن شخصيتك و تحويله لمنزل أقرب لأحلامك، هذا ما سنتاوله الآن..

إليك بعض الأفكار البسيطة التي سوف تغير شكل المنزل  بالكامل و تغيرروح المكان و تجعلك تشعر أنه بيتك.

الدهانات

Cushions, Sian Elin Sian Elin غرفة المعيشةديكورات واكسسوارات
Sian Elin

Cushions

Sian Elin
Sian Elin
Sian Elin

لو شعرت أن لون الغرف ممل يمكنك أن تدهنها بألوان جريئة لملئ الفراغ أو بألوان تتماشى مع ألوان أثاثك، فالدهان هو أسهل و أرخص حل و يمكنك بسهولة إرجاع كل شئ كما كان عليه سابقاً. و لكن في حالة إذا لم تتمكن من دهان الجوائط يمكنك دهان أثاثك.

إستخدام إضاءة مميزة

Kartell - iLamparas.com, iLamparas.com iLamparas.com غرفة المعيشةإضاءة
iLamparas.com

iLamparas.com
iLamparas.com
iLamparas.com

أسهل طريقة لخلق روح و شخصية للغرف هي بتعليق مصابيح إضاءة ملفتة للنظر وبالطرازالمحبب لك، ولكن إحرص أن تكون وحدة الإضاءة تتماشى مع أثاثك الموجود بالفعل.

تقليل الأثاث

Cardassian Leoline جدران وأرضيات أغطية الجدران والأرضيات
Leoline

Cardassian

Leoline
Leoline
Leoline

تخلص من الأثاث الزائد عن حاجتك إذا كان المكان الجديد صغير، تجنب زحم الغرف بأثاث كبير أو كثير. فالغرف تبدو أكبر عند وجود فراغات بين قطع الأثاث.

خلق شخصية للمنزل

Showcase Retreat, Gisbert Pöppler Architektur Interieur Gisbert Pöppler Architektur Interieur غرفة المعيشةديكورات واكسسوارات
Gisbert Pöppler Architektur Interieur

Gisbert Pöppler Architektur Interieur
Gisbert Pöppler Architektur Interieur
Gisbert Pöppler Architektur Interieur

أسهل طريقة لإضافة شخصية للمكان هي بوضع لوحات فنية على الحائط تعبر عنك وعن طراز بيتك المتبع، يمكنك أيضاً تعليق صورلك و للعائلة كما يمكنك وضع صور لشخصيات مفضلة لديك، أي شئ يعبر عنك وعن شخصية المكان.

يمكنك أيضاً توزيع مقتنياتك و إكسسواراتك في أرجاء المكان فهي طريقة فعالة لملئ الفراغات و إظهار جمالها و كسر الملل.

تزين السلالم

Habillage Contremarches escalier, APOLONY APOLONY سلالم وأروقة سلالم
APOLONY

APOLONY
APOLONY
APOLONY

عن طريق وضع ورق يسهل إزالته يمكنك الإستمتاع بشكل جديد للسلالم و تغطية العيوب في المنزل المؤجر.

تغير المقابض

CALVOS - FS, LEICHT Küchen AG LEICHT Küchen AG مطبخرفوف وأدراج
LEICHT Küchen AG

LEICHT Küchen AG
LEICHT Küchen AG
LEICHT Küchen AG

يمكنك تغيير المقابض في المطبخ، الأبواب والشبابيك أيضاً و إضافة مقابض جديدة فالمقابض الجديدة ستتعطي شكل جديد و أيضاً تضيف روح و شخصية تعبر عنك. 

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علق الرفوف

House in Belgrano, GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS مطبخرفوف وأدراج
GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS

House in Belgrano

GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS
GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS
GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS

إذا كانت الخزانات صغيرة أو غير كافية، يمكنك إستغلال الحوائط في تعليق الرفوف و إستغلالها في التخزين.

تغطية الأرضية

[쉬즈가] 면카페트-환타지아 (1평형 / 1.5평형 ), 쉬즈가 쉬즈가 جدران وأرضياتسجاد قطن Orange
쉬즈가

쉬즈가
쉬즈가
쉬즈가

إذا كانت الأرضية من خامة لا تعجبك، سواء كان بلاط، سيراميك أو موكيت، يمكنك إستخدام سجاد جديد ذو ألوان محببة إليك وأشكال ملفتة للنظر لحجب الشكل القديم للأرضية. 

أما لو كانت الأرضيات في حالة  سيئة، يمكنك الإستعانة بألواح الفنيل والتي تأتي بأشكال و نقشات متنوعة، فسوف تحصل على أرضية جديدة بالشكل المحبب إليك.

تغيير الصنابير

Departamento DL , kababie arquitectos kababie arquitectos حماممغاسل
kababie arquitectos

kababie arquitectos
kababie arquitectos
kababie arquitectos

ألقى بالصنابير القديمة جانباً و إختار أشكال جديدة على طرازك المفضل و إستمتع. فتغيير صنابير المياة  سواء كانت الصنابيرالخاصة بالحوض أو حوض الإستحمام أو الدش، يمكنه أن يغير شكل الحمام تماماً،

تصميمات الباحات المثيرة
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