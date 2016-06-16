تجديد المنازل المؤجرة

عادة ما تأتي المنازل الإيجار بعدد من القواعد المطلوب من المؤجر إتباعها، فلا يمكنه تغير أي شئ في المنزل و يجب تسليمه تماماً مثلما إستلمه. رغم أن الحوائط والأرضيات مملة و قد لا تعجبك الكثير من التفاصيل، فكيف يمكنك جعل المنزل المؤجر الممل منزلاً يعبرعن شخصيتك و تحويله لمنزل أقرب لأحلامك، هذا ما سنتاوله الآن..
إليك بعض الأفكار البسيطة التي سوف تغير شكل المنزل بالكامل و تغيرروح المكان و تجعلك تشعر أنه بيتك.
لو شعرت أن لون الغرف ممل يمكنك أن تدهنها بألوان جريئة لملئ الفراغ أو بألوان تتماشى مع ألوان أثاثك، فالدهان هو أسهل و أرخص حل و يمكنك بسهولة إرجاع كل شئ كما كان عليه سابقاً. و لكن في حالة إذا لم تتمكن من دهان الجوائط يمكنك دهان أثاثك.
أسهل طريقة لخلق روح و شخصية للغرف هي بتعليق مصابيح إضاءة ملفتة للنظر وبالطرازالمحبب لك، ولكن إحرص أن تكون وحدة الإضاءة تتماشى مع أثاثك الموجود بالفعل.
تخلص من الأثاث الزائد عن حاجتك إذا كان المكان الجديد صغير، تجنب زحم الغرف بأثاث كبير أو كثير. فالغرف تبدو أكبر عند وجود فراغات بين قطع الأثاث.
أسهل طريقة لإضافة شخصية للمكان هي بوضع لوحات فنية على الحائط تعبر عنك وعن طراز بيتك المتبع، يمكنك أيضاً تعليق صورلك و للعائلة كما يمكنك وضع صور لشخصيات مفضلة لديك، أي شئ يعبر عنك وعن شخصية المكان.
يمكنك أيضاً توزيع مقتنياتك و إكسسواراتك في أرجاء المكان فهي طريقة فعالة لملئ الفراغات و إظهار جمالها و كسر الملل.
عن طريق وضع ورق يسهل إزالته يمكنك الإستمتاع بشكل جديد للسلالم و تغطية العيوب في المنزل المؤجر.
يمكنك تغيير المقابض في المطبخ، الأبواب والشبابيك أيضاً و إضافة مقابض جديدة فالمقابض الجديدة ستتعطي شكل جديد و أيضاً تضيف روح و شخصية تعبر عنك.
إذا كانت الخزانات صغيرة أو غير كافية، يمكنك إستغلال الحوائط في تعليق الرفوف و إستغلالها في التخزين.
إذا كانت الأرضية من خامة لا تعجبك، سواء كان بلاط، سيراميك أو موكيت، يمكنك إستخدام سجاد جديد ذو ألوان محببة إليك وأشكال ملفتة للنظر لحجب الشكل القديم للأرضية.
أما لو كانت الأرضيات في حالة سيئة، يمكنك الإستعانة بألواح الفنيل والتي تأتي بأشكال و نقشات متنوعة، فسوف تحصل على أرضية جديدة بالشكل المحبب إليك.
ألقى بالصنابير القديمة جانباً و إختار أشكال جديدة على طرازك المفضل و إستمتع. فتغيير صنابير المياة سواء كانت الصنابيرالخاصة بالحوض أو حوض الإستحمام أو الدش، يمكنه أن يغير شكل الحمام تماماً،