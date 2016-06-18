منزل الحواس الست

منزل ذو تصميم حديث وعصري يتنوع فيه القائمين على إخراجه بهذه الصورة الجذابة من المصمم المعماري إلى مصمم الديكور ومهندس المساحات الخارجية كما تتنوع فيه المواد المستخدمة في تصميم ما بين الحجر والخشب، المعدن والرخام، الماء والعشب وكل هذه المكونات سنتعرف عليها داخل هذا البيت الذي يحي الحواس.
عندما تستيقظ صباحا وتجلس في حديقتك العشبية وتسقي نباتاتك وتلك الشجرة ذات الورود الوردية، وتجلس لتتناول قهوتك الصباحية في حديقة منزلك. يوجد في الحديقة مساحة يلعب بها الأولاد ويوجد أيضا ألعابهم هنا، يوجد طاولة معدنية وكرسيين بسيطة التصميم، تحتسي قهوتك وتنظر إلى منزلك بجمالة وهدوءه وتقول أنا أعيش في بيت رائحته كرائحة الورد الجوري ستحيي حاسة الشم ذكريات جميلة في ذاكرتك.
عندما تذهب إلى الفناء الخلفي لمنزلك السحري وترى شجرة عالية كشجرة النخيل وبجانبها مياه هادئة شفافة محاطة بأحواض زراعية على كل جانب، سيراودك شعور قوي بالرغبة في السباحة والاسترخاء داخل هذه المياة الباردة في أيام الصيف، وستتولد لديك حاسة الحرية والصفاء الذهني.
تستمتع بالسباحة في المياه الهادئة تخرج من المسبح بعدة درجات موجودة داخل المسبح، تريد أن تسترخي وتستمتع بأشعة الشمس، تتمدد على الكراسي المخصصة للمسبح الموجود بالقرب من المسبح والنصف المضللة بواسطة سقف ذو دعامات عرضية تحمي من أشعة الشمس القوية، او يوجد خيار اخر للتمدد وهو الاسترخاء على الأرجوحة المعلقة بين جدارين. ما رأيكم اي حاسة هي الاقوى؟
من اكثر الحواس التي تستمتع بها هي حاسة التذوق لأنها تجمع ما بين عدة حواس السمع والنظر والشم، وهذه الحاسة تصبح اقوى عند الطبخ في مطبخ ذو الوان مريحة خشبي التصميم، فيه طاولة منتصف تحوي المجلى ومكان لتحضير الطعام، وفرن لتحمير الطعام. بعد الانتهاء من الطبخ تتناول العائلة الطعام على طاولة السفرة الخشبية البسيطة في غرفة خشبية تعتبر جزء من المطبخ وهنا يزيد عدد الحواس عن السابقة ليُضاف إليها حاسة الالفة والمحبة .
تجتمع العائلة والأصدقاء في غرفة المعيشة بعد أن تناولوا الطعام على طاولة سفرة خشبية بكراسي خشبية ومصباح متدلي من الأعلى بلون اسود أنيق، وإكسسوار بشكل جذع شجرة صغير موضوع على تلك الطاولة، لتناول الشاي والحديث، يجلسون على كنب مريح بلون ابيض، يلفت انتباه الضيوف تلك الخزانة بلون اخضر زيتي معتق عليها مرآة تظن أنها من العصور القديمة، لتتولد أيضا لدى الضيوف حاسة التذوق الفني.
توجهت إلى غرفة النوم، أرى سرير كبير ليس له أي مساند خلفية أو أمامية بسيط ومريح، ينحصر بين جدارين رفيعين من الأحجار المتراكبة فوق بعضها، أتمدد عليه انظر حولي لأرى أبواب وشبابيك خشبية عليها أشعه الشمس، أرى خزن ريفية التصميم صغيرة وبألوان مرحة بلون اصفر واخضر، لوحة جدارية تشكيلة، وأخيرا انظر إلى المصباح المعلق وأقول في نفسي أنا أرى أشم اسمع أتذوق المس و غيرها وغيرها ولكن الحاسة الأهم هي حاسة الشكر لامتلاكي لكل تلك الحواس.
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