الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

منزل الحواس الست

Heba khlili Heba khlili
Casa em S. Pedro do Estoril, Ricardo Moreno Arquitectos Ricardo Moreno Arquitectos مسبح
Loading admin actions …

منزل ذو تصميم حديث وعصري يتنوع فيه القائمين على إخراجه بهذه الصورة الجذابة من المصمم المعماري إلى مصمم الديكور ومهندس المساحات الخارجية كما تتنوع فيه المواد المستخدمة في تصميم ما بين الحجر والخشب، المعدن والرخام، الماء والعشب وكل هذه المكونات سنتعرف عليها داخل هذا البيت الذي يحي الحواس.

حاسة رقم1

Casa em S. Pedro do Estoril, Ricardo Moreno Arquitectos Ricardo Moreno Arquitectos حديقة
Ricardo Moreno Arquitectos

Ricardo Moreno Arquitectos
Ricardo Moreno Arquitectos
Ricardo Moreno Arquitectos

عندما تستيقظ صباحا وتجلس في حديقتك العشبية وتسقي نباتاتك وتلك الشجرة ذات الورود الوردية، وتجلس لتتناول قهوتك الصباحية في حديقة منزلك. يوجد في الحديقة مساحة يلعب بها الأولاد ويوجد أيضا ألعابهم هنا، يوجد طاولة معدنية وكرسيين بسيطة التصميم، تحتسي قهوتك وتنظر إلى منزلك بجمالة وهدوءه وتقول أنا أعيش في بيت رائحته كرائحة الورد الجوري ستحيي حاسة الشم ذكريات جميلة في ذاكرتك.

حاسة رقم 2

Casa em S. Pedro do Estoril, Ricardo Moreno Arquitectos Ricardo Moreno Arquitectos مسبح
Ricardo Moreno Arquitectos

Ricardo Moreno Arquitectos
Ricardo Moreno Arquitectos
Ricardo Moreno Arquitectos

عندما تذهب إلى الفناء الخلفي لمنزلك السحري وترى شجرة عالية كشجرة النخيل وبجانبها مياه هادئة شفافة محاطة بأحواض زراعية على كل جانب، سيراودك شعور قوي بالرغبة في السباحة والاسترخاء داخل هذه المياة الباردة في أيام الصيف، وستتولد لديك حاسة الحرية والصفاء الذهني.

حاسة رقم 3

Casa em S. Pedro do Estoril, Ricardo Moreno Arquitectos Ricardo Moreno Arquitectos مسبح
Ricardo Moreno Arquitectos

Ricardo Moreno Arquitectos
Ricardo Moreno Arquitectos
Ricardo Moreno Arquitectos

تستمتع بالسباحة في المياه الهادئة تخرج من المسبح بعدة درجات موجودة داخل المسبح، تريد أن تسترخي وتستمتع بأشعة الشمس، تتمدد على الكراسي المخصصة للمسبح الموجود بالقرب من المسبح والنصف المضللة بواسطة سقف ذو دعامات عرضية تحمي من أشعة الشمس القوية، او يوجد خيار اخر للتمدد وهو الاسترخاء على الأرجوحة المعلقة بين جدارين. ما رأيكم اي حاسة هي الاقوى؟

حاسة رقم 4

Casa em S. Pedro do Estoril, Ricardo Moreno Arquitectos Ricardo Moreno Arquitectos مطبخ
Ricardo Moreno Arquitectos

Ricardo Moreno Arquitectos
Ricardo Moreno Arquitectos
Ricardo Moreno Arquitectos

من اكثر الحواس التي تستمتع بها هي حاسة التذوق لأنها تجمع ما بين عدة حواس السمع والنظر والشم، وهذه الحاسة تصبح اقوى عند الطبخ في مطبخ ذو الوان مريحة خشبي التصميم، فيه طاولة منتصف تحوي المجلى ومكان لتحضير الطعام، وفرن لتحمير الطعام. بعد الانتهاء من الطبخ تتناول العائلة الطعام على طاولة السفرة الخشبية البسيطة في غرفة خشبية تعتبر جزء من المطبخ وهنا يزيد عدد الحواس عن السابقة ليُضاف إليها حاسة الالفة والمحبة .

حاسة رقم 5

Casa em S. Pedro do Estoril, Ricardo Moreno Arquitectos Ricardo Moreno Arquitectos غرفة المعيشة
Ricardo Moreno Arquitectos

Ricardo Moreno Arquitectos
Ricardo Moreno Arquitectos
Ricardo Moreno Arquitectos

تجتمع العائلة والأصدقاء في غرفة المعيشة بعد أن تناولوا الطعام على طاولة سفرة خشبية بكراسي خشبية ومصباح متدلي من الأعلى بلون اسود أنيق، وإكسسوار بشكل جذع شجرة صغير موضوع على تلك الطاولة، لتناول الشاي والحديث، يجلسون على كنب مريح بلون ابيض، يلفت انتباه الضيوف تلك الخزانة بلون اخضر زيتي معتق عليها مرآة تظن أنها من العصور القديمة، لتتولد أيضا لدى الضيوف حاسة التذوق الفني.

حاسة رقم 6

Casa em S. Pedro do Estoril, Ricardo Moreno Arquitectos Ricardo Moreno Arquitectos غرفة نوم
Ricardo Moreno Arquitectos

Ricardo Moreno Arquitectos
Ricardo Moreno Arquitectos
Ricardo Moreno Arquitectos

توجهت إلى غرفة النوم، أرى سرير كبير ليس له أي مساند خلفية أو أمامية بسيط ومريح، ينحصر بين جدارين رفيعين من الأحجار المتراكبة فوق بعضها، أتمدد عليه انظر حولي لأرى أبواب وشبابيك خشبية عليها أشعه الشمس، أرى خزن ريفية التصميم صغيرة وبألوان مرحة بلون اصفر واخضر، لوحة جدارية تشكيلة، وأخيرا انظر إلى المصباح المعلق وأقول في نفسي أنا أرى أشم اسمع أتذوق المس و غيرها وغيرها ولكن الحاسة الأهم هي حاسة الشكر لامتلاكي لكل تلك الحواس.

ننصحكم بقراءة المقال التالي بحر ابيض متوسط بلون اللافندر

العيش في أحضان الطبيعة.. في منازل الغابات
ما رأيك بمنزل الحواس الست؟

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Edit SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً