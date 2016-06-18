منزل الحواس الست

من اكثر الحواس التي تستمتع بها هي حاسة التذوق لأنها تجمع ما بين عدة حواس السمع والنظر والشم، وهذه الحاسة تصبح اقوى عند الطبخ في مطبخ ذو الوان مريحة خشبي التصميم، فيه طاولة منتصف تحوي المجلى ومكان لتحضير الطعام، وفرن لتحمير الطعام. بعد الانتهاء من الطبخ تتناول العائلة الطعام على طاولة السفرة الخشبية البسيطة في غرفة خشبية تعتبر جزء من المطبخ وهنا يزيد عدد الحواس عن السابقة ليُضاف إليها حاسة الالفة والمحبة .