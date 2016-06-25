شقة أنيقة بأقل التكاليف

جولتنا اليوم في شقة بسيطة و أنيقة، من تصميم MODIFY- ARCHITEKTURA WNĘTRZ في وارسو في بولندا. صممت الشقة على طراز مودرن بخطوط أنيقة و تفاصيل تبعث على الهدوء و الراحة.
تعالوا نتعرف على تفاصيل الشقة سوياً..
في غرفة الطعام، نلاحظ أن الحوائط من اللون البيج، أحد الحوائط مشغول بفن حائطي لخط الأفق لمدينة سيدني، و يشغل الحائط كله بالعرض، الطازلة لم تخفي ورق الحائط بل على العكس أظهرته الكراسي الشفافة والطاولة البيضاء و أكدت على وجوده. الخامات المستخدمة في غرفة الطعام متنوعة في الشكل و اللون و الملمس و لكن يجمعها شيئ واحد و هو تعزيز الطراز المودرن.
تتدلى من سقف مصباحين من خامة فضية لامعة كما أن السقف المعلق يخفي إضاءة ليد صفراء تحيط بشقف الغرفة بأكملها.
في غرفة المعيشة نلاحظ وجود أريكة تأخذ زاوية تأخد شكل حرف L يتوسطها طاولة قهوة بسيطة بيضاء اللون، كما وضعت سجادة من اللون الرمادي على أرضية من الخشب ذو اللون الفاتح. إستخدام الألوان المحايدة يعطي شكلاً دافئاً للغرفة بأكملها كما يؤكد على أناقتها و بساطتها.
تطل الغرفة على شرفة يمكن الوصول إليها من خلال باب زجاجي، و ستائرها مصمتة لونها بيج.
أمام الأريكة يوجد شاشة التلفاز مستقرة على وجدة ميديا لبيضاء اللون مكونة من وحدة تخزينية في الجزء السفلي و مساحة بيضاء خلف الشاشة و التي تبدو كجزء من الحائط.
في النصف السفلي من الحائط تقريبا نلاحظ وجود مدفئة في الجانب المقابل للشرفة، فهي مصممة بعناية فائقة كما أنها تعطي أناقة غير مسبوقة.
المطبخ بسيط، خزاناته من اللون الأبيض، يبدو سطحها أملس حيث أنه مصمم بدون مقابض، نلاحظ أيضاً سطح العمل الأسود من الكوريان مثل لون إطار النافذة الكبير أعلى الحوض. الحوائط من اللون الأبيض كما أن ارضيته من الخشب، فتكتمل باليتة الألوان المحايدة كما في باقي الشقة.
أما غرفة النوم الرئيسية، فتبدو أكثر دفئاً، فالسرير من اللون الأسود، ظهر السرير منجد بشكل أنيق من خامة ذات ملمس ناعم. طاولتي السريرالجانبين من اللون الأبيض كما أخذوا تصميم بسيط و أنيق. يعلو السرير وحدات إضاءة مثبته في الحائط فتلقي الضوء على ورق الحائط ذو النقشة الجميلة.
الحمامأنيق ذو أرضية شطرنجية من اللونين الأبيض و الأسود، استغل حائط بالكامل لوضع مرآة و الذي أعطى عمقاً واتساعاً للحمام، الحمام أدواته الصحية من اللون الأبيض كما أن أيضاً خزاناته بيضاء و تصميمه أبيق جداً و بسيط.