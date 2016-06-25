شقة أنيقة بأقل التكاليف

في غرفة الطعام، نلاحظ أن الحوائط من اللون البيج، أحد الحوائط مشغول بفن حائطي لخط الأفق لمدينة سيدني، و يشغل الحائط كله بالعرض، الطازلة لم تخفي ورق الحائط بل على العكس أظهرته الكراسي الشفافة والطاولة البيضاء و أكدت على وجوده. الخامات المستخدمة في غرفة الطعام متنوعة في الشكل و اللون و الملمس و لكن يجمعها شيئ واحد و هو تعزيز الطراز المودرن.

تتدلى من سقف مصباحين من خامة فضية لامعة كما أن السقف المعلق يخفي إضاءة ليد صفراء تحيط بشقف الغرفة بأكملها.