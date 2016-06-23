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أفكار مذهلة لدهانات الجدران بإستخدام مواد مختلفة

Marwan Marwan
Cloisons pour le siège de Natexis réalisées par l'Atelier Bernard Pictet, le verre appliqué à la décoration et à l'architecture le verre appliqué à la décoration et à l'architecture مساحات تجارية
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بعض المنازل تتميز بتصميماتها وديكوراتها المختلفة من حيث اللون والشكل ونوع المواد المستخدمة في التصميم, فبعض المصممين يستخدمون المواد التقليدية في تصميم الجدران أو الأرضية أو غيرهما, والبعض الآخر يستخدم مواد أخرى في عمل ديكورات وتصميمات مختلفة وغير تقليدية نوعاً ما.

فنجد في هذه المقالة إستعراض لبعض الأفكار الخاصة بإستخدام مواد مختلفة في أعمال الديكور والدهانات للجدران, لكي تبدو في منظر مختلف عن الذي يراه الآخرون, من هذه المواد الفيبر والفينيل والزجاج والخشب وأيضاً كلوريد متعدد الفينيل وهي مادة بلاستيكية كثيرة الاستعمال وهي من أكثر المنتجات الثمينة للصناعة الكيميائية.

وكل هذه المواد التي تستخدم في تصميم ديكورات والدهانات الخاصة بالجدران تعطي لمسة ديكورية جذابة إذا ما تم إستخدامها من قبل المصممين بشكل مبتكر وبأفكار عصرية حديثة, مختلفة عن الأفكار التقليدية في مثل تلك التصميمات, لأن الجدران هي عنوان المنزل, فإذا كان هناك فن وإبتكار في اللمسة الديكورية لجدران المنزل, فإن هذا ينعكس بشكل كلي على ديكور المنزل ككل, سواء الأثاث أو التحف الفنية أو المساحات الداخلية للمنزل, وهذا الذي يعطي رونقاً وجمالاً لأي منزل يتميز بمثل تلك التصميمات الحديثة.

تصميم الجدران بالألياف الأسمنتية

Restructuration d'une maison à Neuilly (92), L+R architecture L+R architecture منازل
L+R architecture

L+R architecture
L+R architecture
L+R architecture

من المواد ذات الجودة العالية والتي تتميز بالتكاليف المعقولة, تصميم الجدران بالألياف الأسمنتية والتي تتكون في صورتها المبسطة من الاسمنت والرمل ومن ألياف السيليلوز, وتتميز هذه المادة في تصميم الجدران الخرسانية بأنها عازلة للحرارة والصوت وتتسم بقاومة عالية للحريق وتسرب الماء, وبأنها مقاومة للتاكل والظروف الجوية الخارجية من حرارة ورطوبة وخاصة الاجواء البحرية, وبأنها أيضاً غير قابلة لتكاثر الحشرات ونمو الفطريات والمكروبات, بالإضافة إلى أنها شديدة الصلابة ومقاومة الاحتكاك.

تصميم الجدران من كلوريد متعدد الفينيل (PVC)

Panneaux 3D PVC, BBM BBM المنزلديكورات واكسسوارات
BBM

BBM
BBM
BBM

وكما أشرنا أن مادة ال PVC هي مادة بلاستيكية كثيرة الاستعمال وهو من أكثر المنتجات الثمينة للصناعة الكيميائية, فهي تسخدم في البناء كمادة إنشائية لأنها رخيصة وسهلة التركيب, ويستخدم البولي فينيل كلوريد في عزل الأبنية والمعادن والألياف الزجاجية ولإنتاج ورق الجدران كما في الصورة, فإنه يظهر لنا كيفية تشكيل هذه المادة بأشكال وتصميمات مختلفة ليتكون لنا شكل ديكوري رائع على الجدران, سواء في هيئة نقوشات أو خطوط أو غيرها.

تصميم الجدران بالخشب الطبيعي

2 en 1, TICA TICA الممر الحديث، المدخل و الدرج
TICA

TICA
TICA
TICA

الجدران الخشبية هي واحدة من الطرق لحل عيوب الجدران لتنسيق أفضل, الجدران الخشبية للتنسيق في المنزل هي فكرة مثيرة للاهتمام وجديدة جداً طالما الجدران مغطاة بشرائح الخشب أو الألواح الخشبية والتي تظهر أفضل ما في التصميم, تصميم عصري لا يوجد به عيوب, وللجدارن الخشبية ايضاً ميزة رائعة فهى تعطى جو دافء للمنزل ورقى ويوجد منه عدة أشكال لكل ذوق متميز.

جدران من الألياف الخشبية

Création du pôle logistique et administratif de l'Hôpital d'Uzès (30), AGENCE D'ARCHITECTURE BRAYER-HUGON AGENCE D'ARCHITECTURE BRAYER-HUGON مساحات تجارية مستشفيات
AGENCE D&#39;ARCHITECTURE BRAYER-HUGON

AGENCE D'ARCHITECTURE BRAYER-HUGON
AGENCE D&#39;ARCHITECTURE BRAYER-HUGON
AGENCE D'ARCHITECTURE BRAYER-HUGON

من حيث الخصائص الأساسية لها، فإن جدران الألياف الخشبية متشابهة مع الخشب الطبيعي وتمتلك أفضل ميزات الخشب جميعها من المقاومة، والصلابة، والدفء, كما أن لديها فوائد عديدة أيضاً، نظرًا لأسلوب تصنيعها, فإنها متجانسة، ومن السهل العمل معها وسريعة التركيب وتعمل كمادة عزل حراري إضافية, وبأسعار تنافسية.

الجدران الزجاجية

Cloisons pour le siège de Natexis réalisées par l'Atelier Bernard Pictet, le verre appliqué à la décoration et à l'architecture le verre appliqué à la décoration et à l'architecture مساحات تجارية شركات
le verre appliqué à la décoration et à l&#39;architecture

le verre appliqué à la décoration et à l'architecture
le verre appliqué à la décoration et à l&#39;architecture
le verre appliqué à la décoration et à l'architecture

لعل أروع ما يميز الجدران الزجاجية عدا عن كونها خيارًا عمليًا وعصريًا؛ هي أنها لا تحجب النظر ولا تعيق المساحات حيث أنها تساهم في تقسيمها بشكل أنيق يناسب المنازل الصغيرة والكبيرة, وتعتبر الجدران الزجاجية خيارًا مثاليًا لفصل المساحات خاصة تلك المتعلقة بالأنشطة المنزلية مثل النادي الرياضي أو غرفة القراءة أو المكتب المنزلي عن باقي أرجاء المنزل وذلك لأنها تعزل الصوت وتسمح لمستخدم الغرفة بالشعور بسعة المكان و رحابته. كما أنها مناسبة جدًا لغرف المعيشة أو منازل الضيوف المطلة على المسبح الخارجي أو الحديقة المنزلية.

ويوفر المصممون حلوًلا كثيرة لمسألة الخصوصية التي قد يقلق البعض من عدم توفرها مع الجدران الزجاجية؛ حيث يمكن تغطيتها بستائر عملية أنيقة بحيث تسدل بشكل آلي أو يدوي لتعزل المساحة تمامًا عند الحاجة كما يمكن أن تُرفع عند الرغبة بالاستمتاع بتسرب الضوء بين الغرف بشكل سلس وجميل.

​ورق جدران الفينيل

Birch tree forest wall sticker with red birds Vinyl Impression جدران وأرضياتديكورات الجدران
Vinyl Impression

Birch tree forest wall sticker with red birds

Vinyl Impression
Vinyl Impression
Vinyl Impression

ورق جدران الفينيل vinyl وهو ورق مغلف بورقة أو مدعوم بكتان و لذلك فهو ورق قوي و محمي بطبقة سميكة و هو سهل التنظيف حيث أنه يسهل غسله ، و هو مناسب لأي غرفة في المنزل, وحيث نرى من هذه الصورة تغطية جزء من الجدران بورق الفينيل بتصميم عصري يتناسب مع لون الغرفة وطبيعتها, فهي تعطي شكلاً مميزاً وديكوراً مخصوصاً للغرفة غير الدهانات والتصميمات التقليدية.

تصاميم مثالية لنوم عميق وهادىء
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