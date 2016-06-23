أفكار مذهلة لدهانات الجدران بإستخدام مواد مختلفة

بعض المنازل تتميز بتصميماتها وديكوراتها المختلفة من حيث اللون والشكل ونوع المواد المستخدمة في التصميم, فبعض المصممين يستخدمون المواد التقليدية في تصميم الجدران أو الأرضية أو غيرهما, والبعض الآخر يستخدم مواد أخرى في عمل ديكورات وتصميمات مختلفة وغير تقليدية نوعاً ما.

فنجد في هذه المقالة إستعراض لبعض الأفكار الخاصة بإستخدام مواد مختلفة في أعمال الديكور والدهانات للجدران, لكي تبدو في منظر مختلف عن الذي يراه الآخرون, من هذه المواد الفيبر والفينيل والزجاج والخشب وأيضاً كلوريد متعدد الفينيل وهي مادة بلاستيكية كثيرة الاستعمال وهي من أكثر المنتجات الثمينة للصناعة الكيميائية.

وكل هذه المواد التي تستخدم في تصميم ديكورات والدهانات الخاصة بالجدران تعطي لمسة ديكورية جذابة إذا ما تم إستخدامها من قبل المصممين بشكل مبتكر وبأفكار عصرية حديثة, مختلفة عن الأفكار التقليدية في مثل تلك التصميمات, لأن الجدران هي عنوان المنزل, فإذا كان هناك فن وإبتكار في اللمسة الديكورية لجدران المنزل, فإن هذا ينعكس بشكل كلي على ديكور المنزل ككل, سواء الأثاث أو التحف الفنية أو المساحات الداخلية للمنزل, وهذا الذي يعطي رونقاً وجمالاً لأي منزل يتميز بمثل تلك التصميمات الحديثة.